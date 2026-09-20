Cuesta affida la regia di centrocampo a Sierro viste le defezioni di Bernabé e Nicolussi Caviglia; Romeno punta sostenuto da Lontani e Touré. De Rossi opera due cambi: Otoa per lo squalificato Vasquez e Messias per Colombo a fare tandem sulla trequarti con Baldalzi alle spalle di Osmajic. 15:02

L'iniziativa è nelle mani del Genoa ma finora non vi sono state vere e proprie occasioni da rete. 15:38

All'intervallo conduce il Parma grazie all'acuto di Romero, propiziato da Touré, abile a saltare Ostigard e a battere Bijlow. Poi Touré ha fallito il raddoppio di testa. Il Genoa ha avuto per larghi tratti il predominio territoriale ma non ha mai seriamente impensierito Corvi. 15:53

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Parma - Genoa? La gara tra Parma e Genoa si giocherà domenica 20 settembre 2026 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Parma - Genoa? L'arbitro del match sarà Maurizio Mariani Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Parma - Genoa sarà Aleandro Di Paolo Dove si gioca Parma - Genoa? La partita si gioca a Parma In che stadio si gioca Parma - Genoa? Stadio Ennio Tardini Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Parma è David Romero con 1 gol, mentre il capocannoniere del Genoa è Johan Vásquez con 1 gol Quale è stato il risultato finale di Parma - Genoa? La gara tra Parma e Genoa si è conclusa con il risultato di 2-1 Chi sono stati i marcatori della partita Parma - Genoa? I marcatori del Parma sono stati David Romero al 38' e Pontus Almqvist al 80' mentre il marcatore del Genoa è stato Milutin Osmajic al 70'

PREPARTITA

Parma - Genoa è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 20 settembre alle ore 15:00 allo stadio Ennio Tardini di Parma.

Arbitro di Parma - Genoa sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Maurizio Mariani Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 21 Fuorigioco 6 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 4 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 5.2 Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 06-09-2026 Serie A Juventus-Milan 1-1

Attualmente il Parma si trova 15° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece il Genoa si trova 19° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).

Il Parma ha segnato 4 gol e ne ha subiti 7; il Genoa ha segnato 3 gol e ne ha subiti 10.

In casa il Parma ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Genoa ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Monza e il Como ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, il Como e il Frosinon ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Parma ha incontrato nell'ultima partita il Como perdendo 2-1 mentre Il Genoa ha incontrato il Frosinone pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è David Romero con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Milutin Osmajic con 2 gol.

Parma e Genoa si sono affrontate 34 volte in campionato. Nei precedenti match il Parma ha vinto 12 volte, il Genoa ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 11.

Parma-Genoa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo aver vinto cinque gare di fila contro il Genoa in Serie A tra il 2018 e il 2020, il Parma non ha vinto alcuna delle successive cinque sfide contro il Grifone nella competizione (tre sconfitte seguite da due pareggi), restando addirittura senza segnare in tutte le ultime quattro (serie negativa record contro i rossoblù).

Parma e Genoa hanno pareggiato entrambe le sfide dello scorso campionato, con il punteggio di 0-0, e potrebbero impattare tre match di fila in Serie A solo per la seconda volta, dopo il periodo 2012-2013 (serie di tre).

Il Genoa è rimasto imbattuto nelle ultime tre trasferte contro il Parma in Serie A (1N, 2P) e potrebbe evitare la sconfitta sul campo dei gialloblù in quattro match di fila per la prima volta nel massimo campionato - serie di tre anche tra il 2013 e il 2014.

Nelle ultime 14 gare casalinghe, ossia in un periodo che parte dallo scorso dicembre, il Parma non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato in Serie A (4V, 4N, 6P), pareggiando il match interno più recente (1-1 vs Monza).

Il Genoa ha raccolto un solo punto finora e in caso di sconfitta eguaglierebbe la sua peggior partenza dopo cinque gare giocate in Serie A, registrata nel 1940/41 e nel 1957/58; in generale, nelle ultime nove gare di campionato il Grifone ha raccolto solo tre punti (3N, 6P), segnando solo tre gol.

Il Genoa non trova la rete da quattro trasferte di fila in Serie A (2N, 2P) e non arriva a cinque gare esterne senza segnare nella competizione dal periodo marzo-maggio 2022, sotto la guida di Alexander Blessin.

Parma e Genoa sono due delle cinque squadre (con Fiorentina, Sassuolo e Venezia) che hanno subito più gol nell'ultimo quarto d'ora di gioco in questo campionato (tutte a quota tre, tranne i veneti a quattro); in particolare, i gialloblù hanno subito la metà delle loro reti in questo frangente di gara (50%), record negativo in percentuale al pari di Milan e Juventus.

Parma (5.6%) e Genoa (4.3%) sono due delle tre squadre con la più bassa percentuale realizzativa di questo campionato (assieme al Bologna, 3.6%), oltre ad essere due delle tre che hanno prodotto meno sotto l'aspetto degli Expected Goals (rispettivamente 2.9 e 3.8, tra di loro l'Atalanta con 3.5).

Nessun difensore ha creato più chiare occasioni da gol per i compagni rispetto a Emanuele Valeri (tre, al pari di Ricardo Mangas e Antoine Hainaut); l'esterno del Parma è anche, tra i pari ruolo, il giocatore che ha tentato più cross (corner inclusi) in questo campionato (31).

Tra gli attaccanti che hanno tentato almeno cinque conclusioni, Junior Messias (sei tiri) è uno dei due (assieme a Santiago Castro che di tiri ne ha fatti sette) a non aver ancora inquadrato lo specchio in questo campionato; il brasiliano, tuttavia, ha realizzato contro il Parma una delle sue tre doppiette in Serie A, il 22 dicembre 2020 con il Crotone (2-1).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: