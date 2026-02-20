Altro tracollo del Verona, che adesso vede ormai lontanissima la salvezza. Nonostante un buon inizio, la squadra di Sammarco subisce due reti nel finale di tempo da un Sassuolo cinico e compatto. Pinamonti e Berardi (quest'ultimo su ribattuta del rigore che Montipò gli aveva respinto) ipoitecano i tre punti già nella prima frazione, nella ripresa sempre Berardi fa calare il sipario. Nel finale i gialloblù restano anche in dieci per il rosso (doppio giallo) ad Al Musrati. Seconda vittoria consecutiva per il Sassuolo di Grosso, che adesso vede vicino l'obiettivo salvezza

Posizione tranquilla per il Sassuolo di Fabio Grosso, che con la vittoria di settimana scorsa a Udine ha quasi ipotecato il discorso salvezza. I neroverdi nel 2026 hanno perso solo con le big Juventus, Roma, Napoli e Inter, portando a casa tre vittorie e un pareggio nelle rimanenti quattro gare.19:07

Situazione quasi totalmente compromessa per il Verona. Ai gialloblù non ha giovato il cambio alla guida tecnica, Paolo Sammarco non è ancora riuscito ad invertire una rotta che a questo punto sembra difficilmente raddrizzabile. L'Hellas ha ottenuto solo due vittorie in questo campionato, quelle contro Atalanta e Fiorentina dello scorso dicembre, e da allora sono arrivate sette sconfitte e tre pareggi19:10

La direzione di gara è affidata a Livio Marinelli della sezione di Tivoli, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Biffi e Yoshikawa e dal quarto ufficiale Massa. Al Var ci sono invece Mazzoleni e Giua19:12

Le scelte di Grosso: pesano le assenze di Muharemovic e Matic, in difesa si accentra allora Walukievicz a fare coppia con Idzes, mentre sugli esterni tocca a Coulibaly e Ulisses. A centrocampo nuova chance per Lipani in cabina di regia, Thorstvedt e Kone completano il reparto. Tutto confermato davanti, dove Pinamonti guida l'attacco con Berardi e Laurientè19:55

Le scelte di Sammarco: diverse assenze anche in casa gialloblù, dove i già noti Gagliardini, Bernede e Belghali si sono aggiunti anche Lovric e gli squalificati Orban e Akpa Akpro. Davanti a Montipò confermata la linea a tre con Edmundsson, Nelsson e Bella Kotchap, sugli esterni agiranno Bradaric e Frese. Al Musrati vertice basso con Harroui e Niasse ai suoi lati, in attacco Sarr vince il ballottaggio con Mosquera per comporre il tandem con Bowie19:54

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Sassuolo - Verona? La gara tra Sassuolo e Verona si giocherà venerdì 20 febbraio 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Sassuolo - Verona? L'arbitro del match sarà Livio Marinelli Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Sassuolo - Verona sarà Paolo Silvio Mazzoleni Dove si gioca Sassuolo - Verona? La partita si gioca a Reggio Emilia In che stadio si gioca Sassuolo - Verona? Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Sassuolo è Domenico Berardi con 5 gol, mentre il capocannoniere del Verona è Gift Orban con 7 gol Quale è stato il risultato finale di Sassuolo - Verona? La gara tra Sassuolo e Verona si è conclusa con il risultato di 3-0 Chi sono stati i marcatori della partita Sassuolo - Verona? I marcatori del Sassuolo sono stati Andrea Pinamonti al 40', Domenico Berardi al 44' e 62'

PREPARTITA

Sassuolo - Verona è valevole per la giornata numero 26 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 20 febbraio alle ore 20:45 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Arbitro di Sassuolo - Verona sarà Livio Marinelli. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Livio Marinelli Statistiche Stagionali Partite dirette 6 Falli fischiati 159 Fuorigioco 16 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 17 Espulsioni 2 Cartellini per partita 3.1 Falli per cartellino 8.3 Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso: Serie A: 6 partite

partite Serie B: 6 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 29-08-2025 Serie A Lecce-Milan 0-2 21-09-2025 Serie A Inter-Sassuolo 2-1 30-09-2025 Serie B Palermo-Venezia 0-0 19-10-2025 Serie A Milan-Fiorentina 2-1 01-11-2025 Serie B Carrarese-Frosinone 0-2 29-11-2025 Serie B Pescara-Calcio Padova 0-1 13-12-2025 Serie A Torino-Cremonese 1-0 27-12-2025 Serie B Juve Stabia-Südtirol 1-0 11-01-2026 Serie A Lecce-Parma 1-2 24-01-2026 Serie B Cesena-Bari 1-2 08-02-2026 Serie B Monza-Avellino 2-1 20-02-2026 Serie A Sassuolo-Verona 3-0

Attualmente il Sassuolo si trova 8° in classifica con 35 punti (frutto di 10 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte); invece il Verona si trova 20° in classifica con 15 punti (frutto di 2 vittorie, 9 pareggi e 15 sconfitte).

Il Sassuolo ha segnato 32 gol e ne ha subiti 35; il Verona ha segnato 19 gol e ne ha subiti 46.

La partita di andata Verona - Sassuolo si è giocata il 3 ottobre 2025 e si è conclusa 0-1.

In casa il Sassuolo ha fatto 17 punti (5 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Verona ha totalizzato 8 punti (1 vittoria, 5 pareggi e 7 sconfitte).

Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, l'Udinese e il Verona ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Pisa e il Parma ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Sassuolo ha incontrato nell'ultima partita il Verona vincendo 3-0 mentre Il Verona ha incontrato il Parma perdendo 2-1.

Sassuolo e Verona si sono affrontate 19 volte in campionato. Nei precedenti match il Sassuolo ha vinto 10 volte, il Verona ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Sassuolo-Verona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Sassuolo e Hellas Verona non hanno pareggiato alcuno degli ultimi nove match di campionato - sei vittorie per gli emiliani e tre per i veneti nel parziale - l'ultima sfida chiusa in parità tra le due squadre in Serie A risale al 3-3 del 28 giugno 2020, al MAPEI Stadium (doppietta di Jérémie Boga e gol di Rogerio per i neroverdi; Darko Lazovic, Mariusz Stepinski e Matteo Pessina per i gialloblù).

Il Sassuolo ha vinto le ultime due gare interne di Serie A contro l'Hellas Verona e potrebbe infilare tre successi consecutivi contro i veneti per la prima volta nella competizione; inoltre, nelle ultime cinque partite giocate in terra emiliana tra le due squadre sono state segnate ben 24 reti in totale, per una media di 4.8 a match: più del doppio rispetto a quella di 2.3 registrata nelle quattro precedenti sfide interne nel torneo.

Il Sassuolo non ha vinto nelle ultime sei partite contro squadre che occupavano l'ultimo posto in classifica a inizio turno di campionato: cinque pareggi e una sconfitta nella sfida più recente contro il Genoa (1-2 in casa) nel novembre 2025; l'ultimo successo degli emiliani contro queste avversarie in Serie A risale al 26 settembre 2021, contro la Salernitana, proprio al MAPEI Stadium.

Il Sassuolo ha vinto tre delle ultime quattro partite di campionato (1P), dopo che non aveva strappato alcun successo nelle precedenti sette (3N, 4P); nel periodo (dalla 22ª giornata), soltanto l'Inter conta più vittorie (quattro) dei neroverdi (tre appunto, al pari dell'Atalanta) in Serie A.

L'Hellas Verona non ha vinto ancora nessuna delle nove partite (3N, 6P) giocate nel 2026 in Serie A; soltanto una volta nella sua storia nel massimo campionato la squadra gialloblù è rimasta senza successi per più match consecutivi dall'inizio di un anno solare: nel 1979, quando i veneti conquistarono la posta piena al 12° turno, contro la Lazio.

L'Hellas Verona ha perso le ultime due trasferte di campionato (sei reti al passivo) e potrebbe subire tre sconfitte esterne consecutive nel girone di ritorno di un singolo torneo di Serie A per la prima volta da maggio 2021, con Ivan Juric in panchina.

L'Hellas Verona è la squadra che ha subito il maggior numero di gol di testa in questo campionato: 10, dei quali ben nove in trasferta; nei cinque maggiori campionati europei in corso, soltanto il West Ham ha incassato più reti con questo fondamentale (15) - a 10 anche Mainz e Burnley.

L'Hellas Verona è la squadra con la più bassa percentuale di passaggi riusciti in questa Serie A: soltanto il 74%; peggio dei gialloblù nei Big-5 europei 2025/26 hanno fatto finora soltanto Union Berlino (72%) e Getafe (71%).

Andrea Pinamonti - due gol, compreso quello nella sfida di andata, e due assist contro l'Hellas Verona in Serie A - ha preso parte a due reti (un centro e un passaggio vincente) nell'ultimo turno di campionato contro l'Udinese; l'attaccante del Sassuolo non partecipa a una marcatura per due match di fila nel massimo torneo da un anno (a bersaglio nel febbraio 2025 contro Torino e Venezia).

Domenico Berardi conta cinque partecipazioni al gol (tre reti, due passaggi vincenti) nelle ultime cinque sfide contro l'Hellas Verona in Serie A, dopo avere servito soltanto due assist in tutte le precedenti otto; l'attaccante del Sassuolo ha segnato 127 marcature nella competizione e si trova soltanto a -1 da Gianni Rivera (128) e a -2 da Lautaro Martínez e Roberto Bettega (129 a testa) nella classifica dei migliori realizzatori nella storia della Serie A.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: