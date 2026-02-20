Altro tracollo del Verona, che adesso vede ormai lontanissima la salvezza. Nonostante un buon inizio, la squadra di Sammarco subisce due reti nel finale di tempo da un Sassuolo cinico e compatto. Pinamonti e Berardi (quest'ultimo su ribattuta del rigore che Montipò gli aveva respinto) ipoitecano i tre punti già nella prima frazione, nella ripresa sempre Berardi fa calare il sipario. Nel finale i gialloblù restano anche in dieci per il rosso (doppio giallo) ad Al Musrati. Seconda vittoria consecutiva per il Sassuolo di Grosso, che adesso vede vicino l'obiettivo salvezza
90'+3'
FINISCE QUI! Sassuolo-Verona termina 3-0!22:36
90'
Tre minuti di recupero22:33
89'
Quinto cambio nel Sassuolo: esce Walukiewicz, entra Pedro Felipe22:33
88'
Il Verona attende solo il triplice fischio, anche il Sassuolo sembra ormai aver allentato la pressione22:30
85'
ESPULSO AL MUSRATI! Doppio giallo sventolato da Marinelli per un fallo in ritardo su Fadera22:28
83'
Primo gettone stagionale per Tomas Suslov, che rientra in campo dopo la rottura del crociato rimediata nel pre campionato22:25
82'
Quarto cambio nel Verona: esce Harroui, entra Suslov22:25
82'
Terzo cambio nel Verona: esce Bowie, entra Vermesan22:25
78'
Ammonito Walukiewicz, intervento imprudente su Bowie22:21
77'
Taglio di Mosquera che trova lo spazio per calciare sul primo palo, il colombiano però manca lo specchio22:19
73'
Quarto cambio nel Sassuolo: esce Koné, entra Iannoni22:17
73'
Secondo cambio nel Verona: esce Bradaric, entra Oyegoke22:17
73'
Terzo cambio nel Sassuolo: esce Laurienté, entra Fadera22:16
73'
Primo cambio nel Verona: esce Sarr, entra Mosquera22:16
72'
Secondo cambio nel Sassuolo: esce Pinamonti, entra Nzola22:16
72'
Sinistro potente di Bradaric dalla distanza, palla alta22:14
69'
Ripartenza del Verona con Sarr che calcia sul primo palo, respinge Muric22:11
65'
Partita che adesso ha obiettivamente poco da dire22:08
62'
GOL! SASSUOLO-Verona 3-0! Rete di Berardi! Da un calcio di punizione per il Verona, un'altra ripartenza letale del Sassuolo! Laurientè verticalizza per Berardi che parte dalla sua metà campo e arriva davanti a Montipò insaccando col mancino!
Rimessa a lunga gittata del Verona che cerca di mettere il pallone direttamente nel cuore dell'area, allontana la difesa neroverde22:03
57'
Prova ad attaccare il Verona ma la squadra di Sammarco fatica a creare situazioni di pericolo dalle parti di Muric22:00
54'
OCCASIONE ANCHE PER IL SASSUOLO! Thorstvedt, pescato tutto solo dal cross di Kone, colpisce male di testa da ottima posizione e manda fuori!21:58
53'
Chance per il Verona! Cross di Bradaric dalla destra, incornata di Bowie che si impenna e termina alta21:57
51'
Ammonito Al Musrati, fallo su Thorstvedt21:54
48'
Al Musrati carica il destro dalla distanza, la palla manca lo specchio21:53
46'
SI RIPARTE! È iniziato il secondo tempo di SASSUOLO-VERONA!21:47
Parte meglio il Verona nella prima mezz'ora. I gialloblù si rendono pericolosi con Bowie e Sarr ma non riescono ad impensierire seriamente Muric. Dopo una frazione sottotono, la squadra di Grosso punisce nel finale con due ripartenze. Nella prima Laurientè serve a Pinamonti il cioccolatino per l'1-0, nella seconda Berardi si procura il rigore che lo stesso capitano neroverde trasforma dopo l'iniziale respinta di Montipò21:33
45'+1'
FINE PRIMO TEMPO! Sassuolo avanti di due reti all'intervallo!21:31
45'
Un minuto di recupero21:30
44'
GOL! SASSUOLO-Verona 2-0! Rete di Berardi! Dagli undici metri Montipò inizialmente respinge la conclusione centrale di Berardi, il quale sulla ribattuta insacca!
Berardi appoggia al limite verso Lipani, la sua conclusione finisce alta21:22
36'
Cambio per scelta tecnica dovuto probabilmente all'ammonizione del terzino neroverde21:23
36'
Primo cambio nel Sassuolo: esce Coulibaly, entra Romagna21:21
35'
Altro lancio in direzione di Bowie, che non riesce a controllare la sfera21:20
32'
Laurientè trova spazio sulla sinistra, il suo cross però non trova compagni in mezzo all'area e si perde sul fondo21:17
30'
Berardi va giù in area nel duello fisico con Nelsson, Marinelli lo invita a rialzarsi21:15
28'
Azione insistita del Verona al limite dell'area neroverde, i gialloblù non trovano però lo spazio per la conclusione21:13
25'
Molto meglio il Verona fin qui, ancora assopito il Sassuolo21:10
21'
Sarr allarga sulla sinistra verso Frese, la cui conclusione i diagonale termina alta21:06
19'
Ancora Hellas pericoloso! Sarr vince il rimpallo con Walukievicz e si invola verso la porta. L'attaccante gialloblù serve Bowie che incrocia battendo Muric ma trovando il salvataggio sulla linea di Idzes! Marinelli ravvisa però il fallo di mano di Sarr a inizio azione21:06
17'
Ammonito Coulibaly, che ferma fallosamente Frese al limite dell'area21:03
16'
OCCASIONE HELLAS! Ripartenza dei gialloblù, Bowie viene servito in area e la sua prima conclusione viene respinta. Il pallone resta buono per Sarr che calcia a botta sicura trovando l'opposizione decisiva di Couibaly, il quale sporca la sfera mandandola oltre la traversa!21:02
15'
Riparte il Sassuolo: Berardi cerca centralmente Pinamonti il quale non è poi preciso nel premiare l'inserimento di Kone21:00
13'
Altro cross di Bradaric, stavolta più preciso. Muric deve uscire con i pugni per anticipare Bowie20:58
12'
Bradaric prova il cross tagliato dalla destra, palla direttamente sul fondo20:56
10'
Chiaro il piano iniziale del Verona, che ricerca appena possibile la profondità per innescare Sarr e Bowie. Prova una manovra più ragionata invece il Sassuolo20:56
7'
Sarr crossa dalla sinistra, sul secondo palo arriva Frese che commette fallo su Coulibaly20:53
5'
Protesta il Verona! Bradaric lancia lungo verso Bowie, il quale si scontra con Muric uscito abbondantemente dall'area, per Marinelli è tutto regolare!20:51
1'
Ulisses Garcia cerca subito Laurientè in profondità, chiude Nelsson20:46
SI PARTE! È iniziata SASSUOLO-VERONA!20:45
Le scelte di Sammarco: diverse assenze anche in casa gialloblù, dove i già noti Gagliardini, Bernede e Belghali si sono aggiunti anche Lovric e gli squalificati Orban e Akpa Akpro. Davanti a Montipò confermata la linea a tre con Edmundsson, Nelsson e Bella Kotchap, sugli esterni agiranno Bradaric e Frese. Al Musrati vertice basso con Harroui e Niasse ai suoi lati, in attacco Sarr vince il ballottaggio con Mosquera per comporre il tandem con Bowie19:54
Le scelte di Grosso: pesano le assenze di Muharemovic e Matic, in difesa si accentra allora Walukievicz a fare coppia con Idzes, mentre sugli esterni tocca a Coulibaly e Ulisses. A centrocampo nuova chance per Lipani in cabina di regia, Thorstvedt e Kone completano il reparto. Tutto confermato davanti, dove Pinamonti guida l'attacco con Berardi e Laurientè19:55
FORMAZIONE UFFICIALE VERONA: i gialloblù rispondono con un 3-5-2: Montipò - Edmundsson, Nelsson, Bella Kotchap - Oyegoke, Niasse, Al Musrati, Harroui, Frese - Sarr, Bowie19:23
FORMAZIONE UFFICIALE SASSUOLO: i neroverdi si schierano con un 4-3-3: Muric - Coulibaly, Walukievicz, Idzes, Ulisses - Thorstvedt, Lipani, Kone - Berardi, Pinamonti, Laurienté19:55
La direzione di gara è affidata a Livio Marinelli della sezione di Tivoli, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Biffi e Yoshikawa e dal quarto ufficiale Massa. Al Var ci sono invece Mazzoleni e Giua19:12
Situazione quasi totalmente compromessa per il Verona. Ai gialloblù non ha giovato il cambio alla guida tecnica, Paolo Sammarco non è ancora riuscito ad invertire una rotta che a questo punto sembra difficilmente raddrizzabile. L'Hellas ha ottenuto solo due vittorie in questo campionato, quelle contro Atalanta e Fiorentina dello scorso dicembre, e da allora sono arrivate sette sconfitte e tre pareggi19:10
Posizione tranquilla per il Sassuolo di Fabio Grosso, che con la vittoria di settimana scorsa a Udine ha quasi ipotecato il discorso salvezza. I neroverdi nel 2026 hanno perso solo con le big Juventus, Roma, Napoli e Inter, portando a casa tre vittorie e un pareggio nelle rimanenti quattro gare.19:07
Benvenuti alla diretta di Sassuolo-Verona, gara valida per la 26° giornata del campionato di Serie A!19:04
Dove si gioca la partita:
Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore Città: Reggio Emilia Capienza: 23717 spettatori19:04
Sostituzione: esce Woyo Coulibaly ed entra Filippo Romagna (Sassuolo)
39'
Ammonito Andrias Edmundsson (Verona)
40'
Gol di Andrea Pinamonti (Sassuolo)
44'
Gol di Domenico Berardi (Sassuolo)
51'
Ammonito Al Musrati (Verona)
62'
Gol di Domenico Berardi (Sassuolo)
72'
Sostituzione: esce Andrea Pinamonti ed entra M'Bala Nzola (Sassuolo)
73'
Sostituzione: esce Domagoj Bradaric ed entra Daniel Oyegoke (Verona)
78'
Ammonito Sebastian Walukiewicz (Sassuolo)
82'
Sostituzione: esce Abdou Harroui ed entra Tomás Suslov (Verona)
85'
Espulso Al Musrati (Verona)
89'
Sostituzione: esce Sebastian Walukiewicz ed entra Pedro Felipe (Sassuolo)
PREPARTITA
Sassuolo - Verona è valevole per la giornata numero 26 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 20 febbraio alle ore 20:45 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Arbitro di Sassuolo - Verona sarà Livio Marinelli. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.
Livio Marinelli
Attualmente il Sassuolo si trova 8° in classifica con 35 punti (frutto di 10 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte); invece il Verona si trova 20° in classifica con 15 punti (frutto di 2 vittorie, 9 pareggi e 15 sconfitte). Il Sassuolo ha segnato 32 gol e ne ha subiti 35; il Verona ha segnato 19 gol e ne ha subiti 46. La partita di andata Verona - Sassuolo si è giocata il 3 ottobre 2025 e si è conclusa 0-1.
In casa il Sassuolo ha fatto 17 punti (5 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Verona ha totalizzato 8 punti (1 vittoria, 5 pareggi e 7 sconfitte). Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, l'Udinese e il Verona ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Pisa e il Parma ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Sassuolo ha incontrato nell'ultima partita il Verona vincendo 3-0 mentre Il Verona ha incontrato il Parma perdendo 2-1.
Sassuolo e Verona si sono affrontate 19 volte in campionato. Nei precedenti match il Sassuolo ha vinto 10 volte, il Verona ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 2.
