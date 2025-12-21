Partita ricca di capovolgimenti di fronte e azioni da gol. Ospiti in vantaggio nel primo tempo con la rete su rigore di Tramoni, il Cagliari nella ripresa ribalta il risultato con Folorunsho e Kilicsoy, ma nel finale Moreo riesce ad agguantare il pareggio.
Un punto a testa che porta il Cagliari a quota 15, mentre il Pisa a 11 punti. Nel prossimo turno i sardi andranno a far visita al Torino, mentre i toscani ospiteranno la Juventus.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
90'+6'
Fine partita: CAGLIARI - PISA 2-2.14:24
90'+5'
Meister entra in area e da posizione defilata calcia di potenza, ma colpisce l'esterno della rete.14:24
90'+3'
Cartellino giallo per Calabresi in ritardo su Borrelli.14:21
90'+2'
Preme ora il Pisa, serie di rimpalli in area con la palla che sbatte su Palestra che per poco non rischia l'autogol.14:21
90'
Ci saranno 6 minuti di recupero.14:18
89'
GOL! Cagliari - PISA 2-2! Rete di Moreo. Leris dalla destra serve un pallone teso in area, Moreo prende il tempo alla difesa del Cagliari calcia di prima e infila Caprile.
Sostituzione nel Cagliari entra Zappa per Adopo.13:43
54'
Cartellino giallo per Mina, fallo al limite dell'area su Tramoni.13:42
52'
Cartellino giallo per Adopo per aver disturbato la ripresa del gioco.13:40
49'
Ripartenza del Cagliari, Gaetano per Esposito che ci prova da fuori area, conclusione alta sopra la traversa.13:37
46'
Inizia il secondo tempo di CAGLIARi - PISA.13:33
46'
Nel Cagliari entra Idrissi per Obert.13:33
Partita vivace con entrambe le squadre che provano a fare la partita. Il Pisa si rende pericoloso in un paio di occasioni, ma Caprile è attento, nel finale calcio di rigore per gli ospiti, per un tocco di mano di Adopo, realizzato da Tramoni.13:19
45'+1'
Fine primo tempo: CAGLIARi - PISA 0-1.13:18
45'
Ci sarà 1 minuto di recupero.13:17
45'
GOL! Cagliari - PISA 0-1! Rete di Tramoni. Rigore calciato centrale, Caprile viene battuto.
CALCIO DI RIGORE PER IL PISA! Adopo tocca con il braccio in area, Fourneau indica il dischetto.13:15
41'
KILICSOY! Il turco controlla il pallone al limite, si gira e cerca l'angolo, palla di poco alla sinistra di Semper.13:13
39'
Calcio d'angolo di Angori, schiaccia di testa Canestrelli ma blocca Caprile. Fourneau ferma tutto per un fallo in attacco.13:11
35'
Conclusione di Kilicsoy da fuori area, blocca sicuro Semper.13:06
33'
Tramoni per Piccinini che calcia da posizione defilata. Conclusione alta sopra la traversa.13:05
31'
Superata la mezz'ora di gioco, buon ritmo su entrambi i lati, ma partita che non si sblocca.13:05
27'
Altro angolo per il Pisa, mischia in area, ci prova Bonfanti di testa ma non inquadra la porta.12:58
22'
ANCORA PISA! Calcio d'angolo di Angori, sponda di Toure, Canestrelli ci prova di tacco, palla fuori di un soffio.12:54
21'
Pressione del Pisa, il Cagliari in difficoltà prova a difendersi.12:54
17'
PISA PERICOLOSO! Piccinini serve Tramoni in area, il giocatore del Pisa prova a piazzarla non colpendo benissimo, Caprile è reattivo e riesce a deviare la sfera.12:49
16'
Angori a giro sul secondo palo, spizza di testa Caracciolo ma non riesce ad inquadrare la porta.12:47
11'
Esposito per Gaetano che vince un rimpallo e prova a piazzarla sul secondo palo, palla di non molto alla sinistra di Semper.12:43
7'
Sombrero in area di Palestra e conclusione con il mancino, ma viene murato dalla difesa del Pisa.12:38
2'
Punizione da posizione defilata per il Pisa, calcia in porta Tramoni, Caprile respinge e palla poi spazzata in angolo da Obert.12:34
1'
FISCHIO D’INIZIO DI CAGLIARI - PISA. Arbitra Fourneau.12:31
Nel Cagliari sorpresa in attacco con Kilicsoy che agirà affianco ad Esposito. In difesa davanti a Caprile, torna Mina dal primo minuto, con lui ci sono Rodriguez e Obert. Nel Pisa assente Nzola causa Coppa d'Africa, in avanti spazio a Meister e Tramoni. In mezzo al campo ci sono Hojholt, Aebischer e Piccinini, con Angori e Toure a presidiare le fasce.11:55
Gli ultimi precedenti tra le due compagini nella massima serie sorridono al Cagliari. Il Pisa ha vinto solo una delle sei sfide contro i sardi, per 1-0, il 28 ottobre 1990.10:05
Importante incrocio salvezza tra Cagliari e Pisa, con i sardi alla ricerca di punti per allontanare la zona calda, mentre i toscani, ora al penultimo posto con 10 lunghezze, cercano di uscire dalla zona retrocessione.10:03
PREPARTITA
Cagliari - Pisa è valevole per la giornata numero 16 del campionato di Serie A 2025/2026.
Francesco Fourneau
Statistiche Stagionali
Partite dirette
3
Falli fischiati
85
Fuorigioco
9
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
15
Espulsioni
0
Cartellini per partita
5.0
Falli per cartellino
5.6
Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso:
Serie A: 3 partite
Serie B: 4 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
22-08-2025
Serie B
Pescara-Cesena 1-3
13-09-2025
Serie A
Cagliari-Parma 2-0
28-09-2025
Serie A
Lecce-Bologna 2-2
03-10-2025
Serie A
Verona-Sassuolo 0-1
25-10-2025
Serie B
Monza-Reggiana 3-1
02-11-2025
Serie B
Bari-Cesena 1-0
22-11-2025
Serie B
Avellino-Empoli 0-3
02-12-2025
Coppa Italia
Juventus-Udinese 2-0
Attualmente il Cagliari si trova 15° in classifica con 15 punti (frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte); invece il Pisa si trova 19° in classifica con 11 punti (frutto di 1 vittoria, 8 pareggi e 7 sconfitte). Il Cagliari ha segnato 17 gol e ne ha subiti 23; il Pisa ha segnato 12 gol e ne ha subiti 22.
In casa il Cagliari ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Pisa ha totalizzato 4 punti (0 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte). Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, la Roma e l'Atalanta ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, il Parma e il Lecc ottenendo 0 punti. Il Cagliari ha incontrato nell'ultima partita l'Atalanta perdendo 2-1 mentre Il Pisa ha incontrato il Lecce perdendo 1-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Gennaro Borrelli con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Gilardino è Stefano Moreo con 3 gol.
Cagliari e Pisa si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Cagliari ha vinto 2 volte, il Pisa ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 3.
Cagliari-Pisa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Pisa ha vinto solo una delle sei sfide contro il Cagliari in Serie A (3N, 2P): 1-0, il 28 ottobre 1990, con Mircea Lucescu in panchina (autogol di Ivo Pulga).
Il Cagliari è imbattuto negli otto precedenti casalinghi contro il Pisa tra Serie A e B (5V, 3N); tra le squadre attualmente nel torneo, solo contro la Cremonese i sardi hanno all'attivo più gare interne (10) senza sconfitte considerando queste due competizioni.
Il Cagliari ha perso ben tre delle ultime cinque partite di Serie A contro avversarie neopromosse (2V), dopo che era rimasto imbattuto in nove delle precedenti 11 sfide contro avversarie provenienti dalla Serie B (3V, 6N).
Il Pisa ha perso tutte le ultime tre gare di Serie A senza segnare alcun gol, dopo una serie di imbattibilità di sei incontri (1V, 5N); i toscani non hanno mai subito più sconfitte di fila nella competizione senza realizzare reti.
Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 11 gare di campionato (4N, 6P); nello stesso periodo (dalla quinta giornata di Serie A in avanti), soltanto la Fiorentina ha raccolto meno punti (quattro) dei rossoblù (sette).
Nessuna squadra ha ottenuto meno punti in trasferta in questa Serie A rispetto al Pisa: quattro (4N, 3P), come la Fiorentina; solo una volta i nerazzurri non hanno vinto alcuna delle prime otto gare esterne in una stagione nel massimo campionato: nel 1982/83 (4N, 4P).
Il Cagliari ha vinto sei delle 16 gare casalinghe di campionato nel 2025 (3N, 7P); soltanto due volte negli ultimi 10 anni solari i rossoblù hanno registrato più successi interni: otto nel 2017 e 10 nel 2019 (sei anche nel 2016 e nel 2018).
Pisa (127) e Cagliari (111) sono le due squadre che hanno effettuato meno interruzioni alte di sequenze avversarie in questa Serie A; tuttavia, se i rossoblù non hanno trovato neanche una rete in seguito a un recupero offensivo nel torneo in corso, i nerazzurri hanno realizzato due gol da queste situazioni di gioco: meno solo di Inter (cinque), Sassuolo (quattro) e Lazio (tre).
Gianluca Gaetano, a segno in ciascuna delle ultime due gare di campionato, ha realizzato tutte le quattro reti del 2025 in Serie A entrando dalla panchina; soltanto due giocatori subentrati hanno segnato più marcature in un singolo anno solare con il Cagliari nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): Alessandro Matri (cinque nel 2009) e Mauricio Pinilla (cinque nel 2013).
Simone Canestrelli è, insieme a Victor Nelsson, soltanto uno dei due giocatori ad avere effettuato almeno 60 respinte difensive di testa e vinto almeno 60 duelli nelle prime 15 giornate di questa Serie A (60+69 per il difensore del Pisa).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: