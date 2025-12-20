La Lazio ha la più grande occasione per vincerla in pieno recupero quando, su un ribaltamento impetuoso di Guendouzi, Ceccherini è preciso nello spendere il rosso su Cancellieri commettendo fallo da ultimo uomo giusto mezzo metro prima dell'area. Per il resto quella tra i biancocelesti e la Cremonese è stata una partita dalle poche emozioni, con tanti errori tecnici da entrambe le parti. Per gli ospiti Vardy spreca di testa un'ottima chance a inizio ripresa.

I precedenti a Roma fra Lazio e Cremonese sono 14 e praticamente a senso unico: 11 successi capitolini (l’ultimo per 3-2 nella Serie A 2022/23), due pareggi (l’ultimo per 1-1 nella Serie A 1989/90) e una vittoria grigiorossa (per 0-1 nella Serie B 1981/82).17:32

Così invece Davide Nicola, alla panchina numero 400 tra i professionisti: “La Lazio è una squadra ostica perché occupa bene gli spazi e resta compatta tra i reparti, sa muoversi come un blocco unico, e quindi serve un palleggio non solo coraggioso ma anche qualitativo. Abbiamo le idee chiare, servono la convinzione e la voglia di stupire. Il fatto che sia la seconda miglior difesa e la prima per porte inviolate è una sfida ulteriore, perché ci stimola a creare qualche grattacapo in più”.17:45

Lazio in emergenza con otto giocatori fuori tra infortunati, squalificati e convocati in Coppa d’Africa. Scelte praticamente obbligate per Sarri: Romagnoli recupera dall’influenza e parte dal 1’ con Gila in difesa. Davanti Pedro vince il ballottaggio con Noslin, anche lui vittima di febbre in settimana, e completa l’attacco formato da Cancellieri e Castellanos.17:52

Fischietto della gara dell'Olimpico è Luca Pairetto della sezione di Nichelino, con assistenti Laudato e Regattieri e quarto uomo Bonacina. Al Var c’è Camplone, AVar Manganiello.17:57

Si è ripartiti come era finito il primo tempo: possesso insistito della Lazio e Cremonese raccolta.19:09

Attualmente la Lazio si trova 8° in classifica con 23 punti (frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte); invece la Cremonese si trova 11° in classifica con 21 punti (frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte).

La Lazio ha segnato 17 gol e ne ha subiti 11; la Cremonese ha segnato 18 gol e ne ha subiti 18.

In casa la Lazio ha fatto 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Cremonese ha totalizzato 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).

La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, il Bologna e il Parma ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, il Lecce e il Torino ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

La Lazio ha incontrato nell'ultima partita il Parma vincendo 0-1 mentre La Cremonese ha incontrato il Torino perdendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Matteo Cancellieri con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Federico Bonazzoli con 5 gol.

Lazio e Cremonese si sono affrontate 16 volte in campionato. Nei precedenti match la Lazio ha vinto 9 volte, la Cremonese ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Lazio-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Cremonese ha vinto solo una delle ultime sette sfide di Serie A contro la Lazio (1N, 5P): 2-1il 24 marzo 1996, grazie a una doppietta di Andrea Tentoni, dopo il vantaggio iniziale di Paolo Negro.

La Cremonese è la squadra attualmente in Serie A contro cui la Lazio vanta la miglior percentuale di vittorie interna nel massimo campionato: 88%, grazie a sette successi in otto precedenti in casa dei biancocelesti (1N).

La Lazio non ha vinto nessuna delle ultime sei sfide di Serie A contro avversarie neopromosse (4N, 2P), incluse tutte quelle disputate nel 2025 (4N, 1P): i biancocelesti non terminano un anno solare senza successi contro avversarie provenienti dalla Serie B dal 1988, quando giocarono soltanto tre partite perché erano anch'essi neopromossi.

L'Olimpico di Roma è lo stadio in cui la Cremonese ha disputato più incontri senza mai tenere la porta inviolata in Serie A: 27 reti subite in 12 precedenti contro Roma e Lazio (una media di 2.3 a partita); i grigiorossi hanno vinto solo una di queste gare (1N, 10P): 2-1 il 3 ottobre 1993 contro i giallorossi.

La Lazio è rimasta imbattuta in sei delle sette gare casalinghe di questa Serie A (4V, 2N), parziale in cui ha segnato otto delle 13 reti nel corso dei primi tempi.

Dopo essere rimasta imbattuta in otto delle prime nove gare di questa Serie A (3V, 5N), la Cremonese ha perso quattro delle successive sei (2V); inoltre, dopo lo 0-1 contro il Torino nell'ultima giornata, i grigiorossi potrebbero subire due sconfitte consecutive senza segnare nel torneo per la prima volta da febbraio 2023.

Solo l'Inter ha ottenuto più punti (21) contro avversarie attualmente nella metà bassa della classifica rispetto alla Lazio nel torneo in corso (18, come il Napoli); inoltre, i biancocelesti hanno subito solo tre reti contro queste squadre: nessuna ha fatto meglio (tre anche per Inter e Cremonese).

La Cremonese ha segnato ben nove gol in seguito a un cross (inc. corner) in questa Serie A: record assoluto, oltre a essere il miglior rapporto in base al numero di tentativi (246); infatti, uno su 27 finora è terminato in rete - seconda in questa graduatoria è il Milan con uno ogni 47, mentre la Lazio, avversaria di giornata, viaggia a una media di una rete su 199 tentativi.

Ivan Provedel è il portiere che ha registrato più clean sheet in questa Serie A, otto; solo una volta un estremo difensore della Lazio ha fatto meglio in un singolo girone d'andata nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): lo stesso Provedel, 11 nel 2022/23, con Maurizio Sarri in panchina.

L'attaccante della Cremonese, Jamie Vardy, ha segnato quattro reti nelle prime 11 partite di Serie A; solo due giocatori stranieri in tutta la storia della competizione hanno realizzato più gol dopo aver compiuto 38 anni: Zlatan Ibrahimovic (34) e Rodrigo Palacio (sette).

