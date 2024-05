Dall'Arechi è tutto. Grazie per aver seguito con noi la diretta di Salernitana-Verona. Arrivederci e alla prossima partita di Serie A!22:58

90'+5' Fine partita! Salernitana-Hellas Verona 1-2! Decidono le reti di Suslov e Folorunsho. Della squadra di casa in gol Giulio Maggiore.20:28

90'+3' Montipò in difficoltà su un retropassaggio. Emozione negli ultimi minuti con l'Hellas che si gioca la salvezza.20:26

90'+2' Cambia il ritmo adesso. Cerca il pareggio la Salernitana. 20:24

90'+1' Fuori Darko Lazović per Rúben Gonçalo Silva Nascimento Vinagre.20:24

90' Quattro minuti di recupero. 20:24

90' GOL! SALERNITANA-Verona 1-2! Rete di Maggiore! Dopo una serie di rimpalli in area, conclusione potente di Pierozzi che colpisce il palo interno. Sulla ribattuta ci pensa Giulio Maggiore a porta vuota.



88' Prova a pizzicare Fusco di testa. La palla scivola dietro in calcio d'angolo. 20:21

87' Contropiede del Verona con Noslin, costretto poi ad aspettare i compagni. Ultimi minuti in gestione dell'Hellas.20:19

84' Prova al volo Candreva: il centrocampista non impatta bene. 20:16

83' Sostituzione Grigoris Kastanos Emanuel Vignato20:14

81' Fuori anche Tomáš Suslov per Daniel Filipe Bandeira e Silva.20:12

81' Esce proprio Michael Ijemuan Folorunsho per Karol Grzegorz Świderski.20:12

80' PALO DEL VERONA! Conclusione in diagonale di Folorunsho che colpisce in pieno il palo.20:12

77' Tante interruzioni in questa fase di gioco. 20:09

77' Corner della Salernitana, Pierozzi colpisce Coppola in area, l'arbitro ferma il gioco. 20:09

76' Per la Salernitana esce Shon Zalman Weissman per Gerardo Fusco. Esordio in Serie A per il giovane 2005.20:08

73' Ammonito Suat Serdar.20:07

73' Cartellino giallo a Loum Tchaouna per proteste.20:07

72' Cambio in difesa: Manolas entra al posto di Federico Julián Fazio.20:03

71' Ammonito Toma Bašić, diffidato, salterà il prossimo match.20:03

67' Non ce la fa Juan David Cabal che lascia il posto a Giangiacomo Magnani.19:59

66' Problemi per Cabal: il giocatore del Verona si stende a terra. Da valutare le sue condizioni.19:58

64' Tiro di Pierozzi da almeno 30 metri. Anche questa volta la conclusione termina alta.19:58

60' Candreva prova la conclusione con l'esterno destro da fuori area: palla alta.19:52

59' Molto calda l'atmosfera all'Arechi. Nonostante il risultato e nonostante la retrocessione, non smettono di cantare i tifosi della Salernitana. 19:51

56' Ammonito Ondrej Duda, diffidato, salterà il prossimo e ultimo match.19:48

54' Ancora un'occasione per il Verona! Sempre Noslin! Colpisce di testa tutto libero l'attaccante gialloblù, risponde Fiorillo che nega il 3 a 0.19:48

52' PILLOLA STATISTICA: Antonio Candreva supera le 500 gare giocate in Serie A, diventando il 17° giocatore con più partite disputate nella storia della competizione.19:46

47' Ancora un'occasione per Noslin che però calcia alto. 19:40

46' Tensione in campo tra Candreva e Duda. Interviene Di Bello.19:39

46' Entra anche Antonio Candreva al posto di Lorenzo Pirola.19:37

46' Doppio cambio per la Salernitana: fuori Lassana Coulibaly per Giulio Maggiore.19:36

45' Si riparte! Comincia il secondo tempo di Salernitana-Verona.19:37

Il secondo gol è arrivato nel momento giusto per il Verona che ora può andare a riposo con la consapevolezza di avere in pugno la salvezza. Si è vista poco in questi primi 45 minuti la Salernitana, priva di stimoli dal momento in cui la squadra di Colantuono è già retrocessa in Serie B. 19:28

Zero tiri della Salernitana contro 12 del Verona: questa è la sintesi del primo tempo all'Arechi con i gialloblù che non hanno intenzione di lasciarsi scappare l'opportunità salvezza. Ottimo approccio della squadra di Baroni, da subito molto offensiva, specie con Noslin e Folorunsho. Decisivo in più azioni il portiere Fiorillo ma non può nulla sulla conclusione di Suslov con il mancino dal limite dell'area che sblocca al minuto 22 la partita. Il raddoppio lo firma Folorunsho, bravo a infilarsi e sorprendere gli avversari. 19:27

45'+4' Fine primo tempo! Salernitana-Hellas Verona 0-2. Gol di Suslov e Folorunsho.19:22

45'+3' Assist di Darko Lazović.19:20

45'+3' GOL! Salernitana-VERONA 0-2! Rete di Folorunsho! Rimane ferma la difesa della Salernitana che si perde il numero 90 tutto solo davanti alla porta.



45'+1' FOLORUNSHO! Lancio in profondità per l'attaccante del Verona, la sua conclusione poi viene respinta con la pancia da Fiorillo.19:18

45' Duello Zanoli-Cabal: primo corner per la Salernitana. 19:17

45' Saranno 4 i minuti di recupero. 19:16

43' Conclusione dalla distanza di Folorunsho: palla alta.19:16

41' Cross di Folorunsho alla ricerca di Noslin. Ottima uscita di Fiorillo che con i pugni respinge.19:14

35' Dopo più di mezz'ora, nessun tiro della Salernitana. Continua a rimanere nella metà campo avversaria l'Hellas.19:11

31' Accelerata di Folorunsho che arriva fino alla fine del campo. Poi, raddoppiato dagli avversari, sbaglia la conclusione. 19:03

27' Ancora un calcio di punizione battuto da Lazovic: palla alta. 19:00

22' Assist di Tijjani Noslin.18:55

22' GOL! Salernitana-VERONA 0-1! Rete di Suslov! Fa tutto da solo il giocatore gialloblù. Palla recuperata, sombrero e tiro di mancino da fuori area nell'angolino dove Fiorillo non può arrivare.



21' Non ha intenzione di arretrare l'Hellas: il cross di Lazovic viene mandato in corner. 18:53

20' Velo di Folorunsho che consente la ripartenza a Noslin: come a inizio partita, trova l'esterno della rete. 18:52

17' Ancora gli ospiti in attacco. 18:50

15' SUSLOV! Che tiro del giocatore del Verona direttamente dal calcio di punizione! Fiorillo in tuffo respinge. 18:47

14' Ammonito Junior Sambia per aver fermato Suslov in maniera irregolare. Calcio di punizione interessante ora per il Verona. 18:45

8' In uscita bassa Fiorellino che involontariamente colpisce Noslin in scivolata. Rimasto a terra il portiere della Salernitana dopo lo scontro. 18:40

6' Duello Noslin-Fazio, con l'attaccante gialloblù che sfugge al difensore granata commettendo fallo.18:39

3' Calcio d'angolo battuto forte sul primo palo. Palla respinta, il Verona però continua ad attaccare. 18:35

3' Lazovic conquista il primo corner della partita. 18:35

2' Primo squillo del Verona: palla di Folorunsho per Noslin. La sua conclusione in diagonale finisce sull'esterno della rete. 18:34

1' Si parte! Comincia Salernitana-Verona! Fischia Di Bello!18:32

FORMAZIONE UFFICIALE VERONA (4-2-3-1): Montipó - Tchatchaua, Coppola, Dawidowicz, Cabal - Serdar, Duda - Suslov, Folorunsho, Lazovic - Noslin. All. Baroni. 17:46

FORMAZIONE UFFICIALE SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo - Pierozzi, Fazio, Pirola - Zanoli, Coulibaly, Basic, Sambia - Tchaouna, Kastanos - Weissman. All.Colantuono. 17:44

Al contrario, per il Verona, il treno salvezza passa da Salerno: i punti distanti dall'Empoli (terz'ultima) sono solo 2 e una vittoria aumenterebbe le speranze in casa gialloblù. 15:20

La Salernitana è già retrocessa in Serie B ma nella penultima giornata di Serie A, l'ultima in casa, proverà a strappare una vittoria per chiudere con onore la stagione. "Lo dobbiamo ai nostri tifosi, vogliamo chiudere con un risultato importante", le parole alla vigilia dell'allenatore Colantuono.15:20

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di Salernitana-Hellas Verona, match valido per la 37ª giornata di Serie A! 15:13