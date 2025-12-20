Le scelte di Spalletti: Openda preferito a David, Yildiz e Conceicao alle spalle della punta. Locatelli e Thuram in mediana, McKennie e Cambiaso gli esterni.19:56

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Juventus - Roma? La gara tra Juventus e Roma si giocherà sabato 20 dicembre 2025 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Juventus - Roma? L'arbitro del match sarà Simone Sozza Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Juventus - Roma sarà Davide Ghersini Dove si gioca Juventus - Roma? La partita si gioca a Torino In che stadio si gioca Juventus - Roma? Stadio Allianz Stadium Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere della Juventus è Kenan Yildiz con 5 gol, mentre il capocannoniere della Roma è Matías Soulé con 4 gol Quale è stato il risultato finale di Juventus - Roma? La gara tra Juventus e Roma si è conclusa con il risultato di 2-1 Chi sono stati i marcatori della partita Juventus - Roma? I marcatori della Juventus sono stati Francisco Conceição al 44' e Loïs Openda al 70' mentre il marcatore della Roma è stato Tommaso Baldanzi al 75'

PREPARTITA

Juventus - Roma è valevole per la giornata numero 16 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 20 dicembre alle ore 20:45 allo stadio Allianz Stadium di Torino.

Arbitro di Juventus - Roma sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Simone Sozza Statistiche Stagionali Partite dirette 8 Falli fischiati 204 Fuorigioco 23 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 24 Espulsioni 5 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 6.3 Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso: Serie A: 8 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie A Cagliari-Fiorentina 1-1 21-09-2025 Serie A Lazio-Roma 0-1 27-09-2025 Serie A Juventus-Atalanta 1-1 19-10-2025 Serie A Genoa-Parma 0-0 29-10-2025 Serie A Inter-Fiorentina 3-0 23-11-2025 Serie A Inter-Milan 0-1 07-12-2025 Serie B Sampdoria-Carrarese 3-2 14-12-2025 Serie A Udinese-Napoli 1-0 20-12-2025 Serie A Juventus-Roma 2-1

Attualmente la Juventus si trova 5° in classifica con 29 punti (frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte); invece la Roma si trova 4° in classifica con 30 punti (frutto di 10 vittorie, 0 pareggi e 6 sconfitte).

La Juventus ha segnato 21 gol e ne ha subiti 15; la Roma ha segnato 17 gol e ne ha subiti 10.

In casa la Juventus ha fatto 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Roma ha totalizzato 15 punti (5 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, il Bologna e la Roma ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, il Cagliari e Como ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

La Juventus ha incontrato nell'ultima partita la Roma vincendo 2-1 mentre La Roma ha incontrato Como vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Kenan Yildiz con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Matías Soulé con 4 gol.

Juventus e Roma si sono affrontate 182 volte in campionato. Nei precedenti match la Juventus ha vinto 86 volte, la Roma ha vinto 42 volte mentre i pareggi sono stati 54.

Juventus-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Juventus e Roma hanno pareggiato tutti gli ultimi tre confronti in Serie A, dopo che solo una delle precedenti sei sfide era terminata in equilibrio (quattro vittorie dei bianconeri e una dei giallorossi nel parziale); l'ultima volta in cui le due squadre hanno chiuso in parità quattro incontri di fila risale al 1985.

La Roma ha vinto solo una delle ultime 10 gare contro la Juventus in Serie A (5N, 4P): 1-0 firmato da Gianluca Mancini il 5 marzo 2023; inoltre, dal 2020/21, i giallorossi hanno registrato una percentuale di vittorie più bassa solo contro Milan e Napoli (il 9% contro queste due avversarie, rispetto al 10% contro i bianconeri).

La Juventus ha vinto ben 11 delle ultime 14 gare casalinghe contro la Roma in Serie A (2N, 1P): parziale in cui ha tenuto la porta inviolata ben 10 volte; tuttavia, i bianconeri hanno pareggiato due delle tre sfide interne più recenti contro i giallorossi nella competizione (1V).

La Juventus ha vinto due delle ultime tre partite di campionato (1P): tanti successi quanti nelle nove precedenti (5N, 2P); i bianconeri potrebbero infilare due successi consecutivi nel torneo sotto la gestione di un singolo allenatore per la prima volta da settembre (con Igor Tudor in panchina).

La Roma ha vinto ben 12 delle 17 trasferte disputate nel 2025 in Serie A (2N, 3P) e nella sua storia ha chiuso un anno solare con più successi esterni solo nel 2017 (14).

Nonostante sia imbattuta da 11 gare casalinghe in Serie A (8V, 3N), la Juventus ha pareggiato tre delle cinque gare interne più recenti (2V); in generale, dall'inizio della scorsa stagione, solo la Lazio ha terminato più incontri casalinghi in equilibrio (11) rispetto ai bianconeri (10, come il Genoa).

Le avversarie della Roma hanno registrato una percentuale realizzativa appena del 5% in questa Serie A, la più bassa subita da una singola squadra nel torneo in corso - infatti, i giallorossi hanno incassato solo otto reti su 160 tiri concessi; l'unica volta negli ultimi 20 tornei in cui hanno subito meno di 10 gol dopo le prime 16 giornate risale al 2013/14 (sette in quell'occasione).

Nessun attaccante che ha all'attivo almeno 450 minuti giocati in Serie A da settembre in avanti ha tentato meno conclusioni rispetto a Jonathan David (sei, come Albert Gudmundsson e Alieu Fadera); più in generale, il giocatore della Juventus sta vivendo il suo digiuno dal gol più lungo in un campionato europeo (13 gare).

Matías Soulé (29+25) e Kenan Yildiz (34+32) sono due dei tre giocatori che hanno registrato almeno 25 conclusioni tentate e 25 occasioni create in questa Serie A, insieme a Nico Paz (53+33); inoltre, sono anche due dei tre calciatori più giovani ad aver sia segnato almeno otto reti che servito almeno otto assist dall'inizio dello scorso torneo - sempre accompagnati dal fantasista del Como.

Wesley ha realizzato tre reti nelle prime 13 partite di Serie A, solo quattro difensori della Roma segnato più gol in un singolo girone d'andata negli ultimi 45 anni: Walter Samuel (quattro nel 2001/02), Medhi Benatia (cinque nel 2013/14), Alessandro Florenzi (cinque nel 2013/14 e quattro nel 2015/16) e Aleksandar Kolarov (quattro nel 2018/19 e cinque nel 2019/20).

