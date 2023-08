Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima partita di Serie A!20:35

Tre punti alla prima per l'Atalanta. Dopo un primo tempo con poche emozioni, i nerazzurri accelerano nella ripresa grazie agli ingressi di Scamacca e De Ketelaere. Il belga, su assist proprio dell'ex Sassuolo, coglie prima la traversa da buona posizione, e poi sblocca il match con una frustata aerea sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nel finale ci pensa Zortea a chiudere i conti e a fissare il risultato finale sul 2-020:35

Partita decisa dall'uomo più atteso: dopo una stagione deludente al Milan, Charles De Ketelaere inizia con il botto la sua nuova avventura in maglia nerazzurra20:32

90'+7' FINISCE QUI! L'Atalanta espugna il Mapei Stadium battendo per 2-0 il Sassuolo!20:30

90'+7' Ederson dal limite va vicino al 3-0 ma non trova la porta20:30

90'+5' Ultimi sforzi per il Sassuolo che prova a riaprire la gara in questo finale, tiro di Toljan da lontano fuori misura20:29

90'+3' GOL! Sassuolo-ATALANTA 0-2! Gol di Zortea! La chiude la Dea con la botta dell'ex Zortea sull'assist di Adopo, non può nulla Consigli!



90'+1' Spreca tutto Ruggeri che sbaglia completamente il cross per Scamacca20:25

90' Sette minuti di recupero20:23

87' Altro cambio nella Dea, fuori Koopmeiners e dentro Adopo20:20

86' Musso con il brivido esce in modo irruento ma regolare su Laurientè!20:19

85' Il Sassuolo inserisce Mulattieri al posto di Pinamonti20:18

83' GOL! Sassuolo-ATALANTA 0-1! Gol di De Ketelaere! Proprio lui, l'uomo più atteso stacca da calcio d'angolo, Consigli fa una gran parata ma la palla ha oltrepassato la linea!



82' Calcio d'angolo adesso per l'Atalanta20:16

78' Altri due cambi nel Sassuolo: Miranda e Volpato rilevano Viti e Defrel20:11

76' Ederson da fuori! Tiro sporcato (deviazione non vista da Marchetti) e palla alta di poco20:09

75' Zortea prova subito a rendersi pericoloso, il suo cross viene intercettato e deviato in angolo20:08

72' Entra Zortea nell'Atalanta, fuori Zappacosta20:05

71' Cooling break anche in questa ripresa, qualche minuto di pausa per le due compagini20:04

70' Azione personale di Missori che arriva fino alla conclusione in porta, attento Musso20:03

67' Ederson, ben appostato sul primo palo, respinge di testa un calcio d'angolo battuto da Laurientè20:01

63' TRAVERSA DE KETELEARE! Subito grande azione di Scamacca che dribbla al limite dell'area, palla che arriva sui piedi del belga il cui tiro si infrange sul legno!19:57

62' Nel Sassuolo entra Thorstvedt al posto di Bajrami19:56

62' Torna in Serie A Scamacca, l'ex di turno entra al posto di Lookman19:56

61' Ruggeri chiude un'azione offensiva insistita della Dea, tiro alto sopra la traversa19:55

59' Cross teso di Zappacosta, Consigli fa sua la sfera 19:52

58' Ripartenza del Sassuolo con Pinamonti che va a concludere, tiro deviato da Kolasinac e corner per i neroverdi19:51

55' Ci prova Lookman! Converge dalla destra e prova a battere Consigli sul primo palo, palla a lato19:49

54' Serie di finte di Laurientè che poi va giù in area, lo invita a rialzarsi Marchetti19:47

51' Kolasinac in anticipo su Defrel, sfuma un'azione potenzialmente molto pericolosa per il Sassuolo19:44

49' De Keteleare! A un passo dal suo primo gol in nerazzurro, inserimento perfetto sul cross di Ruggeri ma il suo colpo di testa da ottima posizione termina alto!19:43

46' Subito Laurientè! Ci prova da lontano e scheggia la traversa!19:39

46' SI RIPARTE!19:40

46' Un cambio anche nel Sassuolo, entra Missori al posto di Vina19:40

46' Subito una novità per l'Atalanta, esordio per Charles De Ketelaere che entra al posto di Pasalic. Fuori anche Zapata sostituito da Ederson19:40

Buon primo tempo da parte di Zappacosta, un po' impreciso in fase di rifinitura ma costante spina nel fianco sulla destra. Tanto lavoro di sacrificio per Zapata19:23

Ritmi blandi al Mapei e non potrebbe essere altrimenti considerando la temperatura. Atalanta più intraprendente in zona offensiva, l'occasione più ghiotta è il colpo di testa di Zapata (deviato da Viti) intercettato sulla linea di porta da Maxime Lopez. Il Sassuolo si fa vedere nel finale con la conclusione di Matheus Henrique deviata in corner da Musso19:22

45'+3' TERMINA IL PRIMO TEMPO! 0-0 al Mapei19:20

45'+1' Sono tre i minuti di recupero19:18

45' Ribaltamento di fronte con Matheus Henrique che colpisce da fuori area, Musso si distende e devia in corner!19:17

45' SALVATAGGIO SULLA LINEA! Zapata va a staccare da corner e trova il salvataggio decisivo di Maxime Lopez!19:17

43' De Roon al volo! Conclusione di prima dell'olandese che però calcia centralmente, blocca Consigli19:15

42' Defrel cerca di servire di tacco Pinamonti, fa buona guardia la difesa della Dea19:14

39' Lookman! Serie di dribbling dentro l'area ma poi l'attaccante nerazzurro scivola al momento del tiro!19:11

39' Ancora un buon lavoro di Zapata che si guadagna un calcio di punizione nei pressi della linea laterale in zona offensiva19:11

36' De Roon provvidenziale ad anticipare di testa Pinamonti che era stato pescato perfettamente a centro area da Toljan19:08

33' Zapata! Tiro di potenza sul primo palo, bravo Consigli a neutralizzare la conclusione19:04

32' Passaggio impreciso di Vina che sbaglia il suggerimento per Laurientè19:03

30' Zapata! Servito in mezzo dal solito Zappacosta viene anticipato in extremis da Viti19:02

28' Sbaglia tutto Toljan che cerca il taglio di un compagno ma finisce per regalare la sfera a Musso19:00

26' È il momento del cooling break, fa veramente molto caldo questa sera al Mapei18:57

24' Mischia davanti alla porta di Musso sugli sviluppi di un calcio d'angolo, palla che poi viene allontanata18:55

22' Koopmeiners anticipato sul più bello, il centrocampista olandese stava per calciare a botta sicura dal limite dell'area18:54

18' Ritmi piuttosto bassi in questa fase del match18:50

14' Atalanta ancora pericolosa sempre con Zappacosta, l'assist per Lookman stavolta è preciso ma il tiro viene respinto dalla difesa neroverde18:46

12' Grande azione dell'Atalanta tra Lookman, Koopmeiners e Zappacosta, quest'ultimo parte in campo aperto ma poi non riesce a servire Zapata in mezzo18:44

10' Punizione laterale battuta da Vina, allontana la difesa nerazzurra18:41

8' Buona combinazione tra Lookman e Zappacosta, fa buona guardia Consigli in uscita18:39

7' Altro duello vinto di forza da Zapata sulla destra, il cross però è completamente fuori misura18:38

4' Occasione Atalanta! Ancora su calcio d'angolo, la palla arriva sul secondo palo a Koopmeiners che si coordina e conclude a botta sicura trovando la respinta di Erlic a pochi passi da Consigli!18:36

3' Laurientè! Corner battuto corto, l'esterno neroverde ci prova dal vertice dell'area ma Musso respinge18:34

2' Uscita scomposta di Musso fuori area, angolo anche per il Sassuolo18:34

2' De Roon ci prova al volo da fuori, palla alta18:33

1' Subito recupero alto della Dea con Zapata che prova ad andar via di forza ma viene chiuso in corner18:33

SI PARTE! È iniziata Sassuolo-Atalanta!18:31

Anche al Mapei Stadium il doveroso minuto di silenzio in memoria di Carlo Mazzone18:28

L'Atalanta scenderà in campo senza il suo allenatore Gasperini, che sarà in tribuna per scontare un turno di squalifica. In panchina il suo vice Tullio Gritti18:30

Squadre in campo al Mapei, pochi minuti al fischio d'inizio!18:27

Le scelte di Gasperini: poche sorprese per l'allenatore di Grugliasco che, come preannunciato in conferenza stampa, opta per Musso e non Carnesecchi tra i pali; esordio in difesa per Kolasinac mentre parte dalla panchina Bakker a vantaggio del giovane Ruggeri. Davanti Lookman e Zapata supportati da Mario Pasalic, iniziale panchina per i nuovi De Ketelaere e Scamacca17:45

Le scelte di Dionisi: senza Berardi, il tecnico neroverde si affida al terzetto formato da Defrel, Bajrami e Laurientè dietro all'unica punta Pinamonti; dietro gioca Viti in coppia con Erlic considerata la squalifica di Ruan Tressoldi. In porta Consigli, panchina per il nuovo arrivato Cragno17:40

FORMAZIONI UFFICIALI: L'Atalanta risponde con un 3-4-1-2: Musso - Djimsiti, Scalvini, Kolasinac - Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri - Pasalic - Zapata, Lookman. IN PANCHINA: Carnesecchi, Rossi, Toloi, Okoli, Muriel, Ederson, De Ketelaere, Bakker, Zortea, Adopo, Scamacca17:45

FORMAZIONI UFFICIALI: ecco le scelte di Dionisi, che schiera il suo Sassuolo con un 4-2-3-1: Consigli - Toljan, Erlic, Viti, Vina - Lopez, Henrique - Defrel, Bajrami, Laurientè - Pinamonti. IN PANCHINA: Pegolo, Cragno, Missori, Mulattieri, Ceide, Miranda, Volpato, Boloca, Paz, Lipani, Thorstvedt17:35

Il direttore di gara sarà Matteo Marchetti di Ostia Lido, gli assistenti invece Bindoni e Tegoni. Camplone il quarto uomo, al Var ci sono Abbattista e Nasca15:17

Nei padroni di casa assente Domenico Berardi, al centro di voci di mercato, oltre allo squalificato Tressoldi. La Dea invece ha già perso il nuovo acquisto El Bilal Tourè che starà lontano dai campi almeno fino al 2024. Indisponibile anche Palomino.15:14

Riparte la Serie A e al Mapei Stadium Sassuolo e Atalanta inaugurano le rispettive stagioni in una sfida che tradizionalmente riserva sempre gol e spettacolo18:22

Benvenuti alla diretta scritta di Sassuolo-Atalanta, gara valida per la 1' giornata del campionato di Serie A 2023/2024!14:58