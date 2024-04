Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!19:52

90'+4' Fine partita: EMPOLI - NAPOLI 1-0.19:50

90'+3' Cartellino giallo per Ngonge per proteste.19:49

90'+2' Ultimi assalti del Napoli, ma l'Empoli sembra non concedere nulla.19:48

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.19:46

89' Nel Napoli dentro Simeone per Anguissa.19:44

86' Napoli a trazione offensiva, a breve dentro anche Simeone.19:43

82' Cacace prende il posto di Pezzella.19:38

82' Nell'Empoli entra Bastoni per Grassi.19:37

80' Il Napoli continua a sbattere sul muro dell'Empoli, ogni volta che arriva al limite, non riesce poi a concludere a rete.19:35

77' Corner per il Napoli, Zielinski crossa in area. Troppo lunga.19:32

72' Ngonge prende il posto di Politano.19:27

72' Due cambi anche nell'attacco del Napoli, entra Raspadori per Kvaratskhelia.19:27

70' Finisce la partita di Fazzini, comincia quella di Zurkowski.19:25

70' Doppio cambio nell'Empoli, esce Cambiaghi per Cancellieri.19:25

67' NAPOLI PERICOLOSO! Kvaratskhelia salta due uomini, entra in area e calcia di potenza, Caprile la riesce a deviare in angolo.19:23

66' Incursione di Politano che prova sfondare per vie centrali e a cercare la conclusione da fuori area. Palla alta sopra la traversa.19:22

64' Cross di Politano dalla destra, troppo profondo per Osimhen, controlla la difesa dell"Empoli.19:19

61' Superata l'ora di gioco, il Napoli tiene il controllo del pallone a non riesce a trovare varchi e conclusioni a rete.19:16

58' Cartellino giallo per Bereszynski, entrata da dietro su Osimhen.19:13

54' Cartellino giallo per Pezzella.19:11

53' Partito forte il Napoli in questa ripresa, i partenopei stanno occupando senza sosta la metà campo dei toscani.19:09

49' Sinistro insidioso di Politano dal limite, il suo rasoterra viene deviato in angolo da Pezzella.19:05

46' Inizia il secondo tempo di NAPOLI - EMPOLI.19:02

46' Sostituzione nel Napoli, entra Mazzocchi per Natan.19:02

Toscani in vantaggio dopo un primo tempo combattuto, che ha visto la squadra di casa creare di più e chiudere avanti con la rete in apertura di Cerri. L'Empoli sfiora il raddoppio in più occasioni, ma Cambiaghi non trova la porta. Il Napoli a parte uno spunto di Osimhen si è visto poco in attacco.18:47

45'+1' Fine primo tempo: EMPOLI - NAPOLI 1-0.18:46

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.18:45

43' Ultimi assalti del Napoli in questo primo tempo, ma manca concretezza negli ultimi metri.18:43

39' Lunga azione offensiva dell'Empoli, Fazzini serve al limite Cambiaghi che ci prova al volo. Palla alta sopra la traversa.18:39

37' Cartellino giallo per Juan Jesus che stende Cambiaghi.18:37

35' CAMBIAGHI! Contropiede veloce dell'Empoli e uno due Cambiaghi, Niang, l'esterno riceve palla in area ma tutto solo calcia alto sopra la traversa.18:36

31' Osimhen riceve un pallone in area, lo controlla e in acrobazia prova la girata verso la porta. Troppo debole per impensierire Caprile.18:31

29' Niang serve Pezzella sulla fascia sinistra, cross in area dove Fazzini manca l'impatto di testa.18:30

25' Cross insidioso di Fazzini dalla sinistra, Ostigard interviene prima dell'arrivo di Niang e devia in angolo.18:25

20' Non ce la fa Cerri, al suo posto entra Niang.18:20

19' Cerri a terra per un problema ai flessori, si riscalda Niang.18:19

17' Calcio d'angolo per l'Empoli, Maleh crossa in area, esce bene con i pugni Meret.18:17

13' Molto ordinato l'Empoli non lascia spazi alle giocate del Napoli.18:13

8' Insiste ancora l'Empoli sempre con Cerri che non riesce però ad arrivare su un buon pallone servito in area.18:08

4' GOL! EMPOLI - Napoli 1-0! Rete di Cerri. Al primo affondo passa la squadra di casa. Gyasi entra in area servito da Fazzini, alza la testa e mette un pallone morbido in area, Cerri prende il tempo e schiaccia in rete di testa.



3' Molto aggressivo il Napoli in questi primi scampoli di gara.18:03

1' FISCHIO D’INIZIO DI EMPOLI - NAPOLI. Arbitra Manganiello.18:00

L'Empoli schiera Caprile in porta, sugli esterni agiranno Gyasi e Pezzella, mentre in mediana spazio per Grassi, Maleh e Fazzini. In avanti Cambiaghi e Cerri. Partono dalla panchina per Zurkowski e Niang. Conferme nel Napoli che vede davanti a Meret la coppia centrale formata da Ostigard e Juan Jesus. Nessuna sorpresa in attacco, col solito tridente formato da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.17:52

Formazione NAPOLI (4-3-3): Meret - Di Lorenzo, Juan Jesus, Ostigard, Natan - Anguissa, Lobotka, Zielinski - Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Contini, Gollini, Mazzocchi, D'Avino, Traorè, Cajuste, Lindstrom, Dendoncker, Simeone, Ngonge, Raspadori.17:49

Formazione EMPOLI (3-5-2): Caprile - Bereszynski, Walukiewicz, Luperto - Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella, Fazzini - Cambiaghi, Cerri. A disposizione: Perisan, Seghetti, Goglichidze, Cacace, Kovalenko, Marin, Zurkowski, Bastoni, Shpendi, Caputo, Niang, Cancellieri, Destro. 17:53

Per entrambe non è un grande momento di forma. Una sola vittoria nelle ultime sei partite di campionato per i toscani, una nelle ultime cinque per i partenopei.11:03

Molte delle residue speranze del Napoli di centrare un posto nella prossima Champions League, passano dalla sfida odierna del Castellani. Servono i tre punti per poter ancora sperare di rientrare nel giro. L'Empoli, con un solo punto di margine dalla zona retrocessione, ha a sua volta bisogno della vittoria.11:03