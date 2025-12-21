Nel Cagliari sorpresa in attacco con Kilicsoy che agirà affianco ad Esposito. In difesa davanti a Caprile, torna Mina dal primo minuto, con lui ci sono Rodriguez e Obert. Nel Pisa assente Nzola causa Coppa d'Africa, in avanti spazio a Meister e Tramoni. In mezzo al campo ci sono Hojholt, Aebischer e Piccinini, con Angori e Toure a presidiare le fasce.11:55

PREPARTITA

Cagliari - Pisa è valevole per la giornata numero 16 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 21 dicembre alle ore 12:30 allo stadio Unipol Domus di Cagliari.

Arbitro di Cagliari - Pisa sarà Francesco Fourneau. Al VAR invece ci sarà Gianluca Manganiello.

Francesco Fourneau Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 85 Fuorigioco 9 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 15 Espulsioni 0 Cartellini per partita 5.0 Falli per cartellino 5.6 Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite

partite Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 22-08-2025 Serie B Pescara-Cesena 1-3 13-09-2025 Serie A Cagliari-Parma 2-0 28-09-2025 Serie A Lecce-Bologna 2-2 03-10-2025 Serie A Verona-Sassuolo 0-1 25-10-2025 Serie B Monza-Reggiana 3-1 02-11-2025 Serie B Bari-Cesena 1-0 22-11-2025 Serie B Avellino-Empoli 0-3 02-12-2025 Coppa Italia Juventus-Udinese 2-0

Attualmente il Cagliari si trova 15° in classifica con 15 punti (frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte); invece il Pisa si trova 19° in classifica con 11 punti (frutto di 1 vittoria, 8 pareggi e 7 sconfitte).

Il Cagliari ha segnato 17 gol e ne ha subiti 23; il Pisa ha segnato 12 gol e ne ha subiti 22.

In casa il Cagliari ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Pisa ha totalizzato 4 punti (0 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte).

Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, la Roma e l'Atalanta ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, il Parma e il Lecc ottenendo 0 punti.

Il Cagliari ha incontrato nell'ultima partita l'Atalanta perdendo 2-1 mentre Il Pisa ha incontrato il Lecce perdendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Gennaro Borrelli con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Gilardino è Stefano Moreo con 3 gol.

Cagliari e Pisa si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Cagliari ha vinto 2 volte, il Pisa ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 3.

Cagliari-Pisa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Pisa ha vinto solo una delle sei sfide contro il Cagliari in Serie A (3N, 2P): 1-0, il 28 ottobre 1990, con Mircea Lucescu in panchina (autogol di Ivo Pulga).

Il Cagliari è imbattuto negli otto precedenti casalinghi contro il Pisa tra Serie A e B (5V, 3N); tra le squadre attualmente nel torneo, solo contro la Cremonese i sardi hanno all'attivo più gare interne (10) senza sconfitte considerando queste due competizioni.

Il Cagliari ha perso ben tre delle ultime cinque partite di Serie A contro avversarie neopromosse (2V), dopo che era rimasto imbattuto in nove delle precedenti 11 sfide contro avversarie provenienti dalla Serie B (3V, 6N).

Il Pisa ha perso tutte le ultime tre gare di Serie A senza segnare alcun gol, dopo una serie di imbattibilità di sei incontri (1V, 5N); i toscani non hanno mai subito più sconfitte di fila nella competizione senza realizzare reti.

Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 11 gare di campionato (4N, 6P); nello stesso periodo (dalla quinta giornata di Serie A in avanti), soltanto la Fiorentina ha raccolto meno punti (quattro) dei rossoblù (sette).

Nessuna squadra ha ottenuto meno punti in trasferta in questa Serie A rispetto al Pisa: quattro (4N, 3P), come la Fiorentina; solo una volta i nerazzurri non hanno vinto alcuna delle prime otto gare esterne in una stagione nel massimo campionato: nel 1982/83 (4N, 4P).

Il Cagliari ha vinto sei delle 16 gare casalinghe di campionato nel 2025 (3N, 7P); soltanto due volte negli ultimi 10 anni solari i rossoblù hanno registrato più successi interni: otto nel 2017 e 10 nel 2019 (sei anche nel 2016 e nel 2018).

Pisa (127) e Cagliari (111) sono le due squadre che hanno effettuato meno interruzioni alte di sequenze avversarie in questa Serie A; tuttavia, se i rossoblù non hanno trovato neanche una rete in seguito a un recupero offensivo nel torneo in corso, i nerazzurri hanno realizzato due gol da queste situazioni di gioco: meno solo di Inter (cinque), Sassuolo (quattro) e Lazio (tre).

Gianluca Gaetano, a segno in ciascuna delle ultime due gare di campionato, ha realizzato tutte le quattro reti del 2025 in Serie A entrando dalla panchina; soltanto due giocatori subentrati hanno segnato più marcature in un singolo anno solare con il Cagliari nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): Alessandro Matri (cinque nel 2009) e Mauricio Pinilla (cinque nel 2013).

Simone Canestrelli è, insieme a Victor Nelsson, soltanto uno dei due giocatori ad avere effettuato almeno 60 respinte difensive di testa e vinto almeno 60 duelli nelle prime 15 giornate di questa Serie A (60+69 per il difensore del Pisa).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: