Sono sei i punti che separano il Cagliari dalla terzultima, attualmente la Cremonese. I rossoblù di Pisacane nella difficile sfida casalinga contro il Napoli cercheranno di aumentare il vantaggio sui grigiorossi e cancellare la brutta prova di domenica scorsa contro il Pisa, quando i sardi hanno ceduto per 3-1 nonostante il vantaggio numerico per quasi tutto l'incontro17:33

Obiettivi diversi per il Napoli, intenzionato a blindare il terzo posto dando la caccia al secondo occupato dal Milan e, chissà, sperare in qualche passo falso della capolista Inter. Gli azzurri di Conte sono reduci dalla vittoria in rimonta contro il Lecce, che ha sancito il terzo successo consecutivo, sempre per 2-1.17:35

La direzione di gara è affidata a Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni e dal quarto ufficiale Perri. Al Var ci sono invece Serra e Marini17:36

Le scelte di Pisacane: assenti Obert e Mazzitelli, in difesa spazio a Ze Pedro, Mina, Dossena e Rodriguez. Solo dopo il fischio d'inizio si capirà se i rossoblù si disporranno a tre o quattro dietro, a centrocampo comunque confermato l'ex di turno Gaetano con Adopo e Sulemana ai suoi lati. Salvo sorprese Palestra e Folorunsho giocheranno avanzati insieme ad Esposito17:42

Le scelte di Conte: tornano dal 1' Kevin De Bruyne e Scott McTominay, sono loro ad agire alle spalle di Hojlund. Turno di riposo per Spinazzola, c'è Gutierrez a sinistra con Politano confermato sulla destra. In mediana panchina per Anguissa, ancora lontano dalla miglior condizione, ci sono Gilmour e Lobotka a formare la coppia di centrocampo. In porta tocca a Milinkovic Savic, confermata la linea a tre con Beukema, Buongiorno e Olivera17:45

GOL! Cagliari-NAPOLI 0-1! Rete di McTominay! Sugli sviluppi del corner si accende una mischia davanti a Caprile, Buongiorno calcia e la palla colpisce il palo dopo la deviazione dello stesso portiere rossoblù. McTominay è ben appostato sulla respinta e allunga il piede spingendo la sfera in fondo al sacco! Guarda la scheda del giocatore Scott McTominay 18:35

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Cagliari - Napoli? La gara tra Cagliari e Napoli si giocherà venerdì 20 marzo 2026 alle ore 18:30 Chi è l'arbitro di Cagliari - Napoli? L'arbitro del match sarà Maurizio Mariani Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Cagliari - Napoli sarà Valerio Marini Dove si gioca Cagliari - Napoli? La partita si gioca a Cagliari In che stadio si gioca Cagliari - Napoli? Stadio Unipol Domus Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Cagliari è Sebastiano Esposito con 4 gol, mentre il capocannoniere del Napoli è Rasmus Højlund con 10 gol Quale è stato il risultato finale di Cagliari - Napoli? La gara tra Cagliari e Napoli si è conclusa con il risultato di 0-1 Chi sono stati i marcatori della partita Cagliari - Napoli? Il marcatore del Napoli è stato Scott McTominay al 2'

PREPARTITA

Cagliari - Napoli è valevole per la giornata numero 30 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 20 marzo alle ore 18:30 allo stadio Unipol Domus di Cagliari.

Arbitro di Cagliari - Napoli sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Maurizio Mariani Statistiche Stagionali Partite dirette 12 Falli fischiati 301 Fuorigioco 43 Rigori assegnati 5 Ammonizioni 49 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.1 Falli per cartellino 6.0 Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso: Serie A: 12 partite

partite Serie B: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie A Parma-Atalanta 1-1 13-09-2025 Serie B Sampdoria-Cesena 1-2 25-10-2025 Serie A Napoli-Inter 3-1 01-11-2025 Serie B Virtus Entella-Empoli 1-0 30-11-2025 Serie A Lecce-Torino 2-1 06-12-2025 Serie A Verona-Atalanta 3-1 21-12-2025 Serie A Fiorentina-Udinese 5-1 28-12-2025 Serie A Cremonese-Napoli 0-2 08-01-2026 Serie A Milan-Genoa 1-1 15-01-2026 Serie A Verona-Bologna 2-3 25-01-2026 Serie A Juventus-Napoli 3-0 07-02-2026 Serie B Frosinone-Venezia 1-2 18-02-2026 Serie A Milan-Como 1-1 23-02-2026 Serie A Fiorentina-Pisa 1-0 14-03-2026 Serie A Udinese-Juventus 0-1

Attualmente il Cagliari si trova 15° in classifica con 30 punti (frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 14 sconfitte); invece il Napoli si trova 2° in classifica con 62 punti (frutto di 19 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte).

