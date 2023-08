Grazie per aver seguito questa diretta, arrivederci ai prossimi impegni con la Serie A.20:42

Con l'odierno pareggio, Lupi e Cavallucci abbandonano l'Olimpico con un punto a testa; uomini di Mourinho e Sousa che saranno impegnati nella 2^ giornata rispettivamente in trasferta, ospiti del Verona, e tra le mura domestiche contro l'Udinese.20:41

Cala il sipario allo Stadio Olimpico di Roma! Feliciani, all'esordio personale in Serie A, manda i titoli di coda di una vera e propria battaglia combattuta a suon di prodigiose reti. Match che inizia subito con un brivido per la formazione di Sousa, che al minuto 7' subisce la rete di Belotti poi non convalidata dalla sala VAR a causa dell'outside. Il pareggio ha però vita breve, e proprio al minuto 16' Andrea Belotti sfrutta il filtrante di Llorente per battere Ochoa e siglare il vantaggio. Prosegue il dominio casalingo, ma al minuto 36' Candreva si rende protagonista di un vero e proprio bolide che gonfia la rete e pareggia i conti. Ripresa decisamente più tambureggiante, con lo stesso Candreva che al minuto 49' compie un gesto tecnico degno di nota, lasciando sul posto Cristante e trovando l'angolo lontano con un calibrato mancino che beffa Rui Patricio. La Roma resta però in partita, ed assume il controllo della manovra trovando da corner, al minuto 82', la via del pareggio: calcio d'angolo parabolico di Paredes e Belotti che sigla la doppietta personale con una decisa torsione. Match che si chiude dopo 6' di extra-time sul risultato finale di 2-2.20:40

90'+6' TRIPLICE FISCHIO DI FELICIANI! Roma-Salernitana termina 2-2.20:34

90'+5' Schieramenti che entrano negli ultimi 60'' di gioco, parziale sul 2-2.20:33

90'+2' Sostituzione Roma: fuori Houssem Aouar, dentro Riccardo Pagano. 20:31

90'+2' Rimessa laterale da posizione avanzata per Mamadou Coulibaly, palla che arriva dalle parti di Dia che non può però sfondare il muro eretto dalla retroguardia.20:30

90' Sono 6' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Sozza.20:28

89' Ultimo giro d'orologio della gara, poi sarà recupero.20:28

88' Sostituzione Salernitana: fuori Erik Botheim, dentro Mamadou Coulibaly.20:29

85' Altro giro dalla bandierina a favore della Roma, nuovamente Paredes alla battuta.20:22

83' AMMONITO Federico Julián Fazio: colpo di mano ai danni di Belotti.20:22

82' GOL! GOL BELOTTI! ROMA-Salernitana: 2-2. Arriva anche la doppietta di Andrea Belotti, tutto di nuovo pari all'Olimpico! Il numero 9 giallorosso sfrutta al meglio il cross da corner di Paredes, impatta di testa e con una precisa torsione spedisce la sfera in buca d'angolo. Ultimi minuti tutti da godere, assist a cura di Leandro Paredes.



Guarda la scheda del giocatore Andrea Belotti20:22

82' Tocco con il piede decisivo di Junior Sambia, che devia il dribbling di Zalewski in corner.20:19

80' Ultimi 600'' della gara, poi spazio al recupero.20:18

79' Sostituzione Grigoris Kastanos Salomon Junior Sambia00:08

79' Palla inattiva dai 35 metri battuta in maniera imprecisa da Aouar, che regala di fatto la ripartenza agli amaranto. Cristante ripiega e sventa l'avanzata di Boulaye Dia.20:17

78' Sostituzione Salernitana: fuori un esausto Giulio Maggiore, lo sostituisce Mateusz Łęgowski.20:16

77' OCCASIONE ROMA! Renato Sanches incide subito sul match, servendo un filtrante perfetto per El Shaarawy, che protegge bene sul pressing di Coulibaly, si gira e scaglia un forte destro che si infrange sul primo palo. Legno che mantiene avanti la Salernitana, Roma che reagisce allo svantaggio.20:16

75' Gesto tecnico di Aouar che si libera dalla morsa di Gyomber, poi affida la sfera ad El Shaarawy che mette dentro un traversone neutralizzato da una decisa presa di Ochoa.20:13

72' Squadre nuovamente a bordocampo, tempo di COOLING-BREAK.20:10

72' Secondo corner della ripresa per i padroni di casa, batte Paredes.20:09

70' Alla battuta procede Paredes, fa partire una rasoiata che impatta il muro di maglie bianche, Si riparte da Guillermo Ochoa.20:08

69' Guizzo vincente di Zalewski, che costringe Kastanos al fallo ottenendo un calcio di punizione.20:07

69' AMMONITO Grigoris Kastanos: fallo ai danni di Nicola Zalewski.20:07

66' AMMONITO Giulio Maggiore: intervento falloso ai danni del subentrato Karsdorp.20:05

66' Sostituzione Salernitana: fuori Pasquale Mazzocchi, dentro Boulaye Dia.20:04

65' Sostituzione Roma: fuori Christopher Lloyd Smalling, dentro Leandro Daniel Paredes.20:04

65' Sostituzione Roma: esce dal campo Edoardo Bove, lo sostituisce Renato Júnior Luz Sanches.20:04

65' Sostituzione Roma: fuori anche Leonardo Spinazzola, al suo posto Nicola Zalewski.20:03

65' Sostituzione Roma: fuori Rasmus Nissen Kristensen, dentro Rick Karsdorp.20:03

65' Molte le sostituzioni in arrivo, assetto che potrebbe cambiare per i giallorossi.20:02

64' Smalling vuole velocizzare la manovra e taglia centralmente il campo con una verticalizzazione verso belotti, Bradaric legge la traiettoria ed anticipa recuperando il possesso.20:02

61' Duello tra Fazio e Belotti che si rinnova continuamente, anche in questo caso l'intervento del centrale argentino viene considerato regolare da Feliciani.19:59

59' El Shaarawy da il via al contropiede giallorosso, fa correre Llorente lungo l'out di sinistra e lo invita al traversone. Palla che è però imprecisa e Coulibaly può recuperare.19:58

54' Il numero 92 giallorosso conclude direttamente in porta ma non riesce a far scendere la traiettoria, si riparte da Ochoa.19:52

53' Generoso lavoro di Bove che protegge con il corpo su Coulibaly e guadagna una palla inattiva dai 20 metri. Batte El Shaarawy.19:51

52' Spinazzola ripiega su Mazzocchi e recupera con il corpo, guadagnando un prezioso calcio di punizione.19:49

49' GOL! GOL CANDREVA! Roma-SALERNITANA: 1-2. Raddoppio della Salernitana! Doppietta determinante di Antonio Candreva, che stavolta riceve il cambio di gioco da Bradaric, addomestica con il destro e di mancino conclude all'incrocio dei pali. Patricio non può nulla, doppietta di Candreva ed assist a cura di Bradaric.



Guarda la scheda del giocatore Antonio Candreva19:49

49' Corner che non porta alcun frutto, si riparte da Patricio.19:46

48' Il primo giro dalla bandierina del secondo tempo è a favore della Salernitana, batte Candreva.19:46

46' SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo.19:43

Squadre negli spogliatoi per approfittare dei 15' di break.19:29

Si chiude dopo un copioso recupero la prima frazione di gioco all'Olimpico, parziale fisso sull'1-1. Gara che inizia con una marcata impronta della formazione giallorossa, che assume il pieno controllo della gara; per il Sig. Feliciani subito del materiale da affidare al VAR, con Belotti che sigla l'1-0 ma viene beffato dalla punta del piede destro: outside e si riparte dallo 0-0. Segue però una decisa reazione casalinga, e proprio lo stesso Belotti al minuto 16' sfrutta con un gesto tecnico il filtrante di Llorente, addomesticando su Gyomber e battendo Ochoa. Il match continua con il dominio casalingo, ma una fiammata di Candreva al minuto 36' interrompe il controllo della squadra capitolina, con il numero 87 che si libera dalla marcatura di Samalling e calcia un potente destro che si insacca alle spalle di Patricio. Fine primo tempo dopo 6' addizionali.19:29

45'+6' FISCHIO DI FELICIANI: termina il primo tempo.19:24

45'+2' Gioco che riprende con un calcio di punizione a favore della Salernitana, principio di proteste immediatamente sedato da Feliciani.19:20

45' Sono 5' i minuti addizionali concessi dal direttore di gara, si giocherà fino al 50'.19:18

44' Ultimo giro d'orologio della prima frazione, poi possibile extra-time.19:16

41' AMMONITO Norbert Gyömbér: dura entrata su Aouar che costa al centrale di Sousa la sanzione disciplinare.19:14

39' Mazzocchi sfida Spinazzola, trovando però un deciso intervento del numero 37 giallorosso che recupera e torna da Rui Patricio.19:13

36' GOL! GOL CANDREVA! Roma-SALERNITANA: 1-1. Arriva al minuto 36' la rete del pari amaranto! Candreva avvia personalmente l'azione del pareggio, scaricando su Fazio che concede poi una precisa palla di ritorno, su cui il numero 87 giunge puntuale, sposta la sfera sul destro e scaglia un potente tiro che si infrange sotto la traversa. Rete che interrompe l'egemonia giallorossa, assist a cura di Federico Fazio.



Guarda la scheda del giocatore Antonio Candreva19:10

33' CHE RIFLESSO DI OCHOA! Risposta determinante dell'esperto portiere messicano, che respinge da pochi passi una forte incornata di Gianluca Mancini sul corner di Aouar.19:06

33' Arriva il terzo corner del match, confermato Aouar all'esecuzione della palla inattiva.19:05

31' Ci prova Bove! Aouar ancora una volta anticipa Maggiore, prolunga per Bove che calcia di prima intenzione un potente pallone che termina oltre la porta amaranto. Si riparte con un rinvio dal fondo di Ochoa.19:04

28' Aouar si fa spazio sull'out di destra, scruta l'area di rigore e fa partire un traversone morbido su cui impatta Mancini, non trovando lo specchio difeso da Ochoa.19:02

25' Squadre a bordocampo: COOLING-BREAK.18:59

24' Cristante tenta un difficile colpo di tacco sulla palla servita da Aouar, non trovando però lo specchio.18:56

23' Candreva respinge e concede un altro calcio d'angolo, sempre Aouar alla battuta.18:56

23' Minuto 23' e primo corner della gara, è a favore della Roma. Batte Aouar.18:55

22' Belotti usa il corpo su Gyomber e conquista un calcio di punizione dai 35 metri. Sul punto di battuta compare Aouar.18:55

21' Spinazzola crea scompiglio sull'out di sinistra, alza lo sguardo e scarica per Mancini che di prima intenzione scaglia un potente destro, che non è però calibrato e termina di molto oltre la traversa.18:54

19' Bove legge il movimento di Aouar e tenta la soluzione profonda, il neo-acquisto con difficoltà tiene in campo il pallone e crossa verso Belotti: Gyomber svetta ed allontana il pericolo.18:53

17' GOL! GOL BELOTTI! ROMA-Salernitana: 1-0. Ora è reale il vantaggio giallorosso! Belotti reagisce alla rete annullata con un gesto tecnico che elude tutta la retroguardia avversaria; riceve il lancio da Llorente, poi arpiona con il destro, salta Gyomber con un tocco di coscia e di mancino beffa Ochoa. Roma in vantaggio, assist a cura di Llorente.



Guarda la scheda del giocatore Andrea Belotti18:51

15' Lovato recupera su Belotti e da il via al contropiede campano, appoggiando su Kastanos, poi il numero 20 conduce e sceglie il suggerimento per Candreva che è però eccessivamente corto. 18:49

12' Ancora Belotti protagonista di una soluzione personale, raccoglie il pallone e punta la trequarti avversaria, poi sceglie il filtrante per El-Shaarawy che risulta fuori misura.18:45

10' Ora i padroni di casa sembrano reagire alla rete non convalidata, con Bove che compie un difficile dribbling su Coulibaly e scarica verso Belotti che stavolta non riesce a trovare il corridoio giusto.18:44

9' CHECK-OVER: Belotti era in posizione di outside, gol revocato alla Roma. Si prosegue sullo 0-0.18:43

5' Suggerimento profondo di Mancini verso Kristensen, palla però fuori misura su cui il nuovo acquisto non può nulla. Si riparte da Ochoa.18:38

3' Roma che gestisce bene la pressione avversaria con una serie di scambi tra Mancini, Smalling e Rui Patricio. Possesso giallorosso.18:37

1' Il primo pallone della gara è amministrato dai capitolini.18:34

1' PARTITI! Via a Roma-Salernitana.18:33

Fischio d'inizio programmato alle ore 18:30.18:30

Giocatori nel tunnel, tra poco il via.18:29

Al modulo del tecnico giallorosso, il connazionale Sousa risponde con un ampio 3-4-2-1. Ochoa confermato tra i pali, difesa a 3 con Lovato-Gyomber-Fazio, densità a centrocampo con l'asse mediano composto da Coulibaly e Maggiore a supporto degli esterni Mazzocchi e Bradaric, tandem di trequarti con Candreva e Kastanos, in avanti tutto il peso dell'attacco è sulle spalle di Botheim.18:29

Le scelte di Jose Mourinho, squalificato e non presente in panchina, delineano un 3-5-2 con Patricio scelto a difesa dello specchio, linea a 3 con Smalling centrale supportato da Mancini e Llorente, in cabina di regia siede Bove ausiliato dalle mezzale Aouar e Cristante, sulle fasce spazio alla rapidità di Spinazzola e Kristensen, davanti scelto il tandem Belotti-El Shaarawy.18:24

FORMAZIONI UFFICIALI: SALERNITANA (3-4-2-1). Ospiti che rispondono con: Ochoa; Lovato-Gyomber-Fazio; Mazzocchi-Maggiore-Coulibaly-Bradaric; Candreva-Kastanos; Botheim. Allenatore: Paulo Sousa. A disposizione: Motoc, Sfait, Legowski, Sambia, M. Coulibaly, Iervolino, Elia, Dia, Costil, Fiorillo.18:22

FORMAZIONI UFFICIALI: ROMA (3-5-2). Scendono in campo: Rui Patricio; Mancini-Smalling-Llorente; Kristensen-Cristante-Aouar-Bove-Spinazzola; El Shaarawy-Belotti. Allenatore: Jose Mourinho. A disposizione: Celik, Karsdorp, N'dicka, Sanches, Zalewski, Paredes, Pagano, Pisilli, Solbakken, Alessio, Svilar, Boer.18:20

A coadiuvare il fischietto abruzzese sono designati gli assistenti di linea Costanzo e Passeri; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Sozza; postazione VAR con Guida ausiliato dall'A.Var Meraviglia.18:17

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Ermanno Feliciani, della sezione di Teramo, chiamato all'esordio nel massimo torneo italiano.18:15

Tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma, nella Capitale torna la Serie A e lo fa offrendo lo stesso incrocio che aprì le porte della scorsa stagione 2022-2023. Scontro che si rinnova dopo più di tre mesi dall'ultima volta, lo scorso Maggio, in cui i campani riuscirono a strappare punti fondamentali allo schieramento di Mourinho sfruttando le reti di Dia e Candreva. In questa prima giornata, la Roma si presenta tra le mura domestiche con le novità Aouar e N'Dicka, due valori aggiunti che Mourinho ha desiderato alla propria corte per questa nuova stagione; cambiamento degno di nota anche in casa Salernitana, con Paulo Sousa che dovrebbe rinunciare al gioiello Dia per far spazio a Botheim dal primo minuto.18:14

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Roma-Salernitana, gara valida per il 1^ turno del Campionato di Serie A 2023-2024.18:04