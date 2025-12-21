Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Cagliari-Pisa: 2-2 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Unipol Domus di Cagliari
21 Dicembre 2025 ore 12:30
Cagliari
2
Pisa
2
Partita finita
Arbitro: Francesco Fourneau
  1. 45' 0-1 Mattéo Tramoni (R)
  2. 59' 1-1 Michael Folorunsho
  3. 71' 2-1 Semih Kiliçsoy
  4. 89' 2-2 Stefano Moreo
0'
45'
90'
90'
96'

Partita ricca di capovolgimenti di fronte e azioni da gol. Ospiti in vantaggio nel primo tempo con la rete su rigore di Tramoni, il Cagliari nella ripresa ribalta il risultato con Folorunsho e Kilicsoy, ma nel finale Moreo riesce ad agguantare il pareggio.

Un punto a testa che porta il Cagliari a quota 15, mentre il Pisa a 11 punti. Nel prossimo turno i sardi andranno a far visita al Torino, mentre i toscani ospiteranno la Juventus.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!14:29

  2. 90'+6'

    Fine partita: CAGLIARI - PISA 2-2.14:24

  3. 90'+5'

    Meister entra in area e da posizione defilata calcia di potenza, ma colpisce l'esterno della rete.14:24

  4. 90'+3'

    Cartellino giallo per Calabresi in ritardo su Borrelli.14:21

  5. 90'+2'

    Preme ora il Pisa, serie di rimpalli in area con la palla che sbatte su Palestra che per poco non rischia l'autogol.14:21

  7. 90'

    Ci saranno 6 minuti di recupero.14:18

  8. 89'

    GOL! Cagliari - PISA 2-2! Rete di Moreo. Leris dalla destra serve un pallone teso in area, Moreo prende il tempo alla difesa del Cagliari calcia di prima e infila Caprile.

    Guarda la scheda del giocatore Stefano Moreo14:18

    Stefano Moreo
  9. 88'

    Punizione dal limite per il Caglieri, ci prova Deiola ma sbatte sulla barriera.14:16

  10. 85'

    LORRAN! Dribbling stretto e conclusione tagliente sul secondo palo, palla di poco alla destra di Caprile.14:13

  11. 83'

    Dentro anche Cavuoti per Gaetano.14:10

  13. 82'

    Cambio nel Pisa, entra Lorran per Toure.14:10

  14. 82'

    Finisce la partita di Kilicsoy, al suo posto entra Borrelli.14:10

  15. 79'

    Cartellino giallo per Esposito, fallo a metà campo su Tramoni.14:07

  16. 77'

    Tiro cross di Toure dalla destra, Caprile è attento e smanaccia.14:05

  17. 74'

    Moreo prende il posto di Piccinini.14:02

  19. 74'

    Doppio cambio nel Pisa, entra Calabresi per Bonfanti.14:02

  20. 73'

    Ripartenza del Cagliari, conclusione di Mazzitelli da fuori area, smanaccia in angolo Semper.14:01

  21. 73'

    Sostituzione Malthe Højholt Isak Vural14:01

  22. 71'

    GOL! CAGLIARI - Pisa 2-1! Rete di Kilicsoy. Prima gioia in Serie A per il turco che riceve palla da Geatano, controlla al limite e la piazza vicino al palo alla sinistra si Semper.

    Guarda la scheda del giocatore Semih Kiliçsoy14:00

    Semih Kiliçsoy
  23. 67'

    Cartellino giallo per Bonfanti in ritardo su Mazzitelli.13:55

  25. 64'

    Gaetano scodella sul secondo palo, Deiola ci prova al volo, palla alta sopra la traversa.13:52

  26. 63'

    Non ce la fa a proseguire Folorunsho dopo una botta presa a seguito del gol, al suo posto entra Mazzitelli.13:50

  27. 59'

    GOL! CAGLIARI - Pisa 1-1! Rete di Folorunsho. Cross di Zappa dalla destra, Folorunsho prende il tempo ai due difensori e in tuffo di testa batte Semper

    Guarda la scheda del giocatore Michael Folorunsho13:48

    Michael Folorunsho
  28. 55'

    Sostituzione nel Cagliari entra Zappa per Adopo.13:43

  29. 54'

    Cartellino giallo per Mina, fallo al limite dell'area su Tramoni.13:42

  31. 52'

    Cartellino giallo per Adopo per aver disturbato la ripresa del gioco.13:40

  32. 49'

    Ripartenza del Cagliari, Gaetano per Esposito che ci prova da fuori area, conclusione alta sopra la traversa.13:37

  33. 46'

    Inizia il secondo tempo di CAGLIARi - PISA.13:33

  34. 46'

    Nel Cagliari entra Idrissi per Obert.13:33

  35. Partita vivace con entrambe le squadre che provano a fare la partita. Il Pisa si rende pericoloso in un paio di occasioni, ma Caprile è attento, nel finale calcio di rigore per gli ospiti, per un tocco di mano di Adopo, realizzato da Tramoni.13:19

  37. 45'+1'

    Fine primo tempo: CAGLIARi - PISA 0-1.13:18

  38. 45'

    Ci sarà 1 minuto di recupero.13:17

  39. 45'

    GOL! Cagliari - PISA 0-1! Rete di Tramoni. Rigore calciato centrale, Caprile viene battuto.

    Guarda la scheda del giocatore Mattéo Tramoni13:16

    Mattéo Tramoni
  40. 44'

    CALCIO DI RIGORE PER IL PISA! Adopo tocca con il braccio in area, Fourneau indica il dischetto.13:15

  41. 41'

    KILICSOY! Il turco controlla il pallone al limite, si gira e cerca l'angolo, palla di poco alla sinistra di Semper.13:13

  43. 39'

    Calcio d'angolo di Angori, schiaccia di testa Canestrelli ma blocca Caprile. Fourneau ferma tutto per un fallo in attacco.13:11

  44. 35'

    Conclusione di Kilicsoy da fuori area, blocca sicuro Semper.13:06

  45. 33'

    Tramoni per Piccinini che calcia da posizione defilata. Conclusione alta sopra la traversa.13:05

  46. 31'

    Superata la mezz'ora di gioco, buon ritmo su entrambi i lati, ma partita che non si sblocca.13:05

  47. 27'

    Altro angolo per il Pisa, mischia in area, ci prova Bonfanti di testa ma non inquadra la porta.12:58

  49. 22'

    ANCORA PISA! Calcio d'angolo di Angori, sponda di Toure, Canestrelli ci prova di tacco, palla fuori di un soffio.12:54

  50. 21'

    Pressione del Pisa, il Cagliari in difficoltà prova a difendersi.12:54

  51. 17'

    PISA PERICOLOSO! Piccinini serve Tramoni in area, il giocatore del Pisa prova a piazzarla non colpendo benissimo, Caprile è reattivo e riesce a deviare la sfera.12:49

  52. 16'

    Angori a giro sul secondo palo, spizza di testa Caracciolo ma non riesce ad inquadrare la porta.12:47

  53. 11'

    Esposito per Gaetano che vince un rimpallo e prova a piazzarla sul secondo palo, palla di non molto alla sinistra di Semper.12:43

  55. 7'

    Sombrero in area di Palestra e conclusione con il mancino, ma viene murato dalla difesa del Pisa.12:38

  56. 2'

    Punizione da posizione defilata per il Pisa, calcia in porta Tramoni, Caprile respinge e palla poi spazzata in angolo da Obert.12:34

  57. 1'

    FISCHIO D’INIZIO DI CAGLIARI - PISA. Arbitra Fourneau.12:31

  58. Nel Cagliari sorpresa in attacco con Kilicsoy che agirà affianco ad Esposito. In difesa davanti a Caprile, torna Mina dal primo minuto, con lui ci sono Rodriguez e Obert. Nel Pisa assente Nzola causa Coppa d'Africa, in avanti spazio a Meister e Tramoni. In mezzo al campo ci sono Hojholt, Aebischer e Piccinini, con Angori e Toure a presidiare le fasce.11:55

  59. Formazione PISA (3-5-2): Semper - Bonfanti, Caracciolo, Canestrelli - Toure, Hojholt, Aebischer, Piccinini, Angori - Tramoni, Meister. A disposizione: Nicolas, Scuffet, Marin, Leris, Buffon, Esteves, Vural, Coppola, Moreo, Calabresi, Albiol, Denoon, Lusuardi, Mbambi, Lorran.11:52

  61. Formazione CAGLIARI (3-5-2): Caprile - Rodriguez, Mina, Obert - Palestra, Deiola, Adopo, Gaetano, Folorunsho - Esposito, Kilicsoy. A disposizione: Ciocci, Radunovic, Idrissi, Mazzitelli, Luperto, Prati, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Pintus, Zappa, Borrelli, Pavoletti, Trepy.11:53

  62. Gli ultimi precedenti tra le due compagini nella massima serie sorridono al Cagliari. Il Pisa ha vinto solo una delle sei sfide contro i sardi, per 1-0, il 28 ottobre 1990.10:05

  63. Importante incrocio salvezza tra Cagliari e Pisa, con i sardi alla ricerca di punti per allontanare la zona calda, mentre i toscani, ora al penultimo posto con 10 lunghezze, cercano di uscire dalla zona retrocessione.10:03

  65. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Unipol Domus
    Città: Cagliari
    Capienza: 16233 spettatori10:03

    Unipol Domus Fonte: Gettyimages

Formazioni Cagliari - Pisa

Cagliari
Pisa
TITOLARI CAGLIARI
PANCHINA CAGLIARI
ALLENATORE CAGLIARI
  • Fabio Pisacane
TITOLARI PISA
PANCHINA PISA
ALLENATORE PISA
  • Alberto Gilardino

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Cagliari - Pisa?
La gara tra Cagliari e Pisa si giocherà domenica 21 dicembre 2025 alle ore 12:30
Chi è l'arbitro di Cagliari - Pisa?
L'arbitro del match sarà Francesco Fourneau
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Cagliari - Pisa sarà Gianluca Manganiello
Dove si gioca Cagliari - Pisa?
La partita si gioca a Cagliari
In che stadio si gioca Cagliari - Pisa?
Stadio Unipol Domus
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Cagliari è Gennaro Borrelli con 3 gol, mentre il capocannoniere del Pisa è M'Bala Nzola con 3 gol
Quale è stato il risultato finale di Cagliari - Pisa?
La gara tra Cagliari e Pisa si è conclusa con il risultato di 2-2
Chi sono stati i marcatori della partita Cagliari - Pisa?
I marcatori del Cagliari sono stati Michael Folorunsho al 59' e Semih Kiliçsoy al 71' mentre i marcatori Pisa sono stati Mattéo Tramoni al 45' e Stefano Moreo al 89'
PREPARTITA

Cagliari - Pisa è valevole per la giornata numero 16 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 21 dicembre alle ore 12:30 allo stadio Unipol Domus di Cagliari.
Arbitro di Cagliari - Pisa sarà Francesco Fourneau. Al VAR invece ci sarà Gianluca Manganiello.

Francesco Fourneau

Statistiche Stagionali
Partite dirette3
Falli fischiati85
Fuorigioco9
Rigori assegnati2
Ammonizioni15
Espulsioni0
Cartellini per partita5.0
Falli per cartellino5.6

Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 3 partite
  • Serie B: 4 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
22-08-2025 Serie B Pescara-Cesena 1-3
13-09-2025 Serie A Cagliari-Parma 2-0
28-09-2025 Serie A Lecce-Bologna 2-2
03-10-2025 Serie A Verona-Sassuolo 0-1
25-10-2025 Serie B Monza-Reggiana 3-1
02-11-2025 Serie B Bari-Cesena 1-0
22-11-2025 Serie B Avellino-Empoli 0-3
02-12-2025 Coppa Italia Juventus-Udinese 2-0

Attualmente il Cagliari si trova 15° in classifica con 15 punti (frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte); invece il Pisa si trova 19° in classifica con 11 punti (frutto di 1 vittoria, 8 pareggi e 7 sconfitte).
Il Cagliari ha segnato 17 gol e ne ha subiti 23; il Pisa ha segnato 12 gol e ne ha subiti 22.

In casa il Cagliari ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Pisa ha totalizzato 4 punti (0 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte).
Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, la Roma e l'Atalanta ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, il Parma e il Lecc ottenendo 0 punti.
Il Cagliari ha incontrato nell'ultima partita l'Atalanta perdendo 2-1 mentre Il Pisa ha incontrato il Lecce perdendo 1-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Gennaro Borrelli con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Gilardino è Stefano Moreo con 3 gol.

Cagliari e Pisa si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Cagliari ha vinto 2 volte, il Pisa ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 3.

Cagliari-Pisa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Pisa ha vinto solo una delle sei sfide contro il Cagliari in Serie A (3N, 2P): 1-0, il 28 ottobre 1990, con Mircea Lucescu in panchina (autogol di Ivo Pulga).
  • Il Cagliari è imbattuto negli otto precedenti casalinghi contro il Pisa tra Serie A e B (5V, 3N); tra le squadre attualmente nel torneo, solo contro la Cremonese i sardi hanno all'attivo più gare interne (10) senza sconfitte considerando queste due competizioni.
  • Il Cagliari ha perso ben tre delle ultime cinque partite di Serie A contro avversarie neopromosse (2V), dopo che era rimasto imbattuto in nove delle precedenti 11 sfide contro avversarie provenienti dalla Serie B (3V, 6N).
  • Il Pisa ha perso tutte le ultime tre gare di Serie A senza segnare alcun gol, dopo una serie di imbattibilità di sei incontri (1V, 5N); i toscani non hanno mai subito più sconfitte di fila nella competizione senza realizzare reti.
  • Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 11 gare di campionato (4N, 6P); nello stesso periodo (dalla quinta giornata di Serie A in avanti), soltanto la Fiorentina ha raccolto meno punti (quattro) dei rossoblù (sette).
  • Nessuna squadra ha ottenuto meno punti in trasferta in questa Serie A rispetto al Pisa: quattro (4N, 3P), come la Fiorentina; solo una volta i nerazzurri non hanno vinto alcuna delle prime otto gare esterne in una stagione nel massimo campionato: nel 1982/83 (4N, 4P).
  • Il Cagliari ha vinto sei delle 16 gare casalinghe di campionato nel 2025 (3N, 7P); soltanto due volte negli ultimi 10 anni solari i rossoblù hanno registrato più successi interni: otto nel 2017 e 10 nel 2019 (sei anche nel 2016 e nel 2018).
  • Pisa (127) e Cagliari (111) sono le due squadre che hanno effettuato meno interruzioni alte di sequenze avversarie in questa Serie A; tuttavia, se i rossoblù non hanno trovato neanche una rete in seguito a un recupero offensivo nel torneo in corso, i nerazzurri hanno realizzato due gol da queste situazioni di gioco: meno solo di Inter (cinque), Sassuolo (quattro) e Lazio (tre).
  • Gianluca Gaetano, a segno in ciascuna delle ultime due gare di campionato, ha realizzato tutte le quattro reti del 2025 in Serie A entrando dalla panchina; soltanto due giocatori subentrati hanno segnato più marcature in un singolo anno solare con il Cagliari nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): Alessandro Matri (cinque nel 2009) e Mauricio Pinilla (cinque nel 2013).
  • Simone Canestrelli è, insieme a Victor Nelsson, soltanto uno dei due giocatori ad avere effettuato almeno 60 respinte difensive di testa e vinto almeno 60 duelli nelle prime 15 giornate di questa Serie A (60+69 per il difensore del Pisa).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

CagliariPisa
Partite giocate1515
Numero di partite vinte31
Numero di partite perse77
Numero di partite pareggiate57
Gol totali segnati1510
Gol totali subiti2120
Media gol subiti per partita1.41.3
Percentuale possesso palla44.340.8
Numero totale di passaggi55164844
Numero totale di passaggi riusciti44113741
Tiri nello specchio della porta5134
Percentuale di tiri in porta45.531.2
Numero totale di cross204265
Numero medio di cross riusciti5680
Duelli per partita vinti731794
Duelli per partita persi750733
Corner subiti7883
Corner guadagnati5249
Numero di punizioni a favore224179
Numero di punizioni concesse244190
Tackle totali245250
Percentuale di successo nei tackle55.157.2
Fuorigiochi totali2821
Numero totale di cartellini gialli3826
Numero totale di cartellini rossi02

Cagliari - Pisa Live

Ford

Classifica SERIE A

  1. Inter33
  2. Milan32
  3. Napoli31
  4. Roma30
  5. Juventus29
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Lautaro Martínez8
  2. Christian Pulisic7
  3. Riccardo Orsolini6
  4. Hakan Çalhanoglu6
  5. Federico Bonazzoli5
MOSTRA COMPLETA

SPORT TREND

WeWALK

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio