Dopo un primo tempo di grande equilibrio, la ripresa si anima al 63' con la rete di Ellertsson che porta in vantaggio gli ospiti, il Bologna non ci sta e trova il pareggio dieci minuti dopo con una rete da bomber di razza di Castro, imbeccato da Cambiaghi. Nel finale arriva la beffa per il Genoa, Carboni tocca la palla col braccio in area in un'azione confusa, il direttore di gara decide di assegnare calcio di rigore dopo una lunghissima revisione con l'aiuto della sala VAR. Orsolini non sbaglia dal dischetto e fa partire la festa al Dall'Ara.

Derby rossoblu al Dall'Ara con i padroni di casa guidati da Italiano che attendono i liguri, timonati da Vieira. Non è stato un grande avvio di campionato quello del Bologna che, dopo aver raccolto solamente una vittoria in tre partite, va a caccia oggi del riscatto dopo il passo falso di San Siro contro il Milan. Ancora a secco di affermazioni invece il Genoa che finora ha ottenuto due pareggi e una sconfitta. Calcio d'inizio alle ore 15.15:04

Dirige il match Collu con Moro e Luciani ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Sacchi mentre in sala VAR ci sono Maggioni e Chiffi.15:04

Italiano rivoluziona la propria squadra rispetto alla sconfitta di Milano. Sono infatti ben sei i cambi nella formazione iniziale, di cui ben tre nella linea difensiva davanti a Skorupski. A destra ci sarà infatti De Silvestri al posto di Zortea, a sinistra c'è Miranda e non Lykogiannis mentre al centro c'è Vitik a far coppia con l'unico confermato Heggem. Cambia anche la cerniera di centrocampo con Moro dal 1' a fianco di Freuler, Ferguson va in panchina. Dietro all'unica punta Castro ci sarà sempre Orsolini a destra mentre Bernardeschi e Dominguez trovano subito spazio, gli fanno posto Fabbian e Cambiaghi.15:04

Vieira invece sceglie la continuità dopo il pareggio di Como. L'unica variazione nell'undici iniziale riguarda Vitinha che trova spazio da titolare con Malinovskyi ed Ellertsson alle spalle dell'unica punta Colombo. Norton-Cuffy viene retrocesso sulla linea dei quattro difensori, a fargli spazio è Sabelli. Confermati tutti gli altri dunque con la coppia centrale Vasquez-Ostigard davanti a Leali e Martin a sinistra. In mezzo al campo ci saranno ancora Frendrup e Masini.15:04

Prima frazione senza grandi emozioni al Dall'Ara dove sembra che sia il gran caldo l'unico protagonista finora. Le due squadre hanno pensato più a difendersi che a offendersi con Skorupski che ha però dovuto compiere un vero e proprio miracolo su Martin per evitare il vantaggio ospite al 35'. Subito dopo si è reso pericoloso anche il Bologna con una girata di Heggem fuori di poco. Grande equilibrio dunque sin qui, ci si aspetta però un cambio di marcia da parte di entrambe le compagini nel secondo tempo.15:58

Bologna - Genoa è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 20 settembre alle ore 15:00 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna.

Arbitro di Bologna - Genoa sarà Giuseppe Collu. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.

Attualmente il Bologna si trova 8° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Genoa si trova 16° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

Il Bologna ha segnato 3 gol e ne ha subiti 3; il Genoa ha segnato 2 gol e ne ha subiti 4.

In casa il Bologna ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Genoa ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, Como e il Milan ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, la Juventus e Como ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Bologna ha incontrato nell'ultima partita il Milan perdendo 1-0 mentre Il Genoa ha incontrato Como pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Riccardo Orsolini con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Patrick Vieira è Caleb Ekuban con 1 gol.

Bologna e Genoa si sono affrontate 98 volte in campionato. Nei precedenti match il Bologna ha vinto 36 volte, il Genoa ha vinto 27 volte mentre i pareggi sono stati 35.

Bologna-Genoa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Genoa è rimasto imbattuto in 11 delle ultime 12 sfide contro il Bologna in campionato (6V, 5N), registrando sei clean sheet; l'unico successo degli emiliani nel periodo risale al 21 maggio 2022 (1-0 al Ferraris con gol di Musa Barrow).

Il Genoa ha evitato la sconfitta nelle ultime sei trasferte contro il Bologna in Serie A (3V, 3N); l'ultimo successo casalingo dei felsinei contro i liguri risale al 24 febbraio 2018 con Roberto Donadoni allenatore (2-0). Solo due volte nella sua storia in Serie A il Grifone ha registrato sette trasferte consecutive senza perdere contro un singolo avversario: contro il Cesena (tra il 1973 e il 2011) e contro la Lucchese (tra il 1937 e il 1951).

Il Bologna ha perso cinque delle ultime sei partite di campionato (1V), tante quante sconfitte in tutte le precedenti 35 gare nella gestione Vincenzo Italiano in Serie A (16V, 14N, 5P).

Il Bologna ha segnato al massimo un gol nelle prime tre partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 2018/19 (0). Gli emiliani potrebbero, inoltre, perdere tre delle prime quattro gare in un campionato per la prima volta dal 2020/21 (1V, 3P in quel caso).

Il Bologna ha perso solo uno degli ultimi 12 match al Dall'Ara in Serie A (8V, 3N); tuttavia, la sconfitta è arrivata proprio contro il Genoa lo scorso 24 maggio. Gli emiliani hanno realizzato 24 gol in gare casalinghe nel periodo, esattamente due di media.

Il Genoa ha vinto solo una delle ultime 10 partite di Serie A (4N, 5P): proprio contro il Bologna, 3-1 in trasferta lo scorso 24 maggio. In più, dopo l'1-1 contro il Como nella gara più recente, il Grifone potrebbe pareggiare due match consecutivi in campionato per la prima volta dallo scorso marzo.

Questa è solo la seconda volta nelle ultime 17 stagioni di Serie A che il Genoa non ha vinto nessuna delle prime tre partite di un campionato (2N, 1P), dopo il 2017/18 con Ivan Juric allenatore - in quel caso i liguri persero poi la quarta gara.

Solo la Cremonese (27) ha giocato meno palloni in area avversaria rispetto a Bologna (36) e Genoa (43, al pari del Pisa) in questo avvio di stagione in Serie A.

Riccardo Orsolini (66 gol) è vicino a eguagliare Giuseppe Signori (67) all'11° posto dei migliori marcatori nella storia del Bologna in Serie A. In più, nell'anno solare 2025, solo Mateo Retegui (13) ha segnato più reti del classe '97 in Serie A (10, come Scott McTominay).

Il Bologna è una delle due squadre contro cui Ruslan Malinovskyi ha segnato più reti in Serie A: tre, al pari della Juventus; contro gli emiliani è anche arrivata la sua ultima marcatura nel massimo campionato, il 24 maggio 2024.

