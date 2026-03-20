Partita che ha un epilogo incredibile. Solo Genoa in campo per i primi 60 minuti, ma la squadra di De Rossi non riesce a trovare la via del gol con i vari Malinovskyi, Colombo, Vitinha e Messias. Tutte occasionissime, ma niente da fare, senza dimenticare le due traverse colpite dal Grifone. Poi, al 66', la magia di Zaniolo che trova Ekkelenkamp in area per il gol dell'1-0. Udinese che legittima poi il suo successo col gol di Davis che raggiunge la doppia cifra. Anche questo è il calcio.
E, con questo risultato, l'Udinese sale al 10° posto a quota 39 punti. Il Genoa resta 13° a quota 33 punti, con un margine di +9 sulla zona retrocessione.
Il campionato di Serie A tornerà nel week end 4-6 aprile, il week end di Pasqua. Settimana prossima, infatti, tornano in campo le Nazionali con gli spareggi per andare ai Mondiali. Ci sarà anche l'Italia impegnata contro l'Irlanda del Nord. Il Genoa giocherà lunedì 6 aprile contro la Juventus allo Stadium. L'Udinese, nello stesso giorno, affronterà il Como in casa.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Genoa-Udinese e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie A Enilive 2025-2026.22:44
90'+8'
E FINISCE QUI!!! L'Udinese batte il Genoa 2-0 grazie ai gol di Ekkelenkamp e Davis. E dire che il Grifone aveva dominato il primo tempo, ma senza gol ha lasciato la possibilità ai friulani di passare.22:44
90'+8'
Amorim ci prova col destro dal limite, ma Zarraga erge un muro e respinge22:43
90'+7'
10° gol in campionato per Davis22:42
90'+6'
GOL! Genoa-UDINESE 0-2. Rete di Keinan Davis. E arriva anche il raddoppio dei friulani col diagonale di Davis che batte Bijlow. Non c'è neanche assist perché, sul rilancio di Okoye, va a vuoto Marcandalli e l'attaccante dell'Udinese ne approfitta per involarsi verso la porta.
Aaron Martin cerca un cross da sinistra, ma calcia direttamente a lato. Passano i secondi22:40
90'+5'
Entrambe le squadre hanno completato i cambi a propria disposizione22:39
90'+4'
ECCO IL CAMBIO!!! Dentro Zarraga che prende il posto di Zaniolo, autore dell'assist per il gol di Ekkelenkamp22:39
90'+3'
Zaniolo prova una conclusione da fuori, ma è un passaggio per Bijlow. Poi si accascia a terra e chiede il cambio alla panchina22:54
90'+3'
C'è anche un giallo per Miller che ha ritardato la battuta del calcio di punizione per il Genoa22:37
90'+2'
Dall'altra parte Norton-Cuffy non riesce a sfondare, poi la difesa dell'Udinese spazza dopo il batti e ribatti in area22:54
90'+2'
Solet si gioca un fallo tattico per evitare la ripartenza del Genoa e si prende il giallo22:37
90'+1'
CONTROPIEDE FALLITO DALL'UDINESE!!! Tre contro tre, ma Kristensen sbaglia il passaggio per Miller sulla sinistra. Poteva fare molto meglio qui l'Udinese22:36
90'
Sono ben 7 i minuti di recupero...22:35
89'
OCCASIONE PER IL 2-0!!! Zaniolo la passa a Piotrowski che ci prova da centro area, ma Amorim fa da muro. Resta in piedi il Genoa22:34
88'
È un doppio cambio quello dell'Udinese. Dentro anche Miller che prende il posto di Ekkelnkamp, autore del gol del vantaggio.22:32
87'
Nell'Udinese entra invece Bertola che prende il posto di Ehizibue22:32
85'
Ammonito Lorenzo Colombo. Nonostante il giocatore del Genoa fosse già uscito dal campo, entra per spingere Kamara che ci aveva messo troppo ad uscire. Giallo per lui22:30
85'
Mentre Amorim prende il posto di Frendrup a centrocampo22:29
85'
DOPPIO CAMBIO GENOA!!! Dentro Aaron Martin che prende il posto di Vasquez. Lo spagnolo giocherà a sinistra, Norton-Cuffy si sposta a destra22:29
84'
Fuori proprio Kamara nell'Udinese. Tocca a Arizala prendersi la fascia mancina22:29
83'
Sinistro di Malinovskyi deviato, palla che arriva dalle parti di Ekhator, ma recupera tutto Kamara che si prende anche il fallo22:28
80'
CI PROVA NORTON-CUFFY!!! Destro da fuori dell'esterno del Genoa, è potente ma centrale e para Okoye che manda in angolo22:26
79'
CHE OCCASIONE!!! Gran palla di Malinovskyi per Ellertsson in area, ma l'islandese non riesce a controllare. Sarebbe stato solo davanti a Okoye22:24
77'
Sugli sviluppi di un corner, ci prova Ellertsson all'altezza del limite dell'area, ma non trova la porta di Okoye.22:22
77'
Torna in campo Ehizibue e siamo di nuovo 11 contro 1122:21
76'
Si riparte con uno spiovente di Ellertsson, Ekkelenkamp va a deviare in angolo22:20
74'
Gioco fermo per un contatto tra Vasquez e Ehizibue. Entrambi restano a terra e l'arbitro chiede l'intervento dei rispettivi staff medici22:19
73'
Contropiede Udinese con Davis che, però, non riesce a trovare Zaniolo in area. Era l'occasione per fare il 2-022:18
72'
Dentro anche Ekhator che prende il posto di Colombo che, questa sera, ha colpito una traversa22:17
72'
DOPPIO CAMBIO GENOA!!! De Rossi mette mani ai cambi. Fuori Vitinha che lascia il posto a Ekuban22:17
69'
Grande intervento di Solet che ferma sul nascere l'avanzata di Ellertsson sulla destra22:14
67'
4° gol in campionato per Ekkelenkamp22:12
66'
GOL! Genoa-UDINESE 0-1. Rete di Jurgen Ekkelenkamp. Clamoroso vantaggio dei friulani che non avevano creato nulla finora. Spiovente di Zaniolo che fa da assist per Ekkelenkamp che supera in elevazione Ostigard e batte Bijlow.
Davis era tra i diffidati e salterà la prossima che l'Udinese giocherà contro il Como22:51
64'
Giallo anche per Davis che interviene in tackle falloso su Baldanzi22:51
63'
Baldanzi e Frendrup si ostacolano, cosa che favorisce la corsa di Zaniolo verso l'area di rigore avversaria, ma Baldanzi risponde presente e chiude sul cross tentato dall'attaccante dell'Udinese22:08
62'
Ancora Genoa davanti col cross di Vasquez per Colombo, anticipa Kabasele ma la cicca, regalando l'angolo ai padroni di casa22:07
60'
Primo cambio per il Genoa! Dentro Baldanzi che prende il posto di Messias. L'ex Milan giocava molto sulla linea di centrocampo, Baldanzi dovrebbe fare più il sotto punta22:05
59'
Occhio all'Udinese che si vede in avanti con Solet, ma il suo spiovente non trova Davis sul secondo palo. Bella l'idea però.22:04
58'
Vasquez ci va di testa su un calcio di punizione battuto dal solito Malinovskyi, ma il centrale del Genoa non trova la porta di Okoye22:03
56'
Giallo per Zaniolo per il fallo su Vasquez. Gomito alto sul difensore del Genoa22:01
55'
Vediamo se questo episodio sarà un punto di svolta della partita. Soprattutto per l'Udinese che ha fatto ben poco finora22:01
54'
Arriva anche un cartellino rosso per un componente dello staff tecnico di De Rossi21:58
53'
NIENTE RIGORE!!! L'arbitro Collu torna sui suoi passi e, dopo aver rivisto le immagini al monitor, sceglie di non concedere più il rigore al Genoa per il braccio di Kabasele.21:58
51'
Richiamato l'arbitro. Sarà Collu a decidere direttamente, rivedendo le immagini a bordo campo. Da capire se Kabasele abbia effettivamente aumentato il volume del corpo.21:57
50'
CHECK VAR IN CORSO!!! Episodio tutto da verificare e rivedere. Anche perché il braccio di Kabasele era lungo il corpo.21:55
49'
RIGORE PER IL GENOA!!! Colombo prova a saltare Kabasele che tocca col braccio. Per l'arbitro Collu è rigore21:54
47'
OCCHIO A MESSIAS!!! Subito un'occasione per il Genoa col sinistro a rientrare di Messias che trova la porta nonostante sia in caduta, Okoye si tuffa e manda in angolo22:49
47'
