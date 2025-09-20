Si ferma a tre la striscia di successi consecutivi della Juventus. I bianconeri non brillano al Bentegodi e non vanno oltre l'1-1 contro un Verona che, soprattutto nel secondo tempo, avrebbe anche meritato di portare a casa il bottino pieno. Tutte nella prima frazione le reti, con Orban che ha replicato su rigore all'iniziale vantaggio di Conceicao. Proprio Orban è l'uomo più pericoloso quando nella ripresa va più volte a centimetri dal gol da tre punti. Sulle gambe e imprecisa la squadra di Tudor, che ha probabilmente pagato le fatiche dell'impegno europeo

Seconda gara casalinga consecutiva per il Verona, reduce dal pareggio a reti bianche con la Cremonese e alla ricerca della prima vittoria stagionale. Per i galloblù sono arrivati per ora due pareggi e la sconfitta rovinosa all'Olimpico contro la Lazio.16:18

Dirigerà l'incontro Antonio Rapuano della sezione di Rimini, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e Bahri e dal quarto ufficiale Calzavara. Al Var ci sono invece Aureliano e Massa.16:21

Le scelte di Zanetti: confermata la difesa a tre davanti a Montipò, Frese vince il ballottaggio con Ebossè per affiancare Unai Nunez e Nelsson. Ancora assente Cham, spazio sulla destra allora per Belghali con Serdar, Bernede e Akpa Apro in mediana. Ai box Gagliardini e Harroui oltre al lungodegente Suslov. Davanti fiducia alla coppia formata da Giovane e Orban16:26

Le scelte di Tudor: qualche ritocco alla formazione per il tecnico bianconero dopo la gara in Champions di martedì. Davanti a Di Gregorio si rivede Gatti insieme a Kelly e Kalulu, riposa Bremer. Sugli esterni tocca a Joao Mario e Cambiaso con Thuram e Locatelli al centro. Davanti il maggior numero di scelte: alla fine la spuntano Yildiz e, a sorpresa, Conceicao che agiranno a supporto dell'uomo del momento, Dusan Vlahovic17:08

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Verona - Juventus? La gara tra Verona e Juventus si giocherà sabato 20 settembre 2025 alle ore 18:00 Chi è l'arbitro di Verona - Juventus? L'arbitro del match sarà Antonio Rapuano Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Verona - Juventus sarà Gianluca Aureliano Dove si gioca Verona - Juventus? La partita si gioca a Verona In che stadio si gioca Verona - Juventus? Stadio Stadio Marcantonio Bentegodi Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Verona è Suat Serdar con 1 gol, mentre il capocannoniere della Juventus è Dusan Vlahovic con 2 gol Quale è stato il risultato finale di Verona - Juventus? La gara tra Verona e Juventus si è conclusa con il risultato di 1-1 Chi sono stati i marcatori della partita Verona - Juventus? Il marcatore del Verona è stato Gift Orban al 44' mentre il marcatore della Juventus è stato Francisco Conceição al 19'

Verona-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Juventus ha vinto sei delle ultime sette sfide contro l'Hellas Verona in campionato (1N), registrando sei clean sheet nel periodo con uno score di 12-2.

L'Hellas Verona ha vinto 12 delle 34 sfide casalinghe contro la Juventus in Serie A (12N, 10P) e contro nessuna squadra vanta più successi interni nel torneo (12 anche contro Napoli e Sampdoria). In più, solo contro il Bologna (13) gli scaligeri hanno pareggiato più partite interne che contro i bianconeri (12, al pari della Roma) nel massimo campionato.

L'Hellas Verona ha guadagnato due punti in questo campionato, dopo che in entrambe le precedenti due stagioni di Serie A ne aveva raccolti sei dopo le prime tre gare. Gli scaligeri hanno invece segnato al massimo un gol dopo le prime tre partite di una singola edizione di Serie A solo per la quarta volta nella loro storia, dopo il 2017/18 (uno), il 1996/97 (uno) e il 1991/92 (zero).

L'Hellas Verona ha vinto solo una delle ultime 14 partite casalinghe di campionato (6N, 7P): 1-0 contro la Fiorentina lo scorso 23 febbraio con gol di Bernede al 95'. Gli scaligeri hanno però pareggiato cinque delle ultime sei gare al Bentegodi (1P), incluse le tre più recenti - l'ultima volta che hanno registrato quattro pareggi interni di fila in Serie A risale al periodo tra il dicembre 1982 e il febbraio 1983, con Osvaldo Bagnoli allenatore.

La Juventus ha ottenuto il successo in tutte le prime tre partite in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal 2018/19, con Massimiliano Allegri allenatore; in quel caso i bianconeri vinsero tutte le prime otto partite in campionato.

La Juventus ha vinto tutte le ultime cinque partite di campionato e l'ultima volta che ha ottenuto almeno sei successi di fila in Serie A risale al periodo tra ottobre 2022 e gennaio 2023: otto in quel caso, con Massimiliano Allegri allenatore.

Nessuna squadra ha mandato in gol più giocatori diversi rispetto alla Juventus in questo campionato: sei al pari dell'Inter; dall'altra parte, l'Hellas Verona ne conta solo uno (Suat Serdar) - come altre cinque formazioni - e solo il Pisa (zero, unico gol arrivato da un'autorete) ha fatto peggio.

Giovane dell'Hellas Verona è il giocatore che ha effettuato il maggior numero di conclusioni sia totali (14) che nello specchio (otto) senza segnare in questa avvio di stagione nei maggiori cinque campionati europei. Queste sue conclusioni hanno però registrato un valore complessivo di Expected Goals di 0.84.

Dopo la rete contro l'Inter nel match più recente, Kenan Yildiz potrebbe segnare in due presenze di fila per la prima volta in Serie A. Tutte le cinque reti del fantasista turco nel torneo nell'anno solare 2025 sono arrivate nel 1° tempo e solo Scott McTominay e Mateo Retegui (sette entrambi) hanno fatto meglio nella prima frazione di gioco nel periodo - a cinque anche Assane Diao.

Dusan Vlahovic ha segnato sei reti contro l'Hellas Verona in campionato e solo contro il Cagliari (otto) ne conta di più in Serie A (a quota sei altre quattro squadre); inoltre, quattro di queste sei reti contro gli scaligeri sono arrivate su rigore - record per il serbo dal dischetto nel torneo.

