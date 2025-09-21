DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Udinese - Milan? La gara tra Udinese e Milan si giocherà sabato 20 settembre 2025 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Udinese - Milan? L'arbitro del match sarà Daniele Doveri Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Udinese - Milan sarà Francesco Meraviglia Dove si gioca Udinese - Milan? La partita si gioca a Udine In che stadio si gioca Udinese - Milan? Stadio Bluenergy Stadium Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Arthur Atta con 1 gol, mentre il capocannoniere del Milan è Luka Modric con 1 gol Quale è stato il risultato finale di Udinese - Milan? La gara tra Udinese e Milan si è conclusa con il risultato di 0-3 Chi sono stati i marcatori della partita Udinese - Milan? I marcatori del Milan sono stati Christian Pulisic al 39', Youssouf Fofana al 46' e 53'

Udinese - Milan è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 20 settembre alle ore 20:45 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine.

Arbitro di Udinese - Milan sarà Daniele Doveri. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Attualmente l'Udinese si trova 6° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Milan si trova 3° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

L'Udinese ha segnato 4 gol e ne ha subiti 5; il Milan ha segnato 7 gol e ne ha subiti 2.

In casa l'Udinese ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Milan ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, il Pisa e il Milan ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, il Lecce e il Bologna ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

L'Udinese ha incontrato nell'ultima partita il Milan perdendo 0-3 mentre Il Milan ha incontrato il Bologna vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Arthur Atta con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Christian Pulisic con 3 gol.

Udinese e Milan si sono affrontate 100 volte in campionato. Nei precedenti match l'Udinese ha vinto 19 volte, il Milan ha vinto 45 volte mentre i pareggi sono stati 36.

Udinese-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Milan ha vinto le ultime tre sfide contro l'Udinese in campionato con uno score di 8-2 nel periodo; solo una volta i rossoneri hanno registrato più successi consecutivi contro i friulani in Serie A: sette tra il 1998 e il 2001.

Il Milan ha vinto le ultime due trasferte contro l'Udinese in Serie A dopo che aveva ottenuto solo due successi nelle precedenti sette gare esterne contro i friulani (2N, 3P); i rossoneri non vincono tre match fuori casa di fila contro i bianconeri in campionato dal periodo tra il 2006 e il 2008.

L'Udinese è rimasta imbattuta nelle prime tre partite stagionali di Serie A in due edizioni consecutive del torneo per la prima volta nella sua storia (sette punti sia nel 2025/26 che nel 2024/25). I friulani, inoltre, potrebbero evitare la sconfitta in tutte le prime quattro partite stagionali nel massimo campionato solo per la quinta volta nella loro storia, dopo il 2024/25 (3V, 1N), il 2011/12 (2V, 2N), il 2000/01 (3V, 1N) e il 1982/83 (1V, 3N).

Dopo il successo per 2-1 contro l'Inter lo scorso 31 agosto, l'Udinese potrebbe vincere sia contro il Milan che contro l'Inter in un singolo girone tra andata e ritorno in Serie A per la prima volta dal 2012/13 (girone d'andata).

Il Milan non ha subito gol nelle ultime due partite di campionato e potrebbe registrare tre clean sheet di fila in Serie A per la prima volta dal febbraio 2023; quella è stata anche l'ultima volta che i rossoneri hanno ottenuto tre successi consecutivi senza concedere gol in campionato.

Il Milan potrebbe vincere entrambe le prime due trasferte stagionali di Serie A solo per la terza volta negli ultimi 21 campionati, dopo il 2023/24 e il 2020/21. Nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), invece, solo una volta i rossoneri non hanno subito alcun gol nelle prime due gare fuori casa stagionali di Serie A: nel 2006/07.

Il Milan è sia la squadra che ha subito il minor numero di tiri totali (16) sia quella che ha registrato il valore più basso di Expected Goals contro (0.7) in questo inizio di stagione nei maggiori cinque campionati europei.

Il Milan è la squadra che ha colpito più legni in questo avvio di stagione nei maggiori cinque campionati europei: ben sei in tre match, di cui tre presi da Santiago Giménez (altro record).

Thomas Kristensen è sia il giocatore che ha vinto il maggior numero di duelli aerei (19) sia quello che ha registrato più respinte difensive (34) in questo avvio di campionato di Serie A.

Dopo il gol nell'ultimo match di Serie A, Luka Modric potrebbe segnare in due presenze di fila solo per la terza volta in carriera nei maggiori cinque campionati europei, dopo il gennaio 2019 e il dicembre 2020 (in entrambi i casi con il Real Madrid). Più nel dettaglio, dopo l'assist contro il Lecce e la rete contro il Bologna, il croato potrebbe prendere parte ad un gol in tre partite consecutive in campionato per la prima volta dal dicembre 2020.

