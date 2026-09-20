Finisce in parità tra Fiorentina e Napoli al termine di una partita comunque parecchio divertente. Al gol di Gilmour nel primo tempo risponde la rete di Jimenez nella seconda frazione. A contorno tante belle giocate individuali e anche splendide parate di Milinkovic Savic e De Gea.

Il Napoli ha vinto tutte le ultime quatto sfide contro la Fiorentina in Serie A - con un punteggio aggregato di 10-3 - e nella sua storia nella competizione solo una volta ha battuto la Viola in cinque incontri di fila, tra il 1988 e il 1990.11:54

La Fiorentina ha subito almeno due reti in ciascuna delle ultime cinque sfide contro il Napoli in Serie A e non ha mai registrato una serie con almeno due gol al passivo più lunga contro i partenopei nella massima serie - cinque di fila anche tra il 1988 e il 1989.11:54

La prima frazione di Fiorentina-Napoli è divertentissima. Le due squadre si affrontano senza esclusione di colpi e le occasioni non mancano di certo, come i legni colpiti: due dalla Fiorentina con Atta e Fagioli, uno dal Napoli con Olivera. Nel mezzo anche grandi parate di Milinkovic e De Gea, ma soprattutto la rete che sblocca la partita, quella di Gilmour su assist di Politano. Al riposo il Napoli è avanti 1-0.13:20

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Fiorentina - Napoli? La gara tra Fiorentina e Napoli si giocherà domenica 20 settembre 2026 alle ore 12:30 Chi è l'arbitro di Fiorentina - Napoli? L'arbitro del match sarà Daniele Doveri Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Fiorentina - Napoli sarà Matteo Gariglio Dove si gioca Fiorentina - Napoli? La partita si gioca a Firenze In che stadio si gioca Fiorentina - Napoli? Stadio Artemio Franchi Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere della Fiorentina è Franco Mastantuono con 3 gol, mentre il capocannoniere del Napoli è Rasmus Højlund con 2 gol Quale è stato il risultato finale di Fiorentina - Napoli? La gara tra Fiorentina e Napoli si è conclusa con il risultato di 1-1 Chi sono stati i marcatori della partita Fiorentina - Napoli? Il marcatore della Fiorentina è stato Álex Jiménez al 51' mentre il marcatore del Napoli è stato Billy Gilmour al 23'

PREPARTITA

Fiorentina - Napoli è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 20 settembre alle ore 12:30 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Arbitro di Fiorentina - Napoli sarà Daniele Doveri. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Daniele Doveri Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 42 Fuorigioco 4 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 1 Espulsioni 0 Cartellini per partita 0.5 Falli per cartellino 42.0 Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2026 Serie A Atalanta-Bologna 1-0 13-09-2026 Serie B Avellino-Palermo 1-1

Attualmente la Fiorentina si trova 16° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece il Napoli si trova 9° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

La Fiorentina ha segnato 6 gol e ne ha subiti 12; il Napoli ha segnato 7 gol e ne ha subiti 6.

In casa la Fiorentina ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Napoli ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, il Torino e il Venezia ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Como, l'Inter e il Bologna ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

La Fiorentina ha incontrato nell'ultima partita il Venezia vincendo 2-4 mentre Il Napoli ha incontrato il Bologna vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Franco Mastantuono con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Rasmus Højlund con 2 gol.

Fiorentina e Napoli si sono affrontate 152 volte in campionato. Nei precedenti match la Fiorentina ha vinto 55 volte, il Napoli ha vinto 56 volte mentre i pareggi sono stati 41.

Fiorentina-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Napoli ha vinto tutte le ultime quatto sfide contro la Fiorentina in Serie A - con un punteggio aggregato di 10-3 - e nella sua storia nella competizione solo una volta ha battuto la Viola in cinque incontri di fila, tra il 1988 e il 1990.

La Fiorentina ha subito almeno due reti in ciascuna delle ultime cinque sfide contro il Napoli in Serie A e non ha mai registrato una serie con almeno due gol al passivo più lunga contro i partenopei nella massima serie - cinque di fila anche tra il 1988 e il 1989.

La Fiorentina ha vinto solo in una delle ultime 17 gare casalinghe contro il Napoli in Serie A (7N, 9P), il 29 aprile 2018 (3-0, tripletta di Giovanni Simeone); due delle ultime quattro sfide al Franchi tra queste due squadre in Serie A sono state disputate entro le prime cinque giornate, inclusa la più recente (successo azzurro per 3-1 nel 3° turno di campionato 25/26).

La Fiorentina ha perso le ultime due gare casalinghe in Serie A (vs Frosinone e Torino) e non incassa tre sconfitte interne di fila dalle prime tre partite interne dello scorso campionato, contro Napoli, Como e Roma.

Il Napoli ha perso l'ultima trasferta (2-3 vs Inter) e non incassa due sconfitte consecutive fuori casa in Serie A dallo scorso settembre-ottobre, quando il primo ko fu proprio al Giuseppe Meazza, ma contro il Milan (vs Torino la partita successiva).

Fiorentina e Napoli sono le due squadre che esercitano il più basso pressing offensivo di questo campionato: entrambe contano soltanto 17 palloni recuperati entro massimo 40 metri dalla porta avversaria, il dato più basso del torneo in corso.

Massimiliano Allegri ha perso solo una delle ultime 12 sfide contro la Fiorentina in Serie A, vincendo nove volte (2N); in particolare, nelle ultime 10 stagioni (dal 2017/18), quella viola è tra le avversarie che l'attuale tecnico del Napoli ha battuto più volte nella competizione: nove, appunto, al pari di Bologna, Torino e Udinese.

Franco Mastantuono è il giocatore più giovane dei maggiori cinque tornei europei in corso tra chi ha segnato più di una rete (tripletta nell'ultima giornata); inoltre, in questi campionati solo Kylian Mbappé (36), Lamine Yamal (26) e Antony (23) hanno tentato più conclusioni del classe 2007 della Fiorentina (18).

Il primo gol su rigore di Kevin De Bruyne in Serie A è arrivato nella gara di andata dello scorso campionato contro la Fiorentina, al Franchi, aprendo le marcature nel successo per 3-1 degli Azzurri; il belga ha creato 10 occasioni per i compagni in questo campionato, almeno il doppio di qualsiasi giocatore del Napoli - segue Leonardo Spinazzola a quota cinque.

Il primo gol di Rasmus Højlund con il Napoli in Serie A è arrivato nello scorso campionato sul campo della Fiorentina (3-1, 13 settembre 2025), al suo debutto nella competizione in maglia azzurra; dopo la rete nell'ultima trasferta (vs Inter) il classe 2003 potrebbe segnare in due gare esterne di fila per la seconda volta nella competizione, dopo il gennaio 2023 (vs Spezia e Bologna).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: