Vittoria preziosissima per gli uomini di Amorim che erano già andati in crisi in questo scorcio di campionato dopo i due pareggi in campionato e la brutta sconfitta in Europa League. Ad ogni azione, c'è però una reazione e il Milan ce l'ha avuta ed è stata convincente. 3-0 al Lecce in una partita dominata, in cui i rossoneri potevano segnare tanti altri gol. Si è sbloccato Pulisic, il Milan ha giocato di squadra. Insomma, una serata positiva per Amorim.
E, con questo successo, il Milan si issa al 5° posto a quota 11 punti, a -1 dalla zona Champions. Anzi, a -2 dal terzetto di testa composto da Roma, Inter e Lazio. Dopotutto, non è così nera la situazione. Lecce 12° con 6 punti, a +4 sulla zona retrocessione.
Quando si tornerà a giocare? Quasi a metà ottobre dopo la mega sosta per le Nazionali. Il Milan giocherà domenica 11 ottobre in casa del Sassuolo alle 18. Il Lecce ospiterà il Bologna, lo stesso giorno, alle 15.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Milan-Lecce e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie A Enilive 2026-2027.22:44
90'+3'
FINISCE QUI!!! Il Milan torna alla vittoria dopo tre gare consecutive senza successo. 3-0 per i rossoneri sul Lecce grazie ai gol di Pulisic, Rabiot e Diego Moreira22:39
90'+2'
Punizione interessante per il Lecce. La conquista N'Dri per il fallo su Bartesaghi22:38
90'+1'
Camarda combatte in avanti, ma commette fallo su Siebert. Riparte il Lecce22:37
90'+1'
3 minuti di recupero...22:36
90'
Musah con un numero, verticalizzazione per Bartesaghi che perde però palla prima di entrare in area di rigore22:50
88'
DENTRO CAMARDA!!! Ultimo cambio per il Milan con Camarda che entra contro la sua ex squadra. Fuori Chukwueze. Resta dentro Gonaçalo Ramos che spera di avere ancora una palla giocabile per segnare22:35
87'
Ngom ruba palla a Rabiot e si invola verso la porta di Maignan, ma l'arbitro ferma tutto. C'era il fallo sul francese22:33
84'
OCCASIONE LECCE!!! Fatah se la porta sul destro superando De Winter, conclusione sul palo più lontano, ma Maignan ci mette una pezza mandando in angolo. Ottimo intervento del portiere francese22:31
83'
Il Milan ha ancora un cambio a disposizione. Vediamo se ci sarà la staffetta Camarda-Gonçalo Ramos22:28
82'
Ultimo cambio nel Lecce: dentro N'Dri che prende il posto di Pierotti. Dentro anche l'ultimo attaccante della batteria22:28
81'
Ngom ci prova da fuori con una conclusione potente, para in due tempi Maignan22:27
80'
Entra in area di rigore Loftus-Cheek che poi finisce a terra sul contatto con Siebert. Il difensore allunga il braccio sulla schiena dell'inglese, ma troppo poco per far concedere il calcio di rigore22:26
78'
Anzi, Pierotti ha rischiato tanto con questo intervento. Poteva prendergli la caviglia e fargli ancora più male22:23
77'
Gioco fermo. A terra Rabiot che ha preso un pestone da Pierotti22:23
77'
E dentro anche Musah in ottica di una staffetta con Modric22:22
76'
DOPPIO CAMBIO MILAN!!! Dentro Bartesaghi che prende il posto di Estupiñán. Applausi anche per l'ecuadoriano22:22
76'
Risponde il Lecce con Pierotti che cerca Esteban, ma ci mette una pezza Maignan che mantiene altissimo il grado di attenzione22:21
75'
ANCORA MILAN!!! Attacca con 5 giocatori la squadra rossonera: c'è Rabiot che cerca Gonçalo Ramos, ma ci arriva prima Falcone22:21
74'
Ed è il 3° gol per Diego Moreira con la maglia del Milan dopo la doppietta siglata con la Lazio22:20
74'
GOL! MILAN-Lecce 3-0. Rete di Diego Moreira. E arriva anche il tris dei rossoneri con la rete di Diego Moreira che si prende palla dopo la sponda di Gonçalo Ramos, scatta verso l'area di rigore, sterzata e batte Falcone da due passi.
Il conto dei tiri dice 9 a 3 in favore per il Milan. 3 a 1 quello delle conclusioni nello specchio22:18
72'
Modric lancia per Estupiñan che si inserisce in area, ma poi sbaglia il pallonetto davanti a Falcone. Sono troppi gli errori sotto porta del Milan22:18
71'
Lascia il campo anche Maleh per l'ingresso di Ngom. Lecce che resta col 4-3-322:16
71'
Dentro anche Kaba al posto di Ilic che, a centrocampo, ha sofferto tantissimo22:16
70'
TRIPLO CAMBIO LECCE!!! Di Francesco lancia nella mischia Amar Fatah che prende il posto di uno spento Monteiro22:16
70'
È un doppio cambio per Amorim. Dentro anche Diego Moreira che prende il posto di Saelemaekers e si mette anche lui alle spalle di Gonçalo Ramos.22:15
69'
Intanto arrivano i cambi. Standing ovation per Pulisic, rientrato oggi al gol, che lascia il posto a Loftus-Cheek22:15
68'
Si vede che, ora, l'attenzione dei giocatori del Milan è quella di mandare a segno Gonçalo Ramos22:14
68'
Estupinan cerca Gonçalo Ramos che, però, viene chiuso da Siebert dentro l'area di rigore22:14
67'
Siebert sdradica palla dai piedi di Pulisic, cerca in verticale Esteban, ma capisce tutto Maignan che recupera in uscita22:13
65'
REAZIONE LECCE!!! Monteiro accende un duello con Gila sull'out di sinistra, palla dentro per Pierotti che però viene anticipato da Estupinan proprio al momento del tiro. Angolo per il Lecce.22:11
62'
E sono 2 i gol in campionato per Rabiot in questo avvio di stagione22:48
61'
GOL! MILAN-Lecce 2-0. Rete di Adrien Rabiot. Rabiot scambia con Pulisic, poi serve Gonçalo Ramos che non calcia, ma restituisce palla al francese che davanti a Falcone non può sbagliare. Raddoppio dei rossoneri con gol di Rabiot e assist di Ramos.
ANCORA MILAN!!! Chukwueze aggancia, si accentra e calcia, ma è poco potente. Falcone sbaglia comunque l'intervento, ma non ci sono Pulisic e Ramos per il tap-in22:06
58'
Arriva il giallo a Danilo Veiga per un fallo precedente su Estupiñan22:04
57'
ANCORA MILAN!!! Pavlovic velocissimo, serve Ramos che, però, sbaglia tutto davanti a Gaspar che lo blocca regolarmente. Rientra Pavlovic che prova la conclusione, ma viene rimpallato22:03
57'
Tutto confermato in sala VAR. La posizione di partenza di Pavlovic era irregolare sullo spiovente di Rabiot. Si resta col risultato di 1-022:02
56'
GOL ANNULLATO AL MILAN!!! Ancora una pennellata di Rabiot in mezzo, ci arriva Pavlovic che batte Falcone, ma l'arbitro annulla tutto per fuorigioco22:02
55'
CHANCE MILAN!!! Occasione per Estupiñan che, però, sbaglia il controllo sul perfetto servizio di Rabiot. L'ex Brighton a quel punto prova il cross per Gonçalo Ramos, che viene anticipato in angolo da Gallo22:47
53'
Pierotti ruba il tempo a Estupiñan e se ne va sulla fascia destra, ma commettendo fallo. Punizione per il Milan21:59
51'
Numero di Saelemaekers che fa salire il Milan. Palla dentro per Chukwueze che crossa, da destra, ma Gonçalo Ramos cicca completamente il tentativo in rovesciata21:58
48'
Pulisic si inserisce in area e cerca Chukwueze sul secondo palo, ma lo statunitense era partito in posizione di fuorigioco21:54
47'
Subito Esteban che pressa su Pavlovic, ma commette fallo in attacco21:52
47'
Di Francesco boccia Stulic e fa entrare Esteban al suo posto. Non cambia la squadra, almeno per il momento, Amorim21:51
46'
SI RIPARTE A SAN SIRO!!!21:50
Il Lecce fa grandissima fatica, anche perché ha questo blocco alto che favorisce, in realtà, il recupero palla veloce del Milan che riparte immediatamente. La squadra di Di Francesco ha anche fatto qualcosina davanti, ma andando al tiro in una sola occasione verso lo specchio. I rossoneri, però, non devono crogiolarsi su questo vantaggio. Devono assolutamente evitare di rischiare di prendere gol e provare a ritoccare il risultato, segnando almeno il raddoppio.21:45
C'è un Milan con Pulisic in forma, e un Milan senza Pulisic. Quello di questa sera è quello con Pulisic in forma che, finalmente, torna al gol dopo 9 mesi di astinenza. Lo statunitense lancia i rossoneri contro il Lecce, anche se i gol potevano essere di più in questo primo tempo. Basti pensare all'occasionissima per De Winter in mezzo all'area o le tante altre combinazioni/situazioni che non si sono concretizzate una volta arrivati al limite.21:36
45'+1'
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Niente di fatto sul calcio di punizione. Si va alla pausa col risultato di 1-0 per il Milan: decide il gol di Pulisic21:34
45'
Colpo in faccia subito da Pavlovic. Il serbo continua comunque l'azione e lascia partire Gonçalo Ramos, ma l'arbitro fischia comunque la punizione per i rossoneri. Non poteva far altro visto che Pavlovic ha subito, appunto, un colpo sulla nuca.21:44
43'
ANCORA MILAN!!! Linea difensiva troppo alta del Lecce, prova ad approfittarne il Milan con Pulisic che rientra sul destro, ma la sua conclusione viene rimpallata da Gaspar21:31
42'
Ancora un contropiede del Milan con Pavlovic che, però, una volta entrato in area di rigore perde il controllo della sfera proprio sul più bello. Lo aveva seguito Chukwueze dall'altra parte, ma il serbo non l'ha servito21:30
40'
OCCASIONISSIMA MILAN!!! Pulisic si libera dentro l'area di rigore con un gran numero, palla dentro per De Winter che di testa non inquadra la porta di Falcone. Si arrabbia Ramos che era dietro di lui in una posizione ancora più ottimale21:27
39'
Modric allarga per Gila che prende spazio sulla fascia destra, cross in mezzo deviato da Gallo in corner21:26
39'
Gioco fermo. L'arbitro dà tempo a Rabiot di riprendersi dopo essere rimasto tanto tempo a terra per un pestone. Il francese, ora, dovrà uscire dal campo per un minuto21:26
38'
Modric addirittura in tuffo, nella propria area di rigore, ad allontanare sul cross di Pierotti. Come al solito, il croato dà tutto in ogni fase21:25
34'
ANCORA MILAN!!! Gran palla di Saelemaekers per Chukwueze che taglia verso l'area di rigore, ma la sfiora soltanto e il pallone finisce tra le braccia di Falcone. Decisivo Gallo, nella corsa, a disturbare l'inserimento di Chukwueze21:23
33'
Pulisic cerca Ramos al limite dell'area, è una bellissima palla da sfruttare, ma il portoghese non controlla bene e si lascia scavalcare da Gaspar che gli ruba la sfera21:21
30'
78% di possesso palla per il Milan in questa prima mezz'ora di gioco...21:18
28'
Pierotti prova a lanciarsi da solo sull'out di destra ma, questa volta, fa buona guardia Estupiñan che chiude in diagonale21:17
26'
OCCASIONE SFUMATA DEL MILAN!!! Saelemaekers vola sulla sinistra, cross in mezzo ma Ramos e Chukwueze vengono anticipati in area. Ancora Saelemaekers che ci prova con un assist di travela, ma sbaglia completamente il servizio. Poteva gestirla meglio qui la squadra rossonera.21:14
24'
CI PROVA IL LECCE!!! Sugli sviluppi del calcio di punizione, si libera al tiro Gaspar, ma il suo sinistro è facile preda di Maignan21:12
23'
Stulic torna in fase difensiva ed è provvidenziale col suo intervento, da dietro, su Modric a sporcare su una possibile ripartenza del Milan. Tutto regolare21:11
20'
Gioco fermo. A terra Gila che si lamenta con l'arbitro per una possibile gomitata di Monteiro ai suoi danni. Per La Penna ci stava il fallo, ma niente di più21:09
17'
Reazione del Lecce con Gallo che raggiunge il fondo e crossa in mezzo, non ci arriva nessuno del Milan in area, ma neanche i giocatori del Lecce che avevano tagliato sul primo palo21:08
15'
Pulisic che non segnava dal 28 dicembre scorso, dal 3-0 casalingo all'Hellas Verona. Una vita fa. E, proprio mancando i gol di Pulisic, che il Milan è crollato nel girone di ritorno nella passata stagione.21:04
15'
Primo gol in questo campionato per Pulisic21:03
14'
GOL! MILAN-Lecce 1-0. Rete di Christian Pulisic. Ancora lo statunitense ad inserirsi in area e, questa volta, arriva il gol. L'ex Chelsea controlla benissimo sul lancio di Pavlovic e, poi, anticipa Falcone col mancino trovando il gol del vantaggio. Pulisic si sblocca e assist di Pavlovic.
FALCONE SU PULISIC!!! Questa volta è Gonçalo Ramos a servire un pallone in veritcale per Pulisic che si inserisce, ma esce Falcone che tocca in pieno il pallone in uscita e salva tutto senza fare fallo.20:59
10'
Risponde il Lecce con la conclusione di Ilic, che ci va col sinistro ma svirgola. Brivido comunque per il Milan che ha concesso questa conclusione20:58
8'
Transizione offensiva di Saelemaekers che ci prova da fuori, conclusione deviata, c'è Gonçalo Ramos che viene però anticipato prima che arrivi al tap-in20:56
5'
Proprio in settimana si è parlato tanto del Gonçalo Ramos poco servito in profondità. Vedremo se, questa sera, ci saranno maggiori scambi tra l'attaccante portoghese e il resto della squadra20:53
4'
Gila cerca in profondità Ramos, ma arriva l'anticipo di Siebert che manda in fallo laterale20:52
2'
Prima offensiva del Lecce con Coulibaly che lascia per Pierotti, ma arriva Rabiot a difendere e a sradicare palla dai piedi del centrocampista del Lecce. Tutto ok per l'arbitro20:50
2'
Bella palla di Saelemaekers in profondità per Chukwueze, capisce tutto Gallo che anticipa l'ex Villarreal20:49
1'
SI PARTE A SAN SIRO!!! Primo possesso per i padroni di casa...20:48
Il direttore di gara sarà il sig. Federico La Penna, della sezione di Roma 1. Il fischietto classe '83 sarà coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Vecchi e dal quarto ufficiale, il sig. Paride Tremolada. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR di Lissone, avremo Lorenzo Maggioni (VAR) e Alberto Santoro (AVAR).18:58
Sono 48 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Milan e Lecce. Bilancio a favore dei rossoneri con 31 vittorie oltre a 15 pareggi e 2 hurrà dei salentini. Nella passata stagione, ci sono state due sfide a San Siro: prima il 3-0 in Coppa Italia, poi l'1-0 di campionato, a gennaio, con gol decisivo di Füllkrug. L'ultima volta che il Lecce ha fatto punti in casa del Milan, risale al 20 ottobre 2019. Babacar pareggia il gol di Çalhanoglu e, poi, Calderoni pareggia al 92' dopo il 2-1 di Piatek. Sulla panchina dei rossoneri c'era Stefano Pioli, su quella salentina Fabio Liverani.19:04
Sono due i cambi nel Lecce rispetto alla gara col Monza di una settimana fa. Dentro Gaspar al posto di Tiago Gabriel, in attacco c'è Santiago Pierotti, al posto di N'Dri, con Stulic e Monteiro. Lecce che deve fare a meno, appunto, di Tiago Gabriel colpito da un problema cervicale, oltre a Geubbels, Gandelman e Berisha.20:24
Diversi cambiamenti rispetto a Milan-Benfica. Ma se andassimo a vedere la formazione di settimana scorsa contro la Lazio, ci sono appena due cambiamenti. Pulisic e Saelemaekers al posto di Loftus-Cheek e Cissè. Tornano Modric e Rabiot.20:21
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Lecce scende in campo con un 4-3-3 in cui figurano: Falcone - Danilo Veiga, Gaspar, Siebert, Gallo; Maleh, L.Coulibaly, Ilic; Monteiro, Stulic, S.Pierotti. All. Eusebio Di Francesco. A disposizione: Bleve, Borbei - Ali Dembélé, Sa.Fofana, Jean, Ndaba, Scott - Dramé, Fatah, Gorter - Esteban, N'Dri, Ngom.20:18
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Milan si schiera con un 3-4-2-1 in cui figurano: Maignan - Gila, De Winter, Pavlovic - Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupiñan - Pulisic, Saelemaekers - Gonçalo Ramos. All. Rúben Amorim. A disposizione: P.Terracciano, Torriani - Bartesaghi, S.Diawara, Gabbia, F.Terracciano, Tomori - Cissè, Comotto, Hutchinson, Jashari, Loftus-Cheek, Diego Moreira, Musah - Camarda.20:15
Sono 6 i punti raccolti dal Lecce in questo inizio di campionato. Dopo la vittoria iniziale contro il Venezia, la squadra di Di Francesco ha perso - male - contro Roma e Cagliari, ma si è riscattata col successo di settimana scorsa contro il Monza. I salentini hanno già incamerato punti negli scontri diretti contro le dirette concorrenti per la corsa salvezza.19:08
È un Milan che si deve riprendere dopo la scoppola presa al debutto in Europa League, con la squadra di Amorim sconfitta per 2-0 in casa del Benfica. Le ultime due di campionato sono i pareggi contro Juventus (1-1) e Lazio (da 2-0 a 2-2), con prestazioni che hanno lasciato non pochi dubbi sulla gestione intrapresa dal tecnico portoghese.19:06
Benvenuti alla diretta scritta di Milan-Lecce, gara valida per la Giornata 5 della Serie A Enilive 2026-2027. Si gioca allo stadio San Siro di Milano.18:56
La gara tra Milan e Lecce si giocherà domenica 20 settembre 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Milan - Lecce?
L'arbitro del match sarà Federico La Penna
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Milan - Lecce sarà Lorenzo Maggioni
Dove si gioca Milan - Lecce?
La partita si gioca a Milano
In che stadio si gioca Milan - Lecce?
Stadio Stadio Giuseppe Meazza
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Milan è Diego Moreira con 2 gol, mentre il capocannoniere del Lecce è Lassana Coulibaly con 2 gol
Quale è stato il risultato finale di Milan - Lecce?
La gara tra Milan e Lecce si è conclusa con il risultato di 3-0
Chi sono stati i marcatori della partita Milan - Lecce?
I marcatori del Milan sono stati Christian Pulisic al 14', Adrien Rabiot al 61' e Diego Moreira al 73'
PREPARTITA
Milan - Lecce è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 20 settembre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro di Milan - Lecce sarà Federico La Penna. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.
Federico La Penna
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
32
Fuorigioco
4
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
4
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.0
Falli per cartellino
8.0
Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
21-08-2026
Serie B
Vicenza-Catanzaro 3-2
06-09-2026
Serie A
Parma-Monza 1-1
Attualmente il Milan si trova 5° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece il Lecce si trova 12° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte). Il Milan ha segnato 10 gol e ne ha subiti 4; il Lecce ha segnato 5 gol e ne ha subiti 10.
In casa il Milan ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Lecce ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, la Juventus e la Lazio ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Cagliari e il Monza ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Milan ha incontrato nell'ultima partita la Lazio pareggiando 2-2 mentre Il Lecce ha incontrato il Monza vincendo 3-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Ruben Filipe Marques Diogo Amorim è Diego Moreira con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Tiago Gabriel con 2 gol.
Milan e Lecce si sono affrontate 40 volte in campionato. Nei precedenti match il Milan ha vinto 25 volte, il Lecce ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 13.
Milan-Lecce ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Milan ha vinto le ultime cinque sfide contro il Lecce in Serie A - con un punteggio aggregato di 12-2 e con quattro clean sheet nel parziale - e potrebbe battere i pugliesi per sei match consecutivi per la prima volta nella competizione.
Tra le squadre di questo campionato il Lecce è quella contro cui il Milan vanta la serie di imbattibilità in corso più lunga in Serie A: 16 match, di cui 11 vittorie e cinque pareggi; l'ultima sconfitta risale al 1° aprile 2006, al Via del Mare, con la rete di Axel Konan (1-0).
Dall'inizio degli anni 2000, il Milan non ha mai perso in casa contro il Lecce in Serie A, grazie a 12 vittorie e due pareggi, in cui i rossoneri hanno segnato ben 30 reti in più dei pugliesi (38-8); in particolare, i rossoneri vengono da quattro vittorie casalinghe di fila contro i salentini con un punteggio aggregato di 9-0.
Il MIlan arriva da due pareggi consecutivi (vs Juventus e Lazio) e non chiude tre match di fila in parità da settembre 2018, con Gennaro Gattuso alla guida; i rossoneri hanno vinto l'ultima gara casalinga (vs Venezia) e in questo anno solare solo una volta hanno vinto due partite interne di fila in Serie A, lo scorso marzo, contro Inter e Torino.
Il Lecce ha vinto quattro delle ultime sei gare in Serie A (2P), segnando in totale nove reti (media di 1.5 a match), ossia lo stesso numero di gol realizzati nel doppio delle partite precedenti (12) disputate in campionato.
Tutti i gol segnati dal Milan (sette) in questo campionato sono arrivati nell'ultima mezz'ora di gioco, frangente di gara in cui i rossoneri hanno segnato più di tutti; per contro, il Diavolo ha segnato solo una rete nei primi tempi delle ultime nove partite di Serie A.
Il Lecce ha subito ben cinque delle sette reti in questo campionato entro la prima mezzora di gioco, record negativo del torneo; in generale, solo il Monza (sette) ha incassato più gol dei giallorossi nei primi tempi di questa Serie A (cinque, come il Genoa).
Considerando le sue ultime tre presenze tra Ligue 1 e Serie A, Diego Moreira ha preso parte a ben cinque reti, frutto di tre gol e due assist; il classe 2004, che prima della doppietta da subentrato contro la Lazio non aveva mai segnato "dalla panchina" nelle precedenti 68 gare giocate nei big-10 campionati europei, potrebbe segnare in due presenze di fila in questi tornei per la prima volta in carriera.
Il Lecce è il bersaglio preferito di Christian Pulisic in Serie A, grazie a cinque reti in cinque sfide (inclusa una doppietta l'8 marzo 2025); lo statunitense - che non gioca titolare in campionato dallo scorso 26 aprile - dopo l'assist nell'ultima giornata potrebbe partecipare ad almeno un gol per due presenze di fila per la prima volta in questo anno solare in Serie A (l'ultima volta risale allo scorso dicembre).
Grazie a Lassana Coulibaly (2G+1A) e Ivan Ilic (2A) il Lecce ha due centrocampisti con più di una partecipazione attiva in questo campionato e solo l'Inter ne conta più (quattro); in particolare, il calciatore maliano (reduce dalla doppietta nell'ultima giornata) con una rete eguaglierebbe il suo record realizzativo in una stagione nella competizione (tre, nel 2022/23 e 2025/26).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: