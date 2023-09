Per la diretta di Bologna-Cagliari è tutto, buon proseguimento di serata. 20:34

In classifica, i felsinei salgono a 4 punti mentre i sardi restano fermi a quota 1. Dopo la sosta, si torna in campo con Cagliari-Udinese e Verona-Bologna. 20:34

Il Bologna ribalta il risultato con un grande secondo tempo: Cagliari avanti con Luvumbo, poi pari di Zirkzee e rete della vittoria di Fabbian a tempo quasi scaduto, approfittando di un errore di Radunovic. Orsolini ha sbagliato un rigore, calciando sulla traversa. 20:32

90'+9' E' FINITA! BOLOGNA-CAGLIARI 2-1! Reti di Luvumbo, Zirkzee e Fabbian. 20:30

90'+7' Calcio d'angolo per il Cagliari, la sfera arriva a Di Pardo al limite: tiro alto. 20:27

90'+5' GOL ANNULLATO AL BOLOGNA! Zirkzee segna con una grande giocata ma Orsolini, che ha fornito l'assist, era partito in posizione di fuorigioco. 20:27

90'+4' Pallone messo in mezzo da Luvumbo, Shomurodov tenta l'aggancio e la conclusione ma Lucumi' alza il muro. 20:25

90'+3' Urbanski tenta il coast to coast da solo, Dossena chiude e si appoggia al proprio portiere. 20:24

90'+1' Si gioca il primo degli 8 minuti di recupero.20:29

90' Cartellino Giallo Antoine Makoumbou20:25

90' PILLOLA STATISTICA: primo centro nel massimo campionato per il classe 2003 alla seconda presenza. 20:22

89' GOL! BOLOGNA-Cagliari 2-1! Rete di Fabbian. Padroni di casa in vantaggio: tiro di Kristiansen, Radunovic blocca ma poi perde la sfera, Fabbian è lesto a insaccare.



Guarda la scheda del giocatore Giovanni Fabbian20:22

88' Luvumbo rientra in campo dopo un giramento di testa: sembra tutto ok per l'attaccante angolano. Ranieri ha terminato le sostituzioni. 20:20

87' QUINTO CAMBIO NEL BOLOGNA: entra Fabbian, esce Karlsson. 20:18

86' Corner per i padroni di casa, uscita di Radunovic in mischia, sfera allontanata fuori area. 20:17

84' QUARTO CAMBIO NEL BOLOGNA: entra El Azzouzi, esce Aebischer. 20:15

83' TERZO CAMBIO NEL BOLOGNA: entra De Silvestri, esce Posch. 20:14

82' Cross potente di Luvumbo, Skorupski respinge con i guantoni. 20:13

81' Lancio di Beukema per Orsolini completamente fuori misura. 20:12

79' SULEMANA CALCIA ALLE STELLE! Grande spunto di Luvumbo che crossa e pesca Sulemana sul secondo palo, piattone destro alto. 20:11

78' Rimessa laterale contesa, infine il pallone viene assegnato alla formazione di Ranieri. 20:09

76' Punizione dal limite per il Cagliari: batte Deiola, destro morbido sulla barriera. 20:07

75' RIGORE FALLITO DA ORSOLINI! Sinistro potente che si stampa sulla traversa! Il risultato resta sull'1 a 1. 20:09

74' Check over del Var, confermata la decisione di Orsato. 20:05

73' CALCIO DI RIGORE PER IL BOLOGNA! Tocco di braccio di Di Pardo in area sul cross di Kristiansen! 20:04

72' Destro di Deiola da fuori area, tiro alto sopra la traversa. 20:02

71' QUINTO CAMBIO NEL CAGLIARI: entra Azzi, esce Augello. 20:02

70' AMMONITO SULEMANA: fallo su Urbanski. 20:00

69' Subito in azione Orsolini, che però non riesce a avere la meglio su Augello. 20:00

67' SECONDO CAMBIO NEL BOLOGNA: entra Urbanski, esce Moro. 19:59

67' PRIMO CAMBIO NEL BOLOGNA: entra Orsolini, esce Ndoye. 19:59

67' QUARTO CAMBIO NEL CAGLIARI: entra Oristanio, esce Zappa. 19:58

66' TERZO CAMBIO NEL CAGLIARI: entra Deiola, esce Jankto. 19:58

65' Cross di Kristiansen, colpo di testa di Ferguson che non inquadra lo specchio di porta da buona posizione. 19:56

64' Anche Ndoye alla conclusione, mancino bloccato da Radunovic in due tempi. 19:54

62' Tiro velleitario di Lucumi', para l'estremo difensore ospite. 19:53

60' PILLOLA STATISTICA: secondo centro stagionale per il numero 9 rossoblù dopo la rete in Coppa Italia al Cesena. 19:52

59' GOL! BOLOGNA-Cagliari 1-1! Rete di Zirkzee. Pareggio dei padroni di casa: assist di Kristiansen per Zirkzee, che calcia di prima intenzione di sinistro, battendo Radunovic sul primo palo.



Guarda la scheda del giocatore Joshua Zirkzee19:55

59' Destro al volo di Aebischer dalla distanza, conclusione larga sul fondo. 19:49

58' Percussione centrale dei padroni di casa, gli ospiti chiudono tutte le linee di tiro. 19:49

56' Scatto palla al piede di Luvumbo che poi calcia di sinistro ma colpisce male la sfera. 19:47

53' Il Bologna mette palloni in mezzo all'area del Cagliari ma non trova il guizzo. 19:45

51' Jankto riparte sugli sviluppi del calcio d'angolo, trattenuta di Beukema. 19:44

50' Cross rasoterra insidioso di Ndoye, nessun compagno va alla conclusione, corner per i padroni di casa. 19:41

48' Posch per il taglio di Karlsson, controllo difficile, spazza Dossena. 19:39

47' Petagna avvistato in panchina con un tutore, problem fisico per l'attaccante arrivato dal Monza. 19:42

46' SECONDO CAMBIO NEL CAGLIARI: entra Di Pardo, esce Nandez. 19:37

46' PRIMO CAMBIO NEL CAGLIARI: entra Shomurodov, esce Petagna. 19:36

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI BOLOGNA-CAGLIARI! Si riparte dal risultato di 0-1. 19:36

Squadre negli spogliatoi: Thiago Motta studia le mosse per recuperare il punteggio, Ranieri per portare a casa l'intera posta in palio. 19:22

Dopo un buon avvio del Bologna (traversa di Karlsson), il Cagliari ha colpito con Luvumbo, imbeccato da Wieteska. Radunovic ha salvato il vantaggio su Karlsson e Zirkzee. 19:22

45'+2' FINE PRIMO TEMPO! BOLOGNA-CAGLIARI 0-1! Rete di Luvumbo al 22'. 19:19

45'+1' Corner di Karlsson, leggerissima deviazione in mischia e sfera che sfila via dall'area di rigore sarda. 19:18

45' Due minuti di recupero. 19:16

43' Ottima difesa del pallone di Petagna che resiste a due contatti avversari. 19:15

41' Dossena 'scorta' la palla a fondo campo sull'inserimento di Aebischer. 19:13

40' AMMONITO FERGUSON: proteste eccessive. 19:12

39' Cross di Augello, Lucumi' anticipa Petagna, infine Skorupski blocca la sfera all'altezza della traversa. 19:11

37' Fallo su Ndoye da parte di Jankto in zona d'attacco per i padroni di casa. 19:09

36' Diagonale di Beukema che anticipa Petagna, involatosi verso Skorupski. 19:07

34' Moro prova a imbeccare per Zirkzee ma sbaglia la misura del passaggio. 19:06

32' Chiusura di Dossena sull'inserimento di Karlsson. 19:05

30' OCCASIONISSIMA DOPPIA PER IL BOLOGNA! Kristiansen mette in porta Karlsson che calcia a botta sicura, miracolo di Radunovic! Poi il portiere ospite respinge anche il secondo tentativo di Zirkzee. 19:03

28' Il Bologna ha accusato il colpo, Cagliari in controllo. 19:00

27' Cross di Zappa, Posch non rischia e si rifugia in corner. 18:58

25' Petagna calcia in spaccata, Lucumi' mura la conclusione pur subendo una trattenuta fallosa da parte dell'ex Monza. 18:57

23' PILLOLA STATISTICA: primo centro in Serie A per il classe 2002. 18:54

22' GOL! Bologna-CAGLIARI 0-1! Rete di Luvumbo. Ospiti in vantaggio: lancio di Wieteska, Beukema si perde Luvumbo che scappa, entra in area e batte il portiere con un sinistro angolato.



Guarda la scheda del giocatore Zito Luvumbo18:56

21' Scatto di Zirkzee, sbracciata di Dossena: tutto regolare per Orsato, proteste della panchina felsinea. 18:53

20' Anticipo di Posch su Luvumbo, rimessa laterale in favore degli isolani. 18:51

18' Posch trattiene irregolarmente Jankto, fischio del direttore di gara. 18:50

17' Difesa della palla di Petagna che allarga per Augello, traversone a centro area facile per Skorupski. 18:49

15' Petagna tenta la rovesciata ma commette fallo su Aebischer. 18:47

14' Sugli sviluppi, colpo di testa di Lucumi' alto sopra la traversa. 18:47

14' KIRKZEE! Il centravanti riceve rasoterra da Ferguson, si gira e calcia a rete, trovando una deviazione in corner. 18:46

11' Tiro-cross di Karlsson in area piccola, il muro sardo allontana la minaccia. 18:42

10' Calcio d'angolo per il Bologna. 18:41

9' Sventagliata di Karlsson per Ndoye, sfera non facile da controllare che termina in fallo laterale. 18:41

7' TRAVERSA DI KARLSSON! Il numero 10 svedese vicinissimo al gol al debutto davanti al proprio pubblico con un destro dal limite che colpisce l'incrocio dei pali! 18:40

6' Scatto di Luvumbo sulla sinistra, cross morbido assorbito da Aebischer. 18:37

5' Il Cagliari prova a risalire il campo appoggiandosi a Petagna, pressing alto dei padroni di casa. 18:36

3' Gioco fermo, colpo al capo subito da Luvumbo: l'attaccante sembra in grado di poter proseguire. 18:35

2' Baricentro alto e possesso palla della formazione di Thiago Motta. 18:34

1' INIZIA IL PRIMO TEMPO DI BOLOGNA-CAGLIARI! Primo pallone giocato da Zirkzee. 18:32

Minuto di silenzio per le vittime del disastro ferroviario di Brandizzo. 18:32

Squadre in campo agli ordini di Orsato: padroni di casa in casacca rossoblù, ospiti in maglia bianca. 18:32

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 18:13

Thiago Motta conferma Zirkzee punta ma cambia la catena di sinistra con Kristiansen e Karlsson; out Saelemaekers. Ranieri perde Pavoletti, sostituito dal neoacquisto Petagna, che farà coppia con Luvumbo; Oristanio parte dalla panchina. 18:16

FORMAZIONE CAGLIARI (4-4-2): Radunovic - Zappa, Dossena, Wieteska, Augello - Nandez, Makoumbou, Sulemana, Jankto - Petagna, Luvumbo. A disposizione: Aresti, Scuffet, Goldaniga, Viola, Deiola, Prati, Oristanio, Obert, Azzi, Shomurodov, Di Pardo. 18:09

FORMAZIONE BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski - Posch, Beukema, Lucumi', Kristiansen - Moro, Aebischer - Ndoye, Ferguson, Karlsson - Zirkzee. A disposizione: Ravaglia, Gasperini, Bonifazi, De Silvestri, Calafiori, Corazza, El Azzouzi, Fabbian, Urbanski, Orsolini. 18:08

Nell'ultima giornata, pari dei felsinei in casa della Juventus mentre gli isolani sono stati sconfitti dall'Inter tra le mura amiche. 23:32

Dirige l'incontro il signor Daniele Orsato della sezione di Schio, coadiuvato da Rocca e Vecchi. Quarto ufficiale Matteo Gualtieri di Asti. Al VAR Paterna di Teramo, AVAR Mazzoleni di Bergamo.23:30

Il match del ''Dall'Ara'' oppone due compagini appaiate in classifica con appena un punto dopo 180 minuti. 23:22

Benvenuti alla diretta di Bologna-Cagliari, gara valida per il 3° turno di Serie A. 23:20