C'è anche un cambio per l'Udinese con Runjaic che fa entrare Piotrowski al posto di un Atta davvero poco ispirato21:53
46'
SI RIPARTE AL FERRARIS!!!21:52
Il Genoa deve essere più concreto però. Tante conclusioni e 4 occasionissime clamorose, non si può chiudere il primo tempo ancora sullo 0-0. L'Udinese, invece, deve dare segni di vita dopo un primo tempo da dimenticare. Certo, se Zaniolo e Atta non si accendono sarà tutto più difficile.21:36
Solo una squadra in campo, col Genoa che ha occupato la metà campo avversaria. 4 occasionissime per la squadra di De Rossi, ma la traversa ha respinto le conclusioni di Malinovskyi e Colombo. Altre chance per Colombo e Vitinha che non hanno trovato, di pochissimo, la porta. Poco o nulla dall'Udinese. Solo due situazioni di pericolosità per i friulani, ma Zaniolo ha sprecato tutto.21:35
45'+2'
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! 0-0 al Ferraris. Meglio il Genoa, ma la squadra di De Rossi non è ancora riuscita a sbloccarla contro l'Udinese21:43
45'+1'
Kamara mette dentro da sinistra, ma ci pensa Ostigard a scacciare via il pallone dall'area21:33
45'
Un minuto di recupero...21:32
45'
Dal conseguente corner, arriva il colpo di testa di Kabasele che però non trova la porta di Bijlow21:31
44'
Ehizibue prova a spingere sulla destra, ma ci pensa Norton-Cuffy a spedire in angolo chiudendo ogni pericolo21:30
42'
Errore di Zaniolo che sbaglia un passaggio dentro l'area di rigore per Kamara. L'Udinese spreca un 3 contro 3 nell'area avversaria21:29
41'
CI PROVA VITINHA!!! Altra chance per i padroni di casa. Sbaglia Ekkelenkamp con un passaggio orizzontale, ci si avventa Vitinha che va al tiro, ma la sua conclusione viene deviata in angolo21:28
39'
Si vede per la prima volta l'Udinese col sinistro di Zaniolo deviato, facile preda per Bijlow. Si lamenta Atta che era libero e aveva seguito Zaniolo nell'azione21:26
38'
Ci prova ancora Malinovskyi ma, questa volta, il suo sinistro si perde sul fondo21:25
37'
ALTRA TRAVERSA!!! Malinovskyi cerca e trova in area Colombo, sinistro al volo dell'attaccante del Genoa che però centra in pieno la traversa. E sono due per i padroni di casa.21:24
35'
GENOA VICINO AL GOL!!! Malinovskyi batte forte e rasoterra sul primo palo, ma Colombo non riesce a girare verso la porta. Clamorosa occasione dei padroni di casa.21:22
34'
Ellertsson cerca Norton-Cuffy sul secondo palo, Ehizibue salva tutto chiudendo in angolo21:21
33'
Altro che blocco basso dell'Udinese, ma blocco bassissimo, col Genoa che costringe i friulani a stare in 10 dietro la linea della palla21:20
30'
61% di possesso palla per il Genoa in questa prima mezz'ora di gioco...21:17
29'
Ancora gioco fermo per il fallo di Kristensen su Colombo. Punizione però lontana dalla porta in questo caso21:16
28'
Okoye ha anche rischiato di commettere fallo sull'uscita di Colombo, ma per fortuna dell'Udinese aveva comunque toccato solo la palla e non Colombo21:15
27'
ANCORA GENOA VICINO AL GOL!!! Solet sbaglia a spazzare, palla dentro per Colombo e uscita horror di Okoye, Vitinha sbaglia poi a porta vuota. Festival degli errori in questa azione.21:14
25'
TRAVERSA GENOA!!! Sinistro a rientrare di Malinovskyi che centra in pieno la traversa su calcio di punizione, Okoye resta immobile 21:12
24'
Il giallo arriva invece ai danni di Kamara che commette un brutto fallo su Messias sull'out di destra. Interessante calcio di punizione per il Genoa21:11
23'
Zaniolo rischia anche il giallo per la spinta poi ai danni di Ostigard. L'arbitro Collu lo grazia, ma qui ci stava tutto il cartellino giallo21:09
22'
Zaniolo cerca di muoversi sulla trequarti, ma perde palla in maniera un po' ingenua sulla opposizione di Frendrup22:08
21'
Solet va in tackle per chiudere l'offensiva del Genoa a destra. Messias prende proprio con i tacchetti la gamba di Solet che resta a terra dolorante. Per l'arbitro non è neanche fallo, ma solo un episodio fortuito21:08
18'
Ostigard cerca Colombo in area, ma l'ex Milan commette fallo colpendo sul viso Solet. Punizione dalla propria area per l'Udinese21:40
17'
Colombo defilato a destra, cerca un filtrante per Messias che si è inserito in area, ma lo chiude in fallo laterale Solet21:40
15'
Kamara prova a risalire il campo sulla sinistra, ma l'arbitro ferma tutto. C'era il fallo del quinto dell'Udinese su Ellertsson21:02
13'
Grande recupero di Ekkelnkamp, che chiude lo spazio a Ellertsson che stava entrando per vie centrali dopo la buona apertura di Colombo. Ma l'olandese dice di no21:39
11'
Vasquez prende il fondo a sinistra, ma il suo cross viene deviato in fallo laterale. Genoa che resta davanti20:58
10'
Ellertsson messo giù da Zaniolo. Collu all'inizio non fischia, ma poi ferma il gioco vedendo che l'islandese resta a terra dolorante.20:56
9'
Occhio a Ellertsson che si inserisce sul secondo palo, ma non riesce a calciare verso la porta vista l'opposizione di Kamara. Ellertsson tocca solamente e sarà rimessa dal fondo per Okoye. Cresce però il Genoa.20:55
8'
OCCHIO A COLOMBO!!! Gran palla recuperata da Frendrup che verticalizza per Colombo. Uno contro uno con Kabasele, ma Colombo preferisce allegerire per Vitinha e sbaglia il passaggio proprio all'altezza del limite dell'area21:38
7'
Prima conclusione del match col sinistro di Malinovskyi che spara però in curva20:53
6'
Messias rischia qualcosa con una palla all'indietro, per fortuna del Genoa che Bijlow capisce tutto e spazza via sulla pressione di Davis20:53
3'
Fase di studio in questi primi minuti. Grande pressing da parte dell'Udinese che vuole tenere il Genoa il più lontano possibile dalla propria area di rigore20:50
1'
SI PARTE!!! Primo possesso per i friulani...20:46
Il direttore di gara sarà il sig. Giuseppe Collu della sezione di Cagliari. Il fischietto classe '90 sarà coadiuvato dagli assistenti Peretti e Biffi e dal quarto ufficiale, il sig. Niccolò Turrini. A completare la squadra arbitrale, nella sala VAR di Lissone, ci sono Gianluca Aureliano (VAR) e Ivano Pezzuto (AVAR).20:01
Sono 73 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Genoa e Udinese. Bilancio che pende dalla parte del Grifone con 27 successi oltre a 22 pareggi e 24 vittorie dei friulani. Il Genoa ha conquistato gli ultimi due scontri diretti in casa; l'ultimo hurrà dell'Udinese al Ferraris risale al 3 novembre 2019. Vittoria per 3-1 in rimonta grazie ai gol di de Paul, Sema e Lasagna dopo il vantaggio iniziale di Pandev.19:58
Nell'Udinese tornano Bertola e Solet: il primo parte dalla panchina, il francese è titolare con Kristensen e Kabasele. Ehizibue torna a fare il quinto di centrocampo prendendo il posto di Zarraga. Zaniolo sempre a supporto di Keinan Davis.20:12
Sono due i cambi di De Rossi rispetto alla vittoria di Verona. Torna Vitinha a supporto di Colombo, mentre a sinistra ci sarà Norton-Cuffy al posto di Sabelli. Sempre in panchina Aaron Martin come già successo nelle ultime due gare. In panchina c'è anche Masini che torna dal turno di squalifica.20:19
FORMAZIONI UFFICIALI: L'Udinese si schiera con un 3-5-1-1 in cui figurano: Okoye - Kristensen, Kabasele, Solet - Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlström, Atta, H.Kamara - Zaniolo - K.Davis. All. Kosta Runjaic. A disposizione: Sava, Padelli - Bertola, Mlacic - Zarraga, Arizala, Piotrowski, Miller - Bayo, I.Gueye.20:10
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Genoa scende in campo con un 3-4-2-1 in cui figurano: Bijlow - Marcandalli, Ostigard, J.Vásquez - Ellertsson, Frendrup, Malinovsky, Norton-Cuffy - Messias, Vitinha - L.Colombo. All. Daniele De Rossi. A disposizione: Leali, Sommariva - Zätterström, Sabelli, Otoa, A.Martin - A.Amorim, J.Onana, Masini, Baldanzi - Ekuban, Ekhator.20:54
Udinese che arriva dal ko interno per 1-0 con la Juventus. La squadra di Runjaic, comunque, è in una buona posizione di classifica. I friulani hanno un +12 sulla zona retrocessione e possano amministrare questo margine in questo finale finale di stagione, con la speranza di ottenere la 'matematica' nel più breve tempo possibile.19:55
Genoa che arriva dalle vittorie contro Roma e Hellas Verona, con la squadra di Daniele De Rossi che si è portata a +9 sul terzultimo posto. Un successo contro l'Udinese non vorrebbe dire ancora salvezza, ma porterebbe il Grifone molto lontano dalla zona retrocessione.19:55
Benvenuti alla diretta scritta di Genoa-Udinese, gara valida per la Giornata 30 della Serie A Enilive 2025-2026. Si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova.19:54
Dove si gioca la partita:
Stadio: Luigi Ferraris Città: Genova Capienza: 36685 spettatori19:54
La gara tra Genoa e Udinese si giocherà venerdì 20 marzo 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Genoa - Udinese?
L'arbitro del match sarà Giuseppe Collu
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Genoa - Udinese sarà Gianluca Aureliano
Dove si gioca Genoa - Udinese?
La partita si gioca a Genova
In che stadio si gioca Genoa - Udinese?
Stadio Luigi Ferraris
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Genoa è Lorenzo Colombo con 6 gol, mentre il capocannoniere dell'Udinese è Keinan Davis con 9 gol
Quale è stato il risultato finale di Genoa - Udinese?
La gara tra Genoa e Udinese si è conclusa con il risultato di 0-2
Chi sono stati i marcatori della partita Genoa - Udinese?
I marcatori dell'Udinese sono stati Jurgen Ekkelenkamp al 66' e Keinan Davis al 96'
PREPARTITA
Genoa - Udinese è valevole per la giornata numero 30 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 20 marzo alle ore 20:45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Arbitro di Genoa - Udinese sarà Giuseppe Collu. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.
Giuseppe Collu
Statistiche Stagionali
Partite dirette
12
Falli fischiati
267
Fuorigioco
39
Rigori assegnati
5
Ammonizioni
45
Espulsioni
2
Cartellini per partita
4.0
Falli per cartellino
5.5
Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso:
Serie A: 12 partite
Serie B: 5 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
23-08-2025
Serie A
Milan-Cremonese 1-2
30-08-2025
Serie A
Pisa-Roma 0-1
20-09-2025
Serie A
Bologna-Genoa 2-1
29-09-2025
Serie A
Parma-Torino 2-1
19-10-2025
Serie A
Atalanta-Lazio 0-0
28-10-2025
Serie A
Lecce-Napoli 0-1
09-11-2025
Serie A
Roma-Udinese 2-0
22-11-2025
Serie B
Virtus Entella-Palermo 1-1
29-11-2025
Serie A
Milan-Lazio 1-0
13-12-2025
Serie B
Südtirol-Bari 0-0
27-12-2025
Serie B
Sampdoria-Reggiana 2-1
03-01-2026
Serie A
Juventus-Lecce 1-1
25-01-2026
Serie A
Sassuolo-Cremonese 1-0
08-02-2026
Serie A
Bologna-Parma 0-1
21-02-2026
Serie B
Calcio Padova-Bari 1-1
04-03-2026
Serie B
Juve Stabia-Sampdoria 1-1
20-03-2026
Serie A
Genoa-Udinese 0-2
Attualmente il Genoa si trova 14° in classifica con 33 punti (frutto di 8 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte); invece l'Udinese si trova 10° in classifica con 39 punti (frutto di 11 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte). Il Genoa ha segnato 36 gol e ne ha subiti 42; l'Udinese ha segnato 35 gol e ne ha subiti 42. La partita di andata Udinese - Genoa si è giocata il 8 dicembre 2025 e si è conclusa 1-2.
In casa il Genoa ha fatto 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 17 punti (5 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte). Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Verona e l'Udines ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, l'Atalanta e la Juventus ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Genoa ha incontrato nell'ultima partita l'Udinese perdendo 0-2 mentre L'Udinese ha incontrato la Juventus perdendo 0-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Lorenzo Colombo con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 10 gol.
Genoa e Udinese si sono affrontate 61 volte in campionato. Nei precedenti match il Genoa ha vinto 21 volte, l'Udinese ha vinto 20 volte mentre i pareggi sono stati 20.
Genoa-Udinese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Genoa è imbattuto da otto partite (4V, 4N) di campionato contro l'Udinese, vincendo le ultime quattro in ordine di tempo, dopo che aveva perso sei delle precedenti otto (2N); soltanto una volta, i rossoblù hanno messo in fila cinque successi consecutivi contro i friulani nel torneo, tra aprile 1993 e febbraio 2008.
L'Udinese non ha trovato la rete in cinque delle ultime sette partite di Serie A contro il Genoa, dopo che aveva segnato almeno un gol in ciascuna delle precedenti 16 sfide disputate contro i rossoblù nella competizione: 26 centri nel parziale per una media di 1.6 marcature a match.
Il Genoa ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre partite giocate al Luigi Ferraris contro l'Udinese in Serie A; la squadra ligure potrebbe blindare la porta per quattro gare interne di fila contro i friulani per la prima volta nella competizione.
Se consideriamo la classifica di Serie A a partire dall'arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa (11ª giornata), la squadra rossoblù sarebbe sopra di cinque posizioni (8ª anziché 13ª), avrebbe il quarto attacco più prolifico del torneo (30 reti alle spalle solo di Como, Juventus e Inter) e, in generale, sarebbe prima per percentuale realizzativa con il 14.2%.
Il Genoa ha vinto tre delle ultime quattro sfide (1P) di Serie A - tante quante nelle precedenti 12 (4N, 5P) - tra le quali le due più recenti contro Roma e Hellas Verona; i liguri potrebbero collezionare tre successi di fila per la prima volta nella gestione De Rossi, mentre in generale non accade nel torneo da gennaio-febbraio 2021, con Davide Ballardini allenatore.
L'Udinese ha perso quattro delle ultime sei partite (1V, 1N) di Serie A - tante quante quante nelle precedenti 11 (5V, 2N) - nel periodo, sono quattro i punti raccolti dai friulani: più solo di Cagliari (2) e Cremonese (1) - quattro anche Pisa e Hellas Verona.
Genoa e Udinese sono due delle tre squadre, assieme al Napoli, ad avere subito più gol dal dischetto in questo campionato: sei a testa; in generale, i friulani si sono visti fischiare contro ben sette rigori (come il Milan): meno solo dei partenopei (otto) nella Serie A 2025/26.
Il Genoa è la squadra che ha segnato più gol in totale su punizione nei cinque maggiori campionati europei in corso: nove, dei quali sette da indiretta e due su calcio piazzato diretto.
Vítinha, in gol in ciascuna delle ultime due gare di campionato contro Roma e Hellas Verona, ha già segnato cinque reti nel torneo in corso: uno in più rispetto a quelli realizzati (quattro) nelle due stagioni precedenti di Serie A; inoltre, il portoghese ha fatto rifilare ben 12 cartellini agli avversari per interventi fallosi commessi su di lui: meno solo di Mattia Zaccagni (16) - a 12 anche Alexis Saelemaekers.
Keinan Davis ha preso parte a un gol in ciascuna delle ultime tre trasferte di campionato (due reti, un assist); tra i giocatori che contano più di cinque partecipazioni attive (sette per lui - 5G+2A) nelle gare esterne di questo torneo, soltanto Andrea Pinamonti ha bisogno di giocare in media meno palloni (40) per trovare il gol o fornire un passaggio vincente rispetto all'attaccante dell'Udinese: una partecipazione ogni 41 tocchi.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: