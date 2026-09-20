La Juventus ritrova quindi la vittoria anche in campionato, dopo quella ottenuta in Europa League e sale a quota 10 punti in classifica, tre di distanza dalla vetta occupata da Roma, Inter e Lazio. L'Atalanta rimane invece ferma alle due vittorie ottenute nelle prime giornate e arriva alla pausa con molte cose da sistemare, soprattutto in zona offensiva dove oggi è spesso mancato lo spunto decisivo.

Allo Stadium va in scena un match tra due squadre che cercano riscatto dopo i passi falsi delle ultime giornate. La Juventus ha racimolato infatti un solo punto nelle ultime due gare con Milan e Sassuolo, l'Atalanta ha fatto addirittura peggio con gli zero punti ottenuti con Roma e Cagliari. Dal fischio d'inizio, previsto alle 18, si va quindi a caccia del bersaglio grosso per risollevare morale e classifica, oltre che per affrontare la sosta nel migliore dei modi.17:24

Dirige il match Zufferli con Tegoni e Colarossi ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Marcenaro mentre in cabina VAR ci sono Marini e Giua.17:25

Dopo l'ampio turnover operato in Europa League, che ha fruttato un netto 5-0 sul NEC, Spalletti ripropone per dieci undicesimi la formazione scesa in campo dal 1' al Mapei Stadium con il Sassuolo. L'unico cambio riguarda la mediana con McKennie che soffia il posto a Koopmeiners al fianco di Douglas Luiz. Davanti a Vicario ci saranno quindi ancora Kalulu a destra, Celik a sinistra e la coppia centrale formata da Bremer e Lucumì. Ancora una chance davanti per Kolo Muani, supportato da Conceiçao, Nico Gonzalez e Alajbegovic sulla trequarti.17:33

Sarri conferma invece il trio di centrocampo visto col Cagliari con Kessie, Samardzic e Ederson, ma muove alcune pedine negli altri reparti. A difesa di Carnesecchi c'è infatti Kristensen con Scalvini, sulla destra è confermato Bellanova mentre a sinistra torna Bernasconi. Davanti chance per Krstovic, preferito a Scamacca, nel trio con De Ketelaere e Rowe.17:36

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Juventus - Atalanta? La gara tra Juventus e Atalanta si giocherà domenica 20 settembre 2026 alle ore 18:00 Chi è l'arbitro di Juventus - Atalanta? L'arbitro del match sarà Luca Zufferli Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Juventus - Atalanta sarà Valerio Marini Dove si gioca Juventus - Atalanta? La partita si gioca a Torino In che stadio si gioca Juventus - Atalanta? Stadio Allianz Stadium Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere della Juventus è Edon Zhegrova con 2 gol, mentre il capocannoniere dell'Atalanta è Gianluca Scamacca con 1 gol Quale è stato il risultato finale di Juventus - Atalanta? La gara tra Juventus e Atalanta si è conclusa con il risultato di 2-0 Chi sono stati i marcatori della partita Juventus - Atalanta? I marcatori della Juventus sono stati Francisco Conceição al 28' e Bremer al 77'

PREPARTITA

Juventus - Atalanta è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 20 settembre alle ore 18:00 allo stadio Allianz Stadium di Torino.

Arbitro di Juventus - Atalanta sarà Luca Zufferli. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Luca Zufferli Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 19 Fuorigioco 2 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 1 Espulsioni 0 Cartellini per partita 1.0 Falli per cartellino 19.0 Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2026 Serie A Torino-Milan 1-2 06-09-2026 Serie B Verona-Arezzo 5-0

Attualmente la Juventus si trova 6° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece l'Atalanta si trova 12° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).

La Juventus ha segnato 8 gol e ne ha subiti 4; l'Atalanta ha segnato 5 gol e ne ha subiti 7.

In casa la Juventus ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa l'Atalanta ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Milan e il Sassuolo ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, la Roma e il Cagliari ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

La Juventus ha incontrato nell'ultima partita il Sassuolo perdendo 3-2 mentre L'Atalanta ha incontrato il Cagliari perdendo 1-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Bremer con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Nikola Krstovic con 1 gol.

Juventus e Atalanta si sono affrontate 128 volte in campionato. Nei precedenti match la Juventus ha vinto 67 volte, l'Atalanta ha vinto 14 volte mentre i pareggi sono stati 47.

Juventus-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Negli ultimi 10 anni solari (dall'inizio del 2017) la Juventus ha pareggiato 12 match su 19 (4V, 3P) con l'Atalanta in Serie A, almeno quattro pareggi in più che contro qualsiasi altra avversaria nel periodo; una di queste gare chiuse in parità risale al match di andata dello scorso campionato (1-1 in casa, 27 settembre 2025).

La Juventus ha vinto l'ultima sfida contro l'Atalanta in Serie A (1-0 fuori casa, 11 aprile 2026) e potrebbe battere la Dea in almeno due match di fila per la prima volta dalla serie di 13 successi consecutivi (la più lunga in assoluto per i bianconeri contro una singola avversaria nella competizione) registrata tra il 2009 e il 2016.

L'Atalanta è rimasta imbattuta nelle ultime otto trasferte contro la Juventus in Serie A (2V, 6N, ultimo successo bianconero il 14 marzo 2018), dopo che in altrettante gare esterne contro la Vecchia Signora era sempre uscita sconfitta; la Dea ha segnato in media 1.9 gol a partita in questo ultimo periodo, trovando la rete nel 1° tempo ben sette volte su otto.

La Juventus arriva da un pareggio (vs Milan) e una sconfitta (vs Sassuolo) e nella gestione Luciano Spalletti solo una volta è rimasta per almeno tre gare di fila senza vittoria in Serie A, tra febbraio e marzo scorsi (2N, 2P) - in quel parziale inoltre rimediò due ko consecutivi per l'ultima volta nel torneo, contro Inter e Como.

L'Atalanta ha perso le ultime due gare in Serie A (entrambe per 2-1) e con uno stesso allenatore non incassa tre sconfitte di fila in campionato da marzo-aprile 2025, con Gian Piero Gasperini; l'ultima volta, invece, che ha subito più di una rete per tre match consecutivi risale ad agosto-settembre 2024 (serie di quattro).

La Juventus ha pareggiato l'ultima gara casalinga in campionato, contro il Milan, e l'ultima volta che ha impattato due match interni di fila in Serie A risale a settembre-ottobre 2025, quando sfidò in successione proprio l'Atalanta (nella prima gara) e i rossoneri.

La Juventus è la squadra di questo campionato che ha subito meno tiri (28) e ha registrato il più basso valore di Expected Goals Against (1.8); tuttavia, con quattro reti incassate i bianconeri hanno concesso 2.2 gol in più rispetto a quanto atteso secondo gli xG, solo Monza (+7.2) e Fiorentina (+5.8) hanno uno scarto maggiore in questa Serie A.

Nell'ultima giornata Edon Zhegrova ha preso parte ad almeno una rete a distanza di 658 giorni nei Big-5 tornei europei, interrompendo una serie di 23 presenze senza gol o assist in questi campionati; l'esterno - che dalla scorsa stagione in Serie A è il giocatore più volte subentrato (22) tra chi non ha mai giocato titolare - non partecipa attivamente a una rete in due gare di fila in campionato da settembre 2024 con il Lille.

Francisco Conceição è il giocatore della Juventus con più palloni giocati in area di rigore avversaria in questo torneo (26); tuttavia, solo Mattia Zaccagni (sei) ha tentato più tiri nello specchio del portoghese (quattro, al pari di Bernardeschi, Dybala e Laurienté) senza ancora trovare la rete nella Serie A 26/27.

Tra le squadre contro cui Giacomo Raspadori ha collezionato almeno 180 minuti in Serie A, solo contro il Genoa (83.4) l'attaccante dell'Atalanta ha una miglior media minuti giocati/gol rispetto alla Juventus: una rete ogni 96' (quattro in 384 minuti totali); in particolare, nelle ultime due sfide in cui ha segnato contro i bianconeri (3 marzo 2024 e 23 aprile 2023) ha trascorso in campo in totale solo 29'.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: