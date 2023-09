Grazie per avere seguito con noi la diretta di Napoli-Lazio, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:51

Nel prossimo turno di campionato per il Napoli impegno in trasferta contro il Genoa, per la Lazio impegno fuori casa contro la Juventus.22:50

La Lazio supera 2-1 il Napoli e ottiene la prima vittoria in campionato. Luis Alberto al 30' sblocca il risultato con una magia di tacco. Zielinski al 32' sigla il pareggio anche grazie a una deviazione di Romagnoli. Nella ripresa rete decisiva di Kamada al 52'. Due gol annullati agli ospiti. Due assist di Felipe Anderson.22:50

90'+9' Fine partita! NAPOLI-LAZIO 1-2 (30' Luis Alberto, 32' Zielinski, 52' Kamada).22:46

90'+6' OCCASIONE NAPOLI! Sugli sviluppi di un corner, Pellegrini mura la deviazione verso la porta di Juan Jesus, poi Lindstrom conclude altissimo.22:43

90'+4' Sostituzione LAZIO: entra Castellanos esce Immobile.22:40

90'+3' Sostituzione LAZIO: entra Isaksen esce Zaccagni.22:40

90' L'arbitro Colombo concede sette minuti di recupero.22:37

89' La Lazio resta in avanti, Guendouzi in area in precario equilibrio calcia in modo sbilenco.22:36

88' Ammonito SARRI (in panchina) per proteste.22:35

87' Contropiede della Lazio, ma Pedro inciampa sul pallone e perde l'attimo per il tiro o l'assist.22:34

85' OCCASIONE LAZIO! Zaccagni sfiora il bersglio con un tiro a giro, pallone fuori di poco.22:32

84' Sostituzione NAPOLI: entra Simeone esce Zielinski.22:30

81' Sostituzione LAZIO: entra Pellegrini esce Hysaj.22:27

80' Sostituzione LAZIO: entra Pedro esce Felipe Anderson.22:27

79' OCCASIONE NAPOLI! Pallone vagante in area, Osimhen di destro alza troppo la mira.22:26

76' Primo guizzo di Lindstrom, il danese in area non trova spazio.22:23

75' Sostituzione NAPOLI: entra Lindstrom esce Politano.22:21

73' GOL ANNULLATO! Guendouzi in gol, ma l'azione è viziata da una posizione irregolare di Zaccagni.22:20

70' Malintesto tra Immobile e Zaccagni, sfuma l'azione della Lazio.22:17

67' GOL ANNULLATO! Zaccagni batte Meret, ma la rete è annullata per una posizione di fuorigioco dell'esterno della Lazio.22:15

66' Sostituzione NAPOLI: entra Raspadori esce Kvaratskhelia.22:12

66' Sostituzione NAPOLI: entra Mario Rui esce Olivera.22:12

65' Sostituzione LAZIO: entra Guendouzi esce Kamada.22:11

62' Di Lorenzo resta a terra dopo un contrasto in area della Lazio con Cataldi, segnalato anche un fuorigioco del capitano azzurro.22:10

60' Ammonito LUIS ALBERTO per proteste.22:07

59' Immobile scatta in posizione regolare, Meret fuori area con i piedi anticipa l'attaccante.22:07

58' Zielinski si coordina e conclude da fuori area, pallone largo.22:05

57' Romagnoli a terra dopo una pallonata, ci sarà un calcio d'angolo per il Napoli.22:04

54' Reazione del Napoli, punizione dalla trequarti per i padroni di casa. 22:00

52' GOL! Napoli-LAZIO 1-2! Rete di Kamada. L'azione parte da uno spunto di Felipe Anderson, velo di Luis Alberto, Kamada entra in area e di sinistro trafigge Meret con un tiro angolato.



49' Osimhen pescato in posizione di fuorigioco di rientro, interrotta l'azione del Napoli.21:56

46' OCCASIONE NAPOLI! Zielinski in area impegna Provedel con un tiro centrale ma potente.21:53

46' Inizio secondo tempo di NAPOLI-LAZIO! Si riparte senza cambi.21:52

Il dato del possesso palla favorevole al Napoli: 57,8%.21:41

Tredici tiri totali per il Napoli nel primo tempo, quattro nello specchio della porta. 21:40

Termina in parità il primo tempo tra Napoli e Lazio. Ospiti in vantaggio al 30' con una prodezza di Luis Alberto, in gol di tacco su assist di Felipe Anderson. Dopo solo due minuti Zielinski supera Provedel con un tiro dal limite dell'area deviato da Romagnoli.21:38

45'+3' Fine primo tempo: NAPOLI-LAZIO 1-1! In gol Luis Alberto e Zielinski.21:35

45'+2' Destro rasoterra in area di Kvaratskhelia, tiro respinto da Casale.21:35

45' L'arbitro Colombo concede due minuti di recupero.21:32

43' Lobotka in area vince un rimpallo ma non riesce a servire Osimhen, spazza Cataldi.21:30

40' OCCASIONE NAPOLI! Di Lorenzo mette al centro, Olivera segue l'azione e conclude al volo, pallone alto.21:27

39' Kvaratskhelia smista per Osimhen, il tiro-cross del nigeriano è impreciso.21:26

38' Felipe Anderson di prima per Immobile, anticipato da Juan Jesus.21:25

36' OCCASIONE LAZIO! Felipe Anderson penetra in area e calcia verso la porta, murato da Juan Jesus.21:23

34' Ammonito GARCIA (in panchina) per proteste.21:21

32' GOL! NAPOLI-Lazio 1-1! Rete di Zielinski. Conclusione dal limite dell'area di Zielinski, deviazione di Romagnoli, Provedel battuto.



30' GOL! Napoli-LAZIO 0-1! Rete di Luis Alberto. Magia di Luis Alberto, delizioso colpo di tacco vincente da pochi passi dalla porta su assist di Felipe Anderson.



29' Lancio di Politano, Osimhen scatta in posizione di fuorigioco.21:16

26' Ammonito ZACCAGNI per proteste.21:13

24' Traversone dalla destra di Politano, Romagnoli allontana con la collaborazione di Hysaj.21:11

21' OCCASIONE NAPOLI! Kvaratskhelia carica il destro da fuori area, Provedel vola sotto la traversa e si rifugia in corner.21:08

20' Di Lorenza spinge a destra, il capitano azzurro guadagna un corner.21:07

17' Kvaratskhelia, segnalato in posizione irregolare, ribatte involontariamento la sassata da fuori area di Osimhen.21:05

16' Possesso prolungato da parte del Napoli, la Lazio non concede varchi.21:03

13' Napoli pericoloso: Zielinski dalla bandierina, contrasto aereo tra Osimhen e Marusic, pallone non distante dal palo.21:01

13' Calcio piazzato battuto da Zielinski, Provedel con i pugni alza in corner.21:00

11' Cross verso l'area di Luis Alberto, troppo lungo per Immobile, libera Di Lorenzo.20:58

8' Spunto di Kamada a metà campo, Zaccagni anticipato da Anguissa.20:55

5' Il Napoli resta in attacco: numero di Kvaratskhelia, in seguito Olivera in area non riesce a controllare la sfera.20:53

3' OCCASIONE NAPOLI! Kvaratskhelia entra in area e conclude di destro, tiro deviato, pallone fuori di poco.20:50

1' Inizio primo tempo di NAPOLI-LAZIO! Dirige la sfida l'arbitro Colombo.20:47

Lazio sconfitta in entrambe le prime due giornate di campionato, nella sua storia non ha mai perso tutte le prime tre partite di Serie A.19:37

Le scelte di Sarri: Immobile-Felipe Anderson-Zaccagni in attacco, Cataldi in regia. Hysaj e Marusic i terzini, confermato Kamada. Guendouzi parte dalla panchina.20:05

Le scelte di Garcia: in avanti il tridente composto da Osimhen, Kvaratskhelia e Politano. Lobotka davanti alla difesa, Anguissa e Zielinski ai suoi lati. In panchina c'è anche Lindstrom.19:36

Panchina LAZIO: Sepe, Mandas, Patric, Gila, Pellegrini, Lazzari, Rovella, Vecino, Guendouzi, Basic, Isaksen, Pedro, Castellanos.20:02

Panchina NAPOLI: Contini, Idasiak, Zanoli, Natan, Ostigard, Mario Rui, Cajuste, Elmas, Gaetano, Zerbin, Raspadori, Simeone, Lindstrom.19:36

Formazione LAZIO (4-3-3): Provedel - Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj - Kamada, Cataldi, Luis Alberto - Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.20:02

Formazione NAPOLI (4-3-3): Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera - Anguissa, Lobotka, Zielinski - Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.19:35

Manca poco all'inizio di Napoli-Lazio. I campioni d'Italia in carica a caccia della terza vittoria di fila.19:35

Benvenuti alla diretta della partita della 3^ giornata di Serie A, si affrontano Napoli e Lazio.19:35