Una rete per tempo e la Juve liquida la pratica Atalanta, dopo la rete di Conceiçao, unico lampo della prima frazione, nel secondo tempo Kolo Muani salva i suoi sulla riga di porta dopo un colpo di testa di Kristensen, poi Bremer chiude il match con un'incornata di testa su corner battuto da Zhegrova. Nel finale non arriva la reazione della squadra di Sarri che incassa dunque la terza sconfitta consecutiva in campionato.
La Juventus ritrova quindi la vittoria anche in campionato, dopo quella ottenuta in Europa League e sale a quota 10 punti in classifica, tre di distanza dalla vetta occupata da Roma, Inter e Lazio. L'Atalanta rimane invece ferma alle due vittorie ottenute nelle prime giornate e arriva alla pausa con molte cose da sistemare, soprattutto in zona offensiva dove oggi è spesso mancato lo spunto decisivo.
Dopo la sosta, la Juventus sarà di scena a Cagliari, l'Atalanta ospiterà invece il Venezia a Bergamo.
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Grazie per aver seguito la diretta scritta di Juventus-Atalanta 2-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A 2026/27.19:59
90'+4'
Triplice fischio di Zufferli. Juventus-Atalanta termina 2-0. Reti di Conceiçao e Bremer.19:54
90'+2'
Elmas serve Kristensen in orizzontale, il destro dell'ex Udinese dalla distanza finisce direttamente in curva.19:52
90'+1'
Woltemade gestisce saggiamente un pallone in uscita dalla propria area e subisce fallo da Raspadori. Juventus che guadagna secondi preziosi per portare a casa i tre punti senza patemi.19:51
90'
Tre minuti di recupero.19:50
89'
Sostituzione Juventus: fuori Randal Kolo Muani, dentro Lloyd Kelly.19:49
88'
OCCASIONE JUVENTUS! Uno due tra Kolo Muani e Woltemade, il francese non riesce però a battere Carnesecchi col destro ravvicinato!19:48
86'
Sostituzione Juventus: esce Weston McKennie, entra Nick Woltemade.19:45
84'
Sostituzione Atalanta: fuori Jonathan Rowe, dentro Eljif Elmas.19:44
84'
Lungo possesso palla bianconero a escludere qualsiasi rischio in zona difensiva. Si fa sempre più dura per l'Atalanta con il tempo a disposizione che ormai è sempre meno.19:44
81'
Ripartenza bianconera condotta da Zhegrova, la difesa atalantina però recupera e, alla fine, guadagna una rimessa dal fondo.19:41
80'
Discesa di Bellanova sulla destra e cross, deviato in corner da McKennie.19:39
79'
Ci prova Ederson, senza ritmo, dalla lunga distanza. Palla altissima sopra la porta di Vicario.19:39
77'
GOL! JUVENTUS-Atalanta 2-0! Rete di Bremer. Zhegrova pennella sul primo palo dalla bandierina, il capitano anticipa tutti e insacca di testa alle spalle di Carnesecchi. Raddoppio bianconero!
Kalulu conquista caparbiamente un corner per la Juventus. Salgono tutti a colpire in area avversaria.19:37
75'
SARR! Destro basso dalla distanza del senegalese, Carnesecchi lo respinge in tuffo alla propria sinistra.19:35
72'
Sostituzione Atalanta: fuori Franck Kessie, dentro Gianluca Gaetano.19:35
71'
Sostituzione Juventus: esce anche Nico Gonzalez, entra Teun Koopmeiners.19:32
71'
Sostituzione Juventus: fuori Francisco Conceiçao, dentro Edon Zhegrova.19:31
70'
SPRECA NICO! L'argentino disorienta Kristensen in area avversaria ma scivola al momento del sinistro da distanza ravvicinata.19:30
69'
Kolo Muani sfida da solo la difesa avversaria e finisce col perdere palla al limite dell'area.19:29
68'
Rowe perde palla al limite dell'area bianconera nel tenativo di dribbling su tre avversari, poi Kessie è costretto al fallo per non far ripartire i bianconeri.19:28
66'
Doppia conclusione di Celik dalla distanza, la prima respinta, la seconda deviata in corner. Zufferli ferma però tutto per un tocco di braccio del turco sul primo rimpallo.19:26
65'
Preme ancora l'Atalanta che sta provando a schiacciare la Juve nella propria area.19:25
63'
Sostituzione Atalanta: fuori Lazar Samardzic, dentro Giacomo Raspadori.19:23
62'
OCCASIONE ATALANTA! Corner neroblu, stacco di Kristensen, Kolo Muani salva i suoi respingendo sulla linea di porta!19:22
61'
Fallo in attacco di Samardzic che non riesce a gestire una sponda di Krstovic e stende Nico Gonzalez.19:21
58'
OCCASIONE JUVE! Nico Gonzalez pennella in area dalla sinistra, McKennie stacca perfettamente di testa alle spalle di Kessie ma trova un Carnesecchi reattivo a dirgli di no!19:18
56'
Atalanta in dieci per un minuto, Carnesecchi aveva messo fuori il pallone per verificare le condizioni di Scalvini, toccato duro sulla caviglia destra da un avversario.19:16
55'
Altra fiammata della Juventus, Conceiçao entra in area dalla destra e prova il sinistro, respinto dal muro neroblu.19:15
54'
Recupero palla di Sarr e verticalizzazione immediata per Kolo Muani, anticipato da Carnesecchi in uscita dalla propria area.19:14
54'
Ripartenza della Juventus, Kolo Muani tocca in verticale per Conceiçao, anticipato da Bellanova, autore di una diagonale difensiva perfetta in chiusura sul portoghese.19:14
53'
Tiro-cross di Samardzic a rientrare dalla destra, palla che finisce ampiamente a lato sotto lo sguardo di Vicario.19:13
51'
Risponde la Juventus col traversone di Conceiçao dalla destra, respinto di tacco da Kristensen con Kolo Muani in agguato alle sue spalle.19:11
50'
OCCASIONE ATALANTA! Break di Rowe, discesa palla al piede, ingresso in area e mancino incrociato rasoterra, respinto da Vicario!19:09
48'
Continua a premere la Juve con una serie di cross da entrambi i fronti dell'attacco, alla fine Carnesecchi interrompe tutto bloccandone uno di McKennie in area piccola.19:08
47'
NICO GONZALEZ! L'argentino anticipa tutti sul primo palo spizzando la palla, Kolo Muani non è però puntuale sul secondo. Palla che attraversa tutto lo specchio senza deviazioni!19:07
47'
Subito un calcio d'angolo per la Juve.19:07
46'
Si ricomincia!19:06
45'
Sostituzione Juventus: all'intervallo fuori Kerim Alajbegovic, dentro Pape Matar Sarr al suo posto.19:06
Primo tempo avaro di emozioni allo Stadium, l'unico lampo arriva al 28' con Celik che mette in mezzo un pallone dalla sinistra, Conceiçao è in agguato e lesto nell'evidenziare l'errore di posizionamento della difesa atalantina, non lasciando scampo a Carnesecchi con la conclusione bassa di sinistro. Non succede praticamente nulla nel resto del tempo, con le manovre di ambo le squadre troppo lente per portare a qualcosa di concreto in zona offensiva.18:51
45'+2'
Fine primo tempo. Juventus-Atalanta è 1-0, per ora decide tutto la rete di Conceiçao al 28'.18:49
45'+1'
Corner per l'Atalanta che chiuderà la prima frazione in avanti.18:48
45'+1'
Punizione per l'Atalanta nel campo bianconero, fallo di Bremer su Rowe.18:48
45'
Cross di De Ketelaere dalla destra, Rowe sale in terzo tempo per colpire di testa ma non riesce a impattare il pallone.18:47
45'
Un minuto di recupero.18:46
43'
Giallo per Kessie dopo un intervento scorretto su Nico Gonzalez.18:46
42'
Bernasconi prova l'imbucata per Ederson dalla sinistra, palla troppo lunga che finisce a fondo campo.18:44
41'
Atteggiamento difensivo per la Juventus dopo il vantaggio, senza alcuna occasione concessa all'Atalanta. Gara ordinata e attenta sin qui per la squadra di Spalletti.18:44
39'
Ederson abbatte Kolo Muani in ripartenza, Zufferli non estrae il giallo tra i mugugni dello Stadium.18:41
38'
Angolo teso sul primo palo di Samardzic, Vicario sbroglia tutto respingendo di pugno.18:40
38'
Krstovic guadagna un calcio d'angolo, opportunità da fermo per l'Atalanta.18:40
35'
Il possesso torna alla squadra di Sarri che lo gestisce però molto lentamente, tema ricorrrente in questa prima mezz'ora abbondante del match. Anche lo svantaggio per ora non ha dato la scossa ai bergamaschi.18:38
33'
Kolo Muani ruba palla a Scalvini sulla trequarti offensiva, poi la difesa ospite recupera ma è ancora la Juve ad attaccare.18:35
30'
Imbucata di Samardzic per Rowe, trattenuto vistosamente da Kalulu in area rigore. Zufferli fa ampi cenni di proseguire col gioco.18:33
30'
Juve tutta rintananta nella propria metà campo a difesa del vantaggio, l'Atalanta mantiene il possesso palla ma non trova sbocchi verso la porta.18:32
28'
GOL! JUVENTUS-Atalanta 1-0! Rete di Conceiçao. Cross rasoterra di Celik dalla sinistra, Conceiçao, dimenticato dalla difesa bergamasca, insacca col piatto sinistro. Bianconeri in vantaggio!
Ancora Samardzic al cross, stavolta dalla linea di fondo, nessun la tocca in area bianconera ma il possesso rimane atalantino.18:28
24'
Bernasconi crossa morbido dalla sinistra, Krstovic viene anticipato da Lucumì in area di rigore.18:27
23'
Samardzic calcia la punizione in area dalla sinistra, nessuno la tocca e si riparte con una rimessa dal fondo per la Juventus.18:25
22'
Conceiçao entra in ritardo su Rowe, arriva il giallo anche per il portoghese.18:24
21'
De Ketelaere si libera di Lucumì in bello stile e crossa in mezzo dalla destra, Krstovic non ci arriva in rovesciata, Rowe riesce solo a sfiorare di testa sul secondo palo.18:23
20'
Gioco molto spezzettato in questa fase dopo alcuni interventi scorretti da ambo le parti e un fuorigioco di Conceiçao.18:22
17'
Intervento ruvido di Kristensen su Alajbegovic, Zufferli estrae il giallo per il difensore neroblu.18:20
16'
Torna a sviluppare gioco l'Atalanta che, come del resto la Juve, non riesce però a velocizzare la manovra per trovare spazi in attacco.18:19
14'
Celik al cross dalla sinistra col destro teso sul secondo palo, Kolo Muani non ci arriva di testa per un soffio.18:16
12'
Pallino del gioco ora di nuovo in mano alla Juve che palleggia da qualche istante nel campo avversario, senza però trovare particolari sbocchi verso Carnesecchi.18:14
10'
Carambola in area bianconera, Samardzic ci prova col destro di prima intenzione ma non trova la coordinazione giusta per far male. Ne esce una conclusione debole che viene controllata da Vicario senza alcun problema.18:12
8'
Kessie prova il servizio verticale per Rowe, palla troppo lunga che finisce in fallo laterale. Continua a proporre gioco la squadra bergamasca mentre la Juve sembra voler attendere per ripartire negli spazi appena possibile.18:10
7'
Ora è l'Atalanta ad aver preso in mano il pallino del gioco, dal corner bianconero in poi il possesso è passato stabilmente agli uomini di Sarri.18:09
4'
Manovra proungata e avvolgente dei bianconeri, chiusa dal cross basso di Nico Gonzalez dalla destra, chiuso in corner da Scalvini.18:06
2'
OCCASIONE JUVENTUS! Kolo Muani sguscia via a Kristensen, entra in area dalla sinistra e calcia forte verso lo specchio, trovando la risposta di Carnesecchi. Tutto inutile però, il francese era in fuorigioco.18:04
Samardzic prova il primo guizzo sulla destra ma finisce col regalare una rimessa dal fondo alla Juventus, ben controllato dalla difesa bianconera.18:03
Si comincia!18:02
Viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Sandro Mazzola, scomparso ieri all'età di 83 anni.18:00
Sarri conferma invece il trio di centrocampo visto col Cagliari con Kessie, Samardzic e Ederson, ma muove alcune pedine negli altri reparti. A difesa di Carnesecchi c'è infatti Kristensen con Scalvini, sulla destra è confermato Bellanova mentre a sinistra torna Bernasconi. Davanti chance per Krstovic, preferito a Scamacca, nel trio con De Ketelaere e Rowe.17:36
Dopo l'ampio turnover operato in Europa League, che ha fruttato un netto 5-0 sul NEC, Spalletti ripropone per dieci undicesimi la formazione scesa in campo dal 1' al Mapei Stadium con il Sassuolo. L'unico cambio riguarda la mediana con McKennie che soffia il posto a Koopmeiners al fianco di Douglas Luiz. Davanti a Vicario ci saranno quindi ancora Kalulu a destra, Celik a sinistra e la coppia centrale formata da Bremer e Lucumì. Ancora una chance davanti per Kolo Muani, supportato da Conceiçao, Nico Gonzalez e Alajbegovic sulla trequarti.17:33
FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA: 4-3-3 per i neroblu. Carnesecchi - Bellanova, Kristensen, Scalvini, Bernasconi - Kessie, Ederson, Samardzic - De Ketelaere, Krstovic, Rowe. A disposizione: Pompei, Sportiello, Pasalic, Scamacca, Mirra, Raspadori, Kolasinac, Obric, Zalewski, Gaetano, Zappacosta, Elmas.17:30
FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS: 4-2-3-1 per i bianconeri. Vicario - Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik - Douglas Luiz, McKennie - Conceiçao, Nico Gonzalez, Alajbegovic - Kolo Muani. A disposizione: Pinsoglio, Radu, Gatti, Kelly, Koopmeiners, Zhegrova, Rugani, Woltemade, Sarr, Pagnucco, Makiobo.17:28
Dirige il match Zufferli con Tegoni e Colarossi ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Marcenaro mentre in cabina VAR ci sono Marini e Giua.17:25
Allo Stadium va in scena un match tra due squadre che cercano riscatto dopo i passi falsi delle ultime giornate. La Juventus ha racimolato infatti un solo punto nelle ultime due gare con Milan e Sassuolo, l'Atalanta ha fatto addirittura peggio con gli zero punti ottenuti con Roma e Cagliari. Dal fischio d'inizio, previsto alle 18, si va quindi a caccia del bersaglio grosso per risollevare morale e classifica, oltre che per affrontare la sosta nel migliore dei modi.17:24
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Juventus-Atalanta, gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie A 2026/27.17:20
La gara tra Juventus e Atalanta si giocherà domenica 20 settembre 2026 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Juventus - Atalanta?
L'arbitro del match sarà Luca Zufferli
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Juventus - Atalanta sarà Valerio Marini
Dove si gioca Juventus - Atalanta?
La partita si gioca a Torino
In che stadio si gioca Juventus - Atalanta?
Stadio Allianz Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Juventus è Edon Zhegrova con 2 gol, mentre il capocannoniere dell'Atalanta è Gianluca Scamacca con 1 gol
Quale è stato il risultato finale di Juventus - Atalanta?
La gara tra Juventus e Atalanta si è conclusa con il risultato di 2-0
Chi sono stati i marcatori della partita Juventus - Atalanta?
I marcatori della Juventus sono stati Francisco Conceição al 28' e Bremer al 77'
PREPARTITA
Juventus - Atalanta è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 20 settembre alle ore 18:00 allo stadio Allianz Stadium di Torino. Arbitro di Juventus - Atalanta sarà Luca Zufferli. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.
Luca Zufferli
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
19
Fuorigioco
2
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
1
Espulsioni
0
Cartellini per partita
1.0
Falli per cartellino
19.0
Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
23-08-2026
Serie A
Torino-Milan 1-2
06-09-2026
Serie B
Verona-Arezzo 5-0
Attualmente la Juventus si trova 6° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece l'Atalanta si trova 12° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte). La Juventus ha segnato 8 gol e ne ha subiti 4; l'Atalanta ha segnato 5 gol e ne ha subiti 7.
In casa la Juventus ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa l'Atalanta ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Milan e il Sassuolo ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, la Roma e il Cagliari ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. La Juventus ha incontrato nell'ultima partita il Sassuolo perdendo 3-2 mentre L'Atalanta ha incontrato il Cagliari perdendo 1-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Bremer con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Nikola Krstovic con 1 gol.
Juventus e Atalanta si sono affrontate 128 volte in campionato. Nei precedenti match la Juventus ha vinto 67 volte, l'Atalanta ha vinto 14 volte mentre i pareggi sono stati 47.
Juventus-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Negli ultimi 10 anni solari (dall'inizio del 2017) la Juventus ha pareggiato 12 match su 19 (4V, 3P) con l'Atalanta in Serie A, almeno quattro pareggi in più che contro qualsiasi altra avversaria nel periodo; una di queste gare chiuse in parità risale al match di andata dello scorso campionato (1-1 in casa, 27 settembre 2025).
La Juventus ha vinto l'ultima sfida contro l'Atalanta in Serie A (1-0 fuori casa, 11 aprile 2026) e potrebbe battere la Dea in almeno due match di fila per la prima volta dalla serie di 13 successi consecutivi (la più lunga in assoluto per i bianconeri contro una singola avversaria nella competizione) registrata tra il 2009 e il 2016.
L'Atalanta è rimasta imbattuta nelle ultime otto trasferte contro la Juventus in Serie A (2V, 6N, ultimo successo bianconero il 14 marzo 2018), dopo che in altrettante gare esterne contro la Vecchia Signora era sempre uscita sconfitta; la Dea ha segnato in media 1.9 gol a partita in questo ultimo periodo, trovando la rete nel 1° tempo ben sette volte su otto.
La Juventus arriva da un pareggio (vs Milan) e una sconfitta (vs Sassuolo) e nella gestione Luciano Spalletti solo una volta è rimasta per almeno tre gare di fila senza vittoria in Serie A, tra febbraio e marzo scorsi (2N, 2P) - in quel parziale inoltre rimediò due ko consecutivi per l'ultima volta nel torneo, contro Inter e Como.
L'Atalanta ha perso le ultime due gare in Serie A (entrambe per 2-1) e con uno stesso allenatore non incassa tre sconfitte di fila in campionato da marzo-aprile 2025, con Gian Piero Gasperini; l'ultima volta, invece, che ha subito più di una rete per tre match consecutivi risale ad agosto-settembre 2024 (serie di quattro).
La Juventus ha pareggiato l'ultima gara casalinga in campionato, contro il Milan, e l'ultima volta che ha impattato due match interni di fila in Serie A risale a settembre-ottobre 2025, quando sfidò in successione proprio l'Atalanta (nella prima gara) e i rossoneri.
La Juventus è la squadra di questo campionato che ha subito meno tiri (28) e ha registrato il più basso valore di Expected Goals Against (1.8); tuttavia, con quattro reti incassate i bianconeri hanno concesso 2.2 gol in più rispetto a quanto atteso secondo gli xG, solo Monza (+7.2) e Fiorentina (+5.8) hanno uno scarto maggiore in questa Serie A.
Nell'ultima giornata Edon Zhegrova ha preso parte ad almeno una rete a distanza di 658 giorni nei Big-5 tornei europei, interrompendo una serie di 23 presenze senza gol o assist in questi campionati; l'esterno - che dalla scorsa stagione in Serie A è il giocatore più volte subentrato (22) tra chi non ha mai giocato titolare - non partecipa attivamente a una rete in due gare di fila in campionato da settembre 2024 con il Lille.
Francisco Conceição è il giocatore della Juventus con più palloni giocati in area di rigore avversaria in questo torneo (26); tuttavia, solo Mattia Zaccagni (sei) ha tentato più tiri nello specchio del portoghese (quattro, al pari di Bernardeschi, Dybala e Laurienté) senza ancora trovare la rete nella Serie A 26/27.
Tra le squadre contro cui Giacomo Raspadori ha collezionato almeno 180 minuti in Serie A, solo contro il Genoa (83.4) l'attaccante dell'Atalanta ha una miglior media minuti giocati/gol rispetto alla Juventus: una rete ogni 96' (quattro in 384 minuti totali); in particolare, nelle ultime due sfide in cui ha segnato contro i bianconeri (3 marzo 2024 e 23 aprile 2023) ha trascorso in campo in totale solo 29'.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: