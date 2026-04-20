La posta in palio era alta e la partita non è stata da meno: un ritmo molto alto al Via del Mare per la sfida salvezza tra Lecce-Fiorentina. Parte bene la squadra di casa, vicina al gol negato da Fagioli sulla linea. Poco dopo Harrison con un tiro a giro sorprende Falcone. Nella ripresa il Lecce attacca con continuità fino alla rete del pareggio, firmata Tiago Gabriel su assist di Gallo dalla bandierina.

Diverso il rendimento della Fiorentina il cui obiettivo è sempre la salvezza ma oggi, con un +8 dalla zona retrocessione, è più tranquilla delle rivali. La squadra di Paolo Vanoli è reduce dalla vittoria ininfluente contro il Crystal Palace che ha comunque portato all'eliminazione dalla Conference League. In Serie A arriva da due successi consecutivi contro Verona e Lazio, entrambi senza prendere gol. 18:52

Nel Lecce torna titolare Gallo come terzino sinistro, in mezzo al campo insieme a Ramadani e Coulibaly c'è Ngom, con Gandelman ancora non al meglio. Pierotti ha recuperato dall'influenza e parte titolare, con lui Cheddira e N'Dri, dalla panchina Stulic. 20:00

Non si intendono Ndour e Piccoli: l'ex PSG taglia con l'esterno per l'attaccante, ma la palla è troppo forte e termina sul fondo.21:11

Come in precedenza, la Fiorentina costruisce e arriva nell'area di rigore del Lecce, ma anche il tiro di Fagioli è troppo profondo e non ci arriva Piccoli.21:12

PREPARTITA

Lecce - Fiorentina è valevole per la giornata numero 33 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 20 aprile alle ore 20:45 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce.

Arbitro di Lecce - Fiorentina sarà Fabio Maresca. Al VAR invece ci sarà Daniele Doveri.

Fabio Maresca Statistiche Stagionali Partite dirette 9 Falli fischiati 221 Fuorigioco 32 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 29 Espulsioni 1 Cartellini per partita 3.3 Falli per cartellino 7.3 Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso: Serie A: 9 partite

partite Serie B: 6 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 09-11-2025 Serie B Cesena-Avellino 3-0 22-11-2025 Serie B Calcio Padova-Venezia 0-2 29-11-2025 Serie B Empoli-Bari 5-0 08-12-2025 Serie A Udinese-Genoa 1-2 27-12-2025 Serie A Pisa-Juventus 0-2 07-01-2026 Serie A Torino-Udinese 1-2 14-01-2026 Serie A Inter-Lecce 1-0 25-01-2026 Serie A Genoa-Bologna 3-2 01-03-2026 Serie B Pescara-Palermo 2-1 07-03-2026 Serie B Spezia-Monza 4-2 13-03-2026 Serie A Torino-Parma 4-1 18-03-2026 Serie B Frosinone-Bari 2-1 06-04-2026 Serie A Udinese-Como 0-0 11-04-2026 Serie A Atalanta-Juventus 0-1 20-04-2026 Serie A Lecce-Fiorentina 1-1

Attualmente il Lecce si trova 18° in classifica con 28 punti (frutto di 7 vittorie, 7 pareggi e 19 sconfitte); invece la Fiorentina si trova 15° in classifica con 36 punti (frutto di 8 vittorie, 12 pareggi e 13 sconfitte).

Il Lecce ha segnato 22 gol e ne ha subiti 46; la Fiorentina ha segnato 38 gol e ne ha subiti 45.

La partita di andata Fiorentina - Lecce si è giocata il 2 novembre 2025 e si è conclusa 0-1.

In casa il Lecce ha fatto 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte). Fuori casa la Fiorentina ha totalizzato 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte).

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Bologna e la Fiorentina ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, il Verona e la Lazio ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina pareggiando 1-1 mentre La Fiorentina ha incontrato la Lazio vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Lameck Banda con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Moise Kean con 8 gol.

Lecce e Fiorentina si sono affrontate 35 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 11 volte, la Fiorentina ha vinto 13 volte mentre i pareggi sono stati 11.

Lecce-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Bilancio in perfetta parità nelle ultime quattro sfide di Serie A tra Lecce e Fiorentina con due vittorie per parte; nel dettaglio, i salentini si sono aggiudicati il match d'andata (1-0 con rete di Medon Berisha) e potrebbero infilare due successi consecutivi contro la Viola solo per la seconda volta nel torneo, dopo quella nella stagione 2001/02.

La Fiorentina ha vinto tre delle ultime cinque trasferte (1N, 1P) contro il Lecce in Serie A, con un punteggio complessivo di 13-5, dopo che in tutte le precedenti 12 gare esterne giocate sul campo dei giallorossi nel torneo la Viola aveva strappato solo un successo (6N, 5P): quello per 3-1, nel settembre 2005, grazie alle reti di Stefano Fiore, Valeri Bojinov e Luca Toni.

Il Lecce ha perso tutte le ultime quattro partite di campionato, segnando soltanto un gol e subendone otto nel parziale, dopo avere vinto tre delle cinque precedenti (2P); i salentini non subiscono cinque ko consecutivi in Serie A da febbraio-marzo 2025, sotto la gestione di Marco Giampaolo.

Il Lecce ha perso 11 delle 16 partite (3V, 2N) disputate nel 2026: meno soltanto dell'Hellas Verona (12) nel periodo; inoltre, i salentini nel parziale sono rimasti a secco di gol in ben nove di questi match, compresi tutti gli ultimi tre in ordine di tempo.

La Fiorentina ha vinto le ultime due partite di campionato senza subire gol (entrambe per 1-0); la Viola potrebbe collezionare tre successi consecutivi in Serie A per la prima volta da febbraio 2025 (con Raffaele Palladino allenatore), mentre con annesso clean sheet per la prima volta nel torneo da dicembre 2023 (tre successi per 1-0 con Vincenzo Italiano in panchina).

Dopo avere registrato una media di 0.7 punti a match nelle prime 23 partite di questo campionato, la Fiorentina è salita a una media di quasi il triplo (2.0) nelle ultime nove giornate di Serie A, raccogliendo 18 punti nel parziale (5V, 3N, 1P): meno soltanto di Napoli e Inter (entrambe 20) nel periodo - a 18 anche il Bologna.

Sfida tra due delle tre squadre che hanno perso più punti da situazione di vantaggio in questo campionato (la Fiorentina, 22, e il Lecce, 16, di cui 11 nel solo 2026 - tra di loro il Genoa a 20); quella salentina - insieme alla Cremonese - è anche una delle due che ne ha guadagnati di meno una volta sotto nel punteggio in questa Serie A (uno entrambe).

Sfida tra due delle tre squadre che hanno subito più reti di testa in questo campionato: il Lecce (12, come il Verona) e la Fiorentina (11). I salentini, tra l'altro, hanno segnato quattro degli ultimi sei gol in Serie A con colpo di testa, mentre la Viola ha ritrovato la rete di testa proprio nell'ultimo turno contro la Lazio (Gosens su cross di Harrison).

La Fiorentina è l'unica squadra contro la quale Lameck Banda ha fornito più di un assist in Serie A: due, entrambi al Franchi, nella sfida del 27 agosto 2023; con una rete o un passaggio vincente contro la Viola, l’esterno stabilirebbe il record personale di partecipazioni attive in un singolo massimo campionato (sei nel torneo in corso, 3G+3A, come nel 2023/24).

Considerando i portieri che hanno disputato tutte le ultime cinque partite di campionato, David de Gea è quello che vanta la più alta percentuale di parate (il 90.5%), nonché uno dei soli tre a contare il maggior numero di parate nel periodo: 19, come Arijanet Muric e Mile Svilar.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: