Prima vittoria in campionato per la Fiorentina che approfitta al meglio dell'espulsione di Okoye al 7' e, alle le tre reti realizzate nel primo tempo da Mandragora, Gumdundsson e Ndour, aggiunge la doppietta di Kean, inframezzata dal gol della bandiera di Solet per gli ospiti. Risultato rotondo per la squadra di Vanoli che prova così a risalire dall'ultimo posto in classifica. Serata da dimenticare per i ragazzi di Runjaic, condizionati enormemente dall'inferiorità numerica per oltre 80 minuti ma comunque in grado di rendersi pericolosi in un paio occasioni oltre alla rete realizzata dal proprio centrale.
Sono nove ora i punti in classifica per la Viola, due meno del Pisa, tre meno del Verona e cinque di distanza dalla coppia Genoa-Parma ora al quart'ultimo posto. L'Udinese rimane a 21, a quattro lunghezze dalla zona europea ma in zona ampiamente tranquilla.
Nel prossimo turno ci sarà uno scontro chiave per la Fiorentina che sarà di scena a Parma sabato 27 dicembre, per l'Udinese, lo stesso giorno, c'è invece l'appuntamento con la Lazio al Bluenergy Stadium.
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Fiorentina-Udinese 5-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A 2025/26.20:08
Triplice fischio al Franchi. Fiorentina-Udinese finisce 5-1.19:59
Cross di Kouamé dalla destra, Solet anticipa Piccoli sul primo palo.19:59
Nicolussi Caviglia calcia teso in area ma sulla traiettoria c'è un difensore ospite che spazza.19:58
Fortini guadagna un calcio di punizione sul lato corto dell'area udinese, fallo di Bertola.19:57
Tre minuti di recupero al Franchi.19:56
Kouamé cerca Piccoli in orizzontale in area ospite, capisce tutto Kamara che recupera il pallone.19:56
Cross di Dodò dalla destra per Viti, sbilanciato da Bertola un attimo prima del colpo di testa a botta sicura dal limite dell'area piccola.19:55
Continua a macinare gioco la Fiorentina che vuole recuperare più fiducia possibile da questo match col risultato ormai acquisito.19:54
Ammonito Nicolussi Caviglia dopo un'entrata in netto ritardo su Buksa.19:51
Nicolussi Caviglia scodella il pallone in verticale per Piccoli, fermato col fisico da Kristensen all'interno dell'area bianconera.19:50
Sostituzione Fiorentina: fuori anche Nicolò Fagioli, al suo posto entra Hans Nicolussi Caviglia.19:48
Sostituzione Fiorentina: esce Pietro Comuzzo, entra Mattia Viti.19:47
Ultimi due cambi in vista per la Fiorentina.19:46
Tiro-cross di Gueye dalla sinistra, Buksa non ci arriva in area piccola.19:45
Gudmundsson manda Ranieri nello spazio, il difensore viola la mette a rimorchio col sinistro ma Solet capisce tutto e intercetta il pallone.19:46
Fagioli al cross col destro dalla sinistra, Piccoli sbuca alle spalle di tutti sul secondo palo ma non trova la coordinazione per concludere in porta.19:42
OCCASIONE FIORENTINA! Gudmundsson incrocia col piatto destro dall'altezza del dischetto, Bertola compie un miracolo deviando la palla in corner a Sava battuto.19:43
Non smette di attaccare la squadra di Vanoli nonostante i tre punti siano ormai in ghiaccio.19:40
Sostituzione Fiorentina: esce anche Moise Kean dopo la doppietta, entra Roberto Piccoli.19:37
Sostituzione Fiorentina: esce Fabiano Parisi, entra Christian Kouamé.19:36
GOL! FIORENTINA-Udinese 5-1! Rete di Kean. Lancio millimetrico di Dodò per Kean, un liscio di Solet favorisce l'attaccante viola che fredda Sava con un destro potente sul primo palo. Manita viola al Franchi.
GOL! Fiorentina-UDINESE 4-1! Rete di Solet. Tocco di Piotrowski e destro a giro dal limite di Solet che batte De Gea. Conclusione imparabile per l'estremo difensore spagnolo e ospiti che tornano in partita.
Sostituzione Udinese: fuori Jurgen Ekkelenkamp, dentro Idrissa Gueye.19:34
Sostituzione Udinese: esce Keinan Davis, entra Adam Buksa.19:31
Ranieri entra in ritardo su Karlstrom, Mariani lo ammonisce.19:30
Davis a terra in area viola dopo un contatto con Pongracic, Mariani lascia correre tra le proteste bianconere.19:30
OCCASIONE FIORENTINA! Lob perfetto di Fagioli sulla corsa di Kean, l'attaccante viola ci prova col piatto morbido sull'uscita di Sava ma non trova lo specchio!19:29
Break centrale di Gudmundsson che cerca Dodò in area, interviene Solet a fermare l'azione offensiva della Viola.19:28
La squadra di Vanoli sta amministrando il poker di vantaggio con un possesso palla prolungato, l'Udinese non sembra averne per impensierire gli avversari.19:27
Dodò crossa basso dalla sinistra per Kean in area, anticipato da Kamara in area piccola.19:26
Lovric prova il cross dalla destra, allontana Pongracic.19:24
GOL! FIORENTINA-Udinese 4-0! Rete di Kean. Azione caparbia di Parisi che penetra in area dalla sinistra e centra il palo col mancino incrociato, Kean si ritrova il pallone sui piedi in area piccola e lo insacca col piatto destro di prima intenzione.
Stacca ancora Solet di testa, stavolta in anticipo sul primo palo, ma non inquadra lo specchio della porta difesa da De Gea.19:20
Kamara punta Dodò sulla sinistra e guadagna un calcio d'angolo per i suoi.19:19
Sostituzione Fiorentina: fuori Rolando Mandragora per un problema muscolare, al suo posto entra Niccolò Fortini.19:19
Problema fisico per Mandragora che si siede a terra e richiama l'attenzione della propria panchina. Gioco fermo.19:18
Qualche rischio di troppo per la Fiorentina in questo avvio di seconda frazione, Vanoli sta infatti richiamando i suoi a gran voce per evitare di rimettere in gara gli avversari.19:16
ANCORA UDINESE! Solet schiaccia di testa tutto solo sul secondo palo, palla fuori di poco alla sinistra di De Gea.19:15
OCCASIONE UDINESE! Filtrante verticale di Piotrowski per Kamara, il suo sinistro viene deviato sul palo esterno da De Gea con il braccio destro. Gran parata del portiere spagnolo.19:15
Lovric dalla bandierina per Solet, il cui colpo di testa in caduta finisce ampiamente a lato.19:13
Solet pesca Ekkelenkamp in area viola, Comuzzo lo chiude poi Ranieri completa l'intervento toccando la palla in corner.19:13
Si ricomincia!19:12
Sostituzione Udinese: fuori anche Alessandro Zanoli, all'intervallo entra Hassane Kamara.19:12
Sostituzione Udinese: fuori Nicolò Zaniolo, dentro Sandi Lovric.19:12
Tutto facile per la Fiorentina che chiude la prima frazione avanti di tre reti e con un uomo in più. L'episodio chiave della gara è l'espulsione di Okoye per fallo di mano fuori area, in uscita disperata su Kean. Mandragora va subito vicino al gol scheggiando l'incrocio dei pali sulla punizione seguente, poi non sbaglia al 21' sempre su calcio piazzato dopo il tocco corto di Fagioli. L'Udinese prova la reazione ma è Gudmundsson, al 42' a sferrare il colpo del KO con un sinistro incrociato che si infila nel sette. Allo scadere del recupero, arriva il tris di Ndour che affossa, forse definitivamente, l'Udinese.18:56
Triplice fischio di Mariani. Fiorentina-Udinese 3-0 all'intervallo.18:52
GOL! FIORENTINA-Udinese 3-0! Rete di Ndour. Mandragora apre a destra per Dodò, il brasiliano non crossa ma serve Fagioli che gira in area dalla trequarti e pesca un liberissimo Ndour che insacca di testa dal cuore dell'area bianconera.
Prova a costruire qualcosa l'Udinese ma la Fiorentina sta coprendo tutti gli spazi, forte dell'uomo in più.18:50
OCCASIONE FIORENTINA! Azione palla a terra della viola, chiusa dal tacco di Gudmundsson che libera Fagioli al tiro dal limite. Il suo destro finisce però altissimo.18:48
Kean ci prova col destro, contrato da Kristensen all'interno dell'area udinese.18:47
Cinque minuti di recupero.18:46
Ndour ci prova col destro dal limite, murato da Solet.18:45
GOL! FIORENTINA-Udinese 2-0! Rete di Gudmundsson. Parisi serve l'islandese in orizzontale al limite dell'area che, con una veronica, disorienta Karlstrom e piazza la palla nel sette col sinistro. Raddoppio viola!
Iniziano ad aprirsi gli spazi per la Fiorentina che ora sembra essere tornata ad avere il pallino del gioco in mano.18:43
Giallo anche per Parisi per una trattenuta prolungata ai danni di Piotrowski.18:40
Ammonito Zanoli dopo un'entrata ruvida su Ranieri.18:39
OCCASIONE UDINESE! Percussione di Zaniolo che entra in area e incrocia col destro rasoterra senza però trovare lo specchio.18:39
Attacca ancora l'Udinese che da qualche minuto sta gestendo il possesso nel campo viola.18:38
Si riparte con Davis che rientra subito in campo, serve qualche istante in più invece a Comuzzo che tornerà al proprio posto con una vistosa fasciatura alla testa.18:37
Ferita alla testa per entrambi i giocatori, i due staff medici stanno facendo il possibile per medicarli.18:35
Karlstrom al cross dalla destra, Davis ci prova di testa ma si scontra con Comuzzo. Rimangono entrambi a terra e il gioco si ferma.18:34
Zaniolo tocca in area per Davis che conclude subito col sinistro, respinto da Pongracic.18:33
Ranieri pesca Kean in profondità, controllo e sinistro immediato, fuori dallo specchio.18:31
Sinistro di Mandragora dal limite dopo una bella discesa di Gudmundsson, palla altissima sopra la porta di Sava.18:29
Non rinuncia ad attaccare la Viola che sta provando a chiudere subito la partita.18:29
Si riparte con il corner di Ekkelenkamp respinto dalla difesa viola.18:27
Gioco fermo. C'è un buco nella rete della porta di Sava che va sistemato.18:25
Zaniolo converge al centro dalla destra e calcia dai 20 metri col sinistro, palla deviata in corner da Mandragora.18:24
GOL! FIORENTINA-Udinese 1-0! Rete di Mandragora. Fagioli finta la conclusione diretta in porta ma tocca per Mandragora, il suo sinistro rasoterra buca la barriera avversaria e si insacca in porta, complice una leggera deviazione che inganna Sava.
Ekkelenkamp stende Parisi al limite della propria area. Punizione interessante per la Viola.18:21
PALO DI GUDMUNDSSON! Destro dai 25 metri dell'islandese e palo pieno alla sinistra di Sava.18:21
Dodò va via a Bertola sul lato corto dell'area bianconera e crossa teso in mezzo. La palla si impenna dopo un rimpallo e viene raccolta in presa sicura da Sava.18:20
Lancio lungo di Fagioli a cercare Kean, Solet legge bene la traiettoria e tocca la palla di testa all'indietro per Sava.18:17
Sofferenza totale per l'Udinese che non sta riuscendo ad allentare la pressione viola dopo il rosso a Okoye.18:17
KEAN! Cross mancino di Parisi dalla destra, Kean ci arriva con l'esterno destro sul secondo palo ma trova solo la parte esterna della rete.18:16
Baricentro altissimo per la Fiorentina che sta schiacciando l'Udinese nella propria metà campo.18:15
Cross di Parisi dalla destra per Ndour che non ci arriva, la palla carambola al limite dove Mandragora controlla e calcia malissimo col sinistro.18:14
MANDRAGORA! Il numero 8 viola calcia a giro col sinistro sul piazzato concesso per il fallo di Okoye, la palla scheggia l'incrocio dei pali e finisce sul fondo.18:13
Si schiera a quattro dietro l'Udinese con Solet e Kristensen centrali, Bertola e Zanoli sugli esterni.18:12
Sostituzione Udinese: fuori Christian Kabasele, dentro Razvan Sava.18:11
Kean esce dal campo sulle proprie gambe, mentre si sta preparando l'ingresso di Sava tra le fila bianconere.18:11
Gioco fermo. Kean è a terra dopo lo scontro, violentissimo, col portiere nigeriano.18:10
ROSSO! Okoye tocca la palla di mano fuori dalla propria area in uscita disperata su Kean. Per Mariani è rosso diretto.18:09
Destro di Kabasele in girata da dentro l'area, De Gea blocca senza problemi al centro della propria porta.18:07
Davis non riesce a supeare Comuzzo in area viola, poi lo travolge sullo slancio ma Mariani non fischia nulla. Proteste dei giocatori di casa che chiedevano il fallo.18:07
Fagioli perde palla sulla propria trequarti, Davis cerca subito l'imbucata in area per Zaniolo ma Ranieri capisce tutto e interrompe la comunicazione tra i due.18:05
Lancio lungo di De Gea a cercare Kean, Okoye è però attento e raccoglie la sfera in uscita, anticipando l'attaccante viola.18:04
Pongracic colpisce Fagioli col rinvio dalla propria area, la palla finisce, per fortuna dei viola, a Comuzzo che stavolta allontana senza problemi.18:03
Udinese subito minacciosa in area viola con Zanoli al cross basso dalla destra, respinto in spaccata da Ranieri.18:02
Si comincia!18:01
Squadre in campo, si attende solo il fischio d'inizio di Mariani.17:58
Runjaic, anche per le assenze di Bayo e Atta, non cambia nulla rispetto agli undici scesi in campo col Napoli. In attacco c'è sempre Zaniolo a supporto di Davis, sugli esterni confermati Zanoli e Bertola, in mezzo con Ekkelenkamp ci sono ancora Karlstrom e Piotrowski. Nel trio davanti a Okoye, ci sono sempre Kristensen, Kabasele e Solet.17:51
Vanoli opera un solo cambio rispetto alla sconfitta di settimana scorsa contro il Verona: in mediana c'è infatti Ndour dal primo minuto al posto di Sohm. Dopo l'ampio turnover visto in Conference League, tornano dal 1' De Gea tra i pali, Ranieri e Comuzzo in difesa con Pongracic, unico titolare anche giovedì a Losanna, Dodò a destra, Parisi a sinistra, Fagioli in regia e Mandragora interno. Davanti ci sono Gudmundsson e Kean.17:49
FORMAZIONE UFFICIALE UDINESE: 3-5-1-1 anche per gli ospiti. Okoye - Kristensen, Kabasele, Solet - Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola - Zaniolo - Davis. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Kamara, Palma, Bravo, Buksa, Ehizibue, Camara, Miller.17:46
FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA: 3-5-1-1 per i viola. De Gea - Pongracic, Comuzzo, Ranieri - Dodò, Ndour, Fagioli, Mandragora, Parisi - Gudmundsson - Kean. A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Sohm, Dzeko, Nicolussi Caviglia, Kospo, Richardson, Viti, Fortini, Kouadio, Piccoli, Kouamé.17:44
Dirige il match Mariani con Alassio e Tegoni ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Arena mentre in sala VAR ci sono Giua e Di Paolo.17:41
Se non è un'ultima spiaggia, poco ci manca per la Fiorentina che, ultima in classifica, senza vittorie e con soli sei punti racimolati da inizio campionato, ospita l'Udinese al Franchi in un incontro da vincere a tutti i costi per ritrovare un barlume di speranza a pochi giorni dal Natale. Il compito non sarà così semplice per gli uomini di Vanoli dato che i friuliani sono reduci dalla prestigiosa vittoria sul Napoli e arrivano al match di oggi con tanto entusiasmo dalla propria parte. Fischio d'inizio alle ore 18.17:40
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Fiorentina-Udinese, gara valida per la 16esima giornata del campionato di Serie A 2025/26.17:36
Fiorentina - Udinese è valevole per la giornata numero 16 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 21 dicembre alle ore 18:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Arbitro di Fiorentina - Udinese sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.
Maurizio Mariani
Statistiche Stagionali
Partite dirette
4
Falli fischiati
107
Fuorigioco
14
Rigori assegnati
4
Ammonizioni
15
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.7
Falli per cartellino
7.1
Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:
Serie A: 4 partite
Serie B: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
30-08-2025
Serie A
Parma-Atalanta 1-1
13-09-2025
Serie B
Sampdoria-Cesena 1-2
25-10-2025
Serie A
Napoli-Inter 3-1
01-11-2025
Serie B
Virtus Entella-Empoli 1-0
30-11-2025
Serie A
Lecce-Torino 2-1
06-12-2025
Serie A
Verona-Atalanta 3-1
Attualmente la Fiorentina si trova 20° in classifica con 9 punti (frutto di 1 vittoria, 6 pareggi e 9 sconfitte); invece l'Udinese si trova 11° in classifica con 21 punti (frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte). La Fiorentina ha segnato 17 gol e ne ha subiti 27; l'Udinese ha segnato 17 gol e ne ha subiti 27.
In casa la Fiorentina ha fatto 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte). La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Sassuolo e il Verona ottenendo 0 punti. L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Genoa e il Napoli ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. La Fiorentina ha incontrato nell'ultima partita il Verona perdendo 1-2 mentre L'Udinese ha incontrato il Napoli vincendo 1-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Rolando Mandragora con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 4 gol.
Fiorentina e Udinese si sono affrontate 98 volte in campionato. Nei precedenti match la Fiorentina ha vinto 46 volte, l'Udinese ha vinto 24 volte mentre i pareggi sono stati 28.
Fiorentina-Udinese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Fiorentina ha vinto tre delle ultime cinque partite disputate in Serie A contro l'Udinese (1N, 1P), segnando in totale 10 gol, due di media a match nel parziale. Nelle cinque precedenti aveva perso tre volte la Viola (2V), mancando l'appuntamento con il gol in tre di queste cinque partite.
L'Udinese ha vinto due volte nelle ultime quattro trasferte a Firenze in Serie A (1N, 1P) e dopo la vittoria per 2-1 il 23 dicembre 2024, cerca un bis di successi consecutivi in casa della Fiorentina che manca dal periodo 1986-1989.
La Fiorentina non ha ancora vinto in casa in questo campionato in sette partite (2N, 5P) ed è una delle quattro squadre dei maggiori cinque tornei europei in corso senza successi interni (insieme a Mainz, Levante e Wolverhampton); la Viola potrebbe collezionare otto gare casalinghe di fila senza vittoria in Serie A per la prima volta dal settembre 2019 (serie di 13 in quel caso, tra la fine del torneo 2018/19 e l'inizio del 2019/20).
Nelle ultime sei gare di campionato l'Udinese ha vinto tre volte e perso in altrettante occasioni: in tutte e tre le vittorie non ha concesso gol agli avversari, così come in due delle tre sconfitte non è riuscita ad andare a bersaglio.
Nell'era dei tre punti a vittoria, solamente l’Hellas Verona 2022/23 e il Crotone 2016/17 sono riuscite a salvarsi nonostante sei o meno punti conquistati dopo le prime 15 partite disputate nel massimo campionato. Mentre da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (2004/05), solo l’Hellas Verona 2022/23 si è salvato avendo almeno otto punti di distanza dalla zona salvezza dopo 15 partite giocate (Hellas 5 punti, Spezia 13 in quel caso).
La Fiorentina è una delle due peggiori difese del campionato (26 gol subiti, come il Torino) e la peggior difesa considerando solo i secondi tempi (14 reti incassate nelle riprese): era dal 2001/02 che la formazione toscana non incassava così tanti gol nelle prime 15 partite di un torneo di Serie A (30 in quel caso).
Solamente Inter (113), Roma (108) e Como (106) hanno collezionato più recuperi offensivi in seguito a pressing dell'Udinese (104) in questa Serie A, mentre solo Juventus e Inter (23 ciascuna) sono andate più volte al tiro dei friulani in seguito a queste situazioni di gioco nel torneo in corso (21 per i bianconeri).
Moise Kean, che è andato a segno in entrambe le gare dello scorso campionato contro l'Udinese, è il giocatore con più tiri tentati in questo campionato (58), ma è anche il peggiore del torneo per percentuale realizzativa (appena 3.45%, viste le due sole reti segnate) tra chi ha effettuato almeno 30 conclusioni finora.
Tra i portieri con almeno 10 presenze in questo campionato, solamente Leali del Genoa (64.6%) ha una percentuale di parate inferiore a David De Gea (64.9%): il portiere spagnolo è tra i pari ruolo quello che ha commesso più errori diretti che hanno portato a un tiro (quattro) ed errori diretti che hanno portato a un gol (tre) in questa Serie A.
Nel torneo 2024/25, Jurgen Ekkelenkamp - che ha fornito uno dei suoi due assist vincenti in Serie A proprio contro la Fiorentina al Franchi, nella vittoria friulana dello scorso campionato - dopo essersi sbloccato contro il Napoli a febbraio 2025, aveva segnato una doppietta nella presenza successiva proprio contro una squadra toscana (l'Empoli).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: