Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico Grande Torino

Città: Torino

Capienza: 27958 spettatori19:54

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta del match tra Torino e Cremonese, incontro valido per la 23ª giornata di Serie A.19:54

La 23ª giornata di Serie A si chiude con Torino-Cremonese: due formazioni che arrivano al match con stati d’animo diametralmente opposti, in line con le rispettive zone di classifica. Torino settimo a quota 30, quindi in piena corsa per l’Europa. I granata vengono dalla sconfitta rimediata a San Siro contro il Milan, avversario battuto in precedenza sia nel girone d’andata che in Coppa Italia. Un passo falso arrivato dopo le vittorie contro Fiorentina e Udinese, intervallate dal 2-2 di Empoli. Cremonese in fondo alla classifica con la miseria di 8 punti, ancora senza vittorie e con un piede già in Serie B. Ad un cammino deludente in campionato fa però da contraltare una cavalcata inattesa in Coppa Italia, dato che i grigiorossi si sono qualificati alle semifinali dove incontreranno la Fiorentina.19:55

Le due squadre non s’incrociano in Serie A dalla stagione 1995/96, chiusa da entrambe con la retrocessione in B. La sfida giocata a Torino vene vinta dai granata per 1-0, grazie al goal decisivo di Mezzano. A Cremona invece finì 1-1.19:55

FORMAZIONE TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Aina, Linetty, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. All. Juric.19:56

Contro la Cremonese, Ivan Juric potrà quasi interamente sulla propria formazione "tipo". Assenti solamente Ricci per infortunio e Vlasic non convocato. In porta giocherà Milinkovic-Savic, con davanti a sè la difesa a tre formata da Djidji, Schuurs e Rodriguez. Sulle corsie vincono il ballottaggio Ola Aina e Vojvoda, in panchina Singo. Prima da titolare per Ilic con la maglia granata, affiancato da Linetty a formare la coppia di centrocampo. Miranchuk e Karamoh i due trequartisti dietro ad Antonio Sanabria.19:59

FORMAZIONE CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Aiwu; Sernicola, Pickel, Meité, Benassi, Valeri; Okereke, Tsadjout. All. Ballardini.20:00

Nella Cremonese sono recuperati e convocati sia Okereke che Dessers in attacco. L'attaccante nigeriano parte subito titolare al fianco di Tsadjout. A centrocampo pronti Benassi, Pickel e Meité, con Sernicola sulla fascia destra e Valeri sulla corsia opposta. Mancano Chiriches per infortunio e Vasquez per squalifica in difesa: pronti Ferrari, Bianchetti e Aiwu nel terzetto difensivo davanti a Carnesecchi.20:02

Finisce il riscaldamento delle due squadre allo stadio Olimpico di Torino. Dieci minuti all'inizio dell'incontro, che verrà diretto dal Sig. Giacomo Camplone di Pescara, coadiuvato dagli assistenti Sig. Matteo Passeri di Gubbio e Sig. Alessandro Costanzo di Orvieto. Quarto ufficiale sarà il Sig. Francesco Meraviglia di Pistoia.20:37

1' SI COMINCIA! Primo pallone della partita a disposizione della Cremonese.20:47

1' Subito ospiti pericolosi dalle parti di Milinkovic-Savic. Discesa a sinistra di Valeri, pallone a rimorchio per Benassi che calcia da fuori area: destro fuori misura del centrocampista grigiorosso.20:48

3' Gran palla in profondità per lo scatto di Ola Aina che, all'ingresso in area di rigore, viene fermato da Bianchetti.20:50

5' Cremonese che aspetta sotto palla il classico possesso del Torino. La squadra di Ballardini sempre pronta a ripartire in velocità con la coppia Okereke-Tsadjout.20:53

8' Stenta a decollare il match in questi primi minuti. Fa fatica il Torino ad innescare Miranchuk e Karamoh alle spalle di Sanabria: pallone che staziona spesso tra i piedi dei difensori di Juric.20:55

9' Primo lampo in velocità di Karamoh che sfida la difesa della Cremonese. Cross tagliato dentro l'area che non trova nessun compagno pronto a ribadire in rete.20:56

12' Okereke prova a tenere alta la squadra, ma le sue sponde non trovano pronti i compagni a ripartire. Benassi sbaglia tutto in transizione, concedendo il possesso ancora una volta al Torino.21:00

15' OCCASIONE TORINO! Imbucata perfetta di Miranchuk per l'inserimento di Sanabria dentro l'area di rigore. L'attaccante paraguaiano spreca tutto calciando sul corpo di Carnesecchi, bravissimo a opporsi in uscita bassa.21:02

16' OCCASIONE TORINO! Scambio veloce e di qualità tra Sanabria e Karamoh, con quest'ultimo che prova la conclusione di prima intenzione. Destro violento, da ottima posizione, che finisce di poco alto sopra la traversa.21:03

18' Un paio di transizioni importanti anche a favore della Cremonese, ma la squadra di Ballardini non sfrutta a dovere le folate offensive di Okereke.21:06

20' Altro movimento di Sanabria a mettere in apprensione la difesa ospite. Discesa dell'attaccante paraguaiano che, sul più bello, viene murato dagli uomini di Ballardini.21:07

20' Dall'altra parte, Sernicola ci prova dai 30 metri col destro: conclusione da dimenticare.21:07

23' Karamoh serve Vojvoda al limite dell'area. L'esterno di Juric si sposta il pallone sul destro e calcia verso il primo palo: conclusione controllata in due tempi da Carnesecchi.21:10