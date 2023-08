La Juventus comincia la stagione con una netta vittoria ad Udine. Succede tutto nel primo tempo con Chiesa che sblocca la gara in apertura, Vlahovic trova il raddoppio su rigore e Rabiot, nel recupero, porta i bianconeri sul 3-0. Nella ripresa l'Udinese con l'ingresso di Samardzic cambia registro e con diverse conclusioni da fuori area impensierisce Szczesny, senza però riuscire a trovare la via del gol.22:48

Vlahovic va in rete di testa su assist di Iling Junior. L'attaccante inglese si trovava però in posizione di fuorigioco.22:31

Crampi per Ebosele che non ce la fa a continuare, al suo posto entra Joao Ferreira.22:08

Parte a razzo la Juventus che dopo soli due minuti sblocca la partita con una conclusione precisa di Chiesa dal limite dell'area. Al ventesimo tocco di mano in area di Ebosele, rigore per i bianconeri con Vlahovic che dal dischetto non sbaglia. Nel finale Rabiot sotto porta, su assist di Cambiaso, porta la Juventus sul 3-0. L'Udinese prova a lottare in avanti con Beto, ma trova la porta una sola volta con una conclusione di Thauvin.21:40