Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Frosinone-Como: 2-0 - Serie A 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

20 Settembre 2026 ore 15:00
Frosinone
2
Como
0
Partita finita
Arbitro: Daniele Chiffi
  1. 14' 1-0 Giacomo Calò
  2. 45+3' 2-0 Giorgi Kvernadze
0'
45'
90'
90'
96'

Festa Frosinone, Como battuto 2-0. Il risultato si sblocca al 14', in gol Calò. Raddoppio di Kvernadze nei minuti di recupero del primo tempo. Due assist di Schmidt. Numerose le occasioni per gli ospiti, Palmisani show: sono almeno sette le parate decisive del portiere.

Nel prossimo turno di campionato dopo la sosta il Frosinone sarà impegnato in trasferta sul campo del Napoli, il Como affronterà in casa la Roma.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Frosinone-Como, arrivederci al prossimo turno di Serie A!17:12

  2. 90'+6'

    Fine partita! FROSINONE-COMO 2-0 (14' Calò, 45+3 Kvernadze). 17:04

  3. 90'+4'

    Ammonito DIAO per proteste.17:03

  4. 90'+2'

    Ammonito RAIMONDO per comportamento non regolamentare.17:00

  5. 90'+1'

    L'arbitro Chiffi assegna cinque minuti di recupero. 16:59

  7. 88'

    Sostituzione FROSINONE: entra El Azzouzi esce Schmid.16:57

  8. 88'

    Sostituzione FROSINONE: entra Amey esce Ghedjemis.16:57

  9. 87'

    RETE ANNULLATA! Raimondo in gol, ma l'arbitro Chiffi annulla per un fallo in attacco su Ramon.16:58

  10. 85'

    Como in avanti: Nico Paz fa tutto da solo, tiro impreciso. 16:54

  11. 83'

    Due corner di fila per il Como, battuti senza esito. 16:51

  13. 80'

    Sostituzione FROSINONE: entra Zerbin esce Kvernadze.16:49

  14. 79'

    Sostituzione FROSINONE: entra Cichella esce Calò.16:48

  15. 79'

    Contropiede del Frosinone: Oyono per Raimondo, l'attaccante non inquadra la porta. 16:48

  16. 78'

    Fraseggio prolungato del Como, tiro di Perrone deviato in corner. 16:47

  17. 76'

    Azione personale di Kvernadze, contrastato in area da Ramon. 16:45

  19. 73'

    Sostituzione COMO: entra Kaiki esce Valle.16:41

  20. 73'

    Sostituzione COMO: entra Perrone esce Milla.16:41

  21. 72'

    Pausa idratazione anche nel secondo tempo, circa due minuti di stop. 16:40

  22. 70'

    OCCASIONE COMO! Tiro sotto la traversa di Rodriguez, Palmisani vola e alza in corner. 16:39

  23. 69'

    Tiro-cross di Schmid, Bracaglia sul secondo palo non può correggere la traiettoria. 16:38

  25. 68'

    Cross basso di Kvernadze, Chalobah anticipa Raimondo ma deve concedere un corner. 16:37

  26. 65'

    Raimondo libera il mancino da fuori area, pallone largo ma non di molto. 16:35

  27. 63'

    OCCASIONE COMO! Sinistro dal limite di Nico Paz, Palmisani immobile, pallone fuori di un soffio. 16:32

  28. 61'

    Calcio piazzato sballato di Nico Paz, nulla di fatto per il Como. 16:30

  29. 59'

    OCCASIONE COMO! Kean si libera della marcatura di Cittadini e conclude forte verso la porta, Palmisani si salva con un intervento di piede. 16:29

  31. 57'

    Bracaglia arriva da dietro e carica il mancino, tiro respinto da Couto. 16:26

  32. 56'

    Ammonito BRACAGLIA per gioco scorretto su Diao.16:24

  33. 54'

    Sostituzione FROSINONE: entra Cittadini esce Monterisi.16:22

  34. 51'

    OCCASIONE COMO! Ripartenza degli ospiti: Kean a campo aperto salta Monterisi e in area calcia verso la porta, Palmisani risponde presente anche stavolta. 16:20

  35. 50'

    OCCASIONE COMO! Conclusione insidiosa dal limite dell'area di Nico Paz, parata in tuffo di Palmisani. 16:18

  37. 47'

    Tra cambi per il Como, ma non cambia nulla dal punto di vista tattico: Kean punta centrale, Rodriguez largo a sinistra, Ricci in mediana. 16:15

  38. 46'

    Inizio secondo tempo di FROSINONE-COMO!16:14

  39. 46'

    Sostituzione COMO: entra Kean esce Douvikas.16:14

  40. 46'

    Sostituzione COMO: entra Rodríguez esce Baturina.16:13

  41. 46'

    Sostituzione COMO: entra Ricci esce Da Cunha.16:13

  43. Il Frosinone conduce 2-0 a fine primo tempo. Molte le occasioni da rete, il risultato si sblocca al 14': in gol Calò. Como più volte pericoloso, fermato dal palo e dalle parate di Palmisani. Al 48' in contropiede il raddoppio firmato da Kvernadze. Due assist di Schmid. 15:59

  44. 45'+6'

    Fine primo tempo: FROSINONE-COMO 2-0! In gol Calò e Kvernadze.15:56

  45. 45'+3'

    GOL! FROSINONE-Como 2-0! Rete di Kvernadze. Contropiede letale: Schmid innesca Kvernadze, il georgiano in area si porta il pallone sul destro e infila Butez.

    Guarda la scheda del giocatore Giorgi Kvernadze15:56

    Giorgi Kvernadze
  46. 45'+1'

    L'arbitro Chiffi assegna quattro minuti di recupero. 15:54

  47. 45'+1'

    Ammonito KVERNADZE per gioco scorretto su Diao.15:51

  49. 43'

    OCCASIONE COMO! Traversone di Diao, Nico Paz in tuffo colpisce di testa, prodigioso l'intervento in tuffo di Palmisani.15:52

  50. 42'

    Nico Paz appoggia per Milla, lo spagnolo dal limite alza troppo la mira. 15:48

  51. 39'

    Frosinone ancora pericoloso! Raimondo impegna di nuovo Butez. 15:45

  52. 38'

    OCCASIONE FROSINONE! Cross rasoterra da sinistra di Kvernadze, Raimondo molto vicino alla porta devia di tacco, Butez non si fa sorprendere. 15:48

  53. 37'

    Calò di prima per Ghedjemis, lancio troppo lungo. 15:43

  55. 34'

    Ammonito COUTO per gioco scorretto su Kvernadze. 15:40

  56. 33'

    Lunga serie di passaggi del Como, conclusione larga di Nico Paz dal limite.15:40

  57. 31'

    Pressione alta del Frosinone, Couto costretto a un rilancio frettoloso in fallo laterale. 15:37

  58. 29'

    Raimondo in area addomestica la sfera ma calcia fuori misura. 15:35

  59. 26'

    Cooling break in corso, giocatori a bordo campo per idratarsi.15:32

  61. 24'

    Diao converge, ma si allunga troppo il pallone e consente il recupero a Masini. 15:30

  62. 21'

    Ripartenza veloce del Frosinone: Ghedjemis arriva sul fondo e crossa in area, Ramon chiude in corner anticipando anche l'uscita di Butez. 15:28

  63. 20'

    Diao, in posizione favorevole, non va al tiro ma cerca di servire Douvikas: libera la difesa di casa. 15:26

  64. 18'

    Punizione battuta da Calò, il pallone non prende il giro voluto e si spegne sul fondo. 15:24

  65. 17'

    Diao non riesce a saltare Bracaglia, poi Milla commette fallo su Schmid.15:23

  67. 14'

    GOL! FROSINONE-Como 1-0! Rete di Calò. Cross rasoterra di Schmid, Calò arriva da dietro e in area trafigge Butez complice anche una deviazione di Milla

    Guarda la scheda del giocatore Giacomo Calò15:22

    Giacomo Calò
  68. 13'

    OCCASIONE FROSINONE! Ghedjemis, favorito da un rimpallo, si presenta davanti a Butez: il portiere del Como in uscita bassa chiude lo specchio della porta. 15:19

  69. 12'

    Spunto di Baturina, il croato entra in area ma conclude a lato. 15:18

  70. 10'

    Insiste il Como: ci prova anche Nico Paz, tiro alto di molto. 15:18

  71. 8'

    OCCASIONE COMO! Tripla opportunità per la squadra ospite: Palmisani respinge il colpo di testa di Douvikas, Monterisi salva quasi sulla linea di porta sul tiro di Baturina, poi l'attaccante greco centra anche il palo dopo un'altra parata di Palmisani.15:15

  73. 5'

    Guizzo di Ghedjemis, Chalobah lo limita usando il mestiere. 15:11

  74. 4'

    Risponde il Como: cross di Diao, Baturina calcia al volo, pallone lontano dalla porta. 15:10

  75. 4'

    Iniziativa di Kvernadze, conclusione imprecisa. 15:09

  76. 1'

    Ghedjemis mette subito al centro, Ramon intercetta. Corner per il Frosinone. 15:07

  77. 1'

    Inizio primo tempo di FROSINONE-COMO!15:06

  79. Le scelte di Fabregas: Douvikas punta centrale, Nico Paz a supporto, Kean in panchina. Milla e Da Cunha in mediana, Couto e Valle i terzini.14:26

  80. Le scelte di Alvini: in avanti il tridente Ghedjemis, Raimondo e Kvernadze. Calò in regia, Monterisi e Calvani i centrali in difesa. 14:25

  81. Panchina COMO: Sanchez, Vigorito, Goldaniga, Kempf, Kaiki, Perrone, Addai, Caqueret, Kambwala, Smolcic, Dossena, Ricci, Kean, Rodriguez, Liberali.14:24

  82. Panchina FROSINONE: Desplanches, Pisseri, Amey, Akpoguma, Hasa, Tchato, Fini, Cittadini, Birligea, Cichella, El Azzouzi, Bobcek, Fayed, Zerbin.14:22

  83. Formazione COMO (4-2-3-1): Butez - Couto, Ramon, Chalobah, Valle - Milla, Da Cunha - Diao, Nico Paz, Baturina - Douvikas.14:19

  85. Formazione FROSINONE (4-3-3): Palmisani - Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia - Schmid, Calò, Masini - Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze.14:19

  86. Manca poco all'inizio di Frosinone-Como. Le due squadre non si sono mai affrontate in Serie A. 14:17

  87. Benvenuti alla diretta della partita della 5^ giornata di Serie A, si affrontano Frosinone e Como.14:15

Formazioni Frosinone - Como

Frosinone
Como
TITOLARI FROSINONE
PANCHINA FROSINONE
ALLENATORE FROSINONE
  • Massimiliano Alvini
TITOLARI COMO
PANCHINA COMO
ALLENATORE COMO
  • Cesc Fàbregas

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Frosinone - Como?
La gara tra Frosinone e Como si giocherà domenica 20 settembre 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Frosinone - Como?
L'arbitro del match sarà Daniele Chiffi
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Frosinone - Como sarà Davide Ghersini
Dove si gioca Frosinone - Como?
La partita si gioca a Frosinone
In che stadio si gioca Frosinone - Como?
Stadio Benito Stirpe
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Frosinone è Antonio Raimondo con 4 gol, mentre il capocannoniere del Como è Tasos Douvikas con 2 gol
Quale è stato il risultato finale di Frosinone - Como?
La gara tra Frosinone e Como si è conclusa con il risultato di 2-0
Chi sono stati i marcatori della partita Frosinone - Como?
I marcatori del Frosinone sono stati Giacomo Calò al 14' e Giorgi Kvernadze al 48'
PREPARTITA

Frosinone - Como è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie A 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 20 settembre alle ore 15:00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.
Arbitro di Frosinone - Como sarà Daniele Chiffi. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Daniele Chiffi

Statistiche Stagionali
Partite dirette1
Falli fischiati17
Fuorigioco9
Rigori assegnati0
Ammonizioni2
Espulsioni0
Cartellini per partita2.0
Falli per cartellino8.5

Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 1 partite
  • Serie B: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
31-08-2026 Serie A Lecce-Roma 0-4
13-09-2026 Serie B Mantova-Sampdoria 2-0

Attualmente il Frosinone si trova 5° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Como si trova 6° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Il Frosinone ha segnato 9 gol e ne ha subiti 4; il Como ha segnato 9 gol e ne ha subiti 6.

In casa il Frosinone ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Como ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Venezia e il Genoa ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
Il Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, il Genoa e il Parma ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
Il Frosinone ha incontrato nell'ultima partita il Genoa pareggiando 1-1 mentre Il Como ha incontrato il Parma vincendo 2-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Alvini è Antonio Raimondo con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Martin Baturina con 2 gol.

Frosinone e Como è la prima che si affrontano in campionato.

Frosinone-Como ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Queste due squadre non si sono mai affrontate in Serie A. Il Frosinone ha vinto quattro delle ultime cinque sfide contro il Como in campionato tra Serie B e Serie C (1P); in particolare, nell'ultima annata in cui i ciociari hanno incontrato i lariani, hanno vinto entrambe le sfide stagionali per 2-0, nel 2022/23.
  • Dopo una serie di sei sconfitte consecutive in cui aveva incassato in media 3.5 gol a partita, il Frosinone ha vinto l'ultima sfida contro una squadra lombarda in Serie A (1-0 vs Monza, 19 maggio 2024) e potrebbe battere le avversarie di questa regione in due match di fila per la prima volta nella massima serie.
  • Il Como ha vinto le ultime due sfide contro squadre laziali in Serie A, battendo sia Roma che Lazio nel 2026, e potrebbe ottenere tre successi di fila contro squadre di questa regione per la prima volta in assoluto nella competizione.
  • Il Frosinone ha eguagliato - con sette punti dopo quattro gare giocate - la sua miglior partenza in una stagione di Serie A, registrata nella precedente partecipazione (2023/24); dopo il successo nell'ultima gara casalinga (3-2 vs Venezia), i ciociari potrebbero vincere due match interni di fila per la prima volta da ottobre-novembre 2023 nella competizione (serie di tre).
  • Da inizio 2026, il Como è la squadra che in Serie A ha collezionato più punti in trasferta (30, frutto di nove vittorie, tre pareggi, una sconfitta in 13 gare) e che vanta il miglior attacco fuori casa, al pari dell'Inter: 26 reti (di cui quattro nell'ultima gara esterna vs Genoa).
  • Il Frosinone è una delle due squadre che hanno tentato più tiri da un'azione di contropiede (sette, al pari del Sassuolo); dall'altro lato, il Como ha subito tre conclusioni da questa situazione di gioco - di cui una nell'ultima giornata vs Parma - ma è la squadra che in generale ha incassato meno tiri nello specchio in questa Serie A (11).
  • Il Como è la squadra di questa Serie A che conta più sequenze su azione con almeno 10 passaggi consecutivi terminate con un tiro o con un tocco in area avversaria (24); nei maggiori cinque campionati europei, solo Real Madrid (33), Barcelona (30) e Atletico Madrid (26) hanno fatto meglio dei lariani, avendo però giocato una partita in più - a 24 anche il PSG.
  • Giorgi Kvernadze ha trovato la rete nelle ultime due giornate di Serie A e solo un giocatore è andato a segno in tre presenze di fila con la maglia del Frosinone nella competizione: Matías Soulé nell'ottobre 2023; il georgiano classe 2003 è il giocatore che ha tentato (28) e completato (13) più dribbling in questo torneo.
  • Ci sono nove giocatori nati dal 2003 in avanti che hanno già segnato almeno un gol e fornito almeno un assist in questo campionato; ben cinque di questi miltano nelle fila di Frosinone e Como: Assane Diao (2G+1A, 2005), Nico Paz (1G+1A, 2004), Gabriele Bracaglia (1G+1A, 2003), Martin Baturina (2G+1A, 2003) e Giorgi Kvernadze (2G+1A, 2003).
  • Martin Baturina ha preso parte a tre reti (due gol, un assist) nelle ultime due presenze in trasferta in Serie A, andando a segno in ciascuna di queste gare (vs Napoli e Genoa); in questo anno solare finora solo un centrocampista ha trovato la rete in tre gare esterne consecutive in Serie A: Scott McTominay tra febbraio e aprile scorsi.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

FrosinoneComo
Partite giocate44
Numero di partite vinte23
Numero di partite perse10
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati79
Gol totali subiti44
Media gol subiti per partita1.01.0
Percentuale possesso palla43.260.8
Numero totale di passaggi11442466
Numero totale di passaggi riusciti8202222
Tiri nello specchio della porta2228
Percentuale di tiri in porta53.745.9
Numero totale di cross6183
Numero medio di cross riusciti1826
Duelli per partita vinti229174
Duelli per partita persi216145
Corner subiti3012
Corner guadagnati2232
Numero di punizioni a favore5833
Numero di punizioni concesse6631
Tackle totali8266
Percentuale di successo nei tackle65.951.5
Fuorigiochi totali146
Numero totale di cartellini gialli92
Numero totale di cartellini rossi00

Frosinone - Como Live

Suzuki

Classifica SERIE A

  1. Roma13
  2. Inter13
  3. Lazio13
  4. Cagliari12
  5. Frosinone10
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Donyell Malen6
  2. Lautaro Martínez4
  3. Gustavo Varela4
  4. Antonio Raimondo4
  5. Vasilije Adzic3
MOSTRA COMPLETA

 SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio