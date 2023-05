Grazie per aver seguito la diretta di questo match ed arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.22:43

Uomini di Pioli e Stankovic che saranno impegnati nella 37^ giornata rispettivamente in trasferta, ospiti della Juventus di Allegri per un elettrizzante scontro Champions, e tra le mura domestiche contro il Sassuolo di Mister Dionisi.22:43

Cala il sipario allo Stadio San Siro, Francesco Fourneau manda i titoli di coda di un match a conduzione rossonera. Sono 5 le reti segnate nell'odierno palcoscenico dalla formazione di Pioli, che vuole il riscatto morale per lasciarsi alle spalle l'eliminazione dalla Champions League e lo fa imponendosi per 5-1 su un'orgogliosa Doria. Apre le danze Leao al minuto 9', rete alla quale risponde al minuto 20' la firma di un intramontabile Fabio Quagliarella che, al momento della sostituzione nella ripresa, potrà godere di una generale ovazione da parte di tutto il pubblico del Meazza. Pareggio che ha però vita breve, e dal 23' sarà dominio Milan: proprio in questo minuto, Giroud riporta i rossoneri in vantaggio, per poi siglare una doppietta al minuto 29' trasformando il penalty. Nella ripresa, la Doria può sfruttare un'importante occasione con Leris, che riceve un delizioso suggerimento da Quagliarella ma non riesce ad inquadrare lo specchio soltanto per pochi centimetri; la rete che proietta il Milan verso la vittoria arriva al minuto 63' con Diaz, che apre il piattone e batte Ravaglia. Al timbro dello spagnolo seguirà, al minuto 68', la tripletta di Giroud che concretizza un invitante suggerimento di Leao dopo una contesa fisica con Nuytinck. Gara che termina senza alcun minuto di extra-time, vittoria importante per il Milan in ottica Champions.22:42

90' TRIPLICE FISCHIO DI FOURNEAU! Milan-Sampdoria termina 5-1.22:34

89' Non sarà concesso alcun minuto addizionale.22:34

89' AMMONITO Marios Oikonomou: il subentrato abbatte Pobega.22:34

89' Ultimo giro d'orologio della gara, poi sarà recupero.22:32

88' Suggerimento impreciso del subentrato numero 5, che cerca lo stacco di Paoletti ma serve troppo profondamente.22:32

86' Ilkhan serve la sovrapposizione di Zanoli, che dalla linea di fondo crossa dentro e trova la deviazione di Kjaer. Giro dalla bandierina con Oikonomou.22:31

84' Al minuto 84', entrambi i tecnici hanno terminato le sostituzioni a loro disposizione.22:28

82' Sostituzione Sampdoria: fuori anche Tomás Eduardo Rincón, dentro il classe 2001 Hernández Flavio Paoletti.22:27

82' Sostituzione Sampdoria: fuori Filip Đuričić, dentro Emirhan İlkhan.22:26

81' Sostituzione Milan: esce dal campo Theo Bernard François Hernández, dentro Fodé Ballo-Touré.22:27

81' Sostituzione Milan: fuori anche Oluwafikayomi Oluwadamilola Tomori, dentro Simon Thorup Kjær.22:26

81' Sostituzione Milan: fuori Sandro Tonali, dentro Tommaso Pobega.22:25

80' Ultimi 600'' del match, poi sarà recupero.22:24

79' Altra chance dalla bandierina a favore del Milan, Tonali alla battuta del corner.22:23

77' Palla persa da Lammers in posizione d'attacco che permette la ripartenza di Charles De Ketelaere, chiusura di Zanoli che neutralizza l'avanzata del belga.22:23

75' AMMONITO Theo Bernard François Hernández: fallo ai danni di Leris.22:20

75' Sbracciata irregolare di Theo ai danni di Leris, punizione Samp dalla metà campo.22:19

72' Augello lotta caparbiamente con Saelemaekers ed ottiene una rimessa laterale da posizione avanzata, palla che arriva dalle parti di Amione.22:17

70' Sostituzione Milan: abbandona il campo Brahim Abdelkader Díaz, entra al suo posto Charles Marc De Ketelaere.22:16

69' Sostituzione Sampdoria: esce dal campo Bram Nuytinck, lo sostituisce Bruno Agustin Amione.22:16

69' Sostituzione Sampdoria: accompagnato da un applauso corale di San Siro esce Fabio Quagliarella, dentro Marios Oikonomou.22:15

69' Sostituzione Sampdoria: fuori Manolo Gabbiadini, dentro Sam Lammers.22:14

68' GOL! GOL GIROUD! MILAN-Sampdoria: 5-1. Non si ferma lo schieramento casalingo, non si ferma Giroud! Ancora una volta determinante la giocata di Rafael Leao, che dalla trequarti pesca con un preciso lancio Olivier Giroud, poi il francese resiste all'urto di Nuytinck e con la complicità di un rimpallo spedisce la palla oltre la linea della porta difesa da Ravaglia. Prima tripletta in Serie A per il numero 9, assist a cura di Leao.



Guarda la scheda del giocatore Olivier Giroud22:14

65' Continua incessante la spinta del Milan, ora è Saelemaekers ad impensierire Zanoli, ma Nuytinck ripiega e devia in out.22:10

63' GOL! GOL DIAZ! MILAN-Sampdoria: 4-1. Arriva al minuto 63' la quarta rete rossonera in questa serata, stavolta il marcatore è l'uomo-assist Brahim Diaz. Azione corale dei Diavoli, che con una fitta rete di passaggi valicano la retroguardia avversaria: palla che arriva a Tonali, che finta la conclusione ed appoggia all'indietro per Brahim Diaz che con un forte piazzato batte Ravaglia. Due assist ed un gol momentaneamente per lo spagnolo in maglia 10, assist fornito da Sandro Tonali.



Guarda la scheda del giocatore Brahim Díaz22:10

61' STACCO DI GIROUD! Brahim compie ancora un passaggio chirurgico per Calabria, che di prima intenzione crossa a memoria al centro dell'area per il proprio centravanti: stacco imperioso ma palla che termina tra le braccia di Ravaglia. Brivido per la Doria al minuto 61'.22:06

60' Sostituzione Milan: fuori dal campo Junior Walter Messias, lo sostituisce Alexis Jesse Saelemaekers.22:04

59' Cambi in vista lungo la panchina di Pioli, pronto Saelemaekers.22:02

56' Palleggio frenetico tra Gunter e Nuytinck in attesa dell'arrivo di Rincon, poi il venezuelano si mette in luce e manda il suggerimento per Winks. Traiettoria fuori misura per la mezzala di Stankovic.22:01

55' Corsa generosa di Theo Hernandez che viene servito da Tonali ma non con i giri giusti, Ravaglia in uscita agguanta il pallone e fa riposizionare i suoi.22:00

53' Gabbiadini si mostra insidioso nella trequarti avversaria, Krunic ripiega e devia un filtrante verso Quagliarella che sarebbe stato pericoloso.21:59

51' OCCASIONE SAMPDORIA! Apertura deliziosa di Quagliarella, che legge il movimento di Leris e serve un invito calibrato sul quale l'esterno giunge con tempismo. Palla che termina però di poco sul fondo.21:57

50' Palla inattiva dal limite a favore dei Diavoli, batte Tonali ma in maniera imprecisa. Si torna da Tomori.21:54

47' Il primo possesso del secondo tempo è per il Milan.21:54

46' SI RIPARTE! Inizia la ripresa.21:54

Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.21:53

Si chiude senza alcun minuto addizionale la prima frazione di questa entusiasmante gara a San Siro. Conduce momentaneamente il Milan di Pioli, che torna negli spogliatoi del Meazza con il parziale favorevole per 3-1. Apre le danze Rafael Leao, a meno di 600'' dal fischio d'inizio, sfruttando il preciso invito di Brahim che scavalca tutta la retroguardia avversaria, permettendo al compagno di reparto di siglare il vantaggio. Sampdoria che procede però a ritmi alti verso la porta avversaria, ed al minuto 20' Quagliarella trasforma la preziosa sponda di Zanoli, siglando il pareggio che porta il cannoniere doriano al timbro numero 182 della propria carriera in A. Equilibrio che dura però non eccessivamente, e proprio al minuto 23', complice un morbido cross di Diaz, Olivier Giroud mette il proprio timbro sul match beffando Ravaglia con un'imprendibile torsione sul secondo palo. Il francese non si accontenta, e proprio al 29' sfrutta la chance dal dischetto ottenuta da Leao per allungare le distanze e firmare il 3-1.21:37

45' FISCHIO DI FOURNEAU! Termina il primo tempo.21:32

44' Ultimo giro d'orologio della prima frazione, poi spazio al possibile extra-time.21:30

42' Brahim si rende pericoloso dall'out di destra, ricevendo un calibrato filtrante da Leao, poi mette dentro un invitante pallone per Messias che viene però prontamente anticipato da Winks. Calcio d'angolo numero 5 a favore dei Diavoli.21:29

41' Milan che coinvolge tutti i propri uomini in una manovra avvolgente, Samp che attende il momento giusto per ripartire.21:28

39' Il suggerimento del numero 8 è preciso ma eccessivamente debole, Nuytinck prende il tempo su Tomori e riesce ad indirizzare in avanti. Possesso Milan.21:27

38' Zanoli torna generosamente su Leao, chiudendo la traiettoria verso lo specchio e concedendo soltanto un corner. Batte Tonali.21:26

36' Gunter resta lucido sul pressing di Krunic, poi cerca lo scambio stretto con Nuytinck, Messias chiude la linea di passaggio ed il numero 4 doriano è costretto a rifugiarsi da Ravaglia.21:23

33' ANCORA RAVAGLIA! Risposta decisiva dell'estremo difensore ligure, che compie un efficace intervento sul violento destro di Olivier Giroud negando al francese la gioia della tripletta.21:20

30' AMMONITO Alessandro Zanoli: fallo tattico speso dal terzino doriano.21:17

29' GOL! GOL GIROUD! MILAN-Sampdoria: 3-1. Doppietta fulminante del centravanti francese! Penalty guadagnato da una preziosa finta di Rafael Leao, che disorienta Gunter costringendolo al fallo. Per Fourneau non ci sono dubbi, e sul punto di battuta compare Olivier Giroud che sfrutta la chance dagli 11 metri, facendo gioire gli spettatori del San Siro. Quarto gol della gara in soli 29', doppietta in 120'' per il numero 9.



Guarda la scheda del giocatore Olivier Giroud21:19

27' CALCIO DI RIGORE PER IL MILAN! Sterzata di Leao in area di rigore che elude Gunter, il centrale costretto ad abbattere l'esterno milanista concedendo il penalty.21:14

27' AMMONITO Koray Günter: atterrato Leao in area di rigore, sarà penalty!21:13

26' Partita coinvolgente, giocata a viso aperto da entrambi gli schieramenti.21:13

23' GOL! GOL GIROUD! MILAN-Sampdoria: 2-1. Milan che allunga di nuovo le distanze, la firma è di Olivier Giroud! Reazione più che imminente da parte dei rossoneri: azione che viene concretizzata con uno schema dalla bandierina, con Leao che batte corto per Brahim, poi lo spagnolo finta l'appoggio per il portoghese e mette dentro un traversone su cui svetta Giroud, compiendo una torsione che fredda nuovamente Ravaglia. Padroni di casa di nuovo in vantaggio, secondo assist per Brahim Diaz.



Guarda la scheda del giocatore Olivier Giroud21:13

22' RIFLESSO DI RAVAGLIA! Corner battuto morbidamente da Tonali, con Messias che schiaccia di testa e trova la risposta eccellente di un reattivo Ravaglia.21:10

20' GOL! GOL QUAGLIARELLA! Milan-SAMPDORIA: 1-1. Torna tutto in equilibrio a San Siro, ha segnato Quagliarella! Sugli sviluppi di una ripartenza, Zanoli si proietta verso la porta avversaria e giunto al limite dell'area scarica per Fabio Quagliarella, che apre il piatto destro e di prima intenzione spedisce la palla in buca d'angolo, siglando la rete numero 182 della propria carriera in Serie A. Samp che pareggia i conti al 20', assist offerto da Zanoli.



Guarda la scheda del giocatore Fabio Quagliarella21:09

19' Chirurgica sventagliata di Thiaw verso Theo Hernandez, che con eleganza mette giù e chiama Leao all'uno-due, tocco di ritorno con il tacco da parte del 17 rossonero che viene anticipato da Zanoli.21:07

17' Rincon recupera sulla progressione di Messias, alza lo sguardo e trova il corridoio per la sovrapposizione di Leris: palla troppo violenta sulla quale l'esterno doriano non arriva per pochi centimetri.21:04

14' Leao raccoglie il rimpallo creato dal muro di Gunter, poi di prima intenzione cerca il secondo palo ma il pallone viene deviato in out da Nuytinck.21:00

12' Traversone profondo del capitano rossonero, Quagliarella svetta ed allontana la minaccia sul primo palo.20:58

12' Primo corner della sfida, è a favore del Milan. Calabria alla battuta.20:58

9' GOL! GOL LEAO! MILAN-Sampdoria: 1-0. Arriva al minuto 9' la rete del vantaggio rossonero! Azione rapida dei Diavoli, con Brahim Diaz che addomestica con il tacco un pallone difficile, poi legge il movimento di Leao e lo premia con un delizioso filtrante sul quale il portoghese si avventa, piazzando la sfera e battendo Ravaglia. Milan in vantaggio, assist a cura di Diaz.



Guarda la scheda del giocatore Rafael Leão20:57

7' Rimessa laterale da posizione avanzata a favore della Doria, batte Zanoli.20:53

5' Soluzione personale di Junior Messias, che dal limite dell'area riceve da Leao e punta Augello: tentativo di conclusione da parte del numero 30 che termina di molto oltre la traversa.20:52

2' Subito uno strappo di Leao che mette dentro per Giroud, la traiettoria è però imprecisa e Ravaglia può agguantare la sfera.20:50

1' Il primo pallone della gara è amministrato dalla Samp.20:47

1' PARTITI! Via a Milan-Sampdoria.20:47

Fischio d'inizio programmato alle ore 20:45.20:22

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre-partita.20:22

Alla compattezza dello schieramento casalingo, Mister Stankovic risponde con un ampio 3-4-1-2: Ravaglia posto a difesa dello specchio, retroguardia affidata al tridente composto dal centrale Gunter con Nuytinck e Zanoli al suo fianco, densità a centrocampo con Rincon e Winks in cabina di regia ausiliati da Augello e Leris in posizione di esterni, l'intera zona di trequarti è affidata a Djuricic, in avanti consolidato il tandem Gabbiadini-Quagliarella.20:22

Le scelte di Stefano Pioli delineano un solido 4-2-3-1, con Maignan confermato tra i pali, linea difensiva composta dagli esterni Theo e Calabria a supporto della coppia centrale Thiaw-Tomori, mediana presidiata dall'asse Krunic-Tonali, folta trequarti con Brahim Diaz centrale per sfruttare la rapidità di Leao e Messias sulle fasce, davanti tutto il peso dell'attacco è sulle spalle di Olivier Giroud.20:18

FORMAZIONI UFFICIALI: SAMPDORIA (3-4-1-2). Ospiti doriani che rispondono con: Ravaglia; Zanoli-Gunter-Nuytinck; Leris-Winks-Rincon-Augello; Djuricic; Gabbiadini-Quagliarella. Allenatore: Dejan Stankovic. A disposizione: Murillo, Oikonomou, Amione, Murru, Paoletti, Segovia, Ilkhan, De Luca, Lammers, Jesé, Tantalocchi, Turk.20:16

FORMAZIONI UFFICIALI: MILAN (4-2-3-1). Schierati: Maignan; Calabria-Thiaw-Tomori-Hernandez; Krunic-Tonali; Messias-Diaz-Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione: Kjaer, Kalulu, Gabbia, Touré, De Ketelaere, Bakayoko, Adli, Saelemaekers, Pobega, Mirante, Tatarusanu.20:14

A coadiuvare il fischietto romano sono designati i seguenti assistenti di linea: Sig. Berti e Sig. Scatragli; il IV Uomo ufficiale sarà Maria Sole Ferrieri Caputi; postazione VAR con il Sig. Di Martino, ausiliato dall'A.VAR Longo della sezione di Paola.20:11

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Francesco Fourneau, della sezione di Roma.20:09

Luci accese allo Stadio San Siro di Milano: è tempo di Milan-Sampdoria! Terzultima giornata di questa appassionante stagione di A, e stavolta ad aprire le porte di casa sono i Diavoli di Mister Pioli, che ospitano i Blucerchiati di Dejan Stankovic. Sfida che mette in palio tre punti che, se ottenuti, sarebbero di fondamentale importanza per i padroni di casa in ottica qualificazione per la prossima Champions League 2023/2024: i rossoneri occupano momentaneamente il 5^ tassello della classifica con un bottino di 61 punti totali, al pari della Dea di Gasperini che ha trionfato quest'oggi tra le mura del Gewiss Stadium di Bergamo, imponendosi per 3-1 sul Verona di Zaffaroni. Situazione diversa, invece, quella della Doria che approda in terra lombarda da retrocessa ma che, come ha dimostrato nell'ultima giornata contro l'Empoli di Mister Zanetti, vuole una reazione d'orgoglio per concludere a testa alta questa stagione.20:08

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Milan-Sampdoria, gara valida per il 36^ turno del Campionato di Serie A Tim.20:01