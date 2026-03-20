Grazie per aver seguito la diretta scritta di Genoa-Udinese e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie A Enilive 2025-2026.22:44

90'+8' E FINISCE QUI!!! L'Udinese batte il Genoa 2-0 grazie ai gol di Ekkelenkamp e Davis. E dire che il Grifone aveva dominato il primo tempo, ma senza gol ha lasciato la possibilità ai friulani di passare.22:44

90'+8' Amorim ci prova col destro dal limite, ma Zarraga erge un muro e respinge22:43

90'+7' 10° gol in campionato per Davis22:42

90'+6' GOL! Genoa-UDINESE 0-2. Rete di Keinan Davis. E arriva anche il raddoppio dei friulani col diagonale di Davis che batte Bijlow. Non c'è neanche assist perché, sul rilancio di Okoye, va a vuoto Marcandalli e l'attaccante dell'Udinese ne approfitta per involarsi verso la porta.



Guarda la scheda del giocatore Keinan Davis22:42

90'+5' Aaron Martin cerca un cross da sinistra, ma calcia direttamente a lato. Passano i secondi22:40

90'+5' Entrambe le squadre hanno completato i cambi a propria disposizione22:39

90'+4' ECCO IL CAMBIO!!! Dentro Zarraga che prende il posto di Zaniolo, autore dell'assist per il gol di Ekkelenkamp22:39

90'+3' Zaniolo prova una conclusione da fuori, ma è un passaggio per Bijlow. Poi si accascia a terra e chiede il cambio alla panchina22:54

90'+3' C'è anche un giallo per Miller che ha ritardato la battuta del calcio di punizione per il Genoa22:37

90'+2' Dall'altra parte Norton-Cuffy non riesce a sfondare, poi la difesa dell'Udinese spazza dopo il batti e ribatti in area22:54

90'+2' Solet si gioca un fallo tattico per evitare la ripartenza del Genoa e si prende il giallo22:37

90'+1' CONTROPIEDE FALLITO DALL'UDINESE!!! Tre contro tre, ma Kristensen sbaglia il passaggio per Miller sulla sinistra. Poteva fare molto meglio qui l'Udinese22:36

90' Sono ben 7 i minuti di recupero...22:35

89' OCCASIONE PER IL 2-0!!! Zaniolo la passa a Piotrowski che ci prova da centro area, ma Amorim fa da muro. Resta in piedi il Genoa22:34

88' È un doppio cambio quello dell'Udinese. Dentro anche Miller che prende il posto di Ekkelnkamp, autore del gol del vantaggio.22:32

87' Nell'Udinese entra invece Bertola che prende il posto di Ehizibue22:32

85' Ammonito Lorenzo Colombo. Nonostante il giocatore del Genoa fosse già uscito dal campo, entra per spingere Kamara che ci aveva messo troppo ad uscire. Giallo per lui22:30

85' Mentre Amorim prende il posto di Frendrup a centrocampo22:29

85' DOPPIO CAMBIO GENOA!!! Dentro Aaron Martin che prende il posto di Vasquez. Lo spagnolo giocherà a sinistra, Norton-Cuffy si sposta a destra22:29

84' Fuori proprio Kamara nell'Udinese. Tocca a Arizala prendersi la fascia mancina22:29

83' Sinistro di Malinovskyi deviato, palla che arriva dalle parti di Ekhator, ma recupera tutto Kamara che si prende anche il fallo22:28

80' CI PROVA NORTON-CUFFY!!! Destro da fuori dell'esterno del Genoa, è potente ma centrale e para Okoye che manda in angolo22:26

79' CHE OCCASIONE!!! Gran palla di Malinovskyi per Ellertsson in area, ma l'islandese non riesce a controllare. Sarebbe stato solo davanti a Okoye22:24

77' Sugli sviluppi di un corner, ci prova Ellertsson all'altezza del limite dell'area, ma non trova la porta di Okoye.22:22

77' Torna in campo Ehizibue e siamo di nuovo 11 contro 1122:21

76' Si riparte con uno spiovente di Ellertsson, Ekkelenkamp va a deviare in angolo22:20

74' Gioco fermo per un contatto tra Vasquez e Ehizibue. Entrambi restano a terra e l'arbitro chiede l'intervento dei rispettivi staff medici22:19

73' Contropiede Udinese con Davis che, però, non riesce a trovare Zaniolo in area. Era l'occasione per fare il 2-022:18

72' Dentro anche Ekhator che prende il posto di Colombo che, questa sera, ha colpito una traversa22:17

72' DOPPIO CAMBIO GENOA!!! De Rossi mette mani ai cambi. Fuori Vitinha che lascia il posto a Ekuban22:17

69' Grande intervento di Solet che ferma sul nascere l'avanzata di Ellertsson sulla destra22:14

67' 4° gol in campionato per Ekkelenkamp22:12

66' GOL! Genoa-UDINESE 0-1. Rete di Jurgen Ekkelenkamp. Clamoroso vantaggio dei friulani che non avevano creato nulla finora. Spiovente di Zaniolo che fa da assist per Ekkelenkamp che supera in elevazione Ostigard e batte Bijlow.



Guarda la scheda del giocatore Jurgen Ekkelenkamp22:15

65' Davis era tra i diffidati e salterà la prossima che l'Udinese giocherà contro il Como22:51

64' Giallo anche per Davis che interviene in tackle falloso su Baldanzi22:51

63' Baldanzi e Frendrup si ostacolano, cosa che favorisce la corsa di Zaniolo verso l'area di rigore avversaria, ma Baldanzi risponde presente e chiude sul cross tentato dall'attaccante dell'Udinese22:08

62' Ancora Genoa davanti col cross di Vasquez per Colombo, anticipa Kabasele ma la cicca, regalando l'angolo ai padroni di casa22:07

60' Primo cambio per il Genoa! Dentro Baldanzi che prende il posto di Messias. L'ex Milan giocava molto sulla linea di centrocampo, Baldanzi dovrebbe fare più il sotto punta22:05

59' Occhio all'Udinese che si vede in avanti con Solet, ma il suo spiovente non trova Davis sul secondo palo. Bella l'idea però.22:04

58' Vasquez ci va di testa su un calcio di punizione battuto dal solito Malinovskyi, ma il centrale del Genoa non trova la porta di Okoye22:03

56' Giallo per Zaniolo per il fallo su Vasquez. Gomito alto sul difensore del Genoa22:01

55' Vediamo se questo episodio sarà un punto di svolta della partita. Soprattutto per l'Udinese che ha fatto ben poco finora22:01

54' Arriva anche un cartellino rosso per un componente dello staff tecnico di De Rossi21:58

53' NIENTE RIGORE!!! L'arbitro Collu torna sui suoi passi e, dopo aver rivisto le immagini al monitor, sceglie di non concedere più il rigore al Genoa per il braccio di Kabasele.21:58

51' Richiamato l'arbitro. Sarà Collu a decidere direttamente, rivedendo le immagini a bordo campo. Da capire se Kabasele abbia effettivamente aumentato il volume del corpo.21:57

50' CHECK VAR IN CORSO!!! Episodio tutto da verificare e rivedere. Anche perché il braccio di Kabasele era lungo il corpo.21:55

49' RIGORE PER IL GENOA!!! Colombo prova a saltare Kabasele che tocca col braccio. Per l'arbitro Collu è rigore21:54

47' OCCHIO A MESSIAS!!! Subito un'occasione per il Genoa col sinistro a rientrare di Messias che trova la porta nonostante sia in caduta, Okoye si tuffa e manda in angolo22:49

47' C'è anche un cambio per l'Udinese con Runjaic che fa entrare Piotrowski al posto di un Atta davvero poco ispirato21:53

46' SI RIPARTE AL FERRARIS!!!21:52

Il Genoa deve essere più concreto però. Tante conclusioni e 4 occasionissime clamorose, non si può chiudere il primo tempo ancora sullo 0-0. L'Udinese, invece, deve dare segni di vita dopo un primo tempo da dimenticare. Certo, se Zaniolo e Atta non si accendono sarà tutto più difficile.21:36

Solo una squadra in campo, col Genoa che ha occupato la metà campo avversaria. 4 occasionissime per la squadra di De Rossi, ma la traversa ha respinto le conclusioni di Malinovskyi e Colombo. Altre chance per Colombo e Vitinha che non hanno trovato, di pochissimo, la porta. Poco o nulla dall'Udinese. Solo due situazioni di pericolosità per i friulani, ma Zaniolo ha sprecato tutto.21:35

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! 0-0 al Ferraris. Meglio il Genoa, ma la squadra di De Rossi non è ancora riuscita a sbloccarla contro l'Udinese21:43

45'+1' Kamara mette dentro da sinistra, ma ci pensa Ostigard a scacciare via il pallone dall'area21:33

45' Un minuto di recupero...21:32

45' Dal conseguente corner, arriva il colpo di testa di Kabasele che però non trova la porta di Bijlow21:31

44' Ehizibue prova a spingere sulla destra, ma ci pensa Norton-Cuffy a spedire in angolo chiudendo ogni pericolo21:30

42' Errore di Zaniolo che sbaglia un passaggio dentro l'area di rigore per Kamara. L'Udinese spreca un 3 contro 3 nell'area avversaria21:29

41' CI PROVA VITINHA!!! Altra chance per i padroni di casa. Sbaglia Ekkelenkamp con un passaggio orizzontale, ci si avventa Vitinha che va al tiro, ma la sua conclusione viene deviata in angolo21:28

39' Si vede per la prima volta l'Udinese col sinistro di Zaniolo deviato, facile preda per Bijlow. Si lamenta Atta che era libero e aveva seguito Zaniolo nell'azione21:26

38' Ci prova ancora Malinovskyi ma, questa volta, il suo sinistro si perde sul fondo21:25

37' ALTRA TRAVERSA!!! Malinovskyi cerca e trova in area Colombo, sinistro al volo dell'attaccante del Genoa che però centra in pieno la traversa. E sono due per i padroni di casa.21:24

35' GENOA VICINO AL GOL!!! Malinovskyi batte forte e rasoterra sul primo palo, ma Colombo non riesce a girare verso la porta. Clamorosa occasione dei padroni di casa.21:22

34' Ellertsson cerca Norton-Cuffy sul secondo palo, Ehizibue salva tutto chiudendo in angolo21:21

33' Altro che blocco basso dell'Udinese, ma blocco bassissimo, col Genoa che costringe i friulani a stare in 10 dietro la linea della palla21:20

30' 61% di possesso palla per il Genoa in questa prima mezz'ora di gioco...21:17

29' Ancora gioco fermo per il fallo di Kristensen su Colombo. Punizione però lontana dalla porta in questo caso21:16

28' Okoye ha anche rischiato di commettere fallo sull'uscita di Colombo, ma per fortuna dell'Udinese aveva comunque toccato solo la palla e non Colombo21:15

27' ANCORA GENOA VICINO AL GOL!!! Solet sbaglia a spazzare, palla dentro per Colombo e uscita horror di Okoye, Vitinha sbaglia poi a porta vuota. Festival degli errori in questa azione.21:14

25' TRAVERSA GENOA!!! Sinistro a rientrare di Malinovskyi che centra in pieno la traversa su calcio di punizione, Okoye resta immobile 21:12

24' Il giallo arriva invece ai danni di Kamara che commette un brutto fallo su Messias sull'out di destra. Interessante calcio di punizione per il Genoa21:11

23' Zaniolo rischia anche il giallo per la spinta poi ai danni di Ostigard. L'arbitro Collu lo grazia, ma qui ci stava tutto il cartellino giallo21:09

22' Zaniolo cerca di muoversi sulla trequarti, ma perde palla in maniera un po' ingenua sulla opposizione di Frendrup22:08

21' Solet va in tackle per chiudere l'offensiva del Genoa a destra. Messias prende proprio con i tacchetti la gamba di Solet che resta a terra dolorante. Per l'arbitro non è neanche fallo, ma solo un episodio fortuito21:08

18' Ostigard cerca Colombo in area, ma l'ex Milan commette fallo colpendo sul viso Solet. Punizione dalla propria area per l'Udinese21:40

17' Colombo defilato a destra, cerca un filtrante per Messias che si è inserito in area, ma lo chiude in fallo laterale Solet21:40

15' Kamara prova a risalire il campo sulla sinistra, ma l'arbitro ferma tutto. C'era il fallo del quinto dell'Udinese su Ellertsson21:02

13' Grande recupero di Ekkelnkamp, che chiude lo spazio a Ellertsson che stava entrando per vie centrali dopo la buona apertura di Colombo. Ma l'olandese dice di no21:39

11' Vasquez prende il fondo a sinistra, ma il suo cross viene deviato in fallo laterale. Genoa che resta davanti20:58

10' Ellertsson messo giù da Zaniolo. Collu all'inizio non fischia, ma poi ferma il gioco vedendo che l'islandese resta a terra dolorante.20:56

9' Occhio a Ellertsson che si inserisce sul secondo palo, ma non riesce a calciare verso la porta vista l'opposizione di Kamara. Ellertsson tocca solamente e sarà rimessa dal fondo per Okoye. Cresce però il Genoa.20:55

8' OCCHIO A COLOMBO!!! Gran palla recuperata da Frendrup che verticalizza per Colombo. Uno contro uno con Kabasele, ma Colombo preferisce allegerire per Vitinha e sbaglia il passaggio proprio all'altezza del limite dell'area21:38

7' Prima conclusione del match col sinistro di Malinovskyi che spara però in curva20:53

6' Messias rischia qualcosa con una palla all'indietro, per fortuna del Genoa che Bijlow capisce tutto e spazza via sulla pressione di Davis20:53

3' Fase di studio in questi primi minuti. Grande pressing da parte dell'Udinese che vuole tenere il Genoa il più lontano possibile dalla propria area di rigore20:50

1' SI PARTE!!! Primo possesso per i friulani...20:46

Il direttore di gara sarà il sig. Giuseppe Collu della sezione di Cagliari. Il fischietto classe '90 sarà coadiuvato dagli assistenti Peretti e Biffi e dal quarto ufficiale, il sig. Niccolò Turrini. A completare la squadra arbitrale, nella sala VAR di Lissone, ci sono Gianluca Aureliano (VAR) e Ivano Pezzuto (AVAR).20:01

Sono 73 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Genoa e Udinese. Bilancio che pende dalla parte del Grifone con 27 successi oltre a 22 pareggi e 24 vittorie dei friulani. Il Genoa ha conquistato gli ultimi due scontri diretti in casa; l'ultimo hurrà dell'Udinese al Ferraris risale al 3 novembre 2019. Vittoria per 3-1 in rimonta grazie ai gol di de Paul, Sema e Lasagna dopo il vantaggio iniziale di Pandev.19:58

Nell'Udinese tornano Bertola e Solet: il primo parte dalla panchina, il francese è titolare con Kristensen e Kabasele. Ehizibue torna a fare il quinto di centrocampo prendendo il posto di Zarraga. Zaniolo sempre a supporto di Keinan Davis.20:12

Sono due i cambi di De Rossi rispetto alla vittoria di Verona. Torna Vitinha a supporto di Colombo, mentre a sinistra ci sarà Norton-Cuffy al posto di Sabelli. Sempre in panchina Aaron Martin come già successo nelle ultime due gare. In panchina c'è anche Masini che torna dal turno di squalifica.20:19

FORMAZIONI UFFICIALI: L'Udinese si schiera con un 3-5-1-1 in cui figurano: Okoye - Kristensen, Kabasele, Solet - Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlström, Atta, H.Kamara - Zaniolo - K.Davis. All. Kosta Runjaic. A disposizione: Sava, Padelli - Bertola, Mlacic - Zarraga, Arizala, Piotrowski, Miller - Bayo, I.Gueye.20:10

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Genoa scende in campo con un 3-4-2-1 in cui figurano: Bijlow - Marcandalli, Ostigard, J.Vásquez - Ellertsson, Frendrup, Malinovsky, Norton-Cuffy - Messias, Vitinha - L.Colombo. All. Daniele De Rossi. A disposizione: Leali, Sommariva - Zätterström, Sabelli, Otoa, A.Martin - A.Amorim, J.Onana, Masini, Baldanzi - Ekuban, Ekhator.20:54

Udinese che arriva dal ko interno per 1-0 con la Juventus. La squadra di Runjaic, comunque, è in una buona posizione di classifica. I friulani hanno un +12 sulla zona retrocessione e possano amministrare questo margine in questo finale finale di stagione, con la speranza di ottenere la 'matematica' nel più breve tempo possibile.19:55

Genoa che arriva dalle vittorie contro Roma e Hellas Verona, con la squadra di Daniele De Rossi che si è portata a +9 sul terzultimo posto. Un successo contro l'Udinese non vorrebbe dire ancora salvezza, ma porterebbe il Grifone molto lontano dalla zona retrocessione.19:55

Benvenuti alla diretta scritta di Genoa-Udinese, gara valida per la Giornata 30 della Serie A Enilive 2025-2026. Si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova.19:54

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp