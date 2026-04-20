La posta in palio era alta e la partita non è stata da meno: un ritmo molto alto al Via del Mare per la sfida salvezza tra Lecce-Fiorentina. Parte bene la squadra di casa, vicina al gol negato da Fagioli sulla linea. Poco dopo Harrison con un tiro a giro sorprende Falcone. Nella ripresa il Lecce attacca con continuità fino alla rete del pareggio, firmata Tiago Gabriel su assist di Gallo dalla bandierina.
Un punto prezioso a testa: la Fiorentina, ora a +8 dalla zona retrocessione, vede la salvezza sempre più concreta. Rimane un obiettivo aperto invece per il Lecce che si rialza dopo 4 sconfitte consecutive e aggancia la Cremonese in classifica con 28 punti.
Ora il Lecce dovrà vedersela direttamente con le altre squadre che lottano per la salvezza: c’è il Verona sabato alle ore 20:45, poi affronterà il Pisa venerdì 1 maggio. Per la Fiorentina ci sono Sassuolo e Roma.
Che parata di de Gea! Banda si sposta il pallone sul destro e va alla conclusione dal limite dell'area! Il suo tiro a giro rimbalza davanti a de Gea che comunque riesce a mandare in angolo!22:22
65'
Gran botta dalla distanza di Ramadani! La palla esce di pochissimo! Il Lecce continua a insistere!22:20
62'
Ammonito Santiago Pierotti per proteste.22:19
61'
Si fa vedere subito Gandelman con due ottime giocate, liberano i giocatori della Fiorentina. 22:11
60'
Nella Fiorentina esce Albert Gudmundsson per Manor Solomon.22:12
57'
In attacco è il momento di Nikola Stulic per Walid Cheddira.22:07
57'
Fuori anche Oumar Ngom per Omri Gandelman.22:07
56'
Triplo cambio per il Lecce: Konan N’Dri esce per Lameck Banda.22:07
55'
Ancora Lecce vicino al gol! Si scalda il Via del Mare! Blocco basso della Fiorentina che mura con tutte le sue forze la porta. L'azione parte ancora una volta da N'Dri, non ci arriva Cheddira, Coulibaly tenta la giocata avvitata ma Pongracic di testa spazza via! 22:07
53'
Si salva la Fiorentima! N'Dri va in accelerata sulla fascia e arriva al cross basso in area. Coulibaly si trova davanti a de Gea ma gli manca l'ultimo impatto, allontana prontamente Pongracic. 22:04
49'
Cheddira prova a beffare de Gea con una conclusione dalla distanza. La palla finisce molto lontana dalla porta, direttamente in fallo laterale. 22:01
45'
Si riparte con gli stessi 11 per parte del primo tempo.22:01
45'
Si riparte! Comincia il secondo tempo di Lecce-Fiorentina!21:55
Fiorentina costretta al primo cambio già dopo 11 minuti: Gosens infatti lamenta subito noie muscolari e lascia il campo poco dopo l'inizio. Al suo posto Luis Balbo. 21:51
Parte bene il Lecce davanti ai propri tifosi: dopo una serie di tentativi in costruzione, Coulibaly va al tiro in area, salvato sulla linea da Fagioli. Alla Fiorentina però basta poco, alla seconda conclusione in porta - la prima di Mandragora parata in tuffo da Falcone - Harrison con la sua qualità conclude a giro e sblocca il match. Sul finale ci riprova il Lecce, sempre attento de Gea. 21:50
45'+3'
Fine primo tempo! Lecce-Fiorentina 0-1, gol di Harrison.21:38
45'+3'
Ancora Lecce! Lancio lungo di Falcone per Cheddira, sponda del numero 99 che apre poi per Coulibaly. Il lancio di prima del francese è però troppo lungo e non ci arriva in volo lo stesso Cheddira. 21:38
45'+1'
Il Lecce conquista un calcio di punizione dal limite per fallo di Ndour. Danilo Veiga colpisce però la schiena di Gudmundsson.21:37
45'
Saranno 4 i minuti di recupero.21:36
44'
Occasione per il Lecce! Giocata pericolosa di Gudmundsson per Fagioli, l'ex Juve scivola e ne approfitta così Ngom. Tiro al limite parato da de Gea!21:39
40'
Ci riprova Mandragora con un colpo di testa da cross di Balbo. Palla debole, parata facile per Falcone.21:35
39'
Accelera Ngom dal lato sinistro del campo, l'esterno poi conquista un calcio d'angolo ma rimane a terra.21:28
38'
Che occasione per la Fiorentina!! Dodo serve Piccoli che in scivolata non riesce nella deviazione decisiva a un metro dalla porta! Sarebbe stato comunque da rivedere per fallo di Fagioli su Coulibaly a inizio azione. 21:26
30'
Assist di Rolando Mandragora.21:19
30'
GOOOOOLLLL! Lecce-FIORENTINA 0-1! Primo gol in Serie A di Jack Harrison! Tutto nasce da una sponda di Piccoli per Mandragora, il numero 8 apre per Harrison che dalla destra della porta tira a giro con il mancino dove Falcone non può arrivare!21:19
28'
Parata di Falcone! Harrison serve Mandragora che dal limite conclude potente con il mancino! Il portiere del Lecce vola in tuffo ed evita il gol!21:17
26'
Avanza ancora il Lecce, Pierotti arriva in area pronto al tiro, murato dagli avversari. 21:17
23'
Come in precedenza, la Fiorentina costruisce e arriva nell'area di rigore del Lecce, ma anche il tiro di Fagioli è troppo profondo e non ci arriva Piccoli.21:12
22'
Non si intendono Ndour e Piccoli: l'ex PSG taglia con l'esterno per l'attaccante, ma la palla è troppo forte e termina sul fondo.21:11
17'
Lecce vicino al gol! La squadra di Di Francesco conquista una punizione a un metro dalla bandierina. Danilo Veiga va al traversone verso Cheddira, l'attaccante colpisce di testa ma sulla linea salva tutto Fagioli.21:09
11'
Confermato il cambio: Robin Gosens fuori, al suo posto Luís Balbo.21:01
10'
Problemi per la Fiorentina! Gosens chiede il cambio a causa di un infortunio muscolare. Non sembra farcela l'esterno della Viola.20:58
8'
Primo tiro del Lecce! Palla verticale di Pierotti per Coulibaly che riesce ad andare alla conclusione incrociata colpendo però l'esterno della rete!20:57
7'
Corner del Lecce battuto sul primo palo presidiato da Piccoli: l'attaccante allontana una palla potenzialmente pericolosa. 20:55
6'
Primo angolo della partita per il Lecce: Danilo Veiga va al traversone dal lato destro del campo, ci pensa Gonsens a deviare in corner.20:55
3'
Parte bene il Lecce che prova ad avanzare con i suoi. Attento Fagioli a proteggere la propria zona.20:52
1'
Gioco subito fermo: Ngom è rimasto a terra dopo aver subito un fallo.20:49
1'
Si parte! Comincia Lecce-Fiorentina! Dirige l'arbitro Fabio Maresca.20:48
Nei Viola sulla destra non gioca Solomom, al suo posto Harrison. In mediana riecco Fagioli, scontata la squalifica. In difesa torna anche Pongracic mentre come prima punta ci sarà Piccoli. 20:02
Nel Lecce torna titolare Gallo come terzino sinistro, in mezzo al campo insieme a Ramadani e Coulibaly c'è Ngom, con Gandelman ancora non al meglio. Pierotti ha recuperato dall'influenza e parte titolare, con lui Cheddira e N'Dri, dalla panchina Stulic. 20:00
FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA (4-1-4-1): de Gea - Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens - Fagioli -Harrison, Ndour, Mandragora, Gudmundsson - Piccoli All. Vanoli.19:58
FORMAZIONE UFFICIALE LECCE (4-3-3): Falcone - Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo - Ngom, Ramadani, Coulibaly - Pierotti, Cheddira, N'Dri. All. Di Francesco.19:57
Diverso il rendimento della Fiorentina il cui obiettivo è sempre la salvezza ma oggi, con un +8 dalla zona retrocessione, è più tranquilla delle rivali. La squadra di Paolo Vanoli è reduce dalla vittoria ininfluente contro il Crystal Palace che ha comunque portato all'eliminazione dalla Conference League. In Serie A arriva da due successi consecutivi contro Verona e Lazio, entrambi senza prendere gol. 18:52
Scontro diretto al Via del Mare: dopo 4 sconfitte consecutive, il Lecce vuole provare a rialzarsi e conquistare qualche punto per rimanere ancorato all'obiettivo salvezza. Il pareggio della Cremonese e la sconfitta di Cagliari potrebbero aiutare la squadra di Di Francesco che in caso di vittoria uscirebbe dalla zona retrocessione.18:49
Buonasera e benvenuti alla diretta di Lecce-Fiorentina, posticipo che chiuderà la 33ª giornata di Serie A!18:44
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare Città: Lecce Capienza: 33876 spettatori18:44
Lecce - Fiorentina è valevole per la giornata numero 33 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 20 aprile alle ore 20:45 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce. Arbitro di Lecce - Fiorentina sarà Fabio Maresca. Al VAR invece ci sarà Daniele Doveri.
Fabio Maresca
Statistiche Stagionali
Partite dirette
9
Falli fischiati
221
Fuorigioco
32
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
29
Espulsioni
1
Cartellini per partita
3.3
Falli per cartellino
7.3
Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso:
Serie A: 9 partite
Serie B: 6 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
09-11-2025
Serie B
Cesena-Avellino 3-0
22-11-2025
Serie B
Calcio Padova-Venezia 0-2
29-11-2025
Serie B
Empoli-Bari 5-0
08-12-2025
Serie A
Udinese-Genoa 1-2
27-12-2025
Serie A
Pisa-Juventus 0-2
07-01-2026
Serie A
Torino-Udinese 1-2
14-01-2026
Serie A
Inter-Lecce 1-0
25-01-2026
Serie A
Genoa-Bologna 3-2
01-03-2026
Serie B
Pescara-Palermo 2-1
07-03-2026
Serie B
Spezia-Monza 4-2
13-03-2026
Serie A
Torino-Parma 4-1
18-03-2026
Serie B
Frosinone-Bari 2-1
06-04-2026
Serie A
Udinese-Como 0-0
11-04-2026
Serie A
Atalanta-Juventus 0-1
20-04-2026
Serie A
Lecce-Fiorentina 1-1
Attualmente il Lecce si trova 18° in classifica con 28 punti (frutto di 7 vittorie, 7 pareggi e 19 sconfitte); invece la Fiorentina si trova 15° in classifica con 36 punti (frutto di 8 vittorie, 12 pareggi e 13 sconfitte). Il Lecce ha segnato 22 gol e ne ha subiti 46; la Fiorentina ha segnato 38 gol e ne ha subiti 45. La partita di andata Fiorentina - Lecce si è giocata il 2 novembre 2025 e si è conclusa 0-1.
In casa il Lecce ha fatto 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte). Fuori casa la Fiorentina ha totalizzato 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte). Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Bologna e la Fiorentina ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, il Verona e la Lazio ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina pareggiando 1-1 mentre La Fiorentina ha incontrato la Lazio vincendo 1-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Lameck Banda con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Moise Kean con 8 gol.
Lecce e Fiorentina si sono affrontate 35 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 11 volte, la Fiorentina ha vinto 13 volte mentre i pareggi sono stati 11.
Lecce-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Bilancio in perfetta parità nelle ultime quattro sfide di Serie A tra Lecce e Fiorentina con due vittorie per parte; nel dettaglio, i salentini si sono aggiudicati il match d'andata (1-0 con rete di Medon Berisha) e potrebbero infilare due successi consecutivi contro la Viola solo per la seconda volta nel torneo, dopo quella nella stagione 2001/02.
La Fiorentina ha vinto tre delle ultime cinque trasferte (1N, 1P) contro il Lecce in Serie A, con un punteggio complessivo di 13-5, dopo che in tutte le precedenti 12 gare esterne giocate sul campo dei giallorossi nel torneo la Viola aveva strappato solo un successo (6N, 5P): quello per 3-1, nel settembre 2005, grazie alle reti di Stefano Fiore, Valeri Bojinov e Luca Toni.
Il Lecce ha perso tutte le ultime quattro partite di campionato, segnando soltanto un gol e subendone otto nel parziale, dopo avere vinto tre delle cinque precedenti (2P); i salentini non subiscono cinque ko consecutivi in Serie A da febbraio-marzo 2025, sotto la gestione di Marco Giampaolo.
Il Lecce ha perso 11 delle 16 partite (3V, 2N) disputate nel 2026: meno soltanto dell'Hellas Verona (12) nel periodo; inoltre, i salentini nel parziale sono rimasti a secco di gol in ben nove di questi match, compresi tutti gli ultimi tre in ordine di tempo.
La Fiorentina ha vinto le ultime due partite di campionato senza subire gol (entrambe per 1-0); la Viola potrebbe collezionare tre successi consecutivi in Serie A per la prima volta da febbraio 2025 (con Raffaele Palladino allenatore), mentre con annesso clean sheet per la prima volta nel torneo da dicembre 2023 (tre successi per 1-0 con Vincenzo Italiano in panchina).
Dopo avere registrato una media di 0.7 punti a match nelle prime 23 partite di questo campionato, la Fiorentina è salita a una media di quasi il triplo (2.0) nelle ultime nove giornate di Serie A, raccogliendo 18 punti nel parziale (5V, 3N, 1P): meno soltanto di Napoli e Inter (entrambe 20) nel periodo - a 18 anche il Bologna.
Sfida tra due delle tre squadre che hanno perso più punti da situazione di vantaggio in questo campionato (la Fiorentina, 22, e il Lecce, 16, di cui 11 nel solo 2026 - tra di loro il Genoa a 20); quella salentina - insieme alla Cremonese - è anche una delle due che ne ha guadagnati di meno una volta sotto nel punteggio in questa Serie A (uno entrambe).
Sfida tra due delle tre squadre che hanno subito più reti di testa in questo campionato: il Lecce (12, come il Verona) e la Fiorentina (11). I salentini, tra l'altro, hanno segnato quattro degli ultimi sei gol in Serie A con colpo di testa, mentre la Viola ha ritrovato la rete di testa proprio nell'ultimo turno contro la Lazio (Gosens su cross di Harrison).
La Fiorentina è l'unica squadra contro la quale Lameck Banda ha fornito più di un assist in Serie A: due, entrambi al Franchi, nella sfida del 27 agosto 2023; con una rete o un passaggio vincente contro la Viola, l’esterno stabilirebbe il record personale di partecipazioni attive in un singolo massimo campionato (sei nel torneo in corso, 3G+3A, come nel 2023/24).
Considerando i portieri che hanno disputato tutte le ultime cinque partite di campionato, David de Gea è quello che vanta la più alta percentuale di parate (il 90.5%), nonché uno dei soli tre a contare il maggior numero di parate nel periodo: 19, come Arijanet Muric e Mile Svilar.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: