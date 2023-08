Da Lecce - Lazio é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!22:49

Lecce che trova dunque i suoi primi tre punti del campionato, Lazio che inizia il campionato con una sconfitta.22:48

I salentini coronano dunque una seconda frazione fatta di pressing, corsa e coraggio, rammarico per la Lazio che aveva sfiorato il 2-0 con un tiro a botta sicura di Immobile, deviato peró da Falcone sulla traversa.22:47

Un grande secondo tempo del Lecce permette ai salentini di trovare la vittoria in rimonta, dopo la rete del vantaggio di Immobile nella prima frazione. Succede tutto in due minuti, prima Almqvist con un tiro dal limite, poi Di Francesco che risolve in mischia.22:49

90'+6' FINISCE LECCE - LAZIO! I salentini vincono in rimonta, 2-1 per i giallorossi.22:45

90'+5' Cross di Marusic, allontana Gallo. Assalto finale della Lazio.22:44

90'+4' AMMONITO Luca Pellegrini. Intervento duro su Almqvist, giallo per lui. 22:42

90'+4' Non timido Ramadani, ingresso in area palla al piede e sinistro che termina a lato.22:42

90'+3' Strefezza prova a partire palla al piede ma la stanchezza lo tradisce, sbaglia il tocco sull'out.22:41

90'+2' DI FRANCESCO! L'esterno vede fuori di pali Provedel e calcia da centrocampo, palla sopra la traversa.22:40

90' Sei i minuti di recupero.22:40

89' Lazio che ora prova a spingere, Lecce che vuole difendere il vantaggio.22:40

88' Sostituzione LAZIO: esce Danilo Cataldi, enra Taty Castellanos.22:37

88' I salentini ribaltano la partita in meno di due minuti, Lazio che si trova ora ad inseguire.22:36

87' GOL! LECCE - Lazio 2-1! Rete di Federico Di Francesco. Mischia in area, l'esterno con una girata sorprende tutti e batte Provedel.



86' Lecce che corona un ottimo secondo tempo con il gol del pareggio: i salentini continuano a spingere.22:35

85' GOL! LECCE - Lazio 1-1! Rete di Pontus Almqvist. Gallo trova il suo esterno al limite dell'area, controllo e conclusione al volo che termina a fil di palo, con Provedel che non ci arriva.



83' TRAVERSA DI IMMOBILE! Pedro scarica sulla punta che calcia di prima intenzione, miracolo di Falcone che manda con un riflesso sul legno.22:38

83' Sostituzione LECCE: esce Joan Gonzàlez, entra Burnete.22:32

82' Conclusione di Luis Alberto su punizione, palla alta sopra la traversa.22:30

80' AMMONITO Marin Pongračić. Trattenuta su Luis Alberto, giallo anche per il centrale. 22:29

80' AMMONITO Joan Gonzàlez. Lo spagnolo stende Isaksen, dopo che l'avversario lo aveva superato in velocitá.22:29

78' Continua l'offensiva del Lecce, i salentini stanno dimostrando grande voglia ma anche condizione fisica.22:26

77' Sostituzione LECCE: esce Lameck Banda, entra Federico Di Francesco.22:25

76' Crampi per Banda, che non sembra poter continuare.22:25

75' Banda entra bene in area ma crossa troppo tardi, con la palla che era giá uscita dal campo.22:25

74' Gran palla di Luis Alberto per Isaksen, il cross del danese é troppo arretrato per Immobile.22:23

72' Sostituzione LAZIO: esce Mattia Zaccagni, entra Pedro.22:31

72' Sostituzione LAZIO: esce Manuel Lazzari, entra Luca Pellegrini.22:20

71' AMMONITO Gustav Isaksen. Tackle in ritardo su Ramadani, giallo per il danese. 22:20

70' Rischio per Provedel che respinge un cross basso allungandolo in area, non arriva per il calcio di prima Baschirotto.22:19

69' Baschirotto si sposta a destra, Blin centrale.22:23

68' AMMONITO Strefezza. Giallo per proteste alla punta salentina. 22:17

68' BANDA! Conclusione potente, ancora attento Provedel.22:15

67' RAMADANI! Conclusione dal limite, un rasoterra che Provedel blocca in tuffo.22:15

66' Triplo cambio per D'Aversa, che non vuole vedere scendere il livello fisico dei suoi.22:14

65' Sostituzione LECCE: esce Valentin Gendrey, entra Alexis Blin.22:14

65' Sostituzione LECCE: esce Hamza Rafia, entra Mohamed Kaba.22:14

65' Sostituzione LECCE: esce Patrick Dorgu, entra Antonino Gallo.22:13

64' BASCHIROTTO! Colpo di testa del centrale, palla alta sopra la traversa.22:12

63' RAFIA! Gran contropiede dei salentini nato dal recupero di Baschirotto, lancio per Banda che scarica per l'ex Juventus: conclusione deviata in angolo da Romagnoli.22:12

62' LUIS ALBERTO! Corner forte sul secondo palo che supera anche Falcone, Immobile non riesce a deviare in porta.22:10

61' Angolo per la Lazio, Rafia chiude Zaccagni in angolo.22:09

60' Chiusura di Gonzalez su Immobile, Lazio sempre piú alta.22:09

58' Lazio che sta prendendo metri, dopo il grande inizio di secondo tempo del Lecce.22:08

57' ANCORA STREFEZZA! Destro dal limite che finisce a fil di palo, Provedel in controllo.22:06

56' Ci prova Almqvist dalla distanza, attento Provedel in due tempi.22:05

55' Sostituzione LAZIO: esce Daichi Kamada, entra Matías Vecino.22:03

54' Sostituzione LAZIO: esce Felipe Anderson, entra Gustav Isaksen.22:03

54' FELIPE ANDERSON! Palla geniale di Immobile, il brasiliano calcia forte sul primo palo ma manda a lato.22:02

54' Rischia Baschirotto per una spinta al limite dell'area su Felipe Anderson, lascia continuare Dionisi.22:02

53' Calcia Strefezza, pallone che colpisce in pieno la barriera.22:00

52' Lecce con una punizione dal limite, scaldano il piede Strefezza e Banda.22:00

51' Che rischio per Cataldi che si fa soffiare il pallone in area, steso poi Rafia al limite.21:59

50' STREFEZZA! La punta cerca la sorpresa con un calcio di punta in area, attento Provedel.21:58

49' Lecce partito molto forte, Lazio costretta nella propria metá campo.21:56

48' RAMADANI! Cross di Dorgu, palla per il mediano che calcia, da buona posizione, alto!21:56

47' Nessun cambio nell'intervallo, rientrano gli stessi 22 della prima frazione.21:55

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI LECCE - LAZIO!21:53

Squadre che stanno uscendo dagli spogliatoi, tutto pronto per la seconda frazione.21:52

Un Lecce che era partito molto forte, con il pressing alto e il gioco dei suoi esterni, perdendo peró vigore con il passare dei minuti e dopo il gol degli ospiti.21:37

Lazio che chiude il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Immobile, a segno al primo vero tiro della sua partita. Assist al bacio di un Luis Alberto che trova il compagno con l'esterno.21:36

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI LECCE - LAZIO! 0-1 il risultato parziale, in gol Immobile.21:35

45'+1' Un minuto di recupero.21:34

45' Angolo per il Lecce: Strefezza ad uscire, Gonzalez manda alto.21:34

44' LAZZARI! Verticale di Immobile per il suo terzino, destro potente che Falcone respinge con il piede.21:33

43' Possesso palla ora per la Lazio, che non ha fretta.21:32

42' Conclusione di Ramadani alzata in cielo da Felipe Anderson, Provedel in uscita alta blocca la sfera.21:31

41' Cross teso di Rafia, Banda si lancia sul secondo palo ma é anticipato in angolo da Lazzari.21:30

40' IMMOBILE! La punta al volo manda alto sopra la traversa, dopo l'ottimo tocco di prima di Felipe Anderson.21:28

39' Immobile cerca un tocco per Luis Alberto, che peró non era scattato: la punta forse poteva aspettare senza cercare il tocco di prima.21:27

37' Cross di Luis Alberto, Kamada non ci arriva sul secondo palo.21:25

36' Molto lungo ora il Lecce, che sta pagando i ritmi decisamente alti della prima mezzora.21:24

34' Cross di Marusic, Kamada anticipato da Baschirotto: buon momento della Lazio.21:23

33' Zaccagni chiede il triangolo a Immobile, pallone di ritorno della punta troppo potente. Si lamenta Luis Alberto, decisamente nervoso.21:21

31' Banda recupera ancora ma sbaglia poi il pallone per Strefezza: Lecce molto volenteroso ma poco preciso.21:20

30' Verticale di Cataldi per Immonbile, attento Falcone in uscita.21:18

28' Lecce che continua con il suo gioco nelle fasce, anche se sembra mancare un terminale centrale per eventuali cross o palloni in profonditá.21:17

27' Immobile realizza il suo classico gol alla prima di campionato alla prima vera occasione, ottimo il tocco per lui in area di Luis Alberto.21:16

26' GOL! Lecce - LAZIO 0-1! Rete di Ciro Immobile. Luis Alberto inventa per la sua punta che, davanti a Falcone, supera il portiere con un ottimo tocco sotto.



Guarda la scheda del giocatore Ciro Immobile21:15

25' Veramente aggressivo il Lecce, Lazio che fatica nel giro palla: tanti i recuperi sulla trequarti per i salentini.21:14

24' Punizione al centro di Strefezza, fallo in attacco di Baschirotto.21:13

23' Fallo di Kamada sulla sua trequarti, dopo che Gendrey aveva recuperato su Luis Alberto.21:12

22' Altra giocata intelligente a centrocampo di Ramadani, che apre il contropiede liberando Almqvist.21:11

21' Kamada finta il tiro e prova l'assist per Immobile, pallone debole e allontanato da Baschirotto.21:09

19' Cross troppo potente di Felipe Anderson, non ci arriva sul secondo palo Luis Alberto.21:07

18' Provedel allontana con il pugno, fallo in attacco di Banda che non le manda poi a dire al portiere.21:06

17' Altro duello Banda - Lazzari, cross dell'esterno che Romagnoli mette in angolo.21:06

15' Banda di fisico su Lazzari, fallo in attacco dell'esterno. Molti i cambi di gioco del Lecce, alla ricerca delle velocità sui suoi esterni.21:04

14' Scontro duro tra Kamada e Dorgu, fallo del giapponese arrivato in ritardo sul pallone.21:03

13' Si vede anche Kamada, lancio leggermente lungo per Luis Alberto che viene anticipato da Falcone.21:02

12' BANDA! Gran lancio per l'esterno che stoppa bene, rientra sul destro e impegna Provedel.21:01

11' STREFEZZA! Gran controllo in area di Rafia, scarico sulla punta che calcia di prima intenzione: palla di poco a lato!21:00

10' Possesso ora del Lecce, ancora attento in fase di copertura Zaccagni che recupera su Rafia.20:59

8' Almqvist mostra tutta la sua progressione accentrandosi palla al piede, lo stende Marusic.20:57

7' Felipe Anderson riesce nel tunnel su Gonzalez ma poi commette fallo, svanisce la possibilità per la Lazio.20:56

6' Gran chiusura di Dorgu su un Lazzari lanciato in velocità sulla fascia.20:55

5' Luis Alberto inventa per Immobile, non controlla la punta ex Pescara.20:54

4' Comincia il giro palla della Lazio, che obbliga il Lecce a correre molto e, spesso, a vuoto.20:53

3' Intercetto di Zaccagni che si lancia in contropiede: nulla da fare per le Aquile che ripartono da Patric.20:52

2' Molto aggressivo il Lecce, Lazio che sta faticando a creare il suo solito gioco.20:51

1' Lecce con la classica divisa giallorossa, Lazio in completo bianco.20:49

1' INIZIA LECCE - LAZIO! Primo pallone per gli ospiti.20:48

Grande applauso per Carlo Mazzone, il mister che ha lasciato il segno anche a Lecce dove ha allenato per piú di tre stagioni.20:47

Dirige il match l'arbitro Federico Dionisi.20:46

Sarri schiera Kamada dal primo minuto, mezzala con Cataldi e Luis Alberto a centrocampo. In attacco, con Immobile, Anderson e Zaccagni ai suoi fianchi. Patric e non Casale in coppia con Romagnoli.20:19

D'Aversa opta per Pongracic in coppia con Baschirotto, Strefezza da prima punta con Almqvist e Banda al suo fianco. Ramadani davanti alla difesa.20:18

A disposizione della LAZIO: Adamonis, Furlanetto, Pellegrini, Casale, Hysaj, Gila, Vecino, Basic, Rovella, Pedro, Isaksen, Castellanos.20:16

La formazione della LAZIO: (4-3-3), Provedel - Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic - Kamada, Cataldi, Luis Alberto - Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.20:15

A disposizione del LECCE (4-3-3): Brancolini, Borbei, Gallo, Smaijlovic, Dermaku, Lemmens, Maleh, Helgason, Berisha, Blin, Kaba, Di Francesco, Corfitzen, Persson, Burnete.20:20

Sono ufficiali le formazioni del match: LECCE (4-3-3): Falcone - Grendey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu - Rafia, Ramadani, Gonzalez - Stefezza, Almqvist, Banda.20:13

Benvenuti e benvenuti a questa sfida di Serie A: esordio in campionato per il Lecce che ospita al Via del Mare la Lazio di Sarri, una delle grandi di questo campionato, seconda in classifica nella scorsa stagione.20:12