Stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce 20 Ottobre 2024 ore 15:00

Fiorentina scatenata, sei reti al Lecce. Protagonisti del match Cataldi e Colpani, entrambi autori di una doppietta. In gol anche Beltran e Parisi. Pugliesi, alla terza sconfitta di fila, in dieci uomini dal 43' per l'espulsione di Gallo.

Nel prossimo turno di Serie A per il Lecce impegno in trasferta contro il Napoli, la Fiorentina affronterà in casa la Roma.