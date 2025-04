Grazie per aver seguito la diretta di Bologna-Inter 1-0 valida per la 33a giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.20:01

90'+7' Finisce qui! Bologna-Inter 1-0.19:55

90'+6' 2o ammonito Bologna: cartellino giallo per Riccardo Orsolini. Il numero 7 viene sanzionato per aver tolto la maglietta durante l'esultanza.19:54

90'+4' GOL! BOLOGNA-Inter 1-0! Rete di Orsolini! Lunga rimessa laterale dalla sinistra di Miranda, con Bisseck che la prolunga di testa verso il secondo palo dove Orsolini si sfila dalla marcatura di Dimarco, concludendo a rete con una mezza rovesciata verso sinistra.



90'+3' Tiro-cross dalla sinistra di Cambiaghi, con Pavard che anticipa Sommer mettendo in calcio d'angolo.19:51

90'+2' Forcing offensivo del Bologna: l'Inter si chiude nella propria trequarti.19:50

90' Segnalati quattro minuti di recupero.19:48

90' Holm prova a concludere una azione d'attacco con una conclusione di prima intenzione dal limite dell'area: Sommer raccoglie senza alcun problema.19:49

90' Cross dalla sinistra da parte di Miranda, con Acerbi e Pavard che si ostacolano in area nel tentativo di colpire di testa: protestano i rossoblù, ma l'arbitro fa cenno che non c'è nulla.19:48

89' 5a sostituzione Bologna: esce Jens Odgaard, entra Giovanni Fabbian.19:47

88' 4a sostituzione Bologna: esce Michel Aebischer, entra Nikola Moro.19:46

88' 5a sostituzione Inter: esce Matteo Darmian, entra Yann Bisseck.19:46

88' 4a sostituzione Inter: esce Lautaro Martínez, entra Marko Arnautovic.19:46

87' Cambiaghi di testa! Il numero 28 prova a colpire di testa in zona secondo palo su un cross dalla destra: palla fuori di poco verso sinistra.19:45

86' Cross dalla destra di Holm con Cambiaghi che accomoda involontariamente di schiena alle sue spalle per Miranda, che viene però chiuso dalla scivolata di Dimarco.19:44

83' L'Inter vicinissima al vantaggio! Rimessa laterale lunga dalla sinistra di Carlos Augusto con Ravaglia che perde il pallone, con la sfera che colpisce il palo. Sulla sfera arriva Taremi che conclude quasi a porta vuota, con Miranda che si oppone con un intervento sulla linea. L'arbitro ferma però poi il gioco per l'iniziale fallo di Lautaro sul portiere rossoblù.19:42

81' 3o ammonito Inter: cartellino giallo per Joaquín Correa. L'attaccante nerazzurro viene sanzionato dalla panchina per proteste.19:42

79' Holm va in difficoltà dopo aver ricevuto da Ravaglia sulla destra, con Dimarco che recupera il pallone: il terzino rossoblù rimedia poi in un secondo momento, respingendo in rimessa laterale.19:37

77' 3a sostituzione Bologna: esce Dan Ndoye, entra Nicolò Cambiaghi.19:35

77' 2a sostituzione Bologna: esce Thijs Dallinga, entra Santiago Castro.19:35

76' Corner battuto dalla sinistra da parte di Dimarco, con Carlos Augusto che stacca di testa: la conclusione dell'esterno nerazzurro termina lontano dal palo di destra.19:35

76' Calhanoglu trova spazio vicino alla bandierina di destra, poi crossa profondo verso il secondo palo: Holm non si fida e mette direttamente sul fondo.19:34

73' Odgaard riceve su una sponda aerea a metà campo di Orsolini e prova a lanciare in profondità Dallinga, subendo però fallo da parte di Darmian.19:33

71' Il corner battuto da Calhanoglu attraversa tutta l'area di rigore, con Acerbi che poi non riesce a tenerla in campo sul lato opposto, concedendo una rimessa laterale agli avversari.19:29

70' Darmian riceve sulla destra, alza la testa e prova il cross al centro: Miranda si oppone col corpo e respinge in calcio d'angolo.19:28

70' 1a sostituzione Bologna: esce Benjamín Domínguez, entra Riccardo Orsolini.19:28

69' 3a sostituzione Inter: esce Joaquín Correa, entra Mehdi Taremi.19:27

65' 2a sostituzione Inter: esce Henrikh Mkhitaryan, entra Davide Frattesi.19:23

64' 1a sostituzione Inter: esce Alessandro Bastoni, entra Federico Dimarco.19:23

63' Il corner del Bologna viene respinto fuori da Mkhitaryan, con Dominguez che conquista poi una rimessa laterale sul pressing di Lautaro.19:21

62' Cross su punizione da parte di Miranda, con Carlos Augusto che di testa allunga in calcio d'angolo.19:20

62' Il difensore nerazzurro viene sanzionato per aver fermato irregolarmente Ndoye, con quest'ultimo lanciato sulla destra.19:20

61' 2o ammonito Inter: cartellino giallo per Alessandro Bastoni.19:19

60' L'Inter prova a scambiare corto nei pressi dell'area di rigore, con Lautaro che prova poi il cross passo al centro: Lucumi devia la traiettoria, con Ravaglia che blocca.19:19

59' L'esterno rossoblù viene ammonito per accesso di proteste: primo giallo anche per il Bologna, dopo quello per Mkhitaryan nel primo tempo.19:17

58' 1o ammonito Bologna: cartellino giallo per Dan Ndoye.19:16

57' Situazione di nervosismo a bordocampo, con l'arbitro che - a gioco fermo - espelle sia Vincenzo Italiano che il vice di Inzaghi, Massimiliano Farris.19:18

55' Il Bologna prova uno schema, con Miranda che serve direttamente in area per Dominguez che, tutto solo, rientra sul destro e prova una conclusione a giro, mettendo fuori rispetto al palo di destra.19:13

54' Intervento falloso di Barella all'interno della propria trequarti difensiva ai danni di Dominguez: calcio di punizione per il Bologna a circa 35 metri dalla porta, in zona centrale.19:12

53' Calhanoglu si accentra da destra in zona limite dell'area, poi allarga verso sinistra per Correa che conclude di prima intenzione col destro: palla lontanissima dalla porta difesa da Ravaglia.19:11

50' Miranda riceve largo sulla sinistra, crossa verso il centro con Sommer che esce e blocca. In zona secondo palo termina a terra Dallinga dopo un contatto con Bastoni, con l'arbitro che fa segno che non c'è nulla.19:08

48' Corner battuto da Aebischer verso il primo palo, con Mkhitaryan che di testa fa carambolare contro Holm, poi sul fondo.19:06

47' Ndoye torna subito a rimettersi in moto, puntando Bastoni sulla destra e conquistando un calcio d'angolo.19:05

46' Via alla ripresa. Possesso per l'Inter.19:03

Nel corso della prima frazione c'è stata anche un po' di apprensione per le condizioni di Carlos Augusto, atterrato male sul ginocchio dopo un colpo di testa: l'esterno nerazzurro, che inizialmente sembrava essere costretto al cambio, ha poi fatto segno alla panchina di poter continuare regolarmente, con Dimarco che ha rallentato le operazioni di riscaldamento.18:52

Primo tempo giocato su buoni ritmi, con il risultato di parità che rispecchia quanto visto finora sul campo. Un paio di occasioni per parte, in particolare la prima per i nerazzurri dopo pochi minuti sugli sviluppi di un corner col colpo di testa sul fondo di Carlos Augusto, con i rossoblù che hanno poi provato a rispondere con la conclusione a botta sicura di Dallinga, respinta in angolo da Pavard.18:51

45'+3' Finisce il primo tempo. Bologna-Inter 0-0.18:49

45'+3' Lungo lancio per Ndoye che, in area sulla destra, mette giù perfettamente, toccando poi involontariamente con la mano: l'arbitro fischia il calcio di punizione per gli ospiti.18:48

45'+1' Il corner battuto da destra da Miranda viene bloccato al centro dell'area da Sommer. Il portiere nerazzurro poi fa partire velocemente l'azione di contropiede, con Barella che prova a soprendere Ravaglia direttamente da centrocampo: palla molto distante dal palo di destra.18:47

45'+1' Segnalati due minuti di recupero.18:46

45' Ndoye prova a puntare ancora una volta da solo la difesa dell'Inter, venendo fermato da Pavard che concede un calcio d'angolo.18:45

43' Schema su punizione dell'Inter con Calhanoglu che crossa per Bastoni, il quale allunga per Carlos Augusto: l'esterno nerazzurro la rimette verso il secondo palo, dove Correa colpisce alto di testa. Tutto inutile però perché c'era un offside in precedenza.18:44

41' Grandissimo aggancio sulla sinistra di Dominguez, con quest'ultimo che però poi sbaglia le misure cercando di servire Odgaard in profondità: palla direttamente sul fondo.18:42

40' Il centrocampista nerazzurro travolge in netto ritardo Odgaard in zona trequarti, diventando il primo ammonito del match.18:40

39' 1o ammonito Inter: cartellino giallo per Henrikh Mkhitaryan.18:40

36' Dagli sviluppi del corner Barella raccoglie la sfera in zona trequarti di destra, per poi ricrossarla al centro. Bastoni spinge alle spalle Miranda, commettendo fallo.18:37

35' Il Bologna si complica la vita con una partenza dal basso, con Beukema costretto a mettere in calcio d'angolo per fermare Correa.18:36

34' Bastoni di testa! Corner dalla sinistra battuto da Calhanoglu, con Bastoni che all'interno dell'area colpisce addirittura con la schiena, mettendo di poco alto sopra la traversa.18:35

33' Lautaro stoppa a seguire in area, saltando Freuler che resta fermo sul posto: l'argentino termina poi a terra chiedendo un rigore, ma l'arbitro lo invita a rialzarsi.18:34

31' L'Inter muove palla sul calcio d'angolo, arrivando poi al cross dalla trequarti di sinistra: la conclusione di testa di Carlos Augusto termina però a lato.18:32

31' Barella finta il tiro dal limite dell'area, allarga per Carlos Augusto, con quest'ultimo che crossa basso verso il centro: decisiva la scivolata di Holm, che manda in calcio d'angolo.18:31

28' Bologna vicinissimo al vantaggio! Ndoye salta secco Acerbi sul fondo di destra, crossa basso verso il limite dell'area piccola dove Dallinga colpisce col destro a botta sicura: decisiva l'opposizione di Pavard, che respinge in calcio d'angolo, salvando un gol già fatto.18:29

27' Ndoye si defila sulla destra, punta l'area di rigore ma viene raddoppiato, dunque scarica centralmente verso la zona di trequarti: sulla sfera arriva Aebischer, ma il suo destro di prima intenzione viene bloccato centralmente a terra da Sommer.18:28

22' Dopo qualche attimo di spavento, Carlos Augusto sembra aver totalmente recuperato dall'infortunio di qualche minuto fa.18:22

19' Cross profondo di Holm dalla destra verso il secondo palo, con Dominguez che raccoglie dalla parte opposta e scarica per Miranda: il terzino rossoblù prova una cosa a metà tra il tiro e il cross, mettendo direttamente sul fondo.18:20

17' Ndoye da fuori! Il numero 11 del Bologna resiste al pressing di Carlos Augusto, punta l'area di rigore e prova la conclusione da fuori col mancino: la palla esce di poco rispetto al palo di destra.18:17

15' Carlos Augusto rientra in campo: il classe '99 prova a stringere i denti.18:15

14' Staff medico dell'Inter in campo, con Dimarco che sembra intensificare il riscaldamento.18:15

13' Gioco fermo per un problema al ginocchio per Carlos Augusto: l'esterno nerazzurro è atterrato male dopo un colpo di testa a metà campo.18:14

11' Cross dalla destra di Holm con Acerbi che respinge corto verso il limite dell'area di rigore: sul pallone si avventa Ndoye, ma il suo destro termina lontano dallo specchio difeso da Sommer.18:12

10' Miranda prova a calciare direttamente verso la porta su punizione: la palla supera la barriera ma termina alta sopra la traversa.18:11

9' Odgaard scambia con Miranda poi punta l'area di rigore: alle sue spalle affonda il tackle Calhanoglu, concedendo un calcio di punizione al Bologna a pochi metri dall'area di rigore.18:09

7' Palla filtrante di Aebischer per Ndoye, con l'esterno svizzero che sembra poter superare in velocità Bastoni: in zona trequarti esce però Sommer, che allontana con i piedi, evitando il pericolo.18:07

5' Odgaard imbuca sulla sinistra per Dominguez, con quest'ultimo che crossa verso il secondo palo alla ricerca di Ndoye, trovando la spizzata di testa di Bastoni: il gioco viene però fermato dal fischio dell'arbitro, per il fuorigioco dell'esterno argentino.18:06

4' Carlos Augusto di testa! Corner dalla destra di Calhanoglu battuto verso il primo palo dove sbuca Carlos Augusto che di testa sfiora il palo di destra: nerazzurri ancora vicini alla rete del vantaggio.18:05

3' Lautaro impegna Ravaglia! Punizione da centrocampo per l'Inter battuta velocemente da Calhanoglu, con Lautaro che riceve in area di rigore spostato sulla destra: l'argentino prova il pallonetto da posizione proibitiva, trovando la grande risposta di Ravaglia in calcio d'angolo.18:04

Via alla sfida. Primo possesso per il Bologna.18:01

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Andrea Colombo, della sezione di Como. Gli assistenti saranno Baccini e Bahri. Il quarto uomo sarà Marcenaro. In sala VAR, infine, ci saranno Abisso e Meraviglia.11:32

Inzaghi deve fare i conti con l’assenza di Thuram e schiera dunque Correa dal 1’ al fianco di Lautaro. A centrocampo confermati Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, mentre sulle fasce ci saranno Darmian e Carlos Augusto, con Dimarco in panchina. In difesa tocca ancora una volta a Pavard, Acerbi e Bastoni. In porta c’è Sommer.17:13

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Inter risponde con il 3-5-2: Sommer – Pavard, Acerbi, Bastoni – Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto – Lautaro, Correa.17:11

In assenza dell’infortunato Skorupski, Italiano affida ancora i pali a Ravaglia, con Holm e Miranda ai lati di Beukema e Lucumì nella difesa a quattro. In mezzo al campo ci saranno Aebischer e Freuler, mentre in zona trequarti ecco Ndoye, Odgaard e Dominguez, con Orsolini a sorpresa in panchina. Davanti Dallinga vince il ballottaggio con Castro, con quest’ultimo non ancora al 100%.17:12

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bologna scende in campo con un 4-2-3-1: Ravaglia – Holm, Beukema, Lucumì, Miranda – Aebischer, Freuler – Ndoye, Odgaard, Dominguez – Dallinga.17:11

Bologna e Inter si affrontano per la quinta volta in Serie A nel giorno di Pasqua, con un bilancio in perfetta parità nei quattro precedenti incontri. Gli emiliani, inoltre, tornano a disputare un match in questa festività per la prima volta dal 1978 (pareggio contro la Fiorentina in quel caso).11:31

I nerazzurri arrivano invece con grande entusiasmo alla sfida contro il Bologna, grazie al passaggio del turno ottenuto col Bayern Monaco ai quarti di finale di Champions League. Il calendario continua a mettere comunque in grossa difficoltà la formazione di Inzaghi, che mercoledì affronterà la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan, per poi ospitare la Roma a San Siro e volare infine a Barcellona a disputare la sfida contro i blaugrana.11:31

I rossoblù hanno interrotto la striscia di sette risultati utili consecutivi tra tutte le competizioni, perdendo per 2-0 al Gewiss Stadium contro l’Atalanta nell’ultima gara di campionato. La formazione di Italiano ha bisogno di ottenere punti dalla sfida di quest’oggi per non rischiare di staccarsi dal quarto posto, ovvero quello valevole per l’accesso alla prossima Champions League.11:30

Nel giorno di Pasqua va in scena un match decisivo in ottica scudetto ma non solo. Al Renato Dall’Ara il Bologna, attualmente quinto a -2 dal quarto posto, ospita l’Inter prima in classifica, con la formazione nerazzurra che deve rispondere al successo ottenuto dal Napoli ieri a Monza.11:30

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Bologna e Inter, gara valida per la 33a giornata di Serie A.11:30

