Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:31

Un punto a testa che rende più felice il Frosinone che va alla sosta con 4 punti, l'Udinese ferma a 2 lunghezze deve rimandare la gioia per la prima vittoria.20:30

Partita senza grosse emozioni, nel primo tempo partono meglio gli ospiti sfiorando il gol e colpendo un palo, l'Udinese prova ad alzare il ritmo e ad inizio ripresa gli viene annullato una rete, per un pallone crossato da Thauvin in area ma uscito dal campo. Friulani che ci provano dalla distanza ma non riescono a trovare la via del gol. Nel finale girandola di cambi e partita che si spegne sul nulla di fatto.20:29

90'+7' Fine partita: UDINESE - FROSINONE 0-0.20:28

90'+3' Le squadre sembrano stanche e sembrano voler accontentarsi del punto.20:23

90'+1' Sostituzione per il Frosinone, entra Garritano per Harroui.20:21

90' Ci saranno 6 minuti di recupero.20:21

86' Molte interruzioni in questi minuti, la partita ha perso ritmo.20:19

83' Cartellino giallo per Kabasele, pestone su Mazzitelli.20:14

80' Sostituzione nel Frosinone, dentro Cuni per Cheddira.20:11

80' Sostituzione nel Frosinone, entra Caso per Barrenechea.20:11

79' Samardzic fuori, entra Quina.20:11

79' Sostituzione nell'Udinese, esce Thauvin per Vivaldo.20:10

75' Cartellino giallo per Baez che ferma irregolarmente Ebosele.20:06

72' Gelli ci prova con una conclusione a giro. Palla alta sopra la traversa.20:03

70' Inserimento di Harroui in area e conclusione di prima, Silvestri salva come può, Kabasele poi si immola a salva sul tap in di Cheddira.20:02

67' Nell'Udinese entra Success per Lucca.19:59

64' Sostituzione nel Frosinone, esce Soulé per Baez.19:55

63' Cartellino giallo per Thauvin, fallo su Mazzitelli a metà campo.19:54

62' Entra Zemura per Kamara.19:53

62' Doppio cambio nell'Udinese, entra Ebosele per Ferreira.19:53

61' LUCCA! Pennellata di Thauvin in area, Lucca stacca di testa ma manda alto sopra la traversa.19:52

58' Calcio d'angolo Udinese, Lovric crossa in area, Kabasele colpisce di testa, ma Turati blocca sicuro.19:49

54' SAMARDZIC! Grande proiezione offensiva di Samardzic che arriva al limite e calcia di sinistro, Turati manda in angolo.19:46

50' Autogol di Romagnol ma Guida ferma tutto!i Thauvin dal fondo crossa in area e mette in mezzo, Romagnoli devia nella propria porta, ma il pallone aveva superato la linea di fondo.19:43

47' Guida va al VAR a controllare l'azione per un fallo di Lucca in attacco e cambia idea. Anche questa volta niente rigore.19:39

46' CALCIO DI RIGORE PER L'UDINESE! Lucca ruba il tempo a Monterisi e viene atterrato dal difensore. Guida indica il dischetto.19:39

46' Inizia il secondo tempo di BOLOGNA - CAGLIARI. Si riparte senza sostituzioni.19:36

Partita equilibrata, parte meglio il Frosinone che va più volte vicino al gol colpendo anche un legno con Soulé. L'Udinese cresce alla distanza senza però riuscire ad incidere in avanti.19:20

45'+2' Fine primo tempo: UDINESE - FROSINONE 0-0.19:20

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.19:18

41' Wallace crossa un pallone interessante in area, spazza Monterisi.19:13

36' Prova a partire dal basso l'Udinese, Kamara crossa in area, Thauvin ci prova in rovesciata ma non intercetta la sfera.19:10

31' Cartellino giallo per Soulé, entrata in ritardo a metà campo.19:03

29' Dopo un check al VAR, Guida conferma il fuorigioco di Mazzitelli. Tolto il rigore.19:02

28' CALCIO DI RIGORE PER IL FROSINONE! Ferreira atterra Gelli, nessun dubbio per Guida.19:00

23' Lovric imbuca per Kamara, pallone teso in mezzo per Thauvin che calcia di prima ma impatta male la sfera.18:56

19' Dopo un avvio intenso, ora il ritmo è un po' calato18:52

14' Conclusione al volo di Thauvin da buona posizione, Turati respinge.18:47

11' Preme il Frosinone, Udinese in difficoltà.18:43

10' PALO DEL FROSINONE! Azione in velocità dei ciociari, conclusione in diagonale di Harroui, Soulé sotto porta intercetta ma colpisce il legno.18:46

9' CHEDDIRA! Giocata di Soulé e pallone servito in mezzo, la palla dopo un rimpallo finisce a Cheddira che impatta di testa ma manda alto sopra la traversa.18:42

9' Marchizza dal fondo mette un pallone teso in mezzo, spazza Perez.18:41

6' Molti contrasti e ritmo elevato, entrambe le squadre danno l'idea di essere aggressive.18:38

2' Giropalla Udinese in questo avvio di gara.18:34

1' FISCHIO D’INIZIO DI UDINESE - FROSINONE. Arbitra Guida.18:32

L'Udinese, orfana di Beto ceduto all'Everton, si affida a Thauvin e Lucca in attacco. Conferma per Samardzic in mezzo al campo, con lui Lovric, Walace con Ferreira e Kamara esterni. Il Frosinone lancia dal primo minuto tanti volti nuovi arrivati dal mercato. In avanti conferma per Cheddira, affiancato da Soulé e il bomber di inizio stagione Harroui. Dalla panchina Kaio Jorge.17:49

Formazione FROSINONE (4-3-3): Turati - Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza - Barrenechea, Mazzitelli, Gelli - Soulé, Cheddira, Harroui. A disposizione: Frattali, Cerofolini, Brescianini, Okoli, Baez, Kaio Jorge, Caso, Cuni, Garritano, Kvernadze, Lusuardi.19:09

Formazione UDINESE (3-5-2): Silvestri - Perez, Bijol, Kabasele - Ferreira, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara - Thauvin, Lucca. A disposizione: Okoye, Malusà, Festy, Guessand, Zarraga, Success, Quina, Akè, Semedo, Camara, Kristensen, Zemura, Pejicic, Nwachukwu.17:43

Il Frosinone non ha mai vinto in trasferta contro l’Udinese in Serie A, finora un pareggio e una sconfitta, ma i ciociari potrebbero vincere due partite di fila in Serie A per la seconda volta dopo esserci riusciti nell’aprile 2019.16:53

L'Udinese va alla caccia della prima vittoria in campionato, dopo un pareggio e una sconfitta, a farle visita il Frosinone che dopo la sconfitta all'esordio contro il Napoli ha trovato i tre punti contro l'Atalanta.16:46