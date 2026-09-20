Il Parma centra la prima vittoria in campionato piegando di misura il Genoa al termine di un match combattuto. Vantaggio dei ducali col gol di Romero su assist di Touré, nella ripresa pari di Osmajic lanciato da Colombo, poi al minuto 80 Almqvist ha segnato la rete decisiva su assist di Elphege.
In classifica, i gialloblù salgono a 4 punti mentre i rossoblù restano fermi a quota 1. Dopo la pausa, Genoa-Fiorentina e Inter-Parma.
Per la diretta di Parma-Genoa è tutto, buon proseguimento di domenica.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
90'+6'
E' FINITA! PARMA-GENOA 2-1! Reti di Romero, Osmajic e Almqvist. 16:58
90'+5'
Elphege gioca la sfera e poi tira, trovando la deviazione in corner. 16:57
90'+4'
Vitinha sfugge alla marcatura e calcia: destro potente murato. 16:56
90'+3'
AMMONITO TROILO: trattenuto Vitinha. 16:54
90'+2'
AMMONITO ELLERTSSON: fallo su Valeri. 16:53
90'
Sei minuti di recupero. 16:51
89'
Tiro di Vitinha praticamente da fermo: sinistro alto sopra la traversa. 16:50
88'
Cross di El Shaarawy, Valeri fa buona guardia e "scorta" la sfera al fondo campo. 16:49
86'
Si lotta su ogni pallone. 16:48
85'
AMMONITO DELPRATO: proteste eccessive. 16:46
85'
QUINTO CAMBIO NEL GENOA: entra Traoré, esce Messias. 16:46
85'
QUARTO CAMBIO NEL GENOA: entra Vitinha, esce Sow. 16:45
84'
Destro proprio di Ordonez, lontano dallo specchio di porta. 16:45
81'
QUINTO CAMBIO NEL PARMA: entra Britschgi, esce Diego Carlos. 16:44
81'
QUARTO CAMBIO NEL PARMA: entra Ordonez, esce Sierro. 16:44
80'
PILLOLA STATISTICA: primo centro stagionale per l'ex Lecce, a secco nella passata stagione. 16:43
80'
GOL! PARMA-Genoa 2-1! Rete di Almqvist. Padroni di casa nuovamente avanti: Elphege serve Almqvist, scatto che lascia sul posto Marcandalli e tiro vincente che batte Bijlow.
Altro rischio per Corvi in retropassaggio: Keita corto, pressing di Colombo. 16:40
76'
Colpo di testa di Elphege deviato in corner ma c'era fuorigioco. 16:37
75'
L'ingresso di Colombo ha irrobustito l'attacco rossoblù. 16:37
74'
Poco più di un quarto d'ora al termine, nuovamente tutto in parità. 16:35
72'
Gioco fermo: cooling break. 16:34
70'
PILLOLA STATISTICA: 2° centro in campionato per l'attaccante montenegrino. 16:34
70'
GOL! Parma-GENOA 1-1! Rete di Osmajic. Pareggio degli ospiti: assist di Colombo, Osmajic scatta sul filo del fuorigioco e batte Corvi in uscita. 16:32
69'
TERZO CAMBIO NEL GENOA: entra Colombo, esce Baldalzi. 16:30
68'
TIRA MESSIAS! Conclusione centrale, Corvi non trattiene, allontana la retroguardia emiliana. 16:29
67'
TERZO CAMBIO NEL PARMA: entra Fabbian, esce Lontani. 16:28
66'
PUNIZIONE DAL LIMITE PER IL GENOA! Tiro di Messias e braccio di Sierro. 16:27
64'
Cross di El Shaarawy sbagliato, pallone sul fondo. 16:25
62'
Ellertsson si fa soffiare la sfera da Lontani, rimontato proprio dal numero 77 ospite. 16:23
60'
SECONDO CAMBIO NEL GENOA: entra El Shaarawy, esce Ehizibue. 16:21
60'
PRIMO CAMBIO NEL GENOA: entra Puczka, esce Otoa. 16:21
59'
Gioco fermo: colpo in faccia subito da Lontani in uno scontro con Marcandalli. 16:20
57'
SECONDO CAMBIO NEL PARMA: entra Elphege, esce Romero. 16:18
57'
PRIMO CAMBIO NEL PARMA: entra Almqvist, esce Touré. 16:18
55'
Baricentro alto dei liguri, chiusura di Valeri in anticipo su Ehizibue. 16:16
53'
Colpo di testa di Messias, la girata aerea chiama Corvi alla parata in tuffo. 16:14
53'
Corner in favore del Genoa. 16:13
51'
Gran giocata di Messias che salta un paio di avversari ma poi sbaglia l'ultimo passaggio e la sfera si perde in fallo laterale. 16:12
48'
Retropassaggio timido di Marcandalli a Bijlow che deve affrettare il rinvio sul pressing di Romero. 16:09
46'
Nessun cambio nel corso dell'intervallo. 16:07
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO DI PARMA-GENOA! Si riparte dal risultato di 1-0. 16:07
Squadre negli spogliatoi: Cuesta deve studiare le mosse per portare a casa il primo successo stagionale, De Rossi per evitare l'ennesima sconfitta. 15:55
All'intervallo conduce il Parma grazie all'acuto di Romero, propiziato da Touré, abile a saltare Ostigard e a battere Bijlow. Poi Touré ha fallito il raddoppio di testa. Il Genoa ha avuto per larghi tratti il predominio territoriale ma non ha mai seriamente impensierito Corvi. 15:53
45'+3'
FINE PRIMO TEMPO! PARMA-GENOA 1-0! Rete di Romero. 15:51
45'+1'
Baldanzi si libera bene al tiro, esecuzione fuori misura.15:48
45'
Tre minuti di recupero. 15:48
44'
AMMONITO MARCANDALLI: spintone a Troilo. 15:47
43'
COLPO DI TESTA DI TOURE'! Gran giocata di Valeri che serve un assist perfetto per la testa di Touré: alto da posizione favorevolissima. 15:45
42'
Retropassaggio insidioso di Troilo a Corvi, che spazza di prima intenzione. 15:44
40'
Cinque minuti al 45'. 15:43
38'
PILLOLA STATISTICA: 2° centro (consecutivo) per l'attaccante classe 2003. 15:44
38'
GOL! PARMA-Genoa 1-0! Rete di Romero. Padroni di casa in vantaggio: Touré passa a Romero che dribbla Ostigard e batte Bijlow di destro. 15:43
38'
Richiamo verbale di Mariani nei confronti di Valeri e Ehizibue. 15:40
36'
Offside di Baldanzi. 15:38
34'
L'iniziativa è nelle mani del Genoa ma finora non vi sono state vere e proprie occasioni da rete. 15:38
32'
Punizione di Sow, duello aereo in area, il pallone si impenna per l'uscita in presa di Corvi. 15:36
30'
Colpo di testa di Ostigard non potente né angolato: blocca l'estremo difensore dei ducali. 15:33
29'
Osmajic in versione assist-man conquista il quarto tiro dalla bandierina per il Grifone. 15:32
27'
Si riparte con il possesso palla per il Parma. 15:30
25'
Gioco fermo: cooling break. 15:28
23'
Tiro dalla bandierina di Sow abbrancato dai guantoni di Corvi. 15:26
22'
Rimessa laterale in zona d'attacco per Ehizibue. 15:25
20'
Rischio di Keita sul pressing di Baldanzi, riesce comunque lo scarico a Diego Carlos. 15:23
18'
Osmajic scappa a Troilo, entra in area e calcia: sinistro murato da Diego Carlos in corner. 15:20
17'
Messias gioca il pallone per far riconquistare campo alla squadra e subisce il fallo da Sierro. 15:20
14'
AMMONITO OTOA: trattenuto Touré. 15:17
14'
Cross potente di Ellertsson verso il secondo palo dove c'è il taglio di Frendrup: troppo potente per la deviazione. 15:17
12'
Buon momento degli ospiti, difesa del Parma sotto pressione. 15:15
10'
MESSIAS! Spunto sulla linea di fondo, dribbling e tiro murato da Corvi. 15:13
9'
AMMONITO DROBNIC: fallo su Messias. 15:11
8'
Perde palla il Genoa ma poi Romeno non ne approfitta sbagliando la misura dell'assist per Touré. 15:10
6'
Cross teso di Delprato per il colpo di testa di Romero che manca di poco l'impatto con il pallone. 15:09
4'
Ripartenza di Osmajic, tackle falloso di Troilo. 15:07
3'
Iniziativa di Valeri che va al traversone, respinto in corner. 15:06
3'
Sugli sviluppi, la sfera arriva ancora all'ex Milan che calcia: sinistro centrale per la presa di Corvi. 15:06
2'
Tiro di Messias, deviazione in calcio d'angolo. 15:04
1'
INIZIA PARMA-GENOA! Primo pallone giocato da Romero. 15:03
Minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola. 15:02
Squadre in campo agli ordini di Mariani: padroni di casa in maglia crociata, ospiti in casacca rossoblù. 15:00
Cuesta affida la regia di centrocampo a Sierro viste le defezioni di Bernabé e Nicolussi Caviglia; Romeno punta sostenuto da Lontani e Touré. De Rossi opera due cambi: Otoa per lo squalificato Vasquez e Messias per Colombo a fare tandem sulla trequarti con Baldalzi alle spalle di Osmajic. 15:02
Dirige l'incontro il signor Maurizio Mariani di Aprilia, coadiuvata dagli assistenti Bindoni e Zezza. Quarto Ufficiale Davide Di Marco. Al VAR Di Paolo di Avezzano, AVAR Mazzoleni di Bergamo.13:51
Il match del "Tardini" oppone due compagini appaiate al penultimo posto in classifica con appena un punto all'attivo: rossoblù reduci proprio dal pari casalingo contro il Frosinone, gialloblù ko a Como. 11:41
Benvenuti alla diretta di Parma-Genoa, gara valida per il 5° turno del campionato di Serie A. 11:39
La gara tra Parma e Genoa si giocherà domenica 20 settembre 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Parma - Genoa?
