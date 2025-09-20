Dopo un primo tempo di grande equilibrio, la ripresa si anima al 63' con la rete di Ellertsson che porta in vantaggio gli ospiti, il Bologna non ci sta e trova il pareggio dieci minuti dopo con una rete da bomber di razza di Castro, imbeccato da Cambiaghi. Nel finale arriva la beffa per il Genoa, Carboni tocca la palla col braccio in area in un'azione confusa, il direttore di gara decide di assegnare calcio di rigore dopo una lunghissima revisione con l'aiuto della sala VAR. Orsolini non sbaglia dal dischetto e fa partire la festa al Dall'Ara.
Seconda vittoria in campionato per il Bologna che sale a quota sei in classifica, il Genoa rimanda invece ancora l'appuntamento con i tre punti e rimane a quota due, rischiando ora di finire tra le ultime tre.
Nel prossimo turno, dopo l'impegno europeo con l'Aston Villa, il Bologna sarà di scena a Lecce. Per il Genoa ci sarà l'impegno di Coppa Italia con l'Empoli prima della gara casalinga contro la Lazio.
Miranda lancia Castro nello spazio, l'argentino viene chiuso da Marcandalli poi calcia malissimo su assist di Orsolini. C'era però fuorigioco dell'attaccante bolognese a inizio azione.16:51
83'
Ekuban conquista di forza un pallone nel campo genoano e lo tocca lungo per Ekhator, anticipato da Vitik.16:50
81'
Cambiaghi controlla bene in area ma poi apre troppo il destro e manda la palla addirittura in fallo laterale dalla parte opposta.16:49
80'
Gioco molto spezzettato in questa fase, sembra essersi un po' esaurita la spinta del Bologna dopo il pareggio.16:48
79'
Ellertsson, ora posizionato a sinistra, perde una scarpa. Collu è costretto a fermare il gioco.16:47
77'
Cross di Zortea in area dalla destra, Castro non ci arriva e Norton-Cuffy si salva in qualche modo anticipando Dallinga. Le due punte stanno creando non pochi problemi alla retroguardia genoana.16:45
76'
Spinge il Bologna a caccia del vantaggio, anche grazie al sostengo del proprio pubblico che ha ripreso entusiasmo dopo il pareggio.16:44
74'
Intervento troppo irruento di Norton-Cuffy che viene ammonito da Collu.16:42
73'
GOL! BOLOGNA-Genoa 1-1! Rete di Castro. Cross basso e teso di Cambiaghi dalla sinistra, Castro anticipa Marcandalli, Vasquez e anche Dallinga insaccando con l'esterno destro sul palo lungo. Pareggio improvviso del Bologna!
OCCASIONE GENOA! Cross morbido di Ellertsson sul secondo palo per Vitinha che, di testa, colpisce solo l'esterno della rete.16:30
61'
Cross di Martin dalla sinistra, Ellertsson non ci arriva di testa sul secondo palo, commettendo anche fallo su Miranda.16:29
59'
Sostituzione Bologna: finisce anche la partita di Lorenzo De Silvestri, inizia quella di Nadir Zortea.16:27
59'
Sostituzione Bologna: fuori Benjamin Domíìinguez, dentro Nicolò Cambiaghi.16:27
58'
Grande intervento difensivo di Vitik su Ekuban, il ceco serve subito Orsolini in verticale che, dopo l'ingresso in area, spreca però tutto col sinistro alle stelle da ottima posizione.16:26
57'
Si muove qualcosa sulla panchina del Bologna, Italiano non sembra essere contento delle poche soluzioni offensive trovate finora dai suoi.16:25
56'
Inserimento di De Silvestri e cross immediato, la palla viene deviata in corner. Continua a premere il Bologna.16:24
55'
Cross di Miranda dalla sinistra, la difesa del Genoa libera in fallo laterale.16:23
53'
Sostituzione Genoa: Vieira cambia in attaco togliendo Lorenzo Colombo per inserire Caleb Ekuban.16:21
53'
Anticipo fuori area di testa da parte di Skorupski su Ellertsson, altro intervento provvidenziale dell'estremo difensore polacco.16:21
51'
Ellertsson impegna Skorupski col sinistro, poi il portiere del Bologna compie un miracolo sul tap-in di Colombo ma era tutto fermo per fuorigioco dell'islandese.16:19
49'
Predominio del Bologna in questo inizio di secondo tempo, il Genoa sembra voler attendere gli avversari per sfruttare gli spazi in campo aperto.16:18
46'
Dominguez ruba palla a Norton-Cuffy e si invola sulla sinistra, arriva però il recupero dell'inglese che ferma l'attaccante del Bologna poco prima dell'ingresso in area.16:14
46'
Si ricomincia!16:13
45'
Sostituzione Genoa: fuori Leo Ostigard, dentro Alessandro Marcandalli.16:12
Prima frazione senza grandi emozioni al Dall'Ara dove sembra che sia il gran caldo l'unico protagonista finora. Le due squadre hanno pensato più a difendersi che a offendersi con Skorupski che ha però dovuto compiere un vero e proprio miracolo su Martin per evitare il vantaggio ospite al 35'. Subito dopo si è reso pericoloso anche il Bologna con una girata di Heggem fuori di poco. Grande equilibrio dunque sin qui, ci si aspetta però un cambio di marcia da parte di entrambe le compagini nel secondo tempo.15:58
45'+6'
Fine primo tempo. Bologna-Genoa è 0-0 dopo i primi 45 minuti.15:55
45'+5'
Nessun sussulto finora in questo recupero prolungato.15:54
45'+2'
Si riparte, Ostigard prova a rientrare in campo, così come Castro che era dovuto uscire per farsi medicare un taglio rimediato nello scontro precedente. Si giocherà fino al 51'.15:51
45'+1'
Ostigard si è accasciato a terra, sono dovuti entrare i sanitari del Genoa per verificarne le condizioni. Si scalda Marcandalli. Il recupero intanto verrà per forza di cose allungato.15:50
45'
Quattro minuti di recupero.15:49
45'
Ostigard non sembra in grado di proseguire dopo il colpo subito che è andato a sommarsi con quello preso in precedenza al costato. Per ora però rimane in campo.15:49
44'
Corner per il Bologna, vanificato da un fallo in attacco di Castro su Ostigard.15:48
43'
Giallo anche per Ostigard dopo un intervento in ritardo su Castro.15:46
42'
Entrataccia di Masini su Dominguez e giallo per il centrocampista genoano.15:46
42'
Doppio passo di Orsolini e destro a incrociare da dentro l'area, palla fuori di poco alla destra di Leali. C'era però fuorigioco del numero sette bolognese.15:46
40'
Bernardeschi apre a destra per Orsolini, palla sul sinistro e conclusione debole verso Leali. Nessun problema per il portiere ospite che blocca la sfera.15:44
38'
OCCASIONE BOLOGNA! Girata di controbalzo di Heggem e palla fuori di pochissimo sopra la traversa di Leali.15:42
38'
Corner di Miranda dalla sinistra, allontanato da Colombo in anticipo sul primo palo.15:42
37'
Giallo per Vitinha dopo una spallata che colpisce al volto Orsolini.15:41
35'
MIRACOLO DI SKORUPSKI! Norton-Cuffy pesca Colombo in area, la sponda dell'attaccante è perfetta per Martin che calcia a botta sicura col mancino. Skorupski dice di no con la mano di richiamo compiendo una parata strepitosa.15:39
33'
Colombo ci prova da lontanissimo col mancino, ignorando Vitinha libero a sinistra e non impensierendo Skorupski.15:36
31'
A terra Orsolini dopo un contatto ruvido con Vasquez. Chiedono il giallo i giocatori di Italiano ma Collu è irremovibile.15:35
30'
Dominguez prova lo sfondamento a sinistra ma viene fermato da Norton-Cuffy, sul prosieguo dell'azione, Bernardesci ci prova col sinistro a giro ma viene murato dalla difesa genoana.15:34
28'
Si riparte con il Bologna in possesso della sfera. Ritmo comunque molto basso in questo avvio, complice anche il gran caldo.15:31
26'
Ancora una sosta al Dall'Ara. Stavolta il cooling break è quello vero, non improvvisato come in occasione dell'infortunio di Ostigard.15:30
25'
Colombo cerca Ellertsson in area, Skorupski capisce tutto e blocca in presa bassa. C'era però fuorigioco dell'ex Milan.15:29
24'
Orsolini difende palla in area e calcia col mancino. Conclusione debole che viene controllata senza problemi da Leali.15:28
23'
Lancio lungolinea di Miranda per Dominguez che doma la palla nei pressi della bandierina ma viene fermato per fuorigioco.15:27
21'
Si riparte col Genoa momentaneamente in dieci, poi Ostigard, che ha avuto un problema al costato, riprende la propria posizione al centro della difesa, ristabilendo la parità numerica.15:26
19'
Gioco fermo al Dall'Ara. Ostigard è ricaduto male a terra dopo un contrasto con Castro. Le due squadre ne approfittano per effettuare una sorta di cooling break.15:24
18'
OCCASIONE GENOA! Corner corto per Ellertsson, palla in mezzo che Vasquez gira col mancino in porta. Skorupski è attento e blocca il tiro debole del messicano.15:22
17'
Numero di Ellertsson che si libera di Miranda, il suo cross al centro non trova Colombo ma viene deviato in corner dalla difesa di casa.15:21
15'
Miranda va a terra in area avversaria, lo sgambetto però è stato di Dominguez che non è riuscito a fermare la corsa, travolgendo il compagno.15:19
13'
Nulla di fatto sul corner battuto da Bernardeschi, il Bologna rimane comunque in possesso della sfera.15:17
13'
Norton-Cuffy tiene nello scontro fisico con Dominguez ma poi dosa male il retropassaggio per Leali, regalando un calcio d'angolo al Bologna.15:17
12'
Cross teso di Miranda dalla sinistra, Castro non ci arriva di testa sul primo palo.15:16
10'
Nessun affanno per la difesa bolognese che respinge in fallo laterale il piazzato dello spagnolo.15:14
9'
Punizione per il Genoa sulla trequarti offensiva, c'è Martin sul pallone pronto a scodellare la palla in mezzo.15:13
8'
Bernardeschi entra in ritardo su Vasquez. Collu lo ammonisce estraendo il primo cartellino del match.15:12
7'
Orsolini prova a portarsi la palla sul mancino al limite dell'area genoana, lo ferma Masini con un intervento pulito.15:10
5'
Malinovskyi al cross basso dalla sinistra, il sinistro di Colombo viene deviato in corner ma Collu assegna rimessa dal fondo per il Bologna.15:09
5'
Spazi intasati in questo avvio di match, entrambe le formazioni stanno provando a sorprendersi con lanci lunghi a scavalcare il centrocampo.15:09
2'
GOL ANNULLATO! Castro insacca di testa alle spalle di Leali ma si alza subito la bandierina dell'assistente di Collu. Decisione confermata anche dal VAR.15:06
2'
Gioca corto il Bologna, Moro prova la conclusione dalla distanza ma viene murata.15:05
Primo calcio d'angolo del match, lo guadagna Dominguez.15:05
Si comincia!15:04
Si osserva un minuto di silenzio in memoria di Matteo Franzoso, discesista italiano scomparso nei giorni scorsi dopo un terribile incidente in allenamento sulle nevi cilene.15:05
Squadre in campo al Dall'Ara, manca pochissimo al via.15:05
Vieira invece sceglie la continuità dopo il pareggio di Como. L'unica variazione nell'undici iniziale riguarda Vitinha che trova spazio da titolare con Malinovskyi ed Ellertsson alle spalle dell'unica punta Colombo. Norton-Cuffy viene retrocesso sulla linea dei quattro difensori, a fargli spazio è Sabelli. Confermati tutti gli altri dunque con la coppia centrale Vasquez-Ostigard davanti a Leali e Martin a sinistra. In mezzo al campo ci saranno ancora Frendrup e Masini.15:04
Italiano rivoluziona la propria squadra rispetto alla sconfitta di Milano. Sono infatti ben sei i cambi nella formazione iniziale, di cui ben tre nella linea difensiva davanti a Skorupski. A destra ci sarà infatti De Silvestri al posto di Zortea, a sinistra c'è Miranda e non Lykogiannis mentre al centro c'è Vitik a far coppia con l'unico confermato Heggem. Cambia anche la cerniera di centrocampo con Moro dal 1' a fianco di Freuler, Ferguson va in panchina. Dietro all'unica punta Castro ci sarà sempre Orsolini a destra mentre Bernardeschi e Dominguez trovano subito spazio, gli fanno posto Fabbian e Cambiaghi.15:04
FORMAZIONI UFFICIALI: 4-2-3-1 anche per gli ospiti. Leali - Norton-Cuffy, Oestigaard, Vasquez, Martin - Masini, Frendrup - Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha - Colombo. A disposizione: Sommariva, Lysionok, Thorsby, Stanciu, Messias, Gronbaek, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Carboni, Marcandalli, Cuenca, Otoa, Fini, Venturino.15:04
FORMAZIONI UFFICIALI: 4-2-3-1 per gli emiliani. Skorupski - De Silvestri, Vitik, Heggem, Miranda - Freuler, Moro - Orsolini, Bernardeschi, Dominguez - Castro. A disposizione: Ravaglia, Pessina, Holm, Rowe, Ferguson, Zortea, Odgaard, Lykogiannis, Dallinga, Lucumì, Cambiaghi, Fabbian.15:04
Dirige il match Collu con Moro e Luciani ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Sacchi mentre in sala VAR ci sono Maggioni e Chiffi.15:04
Derby rossoblu al Dall'Ara con i padroni di casa guidati da Italiano che attendono i liguri, timonati da Vieira. Non è stato un grande avvio di campionato quello del Bologna che, dopo aver raccolto solamente una vittoria in tre partite, va a caccia oggi del riscatto dopo il passo falso di San Siro contro il Milan. Ancora a secco di affermazioni invece il Genoa che finora ha ottenuto due pareggi e una sconfitta. Calcio d'inizio alle ore 15.15:04
Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Bologna-Genoa, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie A 2025/26.14:37
La gara tra Bologna e Genoa si giocherà sabato 20 settembre 2025 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Bologna - Genoa?
