Udinese-Milan 0-3: Highlights, video e gol

Stadio Bluenergy Stadium di Udine
20 Settembre 2025 ore 20:45
Udinese
0
Milan
3
Partita finita
Arbitro: Daniele Doveri
  1. 39' 0-1 Christian Pulisic
  2. 46' 0-2 Youssouf Fofana
  3. 53' 0-3 Christian Pulisic
0'
45'
90'
90'
94'

Il Milan passa 3-0 sul campo dell'Udinese, terza vittoria consecutiva per i rossoneri. Pulisic protagonista del match con una doppietta (39' e 53'). In gol anche Fofana.

Nel prossimo turno di campionato per l'Udinese impegno in trasfera sul campo del Sassuolo, il Milan affronterà in casa il Napoli.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Udinese-Milan, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:48

  2. 90'+4'

    Fine partita! UDINESE-MILAN 0-3 (39' e 53' Pulisic, 46' Fofana).22:41

  3. 90'+2'

    Diagonale di Rabiot da posizione decentrata, pallone lontano dal palo. 22:39

  4. 90'+1'

    L'arbitro Doveri concede tre minuti di recupero. 22:37

  5. 88'

    Colpo di testa debole di Miller, comoda la presa di Terracciano. 22:35

  7. 85'

    OCCASIONE MILAN! Estupinan, sugli sviluppi di un corner, si coordina e calcia da fuori area: pallone di poco a lato. 22:32

  8. 84'

    Loftus-Cheek sfonda a destra, Kristensen devia in corner il cross.22:31

  9. 82'

    Sostituzione UDINESE: entra Miller esce Atta22:34

  10. 81'

    Sostituzione MILAN: entra Athekame esce Modric.22:30

  11. 80'

    OCCASIONE MILAN! Tiro da dentro l'area insidioso di Saelemaekers, Sava para in tuffo. 22:28

  13. 79'

    Zaniolo carica il mancino dalla distanza, pallone largo. 22:26

  14. 78'

    Ci prova Atta da fuori area, Terracciano fa sua la sfera agevolmente. 22:25

  15. 75'

    Atta pizzicato in fuorigioco, nulla di fatto per l'Udinese. 22:22

  16. 72'

    Atta fermato al limite dell'area da Loftus-Cheek, poi c'è un fallo su Modric. 22:19

  17. 70'

    Traversone di Zaniolo, troppo lungo per Zemura. 22:17

  19. 68'

    Sostituzione MILAN: entra De Winter esce Pavlovic.22:15

  20. 68'

    Sostituzione MILAN: entra Ricci esce Fofana.22:15

  21. 67'

    Pronto un altro doppio cambio per il Milan. 22:14

  22. 64'

    Si fa vedere subito anche Nkunku, tiro impreciso da posizione defilata. 22:12

  23. 63'

    Subito in evidenza Loftus-Cheek con un colpo di testa alto oltre la traversa. 22:10

  25. 63'

    Sostituzione MILAN: entra Loftus-Cheek esce Pulisic.22:10

  26. 62'

    Sostituzione MILAN: entra Nkunku esce Gimenez.22:09

  27. 60'

    Contropiede del Milan: Pulisic smista verso Gimenez, chiude Karlstrom. 22:08

  28. 59'

    Sostituzione UDINESE: entra Zaniolo esce Davis.22:07

  29. 59'

    Sostituzione UDINESE: entra Rui Modesto esce Ekkelenkamp.22:07

  31. 59'

    Sostituzione UDINESE: entra Zanoli esce Ehizibue.22:06

  32. 56'

    Conclusione di Tomori da fuori area, pallone altissimo. 22:03

  33. 53'

    GOL! Udinese-MILAN 0-3! Rete di Pulisic. Suggerimento di Rabiot, Pulisic dalla zona destra dell'area di rigore infila Sava.

    Guarda la scheda del giocatore Christian Pulisic22:01

    Christian Pulisic
  34. 50'

    Ammonito ZEMURA per gioco scorretto su Saelemaekers.21:57

  35. 49'

    Il MIlan resta in attacco anche dopo la rete del raddoppio di Fofana. 21:56

  37. 46'

    GOL! Udinese-MILAN 0-2! Rete di Fofana. Pressing vincente di Pulisic su Karlstrom, Fofana in area di destro trafigge Sava sul primo palo.

    Guarda la scheda del giocatore Youssouf Fofana21:55

    Youssouf Fofana
  38. 46'

    Inizio secondo tempo di UDINESE-MILAN!21:54

  39. 46'

    Sostituzione UDINESE: entra Buksa esce Iker Bravo.21:52

  40. Il Milan è avanti 1-0 a fine primo tempo. Il risultato si sblocca al 39', Pulisic molto vicino alla porta ribadisce in rete dopo una parata di Sava. Al 19' occasione per Gimenez.21:38

  41. 45'+3'

    Fine primo tempo: UDINESE-MILAN 0-1! In gol Pulisic. 21:36

  43. 45'

    L'arbitro Doveri concede due minuti di recupero. 21:33

  44. 42'

    Reazione dell'Udinese, ma il Milan si compatta nella propria metà campo.21:31

  45. 39'

    GOL! Udinese-MILAN 0-1! Rete di Pulisic. Cross di Estupinan, deviazione verso la porta di Kristensen, respinge Sava, Pulisic insacca da pochi passi.

    Guarda la scheda del giocatore Christian Pulisic21:29

    Christian Pulisic
  46. 38'

    Partita equilibrata, pochi spazi, il risultato non si sblocca ancora.21:31

  47. 35'

    L'arbitro interrompe l'azione dell'Udinese per un fallo in attacco di Davis. 21:24

  49. 32'

    Cross rasoterra da sinistra di Pulisic, intercettato da Zarraga. 21:21

  50. 30'

    Ammonito ATTA per gioco scorretto su Rabiot.21:18

  51. 28'

    Saelemaekers entra in area, ma poi si allunga troppo la palla e consente la chiusura della difesa bianconera.21:18

  52. 25'

    Proteste di Atta dopo un contrasto con Fofana, l'arbitro lascia giocare. 21:13

  53. 22'

    Azione corale del Milan: Rabiot mette al centro, Solet di testa libera l'area di rigore. 21:10

  55. 19'

    OCCASIONE MILAN! Opportunità in area per Gimenez, Sava chiude lo specchio della porta. 21:08

  56. 16'

    Calcio da fermo battuto da Modric, allontana di testa Kristensen. 21:04

  57. 13'

    Fraseggio prolungato dell'Udinese, il Milan non concede varchi. 21:02

  58. 10'

    Guizzo di Pulisic a metà campo, l'americano resta a terra dolorante dopo uno scontro con Zarraga. 20:59

  59. 8'

    Il Milan si distende in avanti, ma Estupinan viene pescato in posizione di fuorigioco. 20:56

  61. 6'

    Pulisic, defilato sulla corsia di sinistra, fermato in modo irregolare. Punizione per il Milan.20:56

  62. 3'

    Milan pericoloso: Pulisic chiama Sava al primo intervento con un tiro da posizione defilata, il portiere fa buona guardia sul primo palo. 20:52

  63. 3'

    Tentativo di Atta da fuori area, nessun problema per Terracciano. 20:51

  64. 1'

    Inizio primo tempo di UDINESE-MILAN! Dirige la sfida l'arbitro Doveri.20:48

  65. Le scelte di Allegri: in attacco Gimenez e Pulisic, Nkunku va in panchina, out Leao. Modric in regia, Fofana e Rabiot ai suoi lati. Tra i pali c'è Terracciano, Maignan infortunato.20:04

  67. Le scelte di Runjaic: in avanti il tandem Davis-Iker Bravo, Zaniolo parte dalla panchina. Ehizibue e Zemura sulle fasce, chance dal primo minuto per Ekkelenkamp e Zarraga.20:05

  68. Panchina MILAN: Torriani, Pittarella, De Winter, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Ricci, Loftus-Cheek, Nkunku, Balentien.20:00

  69. Panchina UDINESE: Nunziante, Padelli, Palma, Goglichidze, Kabasele, Kamara, Rui Modesto, Zanoli, Bertola, Piotrowski, Miller, Zaniolo, Buska, Gueye, Bayo20:05

  70. Formazione MILAN (3-5-2) Terracciano - Tomori, Gabbia, Pavlovic - Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan- Pulisic, Gimenez.19:59

  71. Formazione UDINESE (4-4-2): Sava - Ehizibue, Kristensen, Solet, Zemura - Ekkelenkamp, Zarraga, Karlstrom, Atta - Iker Bravo, Davis.20:05

  73. Manca poco all'inizio di Udinese-Milan. Entrambe le squadre reduci da una vittoria nello scorso turno di campionato. 19:56

  74. Benvenuti alla diretta della partita della 4^ giornata di Serie A, si affrontano Udinese-Milan.19:56

  76. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Bluenergy Stadium
    Città: Udine
    Capienza: 25144 spettatori19:56

    Bluenergy Stadium Fonte: Gettyimages

Formazioni Udinese - Milan

Highlights e tabellino della partita

Video e Highlights di Udinese-Milan 0-3
  • 30'

    Ammonito Arthur Atta (Udinese)

  • 39'

    Gol di Christian Pulisic (Milan)

  • 45'

    Sostituzione: esce Iker Bravo ed entra Adam Buksa (Udinese)

  • 46'

    Gol di Youssouf Fofana (Milan)

  • 50'

    Ammonito Jordan Zemura (Udinese)

  • 53'

    Gol di Christian Pulisic (Milan)

  • 59'

    Sostituzione: esce Keinan Davis ed entra Nicolò Zaniolo (Udinese)

  • 62'

    Sostituzione: esce Santiago Giménez ed entra Christopher Nkunku (Milan)

  • 63'

    Sostituzione: esce Christian Pulisic ed entra Ruben Loftus-Cheek (Milan)

  • 68'

    Sostituzione: esce Youssouf Fofana ed entra Samuele Ricci (Milan)

  • 81'

    Sostituzione: esce Luka Modric ed entra Zachary Athekame (Milan)

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Udinese - Milan?
La gara tra Udinese e Milan si giocherà sabato 20 settembre 2025 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Udinese - Milan?
L'arbitro del match sarà Daniele Doveri
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Udinese - Milan sarà Francesco Meraviglia
Dove si gioca Udinese - Milan?
La partita si gioca a Udine
In che stadio si gioca Udinese - Milan?
Stadio Bluenergy Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Arthur Atta con 1 gol, mentre il capocannoniere del Milan è Luka Modric con 1 gol
Quale è stato il risultato finale di Udinese - Milan?
La gara tra Udinese e Milan si è conclusa con il risultato di 0-3
Chi sono stati i marcatori della partita Udinese - Milan?
I marcatori del Milan sono stati Christian Pulisic al 39', Youssouf Fofana al 46' e 53'
PREPARTITA

Udinese - Milan è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 20 settembre alle ore 20:45 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine.
Arbitro di Udinese - Milan sarà Daniele Doveri. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Attualmente l'Udinese si trova 6° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Milan si trova 3° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
L'Udinese ha segnato 4 gol e ne ha subiti 5; il Milan ha segnato 7 gol e ne ha subiti 2.

In casa l'Udinese ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Milan ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, il Pisa e il Milan ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, il Lecce e il Bologna ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
L'Udinese ha incontrato nell'ultima partita il Milan perdendo 0-3 mentre Il Milan ha incontrato il Bologna vincendo 1-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Arthur Atta con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Christian Pulisic con 3 gol.

Udinese e Milan si sono affrontate 100 volte in campionato. Nei precedenti match l'Udinese ha vinto 19 volte, il Milan ha vinto 45 volte mentre i pareggi sono stati 36.

Udinese-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Milan ha vinto le ultime tre sfide contro l'Udinese in campionato con uno score di 8-2 nel periodo; solo una volta i rossoneri hanno registrato più successi consecutivi contro i friulani in Serie A: sette tra il 1998 e il 2001.
  • Il Milan ha vinto le ultime due trasferte contro l'Udinese in Serie A dopo che aveva ottenuto solo due successi nelle precedenti sette gare esterne contro i friulani (2N, 3P); i rossoneri non vincono tre match fuori casa di fila contro i bianconeri in campionato dal periodo tra il 2006 e il 2008.
  • L'Udinese è rimasta imbattuta nelle prime tre partite stagionali di Serie A in due edizioni consecutive del torneo per la prima volta nella sua storia (sette punti sia nel 2025/26 che nel 2024/25). I friulani, inoltre, potrebbero evitare la sconfitta in tutte le prime quattro partite stagionali nel massimo campionato solo per la quinta volta nella loro storia, dopo il 2024/25 (3V, 1N), il 2011/12 (2V, 2N), il 2000/01 (3V, 1N) e il 1982/83 (1V, 3N).
  • Dopo il successo per 2-1 contro l'Inter lo scorso 31 agosto, l'Udinese potrebbe vincere sia contro il Milan che contro l'Inter in un singolo girone tra andata e ritorno in Serie A per la prima volta dal 2012/13 (girone d'andata).
  • Il Milan non ha subito gol nelle ultime due partite di campionato e potrebbe registrare tre clean sheet di fila in Serie A per la prima volta dal febbraio 2023; quella è stata anche l'ultima volta che i rossoneri hanno ottenuto tre successi consecutivi senza concedere gol in campionato.
  • Il Milan potrebbe vincere entrambe le prime due trasferte stagionali di Serie A solo per la terza volta negli ultimi 21 campionati, dopo il 2023/24 e il 2020/21. Nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), invece, solo una volta i rossoneri non hanno subito alcun gol nelle prime due gare fuori casa stagionali di Serie A: nel 2006/07.
  • Il Milan è sia la squadra che ha subito il minor numero di tiri totali (16) sia quella che ha registrato il valore più basso di Expected Goals contro (0.7) in questo inizio di stagione nei maggiori cinque campionati europei.
  • Il Milan è la squadra che ha colpito più legni in questo avvio di stagione nei maggiori cinque campionati europei: ben sei in tre match, di cui tre presi da Santiago Giménez (altro record).
  • Thomas Kristensen è sia il giocatore che ha vinto il maggior numero di duelli aerei (19) sia quello che ha registrato più respinte difensive (34) in questo avvio di campionato di Serie A.
  • Dopo il gol nell'ultimo match di Serie A, Luka Modric potrebbe segnare in due presenze di fila solo per la terza volta in carriera nei maggiori cinque campionati europei, dopo il gennaio 2019 e il dicembre 2020 (in entrambi i casi con il Real Madrid). Più nel dettaglio, dopo l'assist contro il Lecce e la rete contro il Bologna, il croato potrebbe prendere parte ad un gol in tre partite consecutive in campionato per la prima volta dal dicembre 2020.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

UdineseMilan
Partite giocate33
Numero di partite vinte22
Numero di partite perse01
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati44
Gol totali subiti22
Media gol subiti per partita0.70.7
Percentuale possesso palla47.952.7
Numero totale di passaggi10981426
Numero totale di passaggi riusciti8961253
Tiri nello specchio della porta1215
Percentuale di tiri in porta46.241.7
Numero totale di cross5052
Numero medio di cross riusciti619
Duelli per partita vinti149137
Duelli per partita persi161127
Corner subiti2210
Corner guadagnati1321
Numero di punizioni a favore3940
Numero di punizioni concesse3035
Tackle totali3440
Percentuale di successo nei tackle55.967.5
Fuorigiochi totali37
Numero totale di cartellini gialli84
Numero totale di cartellini rossi00

Udinese - Milan Live

