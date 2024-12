TRAVERSA DI KABA, PIEROTTI A LATO! Pallone lungo, cross di Rebic per il centrocampista che di testa trova il legno, sul tap in l'argenitno manda a lato!22:43

AMMONITO Ylber Ramadani. Giallo al centrocampista, in panchina, per proteste. 22:38

Grande chiusura in scivolata di Berisha, con il centrocampista che rimane poi a terra per infortunio.22:22

64'

ANNULLATO IL GOL ALL LAZIO! Castellanos trova il cross vincente per Dia, ma la punta ex Girona é partito in fuorigioco.22:11