L'arbitro del match sarà Maurizio Mariani
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Parma - Genoa sarà Aleandro Di Paolo
Dove si gioca Parma - Genoa?
La partita si gioca a Parma
In che stadio si gioca Parma - Genoa?
Stadio Ennio Tardini
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Parma è David Romero con 1 gol, mentre il capocannoniere del Genoa è Johan Vásquez con 1 gol
Quale è stato il risultato finale di Parma - Genoa?
La gara tra Parma e Genoa si è conclusa con il risultato di 2-1
Chi sono stati i marcatori della partita Parma - Genoa?
I marcatori del Parma sono stati David Romero al 38' e Pontus Almqvist al 80' mentre il marcatore del Genoa è stato Milutin Osmajic al 70'
PREPARTITA
Parma - Genoa è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 20 settembre alle ore 15:00 allo stadio Ennio Tardini di Parma. Arbitro di Parma - Genoa sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.
Maurizio Mariani
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
21
Fuorigioco
6
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
4
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.0
Falli per cartellino
5.2
Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
06-09-2026
Serie A
Juventus-Milan 1-1
Attualmente il Parma si trova 15° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece il Genoa si trova 19° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte). Il Parma ha segnato 4 gol e ne ha subiti 7; il Genoa ha segnato 3 gol e ne ha subiti 10.
In casa il Parma ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Genoa ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Monza e il Como ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, il Como e il Frosinon ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Parma ha incontrato nell'ultima partita il Como perdendo 2-1 mentre Il Genoa ha incontrato il Frosinone pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è David Romero con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Milutin Osmajic con 2 gol.
Parma e Genoa si sono affrontate 34 volte in campionato. Nei precedenti match il Parma ha vinto 12 volte, il Genoa ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 11.
Parma-Genoa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo aver vinto cinque gare di fila contro il Genoa in Serie A tra il 2018 e il 2020, il Parma non ha vinto alcuna delle successive cinque sfide contro il Grifone nella competizione (tre sconfitte seguite da due pareggi), restando addirittura senza segnare in tutte le ultime quattro (serie negativa record contro i rossoblù).
Parma e Genoa hanno pareggiato entrambe le sfide dello scorso campionato, con il punteggio di 0-0, e potrebbero impattare tre match di fila in Serie A solo per la seconda volta, dopo il periodo 2012-2013 (serie di tre).
Il Genoa è rimasto imbattuto nelle ultime tre trasferte contro il Parma in Serie A (1N, 2P) e potrebbe evitare la sconfitta sul campo dei gialloblù in quattro match di fila per la prima volta nel massimo campionato - serie di tre anche tra il 2013 e il 2014.
Nelle ultime 14 gare casalinghe, ossia in un periodo che parte dallo scorso dicembre, il Parma non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato in Serie A (4V, 4N, 6P), pareggiando il match interno più recente (1-1 vs Monza).
Il Genoa ha raccolto un solo punto finora e in caso di sconfitta eguaglierebbe la sua peggior partenza dopo cinque gare giocate in Serie A, registrata nel 1940/41 e nel 1957/58; in generale, nelle ultime nove gare di campionato il Grifone ha raccolto solo tre punti (3N, 6P), segnando solo tre gol.
Il Genoa non trova la rete da quattro trasferte di fila in Serie A (2N, 2P) e non arriva a cinque gare esterne senza segnare nella competizione dal periodo marzo-maggio 2022, sotto la guida di Alexander Blessin.
Parma e Genoa sono due delle cinque squadre (con Fiorentina, Sassuolo e Venezia) che hanno subito più gol nell'ultimo quarto d'ora di gioco in questo campionato (tutte a quota tre, tranne i veneti a quattro); in particolare, i gialloblù hanno subito la metà delle loro reti in questo frangente di gara (50%), record negativo in percentuale al pari di Milan e Juventus.
Parma (5.6%) e Genoa (4.3%) sono due delle tre squadre con la più bassa percentuale realizzativa di questo campionato (assieme al Bologna, 3.6%), oltre ad essere due delle tre che hanno prodotto meno sotto l'aspetto degli Expected Goals (rispettivamente 2.9 e 3.8, tra di loro l'Atalanta con 3.5).
Nessun difensore ha creato più chiare occasioni da gol per i compagni rispetto a Emanuele Valeri (tre, al pari di Ricardo Mangas e Antoine Hainaut); l'esterno del Parma è anche, tra i pari ruolo, il giocatore che ha tentato più cross (corner inclusi) in questo campionato (31).
Tra gli attaccanti che hanno tentato almeno cinque conclusioni, Junior Messias (sei tiri) è uno dei due (assieme a Santiago Castro che di tiri ne ha fatti sette) a non aver ancora inquadrato lo specchio in questo campionato; il brasiliano, tuttavia, ha realizzato contro il Parma una delle sue tre doppiette in Serie A, il 22 dicembre 2020 con il Crotone (2-1).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: