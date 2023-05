Grazie per aver seguito la diretta scritta di Cremonese-Bologna 1-5 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.17:32

Nel prossimo turno la Cremonese giocherà a Roma contro la Lazio, il Bologna ospiterà invece il Napoli al Dall'Ara.17:32

Manca la matematica a condannare la Cremonese ma, per rimanere in A, agli uomini di Ballardini servono sei punti nelle prossime due gare e tre passi falsi consecutivi per Verona e Spezia, qualcosa che va oltre il concetto di miracolo sportivo. Il Bologna invece con questi tre punti tocca quota 50 e sale al nono posto con due lunghezze di ritardo dal Monza ottavo, in attesa delle altre gare di giornata.16:58

Il Bologna torna alla vittoria dopo sei partite e lo fa in modo roboante allo Zini. Dopo il 3-0 del primo tempo, gli uomini di Motta trovano altre due reti con Orsolini e Sansone. Per la Cremonese, oggi mai in partita, c'è solo la magra consolazione del gol della bandiera con Ciofani.16:54

90'+3' Triplice fischio di Valeri. Cremonese-Bologna termina 1-5.16:51

90'+1' GOL! CREMONESE-Bologna 1-5! Rete di Ciofani! Rimpallo in area bolognese e botta al volo col destro da parte di Ciofani. Skorupski non può nulla e concede il gol della bandiera ai padroni di casa.



90' Due minuti di recupero.16:49

89' Buonaiuto calcia malissimo dalla bandierina e la palla si spegne direttamente a fondo campo.16:48

89' Bonifazi anticipa Ciofani e concede calcio d'angolo ai padroni di casa.16:47

88' Fuorigioco di Sansone che vanifica una ripartenza pericolosa del Bologna.16:46

87' Valeri pesca Okereke al limite dell'area bolognese, il nigeriano calcia in curva col mancino.16:46

86' Fallo di frustrazione di Buonaiuto che colpisce Aebischer alle spalle. Valeri lo ammonisce.16:45

85' Triangolazione rossoblu al limite dell'area avversaria che libera al tiro Aebischer ma il destro dello svizzero finisce alle stelle.16:44

84' Okereke prova a superare Bonifazi in velocità ma il difensore ospite ci mette il fisico e recupera palla.16:42

83' Cross completamente sballato di Lochoshvili dalla sinistra. Luce ormai spenta per la Cremonese che ora rischia di subire ancora.16:42

80' GOL! Cremonese-BOLOGNA 0-5! Rete di Sansone! Barrow conduce palla centralmente, arriva al limite e serve Sansone che batte Carnesecchi col piatto destro. Manita rossoblu allo Zini.



79' Il Bologna pensa esclusivamente a gestire il possesso palla, la Cremonese non riesce più a reagire.16:39

77' Sostituzione Bologna: fuori Arnautovic, dentro Sansone.16:35

76' Sostituzione Cremonese: Sernicola fa spazio ad Afena-Gyan.23:28

76' Infortunio per Arnautovic che non sembra in grado di proseguire.16:35

75' Non mancano le emozioni in questo secondo tempo allo Zini, il risultato sorride però totalmente al Bologna.16:33

73' Intervento ruvido di Orsolini su Vasquez e secondo giallo per l'attaccante rossoblu. Bologna in dieci.16:32

71' ARNAUTOVIC! Cambiaso serve l'austriaco in area che calcia a botta sicura ma trova Carnesecchi a chiudergli lo specchio e a deviare in corner a mano aperta.16:30

70' Sostituzione Cremonese: fuori Castagnetti, dentro Quagliata.16:29

70' OCCASIONE CREMONESE! Buonaiuto costringe Skorupski al miracolo col destro da dentro l'area, Okereke poi scivola al momento del tap-in e si mangia un'altra rete dopo quella del primo tempo.16:29

69' Il 4-0 ha tagliato definitivamente le gambe alla Cremonese che non sembra più in grado di reagire. Il Bologna gioca invece sul velluto.16:28

67' Grande aggancio al volo di Arnautovic e servizio per Orsolini al limite, l'attaccante rossoblu poi imbuca per Aebischer che non arriva al tiro per un soffio. L'azione poi si chiude con un tiro dalla distanza di Barrow, alto sopra la traversa.16:26

67' Si riparte con l'arbitro che scodella la palla per i giocatori del Bologna.16:25

66' Pioggia di oggetti in campo sotto la curva dei tifosi della Cremonese. Valeri ferma il gioco.16:25

65' Sostituzione Bologna: fuori l'autore del terzo gol rossoblu Posch, dentro De Silvestri.16:24

65' Sostituzione Bologna: fuori Schouten, dentro Medel.16:24

64' Tentativo di Buonaiuto col destro in area, ribattuto da Posch. Il gioco poi si ferma per soccorrere Arnautovic, a terra con i crampi.16:23

62' GOL! Cremonese-BOLOGNA 0-4! Rete di Orsolini! Contropiede letale del Bologna con Moro che tocca di esterno dietro la difesa per Orsolini che si avventa sulla sfera, aggira Carnesecchi e insacca col mancino da posizione defilata.



62' Doppio passo di Buonaiuto in area e botta col destro, palla deviata in corner.16:20

61' Valeri cambia la propria decisione dopo on-field review: non è rigore per la Cremo, Bonifazi tocca con la spalla.16:20

60' RIGORE PER LA CREMONESE! Bonifazi tocca con la parte alta del braccio in area, Valeri indica subito il dischetto ma ci sarà sicuramente il check del VAR.16:19

59' Sostituzione Cremonese: Chiriches fa spazio a Lochoshvili.16:18

59' Sostituzione Bologna: fuori Dominguez, dentro Moro.16:18

59' Sostituzione Bologna: fuori Ferguson, dentro Aebischer.16:17

58' Buonaiuto prova a saltare Posch sul lato corto dell'area ma l'austriaco ci mette il fisico e guadagna rimessa dal fondo.16:17

57' Nulla di fatto sul tiro dalla bandierina per gli emiliani che però rimangono in possesso della sfera.16:16

57' Barrow corre lungo la linea laterale e guadagna calcio d'angolo dopo l'ingresso in area dalla sinistra.16:15

55' Fallo di Posch su Meité a centrocampo. Si interrompe la manovra della Cremonese che sta provando a dare tutto per rientrare in partita.16:14

53' Castagnetti prova il sinistro a giro ma centra la barriera, poi Meité calcia malissimo al volo ma la Cremo rimane in possesso della palla.16:11

52' Ruleta di Meité al limite dell'area e fallo di Dominguez. Chance su calcio piazzato per i grigiorossi con Buonaiuto, Valeri e Castagnetti sulla sfera, posizionata sulla lunetta.16:11

51' Oltre all'intensità maggiore della Cremonese, sembra esserci anche molta rilassatezza tra le fila del Bologna in questo avvio di seconda frazione.16:10

50' Lancio lungo per Buonaiuto che ruba il tempo a Lucumì e prova a cercare la porta con un sinistro in acrobazia. Palla fuori.16:09

50' Barrow converge al centro dalla sinistra e calcia col destro. Palla alta sopra la traversa.16:08

49' Altro pallone in area bolognese, la difesa si salva con un rimpallo fortunoso, poi Ciofani non riesce a servire Buonaiuto a rimorchio.16:08

48' Secondo tempo iniziato con piglio totalmente differente dalla Cremo, Okereke fa da sponda per Valeri in area ma l'esterno colpisce il compagno Castagnetti con la conclusione mancina.16:07

47' Okereke a terra in area rossoblu dopo un colpo alla testa. C'è anche il check del VAR per un possibile rigore ma si prosegue.16:06

46' Si ricomincia!16:04

45' Sostituzione Cremonese: fuori Galdames, dentro Buonaiuto.16:05

45' Sostituzione Cremonese: fuori Tsadjout, dentro Ciofani.16:04

Gara a senso unico allo Zini col Bologna che realizza tre reti e produce altrettante occasioni da gol, annichilendo una Cremonese totalmente fuori dalla partita. Arnautovic al 14', Ferguson al 27' e Posch al 46' fissano il punteggio dopo 45 minuti. Nel mezzo una clamorosa occasione non sfruttata da Okereke, che spedisce fuori di testa da pochi passi, ma comunque troppo poco per creare grattacapi alla sin qui perfetta squadra di Thiago Motta.15:53

45'+3' Fine primo tempo. Cremonese-Bologna 0-3.15:49

45'+1' GOL! Cremonese-BOLOGNA 0-3! Rete di Posch! Carnesecchi esce a vuoto sul corner di Orsolini, Posch si ritrova la palla addosso e realizza da pochi passi il proprio sesto gol in campionato.



45' Calcio d'angolo dalla parte opposta dopo la sponda di Orsolini che centra in pieno Pickel e termina fuori.15:46

45' Dominguez serve Orsolini che si gira sul mancino e cerca la porta ancora una volta dal limite, palla deviata in calcio d'angolo.15:45

45' Due minuti di recupero allo Zini.15:45

42' Tsadjout prova la battuta col sinistro dal limite ma trova la chiusura della difesa ospite. Tutto fermo però per fuorigioco.15:44

41' OCCASIONE CREMONESE! Okereke si divora l'1-2 di testa da centro area dopo il cross perfetto di Valeri dalla fascia mancina. Palla alta sopra la traversa!15:42

40' ANCORA ORSOLINI! Bambola totale della Cremonese che rischia ancora di subire il terzo gol. Orsolini apre il mancino in area di rigore e sfiora il palo alla destra di Carnesecchi!15:42

40' POSCH DI TESTA! Sul calcio d'angolo per il Bologna, svetta Posch di testa ma non trova la porta per pochissimo!15:41

39' ORSOLINI! Respinta corta della difesa grigiorossa, Orsolini si coordina per il drop col mancino e trova un'altra gran parata di Carnesecchi a sbarrargli la porta!15:40

36' OCCASIONE BOLOGNA! Scambio al limite tra Arnautovic e Cambiaso, l'esterno di proprietà della Juve tocca per Dominguez che calcia forte sul palo lungo col mancino ma trova la gran risposta di Carnesecchi che toglie la palla dall'angolino!15:38

35' Bologna sempre in controllo della situazione e senza apparenti difficoltà in questa fase.15:37

34' Okereke arriva al cross dalla destra ma colpisce malissimo e regala una rimessa dal fondo agli avversari.15:34

33' Altro rifornimento in area di Galdames, Bonifazi è però perfetto nella respinta ad anticipare Okereke.15:34

32' Punizione per la Cremonese in zona offensiva, Galdames mette la palla sul secondo palo ma la difesa ospite è attenta e respinge.15:33

29' Orsolini non toglie il piede nel contrasto con Castagnetti e viene ammonito da Valeri. L'attaccante rossoblu ha rischiato anche il rosso avendo colpito con la suola la caviglia dell'avversario.15:31

27' GOL! Cremonese-BOLOGNA 0-2! Rete di Ferguson! Flipper in area di rigore grigiorossa, Ferguson insacca col destro da pochi passi dopo un rimpallo su Meité.



26' Errore di impostazione della Cremonese, Arnautovic recupera palla al limite e scarica per Orsolini che prova a liberare il mancino da dentro l'area ma trova solo un calcio d'angolo.15:27

24' Prosegue il possesso palla bolognese per gestire il vantaggio, gli uomini di Ballardini non sembrano in grado di interrompere il dominio ospite.15:25

22' Bonifazi esce altissimo su Okereke e ferma la ripartenza grigiorossa mettendo la palla in fallo laterale.15:23

20' Barrow punta Sernicola ed entra in area dalla sinistra, il difensore grigiorosso fa però buona guardia e tocca la palla in calcio d'angolo.15:21

18' Gioco pericoloso di Valeri su Posch e palla sempre a disposizione degli uomini di Motta. La Cremonese non sembra in grado di reagire.15:19

17' Carnesecchi respinge coi pugni una conclusione centrale di Orsolini, poi è lo stesso attaccante ospite a fermare il gioco commettendo fallo su Sernicola.15:18

16' Aumenta di intensità la pioggia sullo Zini mentre la Cremonese sembra tramortita dal vantaggio ospite.15:17

15' Gol convalidato anche dopo il check del VAR, sia per il possibile fuorigioco del bomber austriaco, sia per un eventuale tocco di braccio.15:17

14' GOL! Cremonese-BOLOGNA 0-1! Rete di Arnautovic! Dopo il corner, il Bologna rimane in attacco con Barrow che calcia col destro a giro verso la porta, sulla traiettoria irrompe Arnautovic che insacca di testa da pochi passi.



13' Primo corner del match: lo concede Chiriches.15:15

12' Altro assist in verticale di Galdames, stavolta per Tsadjout, ma Skorupski è attento e fa sua la sfera in uscita.15:13

12' Galdames illumina sulla destra per Sernicola che crossa immediatamente al centro ma non trova compagni.15:13

11' Chiusura perfetta in tackle di Chiriches su Arnautovic che stava per entrare in area dalla destra dopo un tocco verticale di Posch.15:12

9' Ora il possesso palla è tornato nettamente a essere rossoblu, i giocatori di Motta non trovano però spazi per arrivare alla conclusione.15:11

8' Cross dalla sinistra di Cambiaso, Vasquez anticipa Arnautovic in area, poi Schouten commette fallo in attacco e riconsegna la palla ai grigiorossi.15:09

6' Ancora nessuna azione degna di nota nei pressi delle porte difese da Carnesecchi e Skorupski. RItmo bassissimo in questo avvio di gara.15:08

4' Okereke prova a sfondare sul lato corto dell'area rossoblu ma Posch è perfetto nella chiusura. La Cremonese rimane comunque in possesso della sfera.15:05

3' Okereke prova una percussione sulla fascia sinistra ma Ferguson rinviene su di lui e gli ruba il pallone.15:04

2' Inizio di match tutto di stampo rossoblu con un possesso palla prolungato, finora sterile.15:03

Si comincia!15:01

Squadre schierate intorno al cerchio di centrocampo per osservare un minuto di raccoglimento in ricordo delle vittime dell'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna.15:00

E' tutto pronto allo Zini dove si attende solo il fischio d'inizio del signor Valeri, oggi assistito da Rossi e Fontemurato. Quarto uomo Minelli con Marini e Di Bello in sala VAR.14:56

Thiago Motta conferma invece Arnautovic al centro dell'attacco con Orsolini, Ferguson e Barrow alle sue spalle. In mezzo al campo c'è la collaudatissima coppia Schouten-Dominguez mentre in difesa Posch rientra dalla squalifica e si riprende la fascia destra. Al centro della difesa torna Lucumì a far coppia con Bonifazi mentre a sinistra è confermato Cambiaso.14:46

Senza Dessers, fuori fino a fine stagione, Ballardini si affida a Tsadjout come unica punta ma col supporto del trio formato da Pickel, Galdames e Okereke. In difesa Chiriches vince il ballottaggio con Lochoshvili per affiancare Vasquez mentre sulle fasce agiranno Sernicola e Valeri. Cerniera di centrocampo formata da Meité e Castagnetti. Ciofani e Afena-Gyan partono dunque dalla panchina, pronti a subentrare a gara in corso.14:43

FORMAZIONI UFFICIALI: 4-2-3-1 anche per il Bologna. Skorupski - Posch, Lucumì, Bonifazi, Cambiaso - Schouten, Dominguez - Orsolini, Ferguson, Barrow - Arnautovic. A disposizione: Bardi, Ravaglia, Sosa, Moro, Zirkzee, Medel, Aebischer, Lykogiannis, Pyythia, De Silvestri.14:41

FORMAZIONI UFFICIALI: Cremonese col 4-2-3-1. Carnesecchi - Sernicola, Vasquez, Chiriches, Valeri - Meité, Castagnetti - Pickel, Galdames, Okereke - Tsadjout. A disposizione: Saro, Sarr, Aiwu, Ciofani, Buonaiuto, Bianchetti, Ghiglione, Afena-Gyan, Acella, Ferrari, Quagliata, Locoshvili.14:39

Match di importanza capitale per la Cremonese che, allo Zini, ospita un Bologna ormai senza obiettivi e va a caccia di tre punti che rilancerebbero in extremis le chances di salvezza. Gli uomini di Ballardini sono infatti a sei punti dalla coppia Spezia-Verona ma hanno il vantaggio negli scontri diretti solo con i liguri. Una sconfitta oggi non vorrebbe dire retrocessione matematica ma le speranze sarebbero appese a un filo estremamente sottile. Per il Bologna, a secco di vittorie da sei gare, una vittoria servirebbe per rispondere al Monza, vittorioso ieri a Reggio Emilia su Sassuolo e saldamente all'ottavo posto.14:36

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Cremonese-Bologna, gara valida per la 36esima giornata di Serie A.14:32