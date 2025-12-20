Virgilio Sport
Juventus-Roma: 2-1 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Allianz Stadium di Torino
20 Dicembre 2025 ore 20:45
Juventus
2
Roma
1
Partita finita
Arbitro: Simone Sozza
  1. 44' 1-0 Francisco Conceição
  2. 70' 2-0 Loïs Openda
  3. 75' 2-1 Tommaso Baldanzi
0'
45'
90'
90'
95'

La Juventus supera 2-1 la Roma e ottiene la seconda vittoria di fila in campionato. Il risultato si sblocca al 44', in gol Conceicao. Openda al 70' segna la rete del raddoppio, Baldanzi accorcia al 75'.

Nel prossimo turno di campionato per la Juventus impegno in trasferta sul campo del Pisa, la Roma affronterà in casa il Genoa.

Le Pagelle

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Juventus-Roma, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:41

  2. 90'+5'

    Fine partita! JUVENTUS-ROMA 2-1 (44' Conceicao, 70' Openda, 75' Baldanzi).22:38

  3. 90'+4'

    OCCASIONE ROMA! Ferguson ha spazio e conclude dal limite dell'area, Di Gregorio blocca in due tempi.22:37

  4. 90'+3'

    Tiro-cross da sinistra di Wesley, Di Gregorio raccoglie la sfera. 22:35

  5. 90'+1'

    L'arbitro Sozza concede cinque minuti di recupero. 22:33

  7. 89'

    Sostituzione JUVENTUS: entra Miretti esce Yildiz.22:32

  8. 89'

    Sostituzione JUVENTUS: entra Kostic esce Cambiaso.22:32

  9. 86'

    Ammonito MCKENNIE per gioco scorretto su Wesley.22:29

  10. 84'

    Ammonito CRISTANTE per gioco scorretto su David.22:26

  11. 82'

    Sostituzione JUVENTUS: entra David esce Openda.22:24

  13. 81'

    Un altro tentativo di Baldanzi, il pallone lievita oltre il montante. 22:24

  14. 80'

    PALO JUVENTUS! Contropiede dei bianconeri condotto da Locatelli, Yildiz entra in area e conclude a botta sicura: pallone sul legno. 22:23

  15. 78'

    La Roma insiste, ma Ferguson in area non riesce a girarsi.22:20

  16. 75'

    GOL! Juventus-ROMA 2-1! Rete di Baldanzi. Il pallone arriva a Baldanzi dopo una parata in tuffo di Di Gregorio sul diagonale di Ferguson, il numero 35 deposita in rete a porta spalancata.

    Guarda la scheda del giocatore Tommaso Baldanzi22:19

    Tommaso Baldanzi
  17. 74'

    La partita di Bailey dura solo 20 minuti, problema fisico per il giocatore giallorosso. 22:17

  19. 73'

    Sostituzione ROMA: entra El Shaarawy esce Bailey.22:16

  20. 70'

    GOL! JUVENTUS-Roma 2-0! Rete di Openda. Svilar salva sul colpo di testa di McKennie, poi Openda sfrutta l'assist dell'americano e insacca a porta vuota.

    Guarda la scheda del giocatore Loïs Openda22:15

    Loïs Openda
  21. 67'

    Baldanzi dalla bandierina, svetta Mancini, pallone alto.22:12

  22. 65'

    Ammonito KONE' per gioco scorretto su Yildiz. 22:08

  23. 64'

    Due corner consecutivi per la Roma, battuti senza esito. 22:07

  25. 61'

    Sostituzione JUVENTUS: entra Rugani esce Bremer.22:04

  26. 61'

    Sostituzione JUVENTUS: entra Zhegrova esce Conceicao.22:04

  27. 59'

    Problema muscolare per Conceicao, il portoghese chiede il cambio. 22:02

  28. 56'

    Sostituzione ROMA: entra Baldanzi esce Dybala.21:58

  29. 56'

    Sostituzione ROMA: entra Ferguson esce Soulé.21:58

  31. 54'

    Ci prova anche Cambiaso, tiro centrale ma potente, Svilar respinge. 21:57

  32. 53'

    OCCASIONE JUVENTUS! Conceicao da posizione favorevole conclude con un colpo di tacco, Svilar in uscita bassa chiude lo specchio della porta.21:57

  33. 53'

    Sostituzione ROMA: entra Bailey esce Pellegrini.21:55

  34. 52'

    OCCASIONE JUVENTUS! Combinazione tra Openda e Yildiz, il diagonale del numero 10 è largo ma non di molto. 21:55

  35. 51'

    Azione prolungata della Roma, ma la Juventus non concede varchi. 21:53

  37. 48'

    Traversone da sinistra di Yildiz, Rensch libera l'area di rigore. 21:50

  38. 46'

    Inizio secondo tempo di JUVENTUS-ROMA! 21:47

  39. La Juventus conduce 1-0 a fine primo tempo. Match equlibrato, il risultato si sblocca al 44': rete di Conceicao su assist di Cambiaso. 21:34

  40. 45'+2'

    Fine primo tempo: JUVENTUS-ROMA 1-0! In gol Conceicao. 21:32

  41. 45'

    L'arbitro Sozza concede un minuto di recupero.21:32

  43. 44'

    GOL! JUVENTUS-Roma 1-0! Rete di Conceicao. L'azione parte da Yildiz, Cambiaso prolunga per Conceicao: il portoghese, molto vicino alla porta, trafigge Svilar con un tiro angolato.

    Guarda la scheda del giocatore Francisco Conceição21:31

    Francisco Conceição
  44. 43'

    OCCASIONE JUVENTUS! Iniziativa di Yildiz, Conceicao calcia da centro area, Svilar risponde presente, poi Openda alza la mira. 21:29

  45. 42'

    Dybala in area perde l'attimo per andare al tiro, ma la Roma resta in attacco. 21:27

  46. 40'

    Tiro da fuori area di Pellegrini, parata facile per Di Gregorio.21:25

  47. 38'

    Cross rasoterra di Wesley, Dybala taglia sul primo palo ma di sinistro conclude sul fondo. 21:24

  49. 37'

    Kalulu allarga verso destra per Conceicao, chiude Rensch. 21:23

  50. 34'

    Celik mette al centro, Koné arriva a rimorichio, Bremer fa buona guardia.21:20

  51. 33'

    Ripartenza della Juventus: tiro fiacco di Thuram, Svilar controlla la sfera agevolmente. 21:18

  52. 32'

    Pellegrini calcia di destro sugli sviluppi di un corner, pallone alto di molto. 21:17

  53. 31'

    Pellegrini resta a terra dolorante dopo un contrasto in area con Bremer, corner per la Roma. 21:16

  55. 28'

    Openda calcia da posizione defilata, ma è in posizione irregolare. 21:13

  56. 24'

    Ammonito CONCEICAO per gioco scorretto su Mancini.21:10

  57. 23'

    Openda serve Thuram, il francese in area non riesce a indirizzare il pallone verso la porta. 21:09

  58. 22'

    Juventus pericolosa: Thuram in verticale per Openda, efficace l'uscita bassa di Svilar.21:11

  59. 21'

    Ammonito SOULE' per gioco scorretto su Kalulu.21:06

  61. 18'

    Mancini partecipa all'azione offensiva, chiuso da Kelly in modo regolare. 21:05

  62. 16'

    Problema a un piede per Thuram dopo un contrasto con Rensch, gioco fermo. 21:01

  63. 14'

    Openda fa da sponda per Yildiz, ma il turco non può arrivare sulla palla. 21:00

  64. 11'

    Primo squillo di Dybala: tiro centrale, nessun problema per Di Gregorio. 20:57

  65. 8'

    Punizione battuta da Locatelli, comoda la presa di Svilar. 20:53

  67. 7'

    Retropassaggio azzardato di Cristante, Svilar ci mette una pezza, poi c'è un fallo su Yildiz. 20:52

  68. 6'

    Kelly si sgancia in avanti, rimpallo sfavorevole, rimessa dal fondo per la Roma. 20:51

  69. 3'

    Pressione alta della Roma, Kelly costretto a un rilancio frettoloso. 20:48

  70. 1'

    Inizio primo tempo di JUVENTUS-ROMA! Dirige la sfida l'arbitro Sozza.20:45

  71. Le scelte di Gasperini: in attacco c'è Dybala, Ferguson parte dalla panchina. Celik e Wesley sulle fasce, in difesa spazio a Rensch e Ziolkowski.19:59

  73. Le scelte di Spalletti: Openda preferito a David, Yildiz e Conceicao alle spalle della punta. Locatelli e Thuram in mediana, McKennie e Cambiaso gli esterni.19:56

  74. Panchina ROMA: Vasquez, Gollini, Angelino, Tsimikas, Sanagré, Mirra, Ghilardi, Pisilli, Baldanzi, Bah, El Shaarawy, Ferguson, Bailey.19:55

  75. Panchina JUVENTUS: Perin, Pinsoglio, Rugani, Rouhi, Joao Mario, Miretti, Adzic, Kostic, Zhegrova, David, Milik.19:52

  76. Formazione ROMA (3-4-2-1) Svilar - Mancini, Ziolkowski, Rensch - Celik, Cristante, Koné, Wesley - Soulé, Pellegrini - Dybala.19:59

  77. Formazione JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio - Kalulu, Bremer, Kelly - McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso - Conceicao, Yildiz - Openda.19:52

  79. Manca poco all'inizio di Juventus-Roma. Squadre, separate da quattro punti in classifica, reduci entrambe da una vittoria nel precedente turno di campionato. 19:51

  80. Benvenuti alla diretta della partita della 16^ giornata di Serie A, si affrontano Juventus e Roma.19:50

  82. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Allianz Stadium
    Città: Torino
    Capienza: 41689 spettatori19:50

    Allianz Stadium Fonte: Gettyimages

Formazioni Juventus - Roma

Highlights e tabellino della partita

Video e Highlights di Juventus-Roma 2-1
  • 21'

    Ammonito Matías Soulé (Roma)

  • 24'

    Ammonito Francisco Conceição (Juventus)

  • 44'

    Gol di Francisco Conceição (Juventus)

  • 53'

    Sostituzione: esce Lorenzo Pellegrini ed entra Leon Bailey (Roma)

  • 56'

    Sostituzione: esce Paulo Dybala ed entra Tommaso Baldanzi (Roma)

  • 61'

    Sostituzione: esce Bremer ed entra Daniele Rugani (Juventus)

  • 65'

    Ammonito Manu Koné (Roma)

  • 70'

    Gol di Loïs Openda (Juventus)

  • 73'

    Sostituzione: esce Leon Bailey ed entra Stephan El Shaarawy (Roma)

  • 75'

    Gol di Tommaso Baldanzi (Roma)

  • 82'

    Sostituzione: esce Loïs Openda ed entra Jonathan David (Juventus)

  • 84'

    Ammonito Bryan Cristante (Roma)

  • 86'

    Ammonito Weston McKennie (Juventus)

  • 89'

    Sostituzione: esce Kenan Yildiz ed entra Fabio Miretti (Juventus)

PREPARTITA

Juventus - Roma è valevole per la giornata numero 16 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 20 dicembre alle ore 20:45 allo stadio Allianz Stadium di Torino.
Arbitro di Juventus - Roma sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Simone Sozza

Statistiche Stagionali
Partite dirette8
Falli fischiati204
Fuorigioco23
Rigori assegnati3
Ammonizioni24
Espulsioni5
Cartellini per partita4.0
Falli per cartellino6.3

Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 8 partite
  • Serie B: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
24-08-2025 Serie A Cagliari-Fiorentina 1-1
21-09-2025 Serie A Lazio-Roma 0-1
27-09-2025 Serie A Juventus-Atalanta 1-1
19-10-2025 Serie A Genoa-Parma 0-0
29-10-2025 Serie A Inter-Fiorentina 3-0
23-11-2025 Serie A Inter-Milan 0-1
07-12-2025 Serie B Sampdoria-Carrarese 3-2
14-12-2025 Serie A Udinese-Napoli 1-0
20-12-2025 Serie A Juventus-Roma 2-1

Attualmente la Juventus si trova 5° in classifica con 29 punti (frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte); invece la Roma si trova 4° in classifica con 30 punti (frutto di 10 vittorie, 0 pareggi e 6 sconfitte).
La Juventus ha segnato 21 gol e ne ha subiti 15; la Roma ha segnato 17 gol e ne ha subiti 10.

In casa la Juventus ha fatto 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Roma ha totalizzato 15 punti (5 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, il Bologna e la Roma ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, il Cagliari e Como ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
La Juventus ha incontrato nell'ultima partita la Roma vincendo 2-1 mentre La Roma ha incontrato Como vincendo 1-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Kenan Yildiz con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Matías Soulé con 4 gol.

Juventus e Roma si sono affrontate 182 volte in campionato. Nei precedenti match la Juventus ha vinto 86 volte, la Roma ha vinto 42 volte mentre i pareggi sono stati 54.

Juventus-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Juventus e Roma hanno pareggiato tutti gli ultimi tre confronti in Serie A, dopo che solo una delle precedenti sei sfide era terminata in equilibrio (quattro vittorie dei bianconeri e una dei giallorossi nel parziale); l'ultima volta in cui le due squadre hanno chiuso in parità quattro incontri di fila risale al 1985.
  • La Roma ha vinto solo una delle ultime 10 gare contro la Juventus in Serie A (5N, 4P): 1-0 firmato da Gianluca Mancini il 5 marzo 2023; inoltre, dal 2020/21, i giallorossi hanno registrato una percentuale di vittorie più bassa solo contro Milan e Napoli (il 9% contro queste due avversarie, rispetto al 10% contro i bianconeri).
  • La Juventus ha vinto ben 11 delle ultime 14 gare casalinghe contro la Roma in Serie A (2N, 1P): parziale in cui ha tenuto la porta inviolata ben 10 volte; tuttavia, i bianconeri hanno pareggiato due delle tre sfide interne più recenti contro i giallorossi nella competizione (1V).
  • La Juventus ha vinto due delle ultime tre partite di campionato (1P): tanti successi quanti nelle nove precedenti (5N, 2P); i bianconeri potrebbero infilare due successi consecutivi nel torneo sotto la gestione di un singolo allenatore per la prima volta da settembre (con Igor Tudor in panchina).
  • La Roma ha vinto ben 12 delle 17 trasferte disputate nel 2025 in Serie A (2N, 3P) e nella sua storia ha chiuso un anno solare con più successi esterni solo nel 2017 (14).
  • Nonostante sia imbattuta da 11 gare casalinghe in Serie A (8V, 3N), la Juventus ha pareggiato tre delle cinque gare interne più recenti (2V); in generale, dall'inizio della scorsa stagione, solo la Lazio ha terminato più incontri casalinghi in equilibrio (11) rispetto ai bianconeri (10, come il Genoa).
  • Le avversarie della Roma hanno registrato una percentuale realizzativa appena del 5% in questa Serie A, la più bassa subita da una singola squadra nel torneo in corso - infatti, i giallorossi hanno incassato solo otto reti su 160 tiri concessi; l'unica volta negli ultimi 20 tornei in cui hanno subito meno di 10 gol dopo le prime 16 giornate risale al 2013/14 (sette in quell'occasione).
  • Nessun attaccante che ha all'attivo almeno 450 minuti giocati in Serie A da settembre in avanti ha tentato meno conclusioni rispetto a Jonathan David (sei, come Albert Gudmundsson e Alieu Fadera); più in generale, il giocatore della Juventus sta vivendo il suo digiuno dal gol più lungo in un campionato europeo (13 gare).
  • Matías Soulé (29+25) e Kenan Yildiz (34+32) sono due dei tre giocatori che hanno registrato almeno 25 conclusioni tentate e 25 occasioni create in questa Serie A, insieme a Nico Paz (53+33); inoltre, sono anche due dei tre calciatori più giovani ad aver sia segnato almeno otto reti che servito almeno otto assist dall'inizio dello scorso torneo - sempre accompagnati dal fantasista del Como.
  • Wesley ha realizzato tre reti nelle prime 13 partite di Serie A, solo quattro difensori della Roma segnato più gol in un singolo girone d'andata negli ultimi 45 anni: Walter Samuel (quattro nel 2001/02), Medhi Benatia (cinque nel 2013/14), Alessandro Florenzi (cinque nel 2013/14 e quattro nel 2015/16) e Aleksandar Kolarov (quattro nel 2018/19 e cinque nel 2019/20).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

JuventusRoma
Partite giocate1515
Numero di partite vinte710
Numero di partite perse35
Numero di partite pareggiate50
Gol totali segnati1916
Gol totali subiti148
Media gol subiti per partita0.90.5
Percentuale possesso palla57.457.7
Numero totale di passaggi76547207
Numero totale di passaggi riusciti66425998
Tiri nello specchio della porta7771
Percentuale di tiri in porta47.248.3
Numero totale di cross289292
Numero medio di cross riusciti7065
Duelli per partita vinti678733
Duelli per partita persi659811
Corner subiti6752
Corner guadagnati7081
Numero di punizioni a favore163216
Numero di punizioni concesse197220
Tackle totali220214
Percentuale di successo nei tackle57.350.5
Fuorigiochi totali2122
Numero totale di cartellini gialli2231
Numero totale di cartellini rossi11

Juventus - Roma Live

SPORT TREND

