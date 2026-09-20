DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Frosinone - Como? La gara tra Frosinone e Como si giocherà domenica 20 settembre 2026 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Frosinone - Como? L'arbitro del match sarà Daniele Chiffi Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Frosinone - Como sarà Davide Ghersini Dove si gioca Frosinone - Como? La partita si gioca a Frosinone In che stadio si gioca Frosinone - Como? Stadio Benito Stirpe Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Frosinone è Antonio Raimondo con 4 gol, mentre il capocannoniere del Como è Tasos Douvikas con 2 gol Quale è stato il risultato finale di Frosinone - Como? La gara tra Frosinone e Como si è conclusa con il risultato di 2-0 Chi sono stati i marcatori della partita Frosinone - Como? I marcatori del Frosinone sono stati Giacomo Calò al 14' e Giorgi Kvernadze al 48'

PREPARTITA

Frosinone - Como è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 20 settembre alle ore 15:00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.

Arbitro di Frosinone - Como sarà Daniele Chiffi. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Daniele Chiffi Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 17 Fuorigioco 9 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 2 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.0 Falli per cartellino 8.5 Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2026 Serie A Lecce-Roma 0-4 13-09-2026 Serie B Mantova-Sampdoria 2-0

Attualmente il Frosinone si trova 5° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Como si trova 6° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Il Frosinone ha segnato 9 gol e ne ha subiti 4; il Como ha segnato 9 gol e ne ha subiti 6.

In casa il Frosinone ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Como ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Venezia e il Genoa ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, il Genoa e il Parma ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Frosinone ha incontrato nell'ultima partita il Genoa pareggiando 1-1 mentre Il Como ha incontrato il Parma vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Alvini è Antonio Raimondo con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Martin Baturina con 2 gol.

Frosinone e Como è la prima che si affrontano in campionato.

Frosinone-Como ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Queste due squadre non si sono mai affrontate in Serie A. Il Frosinone ha vinto quattro delle ultime cinque sfide contro il Como in campionato tra Serie B e Serie C (1P); in particolare, nell'ultima annata in cui i ciociari hanno incontrato i lariani, hanno vinto entrambe le sfide stagionali per 2-0, nel 2022/23.

Dopo una serie di sei sconfitte consecutive in cui aveva incassato in media 3.5 gol a partita, il Frosinone ha vinto l'ultima sfida contro una squadra lombarda in Serie A (1-0 vs Monza, 19 maggio 2024) e potrebbe battere le avversarie di questa regione in due match di fila per la prima volta nella massima serie.

Il Como ha vinto le ultime due sfide contro squadre laziali in Serie A, battendo sia Roma che Lazio nel 2026, e potrebbe ottenere tre successi di fila contro squadre di questa regione per la prima volta in assoluto nella competizione.

Il Frosinone ha eguagliato - con sette punti dopo quattro gare giocate - la sua miglior partenza in una stagione di Serie A, registrata nella precedente partecipazione (2023/24); dopo il successo nell'ultima gara casalinga (3-2 vs Venezia), i ciociari potrebbero vincere due match interni di fila per la prima volta da ottobre-novembre 2023 nella competizione (serie di tre).

Da inizio 2026, il Como è la squadra che in Serie A ha collezionato più punti in trasferta (30, frutto di nove vittorie, tre pareggi, una sconfitta in 13 gare) e che vanta il miglior attacco fuori casa, al pari dell'Inter: 26 reti (di cui quattro nell'ultima gara esterna vs Genoa).

Il Frosinone è una delle due squadre che hanno tentato più tiri da un'azione di contropiede (sette, al pari del Sassuolo); dall'altro lato, il Como ha subito tre conclusioni da questa situazione di gioco - di cui una nell'ultima giornata vs Parma - ma è la squadra che in generale ha incassato meno tiri nello specchio in questa Serie A (11).

Il Como è la squadra di questa Serie A che conta più sequenze su azione con almeno 10 passaggi consecutivi terminate con un tiro o con un tocco in area avversaria (24); nei maggiori cinque campionati europei, solo Real Madrid (33), Barcelona (30) e Atletico Madrid (26) hanno fatto meglio dei lariani, avendo però giocato una partita in più - a 24 anche il PSG.

Giorgi Kvernadze ha trovato la rete nelle ultime due giornate di Serie A e solo un giocatore è andato a segno in tre presenze di fila con la maglia del Frosinone nella competizione: Matías Soulé nell'ottobre 2023; il georgiano classe 2003 è il giocatore che ha tentato (28) e completato (13) più dribbling in questo torneo.

Ci sono nove giocatori nati dal 2003 in avanti che hanno già segnato almeno un gol e fornito almeno un assist in questo campionato; ben cinque di questi miltano nelle fila di Frosinone e Como: Assane Diao (2G+1A, 2005), Nico Paz (1G+1A, 2004), Gabriele Bracaglia (1G+1A, 2003), Martin Baturina (2G+1A, 2003) e Giorgi Kvernadze (2G+1A, 2003).

Martin Baturina ha preso parte a tre reti (due gol, un assist) nelle ultime due presenze in trasferta in Serie A, andando a segno in ciascuna di queste gare (vs Napoli e Genoa); in questo anno solare finora solo un centrocampista ha trovato la rete in tre gare esterne consecutive in Serie A: Scott McTominay tra febbraio e aprile scorsi.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: