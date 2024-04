Il Verona all'ultimo respiro piega l'Udinese e guadagna tre punti pesanti per la lotta salvezza. Il risultato si sblocca al 93': corner di Duda, Coppola di testa supera Okoye. Per i padroni di casa anche due legni, colpiti da Noslin al 44' e Folorunsho al minuto 88. Occasioni per Lucca al 52' ed Ehizibue al 74'.

Nel prossimo turno di campionato per il Verona impegno in trasferta sul campo della Lazio, l'Udinese affronterà fuori casa il Bologna.