Con l'odierno trionfo, la Dea si proietta a 6 punti totali in 3 gare, non muta invece la condizione del Monza. Uomini di Gasperini e Palladino che saranno impegnati nel 4^ turno rispettivamente in trasferta, ospiti della Fiorentina, e tra le mura domestiche contro il Lecce.22:46

Cala il sipario al Gewiss Stadium di Bergamo! Matteo Marcenaro manda i titoli di coda di una gara a conduzione nerazzurra. Dopo un primo tempo inizialmente equilibrato, i bergamaschi accelerano i ritmi ed al minuto 35' Ederson riceve da De Ketelaere spedendo la sfera nell'angolo lontano, dove Di Gregorio non può arrivare. Il raddoppio atalantino è imminente, e proprio al 42' Gianluca Scamacca svetta su Pablo Marì trasformando un prezioso cross servito dal mancino di Ruggeri. La ripresa offre una spinta ancora maggiore da parte dello schieramento di Gasperini, che al minuto 62' sigla il tris con una doppietta del solito Scamacca, che dal limite dell'area brianzola riceve da Koopmeiners e scaglia un potente mancino che termina oltre la linea della porta difesa da Di Gregorio. Proprio il portiere biancorosso, al minuto 84', compie una prodigiosa risposta sul forte diagonale di Luis Muriel, eludendo la possibilità del poker nerazzurro. Gara che termina con una massiccia vittoria dei padroni di casa, dopo 4' minuti di extra-time.22:46

90'+4' TRIPLICE FISCHIO DI MARCENARO! Atalanta-Monza termina 3-0.22:38

90'+2' Spinta di Muriel che taglia fuori irregolarmente Caldirola. Punizione Monza dalla propria trequarti.22:36

90' Sono 4' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Prontera.22:35

90' Sostituzione Atalanta: esce un esausto Sead Kolašinac, dentro José Luis Palomino.22:33

89' Ultimo giro d'orologio della gara, poi spazio alla concessione dell'extra-time.22:33

87' RISPOSTA DI DI GREGORIO! Muriel riceve lateralmente da Lookman, poi si gira in un fazzoletto di campo e scaglia un potente diagonale che viene respinto dai guantoni dell'estremo difensore di Palladino. 22:31

85' Koopmeiners riceve il lancio profondo da Kolasinac e prova a prolungare per Lookman, Di Gregorio è attento ed anticipa le intenzioni del subentrato.22:29

83' AMMONITO Armando Izzo: fallo tattico speso ai danni di Koopmeiners.22:27

82' Sostituzione Atalanta: esce dal campo anche Charles Marc De Ketelaere, al suo posto Ademola Lookman Olajade Alade Aylola Lookman.22:26

82' Sostituzione Atalanta: fuori tra gli applausi Gianluca Scamacca, dentro Luis Fernando Muriel Fruto.22:26

80' Ultimi 600'' del match, poi sarà recupero.22:27

79' Corner per la Dea battuto da Koopmeiners, palla che attraversa tutta l'area avversaria e si infrange sul fondo.22:24

76' Sostituzione Atalanta: esce dal campo anche Matteo Ruggeri, dentro Mitchel Bakker.22:20

75' Sostituzione Atalanta: fuori Davide Zappacosta, dentro Emil Alfons Holm.22:20

75' Sostituzione Monza: fuori Andrea Colpani, dentro al suo posto José Ndong Machín Dicombo.22:19

72' GOL ANNULLATO A SCAMACCA: il numero 90 avrebbe siglato la tripletta, ma dal VAR arriva la conferma dell'outside del centravanti.22:18

69' Scambi ripetuti tra Koopmeiners e Ruggeri in attesa del cross per Scamacca, Birindelli sventa la minaccia rilanciando in avanti.22:15

66' Sostituzione Monza: fuori Roberto Gagliardini, dentro Warren Pierre Bondo.22:10

66' Sostituzione Monza: esce dal campo Pablo Marí Villar, al suo posto Andrea Carboni.22:10

64' GOL ANNULLATO ALL'ATALANTA! Teun Koopmeiners stoppa e calcia al volo beffando Di Gregorio, ma il tocco del trequartista è avvenuto con la mano sinistra. Si riparte dal 3-0.22:09

62' GOL! GOL SCAMACCA! ATALANTA-Monza: 3-0. Doppietta al minuto 62' per l'ex-West Ham! Arriva alle porte dell'ultima mezz'ora di gioco la rete del 3-0 bergamasco: Koopmeiners riceve sulla trequarti, premia con una sponda l'allungo di Scamacca che stoppa di piatto e con una rasoiata mancina trova l'angolo vincente per battere Di Gregorio. Doppietta per il neo-acquisto, assist servito da Koopmeiners.



60' Sostituzione Monza: fuori Gianluca Caprari, al suo posto Samuele Vignato.22:04

60' Sostituzione Monza: fuori Dany Mota Carvalho, dentro Lorenzo Colombo.22:04

59' AMMONITO Pablo Marí Villar: intervento del centrale ai danni di Scamacca giudicato irregolare. Secondo ammonito dello schieramento di Palladino.22:04

56' Contatto duro tra Birindelli e Koopmeiners che vede vittima il trequartista nerazzurro, per Marcenaro è regolare e si prosegue tra le proteste generali dei bergamaschi.22:01

55' Corner che termina con un nulla di fatto, rimessa laterale ancora a favore dello schieramento biancorosso.22:01

53' Entrata determinante di Scalvini che devia in corner sulla lunga falcata di Caprari, corner per il Monza con Colpani alla battuta.22:00

51' Suggerimento profondo di Pessina per Birindelli, Zappacosta ripiega e devia in fallo laterale. Rimessa di cui si incarica Colpani.21:59

48' CHE OCCASIONE PER IL MONZA! La squadra di Palladino apre subito con un'occasione il secondo tempo: Colpani si libera in area avversaria e serve orizzontalmente per Caprari, che carica il tiro ma temporeggia eccessivamente permettendo a Ruggeri di correre ai ripari. Occasione per i brianzoli al 48'.21:53

47' Il primo possesso del secondo tempo è a favore dell'Atalanta.21:49

46' SI RIPARTE! Al via la ripresa.21:49

Squadre negli spogliatoi che approfittano dei 15' di break.21:38

Il duplice fischio di Matteo Marcenaro mette la parola fine ai primi 45' di gioco, caratterizzati da una prevalente impronta bergamasca. Dopo i primi 600'' di equilibrio, la Dea prende le misure allo schieramento di Palladino, che per ben due volte sfiora la rete con le iniziative di Andrea Colpani, che in due occasioni non riesce però a servire un sempre libero Caprari. Il vantaggio arriva al minuto 35', con Ederson che sfrutta la sponda di De Ketelaere e trova l'angolo lontano che vale l'1-0. Il raddoppio non tarda ad arrivare, e proprio al minuto 42' Gianluca Scamacca segna la rete del 2-0 e la prima firma personale con la maglia atalantina: cross con il contagiri da parte di Ruggeri e stacco che oltrepassa la linea di porta. Unica ammonizione del match è finora quella rimediata dal capitano biancorosso Pessina; primo tempo che si chiude dopo 2' addizionali.21:38

45'+2' FISCHIO DI MARCENARO: termina il primo tempo.21:33

45' Sono 2' i minuti addizionali concessi dall'arbitro, si gioca fino al 47'.21:31

44' Ultimo giro d'orologio della prima frazione, poi spazio all'extra-time.21:31

44' AMMONITO Matteo Pessina: scontro irregolare con Koopmeiners.21:30

42' GOL! GOL SCAMACCA! ATALANTA-Monza: 2-0. Subito il raddoppio della Dea, subito Gianluca Scamacca! Azione che parte da un'intraprendente falcata di Ruggeri, che percorre tutta la banda laterale di sinistra e giunto sulla trequarti serve un preciso traversone sul quale svetta Gianluca Scamacca, prendendo il tempo su Pablo Marì e siglando la rete che vale il 2-0. Primo gol in maglia bergamasca per il numero 90, assist servito da Ruggeri.



39' Sono cinque i corner a favore della Dea, batte il solito Koopmeiners.21:25

38' CI PROVA COLPANI! Il fantasista biancorosso riceve il suggerimento di Pessina, mette il mirino sulla porta e calcia con il mancino a giro sul secondo palo, trovando una reattiva risposta di Musso che nega il gol del pari.21:25

36' Monza che sembra subito reagire allo svantaggio, incursione di Caprari che non viene però premiato da Colpani. Si torna da Musso.21:23

35' GOL! GOL EDERSON! ATALANTA-Monza: 1-0. Arriva al minuto 35' la rete che sigla il vantaggio bergamasco! Dagli sviluppi del quarto corner nerazzurro, De Ketelaere protegge la sfera da Caldirola, poi serve la sponda per Ederson che di prima intenzione apre il piattone nell'area piccola e batte Di Gregorio. Atalanta in vantaggio, assist di Charles De Ketelaere.21:22

31' Anche in questo caso, il cross di Koopmeiners non porta alcun frutto. Rinvio con Di Gregorio.21:18

30' Scamacca si mette in luce tra Marì ed Izzo, riceve palla da Ederson e di prepotenza si libera da Caldirola ottenendo un'altra chance dalla bandierina.21:17

28' Zappacosta compie un'iniziativa personale, punta Caldirola, finta il destro e rientrando sul mancino ottiene una deviazione che vale il secondo corner bergamasco. Batte Koopmeiners.21:15

25' Zappacosta sfugge alla marcatura di Caldirola e chiama il suggerimento a De Roon: posizione di fuorigioco per l'ex-Chelsea, si riparte con Di Gregorio.21:12

23' CHANCE ATALANTA! Altro traversone disegnato da Ederson, che trova il tap-in vincente di Scalvini. Palla che supera la linea di porta, ma il centrale di Gasperini era in outside. Si riparte dallo 0-0.21:10

21' OCCASIONE ATALANTA! Inserimento fulminante di Koopmeiners, che viene servito da una precisa scodellata di Ederson, poi il trequartista colpisce al volo di testa ma non inquadra lo specchio. Brivido per il Monza.21:08

18' Velenoso calcio d'angolo di Colpani, Marì pregustava lo stacco ma Ruggeri interviene in extremis prolungando in out.21:04

18' Il primo corner del match arriva anche per il Monza, dalla bandierina batte Colpani.21:04

16' Lento possesso palla dei biancorossi in attesa del corridoio giusto, scambi ripetuti tra Di Gregorio e Marì.21:03

13' Colpani prova a velocizzare la manovra con una sventagliata verso Mota, Zappacosta si intromette ed appoggia su Musso con sicurezza. Possesso Atalanta.21:00

11' Cross teso di Koopmeiners, sulla traiettoria interviene Pessina che devia in corner.20:57

10' Scontro aereo tra Kolasinac ed Izzo, calcio di punizione dai 30 metri a favore dei nerazzurri. Sul punto di battuta compare Koopmeiners.20:56

9' Sovrapposizione di Ruggeri che viene premiata da Kolasinac, poi l'esterno alza lo sguardo e serve un traversone che taglia tutta l'area brianzola senza trovare alcun destinatario.20:55

6' Scamacca compie un rientro generoso e soffia la palla a Pessina, poi appoggia su De Ketelaere. Il belga ricambia l'assist all'attaccante, che calcia di prima intenzione ma strozza la conclusione. Rinvio dal fondo Monza.20:53

4' Dopo un difficile disimpegno, Musso rilancia e pesca Scamacca, poi il centravanti protegge la sfera e tenta di servire a memoria De Ketelaere. Pallone impreciso, si torna da Di Gregorio.20:50

3' Scalvini accorcia su Mota C. e recupera il possesso, pallone dalle parti di Zappacosta.20:49

1' Il primo pallone del match è amministrato dal Monza.20:46

1' PARTITI! Via ad Atalanta-Monza.20:46

Fischio d'inizio programmato alle ore 20:45.20:27

Giocatori in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre-gara.20:27

All'assetto bergamasco, Palladino contrappone un 3-4-2-1 praticamente a specchio. Tra i pali figura Di Gregorio, tridente difensivo composto dai laterali Izzo e Caldirola con Marì in posizione di centrale, linea di centrocampo con Birindelli e Ciurria a calcare la banda laterale con Gagliardini e Pessina a loro supporto, sulla trequarti spazio alla coppia Colpani-Caprari, davanti tutto il peso dell'attacco è sulle spalle di Dani Mota Carvalho.20:27

Le scelte del tecnico Gasperini delineano un 3-4-1-2, affidando la difesa dello specchio a Musso, linea difensiva a 3 con Djimsiti centrale coadiuvato al proprio fianco da Scalvini ed il neo-acquisto Kolasinac, a centrocampo spazio a De Roon ed Ederson in mediana con Zappacosta e Ruggeri sulle fasce, zona di trequarti affidata totalmente a Koopmeiners, in attacco scelto il tandem Scamacca-De Ketelaere.20:24

FORMAZIONI UFFICIALI: MONZA (3-4-2-1). Ospiti che rispondono con: Di Gregorio; Izzo-Marì-Caldirola; Birindelli-Gagliardini-Pessina-Ciurria; Colpani-Caprari; Mota Carvalho. Allenatore: Raffaele Palladino. A disposizione: Carboni F., Carboni A., Kyriakopoulos, Pereira, Cittadini, Machìn, Carboni, Bondo, Maric, Vignato, Colombo, Sorrentino, Gori, Lamanna.20:20

FORMAZIONI UFFICIALI: ATALANTA (3-4-1-2). Scendono in campo: Musso; Scalvini-Djimsiti-Kolasinac; Zappacosta-De Roon-Ederson-Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere-Scamacca. Allenatore: Gian Piero Gasperini. A disposizione: Holm, Palomino, Toloi, Bakker, Adopo, Pasalic, Lookman, Muriel, Rossi, Carnesecchi.20:17

A coadiuvare il fischietto ligure sono chiamati i seguenti assistenti arbitrali: Sig. Zingarelli di Castellina- Sig. Scatragli di Arezzo; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Prontera di Lecce; postazione VAR assegnata al Sig. Doveri di Volterra, ausiliato dall'A.VAR Serra di Torino.20:13

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Matteo Marcenaro, della sezione di Genova.20:09

Luci accese al Gewiss Stadium di Bergamo, è tempo di Atalanta-Monza! Terza giornata di questa stagione che offre subito un derby lombardo, impegnando bergamaschi e biancorossi nel terzo incrocio della loro storia nel massimo torneo italiano. Schieramenti che si presentano al Gewiss entrambi con 3 punti ottenuti nelle prime due gare del 2023-2024: una vittoria per l'Atalanta per 0-2 in casa del Sassuolo, 2-0 invece rifilato dai brianzoli agli azzurri dell'Empoli. Gli ultimi due scontri tra nerazzurri e biancorossi, disputati nella scorsa stagione di A, hanno visto un doppio trionfo per gli odierni padroni di casa, rispettivamente per 0-2 nella gara d'andata e per 5-2 nella sfida di ritorno.20:06