Il Cagliari ha segnato 31 gol e ne ha subiti 42; il Napoli ha segnato 46 gol e ne ha subiti 30.

La partita di andata Napoli - Cagliari si è giocata il 30 agosto 2025 e si è conclusa 1-0.

In casa il Cagliari ha fatto 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Napoli ha totalizzato 25 punti (8 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte).

Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, Como e il Pisa ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, il Torino e il Lecc ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Cagliari ha incontrato nell'ultima partita il Pisa perdendo 3-1 mentre Il Napoli ha incontrato il Lecce vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Sebastiano Esposito con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Rasmus Højlund con 10 gol.

Cagliari e Napoli si sono affrontate 77 volte in campionato. Nei precedenti match il Cagliari ha vinto 14 volte, il Napoli ha vinto 36 volte mentre i pareggi sono stati 27.

Cagliari-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Cagliari ha perso le ultime tre sfide giocate contro il Napoli in Serie A, senza trovare la via delle rete, per un punteggio complessivo di 0-7 nel parziale; i sardi potrebbero subire quatto sconfitte consecutive restando a secco di reti contro i partenopei per la prima volta nel massimo campionato.

Il Napoli ha perso soltanto una delle ultime 29 partite (20V, 8N) disputate contro il Cagliari in Serie A - quella per 1-0 del 25 settembre 2019, in casa, con gol di Lucas Castro per i rossoblù - e nel periodo (dal 2009/10), soltanto contro la Sampdoria i campani hanno messo assieme più vittorie (21) che contro gli isolani (20, come contro il Genoa) nel massimo torneo.

Il Napoli è imbattuto da 14 match (9V, 5N) giocati sul campo del Cagliari in Serie A; l'ultima sconfitta dei campani in trasferta contro la squadra rossoblù nel massimo torneo risale al 19 aprile 2009, quando sulla panchina dei sardi sedeva Massimiliano Allegri (2-0, con reti firmate da Jeda e Andrea Lazzari).

Il Cagliari ha perso le ultime due partite di campionato e potrebbe subire tre ko consecutivi per la prima volta da dicembre 2024 (quattro in quel caso); inoltre, gli isolani non vincono da ben 25 match (7N, 18P) contro squadre che occupano le prime tre posizioni in classifica a inizio giornata di campionato: l'ultimo successo contro queste avversarie nel torneo risale al 29 luglio 2020, in casa, contro la Juventus (2-0 al 37˚ turno, con gol di Luca Gagliano e Giovanni Simeone).

Il Napoli ha vinto le ultime tre partite di campionato segnando almeno due gol in ciascuna di queste (tutte per 2-1); i campani potrebbero infilare quattro successi consecutivi nel girone di ritorno di Serie A con almeno due reti all'attivo per la prima volta da maggio 2022-febbraio 2023 (ben sette in quel caso, con Luciano Spalletti allenatore).

Il Napoli è la squadra che ha mandato in gol il maggior numero di giocatori nei cinque maggiori campionati europei in corso: 19; per i partenopei si tratta anche del loro record assoluto nella storia della Serie A (superati i 17 sia della stagione 2022/23 che del 2019/20).

Napoli e Cagliari sono le due squadre di questo campionato a vantare in percentuale la più alta trasformazione in rete di grandi occasioni da gol: il 47% per i campani (ovvero 28/59) e il 46% per i sardi (22/48).

Il Napoli è la squadra contro la quale Leonardo Pavoletti (due reti contro i campani, al Maradona, nel 2019 e 2023) ha giocato più minuti in Serie A senza mai vincere: 663; inoltre, l'attaccante 1988 potrebbe diventare il quarto giocatore del Cagliari a prendere parte a più di 50 marcature (43G+7A al momento) nelle ultime 20 stagioni del torneo (dal 2006/07), dopo Daniele Conti (56), Andrea Cossu (65) e João Pedro (90).

Rasmus Højlund - due reti nelle ultime tre partite di campionato, ovvero tante quante in tutte le precedenti 10 giocate nel 2026 - ha raggiunto la doppia cifra di reti nell'ultimo turno contro il Lecce e potrebbe mettere a referto più di 10 marcature per la prima volta in carriera in una singola stagione nei Big-5 tornei europei (10 anche nel 2023/24, con il Manchester United).

Matteo Politano (due centri contro il Cagliari in Serie A con Sassuolo e Inter) ha preso parte a tre gol (una rete, due assist) nelle ultime due sfide di campionato: tanti quanti in tutte le precedenti 24 partite disputate in questo torneo; l'esterno del Napoli potrebbe partecipare a una marcatura per tre match di fila per la prima volta nella competizione da settembre-ottobre 2022 (contro Milan, Torino e Cremonese in quella occasione).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: