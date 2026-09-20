Vittoria preziosissima per gli uomini di Amorim che erano già andati in crisi in questo scorcio di campionato dopo i due pareggi in campionato e la brutta sconfitta in Europa League. Ad ogni azione, c'è però una reazione e il Milan ce l'ha avuta ed è stata convincente. 3-0 al Lecce in una partita dominata, in cui i rossoneri potevano segnare tanti altri gol. Si è sbloccato Pulisic, il Milan ha giocato di squadra. Insomma, una serata positiva per Amorim.

E, con questo successo, il Milan si issa al 5° posto a quota 11 punti, a -1 dalla zona Champions. Anzi, a -2 dal terzetto di testa composto da Roma, Inter e Lazio. Dopotutto, non è così nera la situazione. Lecce 12° con 6 punti, a +4 sulla zona retrocessione.

Quando si tornerà a giocare? Quasi a metà ottobre dopo la mega sosta per le Nazionali. Il Milan giocherà domenica 11 ottobre in casa del Sassuolo alle 18. Il Lecce ospiterà il Bologna, lo stesso giorno, alle 15.