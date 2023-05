Grazie per aver seguito con noi la diretta di Atalanta-Verona, arrivederci al prossimo turno di Serie A!19:55

Nel prossimo turno di campionato per l'Atalanta impegno in trasferta sul campo dell'Inter, il Verona affronterà in casa l'Empoli.19:55

Tris Atalanta, Verona ko. Ospiti avanti con Lazovic all'11, pari di Zappacosta al 22'. Nella ripresa in gol Pasalic al 53' e Hojlund al 62'. Traversa di Sulemana e palo di Gaich.19:54

90'+5' Fine partita: ATALANTA-VERONA 3-1 (11' Lazovic, 22' Zappacosta, 53' Pasalic, 62' Hojlund).19:52

90'+3' Ammonito FARAONI per gioco scorretto su Lookman.19:50

90'+1' L'arbitro Sozza ha concesso cinque minuti di recupero.19:47

89' OCCASIONE ATALANTA! Ederson, dopo un guizzo, calcia da posizione defilata: Montipò risponde di piede.19:47

87' Scalvini chiude la gara da attaccante centrale dopo l'uscita di Hojlund.19:43

86' Sostituzione ATALANTA: entra Demiral esce Hojlund.19:42

84' PALO VERONA! Gaich intercetta un passaggio orizzontale in area di Scalvini, contrasto tra l'attaccante e Sportiello in uscita bassa: il pallone rotola sul palo.19:42

82' TRAVERSA VERONA! Destro di Sulemana dalla lunga distanza, tiro ben calibrato, pallone sulla parte alta della traversa.19:40

79' Sostituzione VERONA: entra Abildgaard esce Tameze.19:39

79' Sostituzione VERONA: entra Coppola esce Ceccherini.19:36

77' Sostituzione ATALANTA: entra Ederson esce Pasalic.19:33

74' Traversone di Depaoli, Sportiello in uscita fa sua la sfera.19:30

72' Verdi molto attivo, ci prova anche in sforbiciata: pallone altissimo.19:28

70' Il Verona resta in avanti: Verdi conclude in area, pallone deviato in corner.19:37

68' Depaoli calcia da centro area, murato da Maehle.19:24

65' Sostituzione VERONA: entra Gaich esce Djuric.19:21

65' Sostituzione VERONA: entra Verdi esce Terracciano.19:21

62' GOL! ATALANTA-Verona 3-1! Rete di Hojlund. Lookman innesca Hojlund, l'attaccante danese di sinistro da fuori area trafigge Montipò.



Guarda la scheda del giocatore Rasmus Højlund19:20

60' Tiro fiacco dalla distanza di Tameze, spazza Scalvini.19:17

58' Sostituzione VERONA: entra Faraoni esce Lazovic.19:14

57' Cambio forzato per il Verona, problema per Lazovic.19:14

56' Sostituzione ATALANTA: entra Lookman esce Muriel.19:12

56' Sostituzione ATALANTA: entra Okoli esce Zappacosta.19:12

53' GOL! ATALANTA-Verona 2-1! Rete di Pasalic. Montipò tenta un dribbling su Pasalic, il croato intuisce le intenzioni del portiere e insacca a porta vuota.



Guarda la scheda del giocatore Mario Pasalic19:11

51' Djuric spinge Maehle, interrotta l'azione del Verona.19:08

48' Fraseggio prolungato dell'Atalanta, il Verona non concede varchi.19:05

46' Inizio secondo tempo di ATALANTA-VERONA! Si riparte senza cambi.19:02

Possesso palla decisamente a favore dell'Atalanta nel corso della prima frazione di gioco: 66,8%.18:51

Termina in parità il primo tempo tra Atalanta e Verona. Lazovic dopo 11 minuti sblocca il risultato. Zappacosta in gol al 22'. Montipò salva su Hojlund al 37'.18:50

45'+1' Fine primo tempo: ATALANTA-VERONA 1-1! Si va al riposo in parità.18:48

45' L'arbitro Sozza concede un minuto di recupero.18:46

43' Ripartenza del Verona, ma c'è un fallo in attacco di Ngonge.18:44

40' Possesso gestito dall'Atalanta, Cabal non concede spazio a Muriel.18:42

37' OCCASIONE ATALANTA! Calcio da fermo battuto da Muriel, incornata di Hojlund, Montipò in tuffo evita il gol.18:38

36' Ammonito DEPAOLI per gioco scorretto su Maehle.18:37

34' Un altro tentativo di Zappacosta, Ceccherini lo chiude.18:35

31' Hojlund in area si gira e calcia, ma trova l'opposizione di Hien.18:32

29' Muriel ci prova su calcio di punizione, tiro impreciso.18:30

28' Ammonito HIEN per gioco scorretto su Scalvini.18:29

25' Calcio di punizione battuto da Lazovic dal limite dell'area, pallone respinto dalla barriera.18:26

24' Ammonito KOOPMEINERS per gioco scorretto su Ngonge.18:25

22' GOL! ATALANTA-Verona 1-1! Rete di Zappacosta. Conclusione vincente di destro da fuori area di Zappacosta: tiro angolato, nulla da fare per Montipò.



Guarda la scheda del giocatore Davide Zappacosta18:24

19' Schema da corner dell'Atalanta: arriva al tiro Muriel, murato dalla difesa.18:21

16' Controllo Var in corso per un tocco di braccio in area di Hien, l'arbitro non viene richiamato al monitor.18:17

13' Reazione Atalanta, rischio autogol per Cabal nel tentativo di anticipare Hojlund in area.18:15

11' GOL! Atalanta-VERONA 0-1! Rete di Lazovic. Suggerimento di Terracciano, Lazovic in area di destro batte Sportiello.



Guarda la scheda del giocatore Darko Lazovic18:13

10' Primo acuto del Verona con Lazovic: destro da fuori area, pallone a lato non di molto.18:11

8' Scalvini al centro della difesa a tre, Djimsiti alla sua sinistra.18:08

6' Cross morbido di Zappacosta, intercettato da Sulemana.18:07

4' Guizzo di Hojlund, pallone in area, la difesa del Verona libera.18:06

3' Muriel ha spazio sulla trequarti, ma non riesce a servire Pasalic.18:04

1' Inizio primo tempo di ATALANTA-VERONA! Dirige la gara l'arbitro Sozza.18:01

Il Verona ha vinto le ultime due trasferte contro l’Atalanta in Serie A.17:20

Le scelte di Zaffaroni: in attacco c'è Djuric, Ngonge e Lazovic alle sue spalle. Tameze e Sulemana a metà campo, Terracciano e Depaoli gli esterni. Verdi parte in panchina.17:19

Le scelte di Gasperini: Hojlund e Muriel in avanti, Pasalic a supporto, Lookman in panchina. De Roon e Koopmeiners in mediana. Out Zapata e Boga.17:18

Panchina VERONA: Berardi, Perilli, Magnani, Zeefuik, Coppola, Veloso, Faraoni, Abildgaard, Hrustic, Verdi, Braaf, Kallon, Gaich.17:16

Panchina ATALANTA: Musso, Rossi, Demiral, Okoli, Bernasconi, Colombo, De Nipoti, Ederson, Lookman.17:15

Formazione VERONA (3-4-2-1): Montipò - Ceccherini, Hien, Cabal - Terracciano, Tameze, Sulemana, Depaoli - Lazovic, Ngonge - Djuric.17:15

Formazione ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello - Toloi, Scalvini, Djimsiti - Maehle, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta - Pasalic - Hojlund, Muriel.18:08

Manca poco all'inizio di Atalanta-Verona. Entrambe le squadre sconfitte nello scorso turno di campionato.17:13

Benvenuti alla diretta della partita della 36^ giornata di Serie A, si affrontano Atalanta e Verona.17:13