L'arbitro del match sarà Giuseppe Collu
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Bologna - Genoa sarà Lorenzo Maggioni
Dove si gioca Bologna - Genoa?
La partita si gioca a Bologna
In che stadio si gioca Bologna - Genoa?
Stadio Renato Dall'Ara
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 1 gol, mentre il capocannoniere del Genoa è Caleb Ekuban con 1 gol
Quale è stato il risultato finale di Bologna - Genoa?
La gara tra Bologna e Genoa si è conclusa con il risultato di 2-1
Chi sono stati i marcatori della partita Bologna - Genoa?
I marcatori del Bologna sono stati Santiago Castro al 73' e Riccardo Orsolini al 99' mentre il marcatore del Genoa è stato Mikael Ellertsson al 63'
PREPARTITA
Bologna - Genoa è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 20 settembre alle ore 15:00 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Arbitro di Bologna - Genoa sarà Giuseppe Collu. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.
Attualmente il Bologna si trova 8° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Genoa si trova 16° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). Il Bologna ha segnato 3 gol e ne ha subiti 3; il Genoa ha segnato 2 gol e ne ha subiti 4.
In casa il Bologna ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Genoa ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, Como e il Milan ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, la Juventus e Como ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Il Bologna ha incontrato nell'ultima partita il Milan perdendo 1-0 mentre Il Genoa ha incontrato Como pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Riccardo Orsolini con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Patrick Vieira è Caleb Ekuban con 1 gol.
Bologna e Genoa si sono affrontate 98 volte in campionato. Nei precedenti match il Bologna ha vinto 36 volte, il Genoa ha vinto 27 volte mentre i pareggi sono stati 35.
Bologna-Genoa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Genoa è rimasto imbattuto in 11 delle ultime 12 sfide contro il Bologna in campionato (6V, 5N), registrando sei clean sheet; l'unico successo degli emiliani nel periodo risale al 21 maggio 2022 (1-0 al Ferraris con gol di Musa Barrow).
Il Genoa ha evitato la sconfitta nelle ultime sei trasferte contro il Bologna in Serie A (3V, 3N); l'ultimo successo casalingo dei felsinei contro i liguri risale al 24 febbraio 2018 con Roberto Donadoni allenatore (2-0). Solo due volte nella sua storia in Serie A il Grifone ha registrato sette trasferte consecutive senza perdere contro un singolo avversario: contro il Cesena (tra il 1973 e il 2011) e contro la Lucchese (tra il 1937 e il 1951).
Il Bologna ha perso cinque delle ultime sei partite di campionato (1V), tante quante sconfitte in tutte le precedenti 35 gare nella gestione Vincenzo Italiano in Serie A (16V, 14N, 5P).
Il Bologna ha segnato al massimo un gol nelle prime tre partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 2018/19 (0). Gli emiliani potrebbero, inoltre, perdere tre delle prime quattro gare in un campionato per la prima volta dal 2020/21 (1V, 3P in quel caso).
Il Bologna ha perso solo uno degli ultimi 12 match al Dall'Ara in Serie A (8V, 3N); tuttavia, la sconfitta è arrivata proprio contro il Genoa lo scorso 24 maggio. Gli emiliani hanno realizzato 24 gol in gare casalinghe nel periodo, esattamente due di media.
Il Genoa ha vinto solo una delle ultime 10 partite di Serie A (4N, 5P): proprio contro il Bologna, 3-1 in trasferta lo scorso 24 maggio. In più, dopo l'1-1 contro il Como nella gara più recente, il Grifone potrebbe pareggiare due match consecutivi in campionato per la prima volta dallo scorso marzo.
Questa è solo la seconda volta nelle ultime 17 stagioni di Serie A che il Genoa non ha vinto nessuna delle prime tre partite di un campionato (2N, 1P), dopo il 2017/18 con Ivan Juric allenatore - in quel caso i liguri persero poi la quarta gara.
Solo la Cremonese (27) ha giocato meno palloni in area avversaria rispetto a Bologna (36) e Genoa (43, al pari del Pisa) in questo avvio di stagione in Serie A.
Riccardo Orsolini (66 gol) è vicino a eguagliare Giuseppe Signori (67) all'11° posto dei migliori marcatori nella storia del Bologna in Serie A. In più, nell'anno solare 2025, solo Mateo Retegui (13) ha segnato più reti del classe '97 in Serie A (10, come Scott McTominay).
Il Bologna è una delle due squadre contro cui Ruslan Malinovskyi ha segnato più reti in Serie A: tre, al pari della Juventus; contro gli emiliani è anche arrivata la sua ultima marcatura nel massimo campionato, il 24 maggio 2024.
