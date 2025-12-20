La Lazio ha la più grande occasione per vincerla in pieno recupero quando, su un ribaltamento impetuoso di Guendouzi, Ceccherini è preciso nello spendere il rosso su Cancellieri commettendo fallo da ultimo uomo giusto mezzo metro prima dell'area. Per il resto quella tra i biancocelesti e la Cremonese è stata una partita dalle poche emozioni, con tanti errori tecnici da entrambe le parti. Per gli ospiti Vardy spreca di testa un'ottima chance a inizio ripresa.
La Lazio fallisce l'aggancio alla zona Europa, la Cremonese naviga serenamente a metà classifica.
FINE PARTITA. LAZIO-CREMONESE 0-0. Pareggio a reti bianche all'Olimpico. 19:57
90'+7'
PUNIZIONE DI CATALDI! Calcia sul lato del portiere ma alza troppo la traiettoria, solo parte alta della rete.19:56
90'+5'
La Lazio avrà una grande occasione per vincere la partita, pallone a mezzo metro dalla linea dell'area.20:07
90'+4'
ESPULSIONE PER LA CREMONESE. Ceccherini stende Cancellieri da ultimo uomo al limite dell'area. Straordinario strappo di Guendouzi che da solo aveva ribaltato il campo saltando almeno due uomini in velocità e mettendo il compagno davanti alla porta.20:07
90'+2'
AMMONIZIONE PER LA LAZIO. Gila, saltato da Vardy su un contropiede della Cremonese, spende il cartellino. 19:52
90'+2'
Forcing finale della Lazio. 19:51
90'+1'
Grande giocata di Guendouzi che supera di forza Zerbin e mette dentro basso e teso: Audero respinge in uscita bassa.19:51
90'
Ci saranno cinque minuti di recupero.19:50
89'
Scontro tra Castellanos e Baschirotto: Abisso lascia correre anche qui.19:49
88'
SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori Barbieri, dentro Floriani.19:47
84'
Sanabria si costruisce lo spazio per il tiro mancino dal limite ma perde l'equilibrio sul più bello e finisce per calciare debolmente e centrale. 19:44
82'
SOSTITUZIONE PER LA LAZIO. Fuori Pellegrini, dentro Lazzari.19:41
81'
AMMONIZIONE PER LA CREMONESE. Fallo tattico di Pezzella su Cancellieri.19:40
79'
AMMONIZIONE PER LA LAZIO. Calcetto di Guendouzi ai danni di Pezzella.19:40
79'
Destro secco di Marusic da fuori. Sicuro Audero nel bloccare il pallone.19:38
77'
AMMONIZIONE PER LA LAZIO. Giallo a Romagnoli per un intervento in ritardo su Sanabria.19:38
76'
SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori Johnsen, dentro Zerbin.19:36
76'
SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori Bonazzoli, dentro Sanabria.19:36
75'
Su un ribaltamento della Cremonese Bonazzoli cerca il mancino dal vertice destro dell'area. Centrale, blocca Provedel.19:34
72'
Tutto regolare anche per la sala Var. 19:32
70'
MAGLIA TIRATA IN AREA! Noslin manca il colpo di testa sul cross di Marusic da destra. C'è una trattenuta però di Terracciano, che poi sfiora anche il pallone di mano, sull'attaccante della Lazio. Abisso lascia correre ma è già in corso il controllo del Var.19:35
69'
SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori Folino, dentro Ceccherini.19:29
69'
SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori Grassi, dentro Vandeputte.19:28
68'
AMMONIZIONE PER LA CREMONESE. Pestone di Barbieri ai danni di Noslin che è entrato bene.19:28
66'
DIAGONALE DI NOSLIN! Bel filtrante di Guendouzi per il taglio del compagno appena entrato in campo. Bello il movimento, meno il destro largo di un metro e mezzo.19:26
64'
SOSTITUZIONE PER LA LAZIO. Fuori Pedro, dentro Noslin.19:23
63'
SOSTITUZIONE PER LA LAZIO. Fuori Vecino, dentro Belahyane.19:23
62'
Cross avvitato di Guendouzi da destra, Audero sbaglia il tempo dell'uscita. Ma nessuno è pronto a colpire di testa sul secondo palo. 19:22
58'
Sembra comunque più convinta la Lazio in questa ripresa.19:17
54'
Errore tecnico dell'arbitro. Su rinvio di Provedel segnalato dal guardalinee un fuorigioco di Castellanos, Pairetto fischia poi si accorge dell'errore e scodella il pallone a favore della Lazio in mezzo al campo.19:18
54'
Barbieri cade in area della Lazio, sbilanciato da Pellegrini. Nessuna irregolarità per Abisso. Poi bisticcio tra i due giocatori.19:15
52'
OCCASIONE PER VARDY! Se lo mangia di testa l'inglese. Grande traversone morbido di Bonazzoli sul secondo palo per l'ex Leicester che, tutto solo, manda alto. 19:12
50'
Colpo di testa di Castellanos. Impatta da corner dando forza ma non angolo al pallone. Blocca Audero. 19:15
49'
Bel cross da sinistra di Pellegrini: il pallone teso attraversa tutta l'area senza trovare compagni pronti alla deviazione.19:11
48'
Castellanos a terra in area Cremonese: qualche protesta della Lazio per un contatto con Terracciano. Abisso fa proseguire.19:10
48'
Si è ripartiti come era finito il primo tempo: possesso insistito della Lazio e Cremonese raccolta.19:09
46'
INIZIO SECONDO TEMPO. Si riparte senza sostituzioni.19:05
In questo sabato di Serie A, alle 20.45, è previsto l'inizio del big match Juventus-Roma. 18:52
Primo tempo non entusiasmante quello andato in scena all'Olimpico tra Lazio e Cremonese: ritmi blandi, tanti errori tecnici e nemmeno una chiara occasione da gol. Migliore l'approccio degli ospiti che ci provano dalla distanza, poi la squadra di Sarri si scioglie un po' ma senza recare pericoli alla porta di Audero. 18:51
45'+1'
FINE PRIMO TEMPO: LAZIO-CREMONESE 0-0. Gara bloccata all'Olimpico. 18:49
45'
Un solo minuto di recupero.18:52
43'
AMMONIZIONE PER LA CREMONESE. Comportamento antisportivo di Grassi. Ha ributtato il pallone in campo su una rimessa laterale in favore della Lazio.18:52
41'
Grande chiusura di Romagnoli sull'imbucata di Johnsen per Vardy.18:42
38'
AMMONIZIONE PER LA LAZIO. Giallo a Pedro che cintura Barbieri. 18:40
36'
Cancellieri con spazio a destra scivola poco prima di cercare il cross sul secondo palo per Pedro, che era tutto solo. 18:38
36'
Vardy sbaglia completamente il tocco al limite dopo una bella sponda di Barbieri: sprecata una chance potenziale.18:37
33'
Pellegrini va direttamente in porta dalla bandierina: Audero recupera la posizione e interviene.18:35
32'
Pedro col diagonale mancino dal limite, deviazione in corner.18:35
31'
Controllo e destro dalla lunga distanza di Guendouzi. Va lontanissimo dallo specchio. 18:32
28'
Colpo di testa di Castellanos su punizione pennellata in area da Cataldi. Difficile la torsione e poca forza, blocca Audero. 18:30
26'
Qualche protesta della Cremonese in seguito a un fischio per un tocco di mano di Vardy che stava ripartendo. 18:31
23'
Ritmi molto lenti in questa prima metà di primo tempo: un po' meglio la Cremonese.18:25
20'
Baschirotto anticipa Castellanos di testa su cross da destra di Marusic. 18:21
19'
Molto possesso palla della Lazio che però fatica a trovare spazi, anche per proprie imprecisioni. 18:20
15'
Altra bella discesa di Barbieri su cui arranca Pedro: il successivo cross di Grassi viene messo fuori da Gila.18:17
14'
Percussione verso il centro del campo di Barbieri che supera un paio di avversari prima di essere fermato da Gila. 18:15
10'
La Lazio cerca delle imbucate improvvise per sorprendere la Cremonese, i risultati sono per ora alterni.18:53
6'
Altro errore della Lazio, altra conclusione da fuori di Bonazzoli: ancora alto ma questa volta ci va più vicino. C'è qualcosa da registrare tra le fila biancocelesti.18:08
5'
Bonazzoli ci prova quasi da centrocamapo dopo un brutto errore in trasmissione di Guendouzi, non il primo della Lazio. Provedel era fuori dai pali ma il pallone sorvola la traversa. 18:07
2'
Folino tenta una girata molto complicata, di testa, sulla punizione battuta in area Lazio da Pezzella: il pallone si impenna e diventa preda di Provedel che blocca, in due tempi. 18:04
1'
È cominciata LAZIO-CREMONESE! Buona partita a tutti.18:02
Suggestiva la cornice dell'Olimpico, con tanto di omaggio dei tifosi della Lazio a Sinisa Mihajlovic: pochi giorni fa ricorreva l'anniversario della sua scomparsa.17:58
Fischietto della gara dell'Olimpico è Luca Pairetto della sezione di Nichelino, con assistenti Laudato e Regattieri e quarto uomo Bonacina. Al Var c’è Camplone, AVar Manganiello.17:57
Tantissime sorprese invece nella Cremonese di Nicola che sceglie di rilanciare dall’inizio Johnsen da mezzala. In difesa al posto dell’infortunato Bianchetti c’è Folino, in mezzo al campo con Bondo c’è Grassi e non Vandeputte. Confermato il tandem offensivo Bonazzoli-Vardy.17:52
Lazio in emergenza con otto giocatori fuori tra infortunati, squalificati e convocati in Coppa d’Africa. Scelte praticamente obbligate per Sarri: Romagnoli recupera dall’influenza e parte dal 1’ con Gila in difesa. Davanti Pedro vince il ballottaggio con Noslin, anche lui vittima di febbre in settimana, e completa l’attacco formato da Cancellieri e Castellanos.17:52
FORMAZIONE CREMONESE (3-5-2): Audero - Terracciano, Baschirotto, Folino - Barbieri, Bondo, Grassi, Johnsen, Pezzella - Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.17:48
FORMAZIONE LAZIO (4-3-3): Provedel - Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini - Guendouzi, Cataldi, Vecino - Cancellieri, Castellanos, Pedro. All. Sarri.17:47
Così invece Davide Nicola, alla panchina numero 400 tra i professionisti: “La Lazio è una squadra ostica perché occupa bene gli spazi e resta compatta tra i reparti, sa muoversi come un blocco unico, e quindi serve un palleggio non solo coraggioso ma anche qualitativo. Abbiamo le idee chiare, servono la convinzione e la voglia di stupire. Il fatto che sia la seconda miglior difesa e la prima per porte inviolate è una sfida ulteriore, perché ci stimola a creare qualche grattacapo in più”.17:45
Maurizio Sarri, come spesso accade in casa biancoceleste, non ha rilasciato dichiarazioni alla vigilia della sfida. 17:45
La Cremonese, archiviato il ko di Torino che ha messo fine alla serie di due successi consecutivi, vuole continuare a stupire e con tre punti supererebbe gli avversari di giornata in classifica.17:43
Dopo l’incredibile vittoria ottenuta in 9 contro 11 a Parma, la Lazio ottava in classifica ospita la Cremonese per provare a centrare il bis e agganciare la zona delle coppe europee per la prima volta in questo campionato.17:39
La Cremonese non esce indenne dall’Olimpico sponda biancoceleste dal settembre 1989, 1-1 in Serie A, reti di Dezotti e Ruben Sosa, gara che venne giocata allo stadio Flaminio.17:38
La Lazio non ha vinto nessuna partita nel 2025 contro le neopromosse (quattro pareggi, una sconfitta).17:37
I precedenti a Roma fra Lazio e Cremonese sono 14 e praticamente a senso unico: 11 successi capitolini (l’ultimo per 3-2 nella Serie A 2022/23), due pareggi (l’ultimo per 1-1 nella Serie A 1989/90) e una vittoria grigiorossa (per 0-1 nella Serie B 1981/82).17:32
Benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Cremonese, gara valida per l'anticipo della 16esima giornata di Serie A. 17:21
Attualmente la Lazio si trova 8° in classifica con 23 punti (frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte); invece la Cremonese si trova 11° in classifica con 21 punti (frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte). La Lazio ha segnato 17 gol e ne ha subiti 11; la Cremonese ha segnato 18 gol e ne ha subiti 18.
In casa la Lazio ha fatto 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Cremonese ha totalizzato 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, il Bologna e il Parma ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, il Lecce e il Torino ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. La Lazio ha incontrato nell'ultima partita il Parma vincendo 0-1 mentre La Cremonese ha incontrato il Torino perdendo 1-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Matteo Cancellieri con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Federico Bonazzoli con 5 gol.
Lazio e Cremonese si sono affrontate 16 volte in campionato. Nei precedenti match la Lazio ha vinto 9 volte, la Cremonese ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Lazio-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Cremonese ha vinto solo una delle ultime sette sfide di Serie A contro la Lazio (1N, 5P): 2-1il 24 marzo 1996, grazie a una doppietta di Andrea Tentoni, dopo il vantaggio iniziale di Paolo Negro.
La Cremonese è la squadra attualmente in Serie A contro cui la Lazio vanta la miglior percentuale di vittorie interna nel massimo campionato: 88%, grazie a sette successi in otto precedenti in casa dei biancocelesti (1N).
La Lazio non ha vinto nessuna delle ultime sei sfide di Serie A contro avversarie neopromosse (4N, 2P), incluse tutte quelle disputate nel 2025 (4N, 1P): i biancocelesti non terminano un anno solare senza successi contro avversarie provenienti dalla Serie B dal 1988, quando giocarono soltanto tre partite perché erano anch'essi neopromossi.
L'Olimpico di Roma è lo stadio in cui la Cremonese ha disputato più incontri senza mai tenere la porta inviolata in Serie A: 27 reti subite in 12 precedenti contro Roma e Lazio (una media di 2.3 a partita); i grigiorossi hanno vinto solo una di queste gare (1N, 10P): 2-1 il 3 ottobre 1993 contro i giallorossi.
La Lazio è rimasta imbattuta in sei delle sette gare casalinghe di questa Serie A (4V, 2N), parziale in cui ha segnato otto delle 13 reti nel corso dei primi tempi.
Dopo essere rimasta imbattuta in otto delle prime nove gare di questa Serie A (3V, 5N), la Cremonese ha perso quattro delle successive sei (2V); inoltre, dopo lo 0-1 contro il Torino nell'ultima giornata, i grigiorossi potrebbero subire due sconfitte consecutive senza segnare nel torneo per la prima volta da febbraio 2023.
Solo l'Inter ha ottenuto più punti (21) contro avversarie attualmente nella metà bassa della classifica rispetto alla Lazio nel torneo in corso (18, come il Napoli); inoltre, i biancocelesti hanno subito solo tre reti contro queste squadre: nessuna ha fatto meglio (tre anche per Inter e Cremonese).
La Cremonese ha segnato ben nove gol in seguito a un cross (inc. corner) in questa Serie A: record assoluto, oltre a essere il miglior rapporto in base al numero di tentativi (246); infatti, uno su 27 finora è terminato in rete - seconda in questa graduatoria è il Milan con uno ogni 47, mentre la Lazio, avversaria di giornata, viaggia a una media di una rete su 199 tentativi.
Ivan Provedel è il portiere che ha registrato più clean sheet in questa Serie A, otto; solo una volta un estremo difensore della Lazio ha fatto meglio in un singolo girone d'andata nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): lo stesso Provedel, 11 nel 2022/23, con Maurizio Sarri in panchina.
L'attaccante della Cremonese, Jamie Vardy, ha segnato quattro reti nelle prime 11 partite di Serie A; solo due giocatori stranieri in tutta la storia della competizione hanno realizzato più gol dopo aver compiuto 38 anni: Zlatan Ibrahimovic (34) e Rodrigo Palacio (sette).
