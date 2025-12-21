Se non è un'ultima spiaggia, poco ci manca per la Fiorentina che, ultima in classifica, senza vittorie e con soli sei punti racimolati da inizio campionato, ospita l'Udinese al Franchi in un incontro da vincere a tutti i costi per ritrovare un barlume di speranza a pochi giorni dal Natale. Il compito non sarà così semplice per gli uomini di Vanoli dato che i friuliani sono reduci dalla prestigiosa vittoria sul Napoli e arrivano al match di oggi con tanto entusiasmo dalla propria parte. Fischio d'inizio alle ore 18.17:40

Dirige il match Mariani con Alassio e Tegoni ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Arena mentre in sala VAR ci sono Giua e Di Paolo.17:41

Vanoli opera un solo cambio rispetto alla sconfitta di settimana scorsa contro il Verona: in mediana c'è infatti Ndour dal primo minuto al posto di Sohm. Dopo l'ampio turnover visto in Conference League, tornano dal 1' De Gea tra i pali, Ranieri e Comuzzo in difesa con Pongracic, unico titolare anche giovedì a Losanna, Dodò a destra, Parisi a sinistra, Fagioli in regia e Mandragora interno. Davanti ci sono Gudmundsson e Kean.17:49

Runjaic, anche per le assenze di Bayo e Atta, non cambia nulla rispetto agli undici scesi in campo col Napoli. In attacco c'è sempre Zaniolo a supporto di Davis, sugli esterni confermati Zanoli e Bertola, in mezzo con Ekkelenkamp ci sono ancora Karlstrom e Piotrowski. Nel trio davanti a Okoye, ci sono sempre Kristensen, Kabasele e Solet.17:51

Tutto facile per la Fiorentina che chiude la prima frazione avanti di tre reti e con un uomo in più. L'episodio chiave della gara è l'espulsione di Okoye per fallo di mano fuori area, in uscita disperata su Kean. Mandragora va subito vicino al gol scheggiando l'incrocio dei pali sulla punizione seguente, poi non sbaglia al 21' sempre su calcio piazzato dopo il tocco corto di Fagioli. L'Udinese prova la reazione ma è Gudmundsson, al 42' a sferrare il colpo del KO con un sinistro incrociato che si infila nel sette. Allo scadere del recupero, arriva il tris di Ndour che affossa, forse definitivamente, l'Udinese.18:56

Fiorentina - Udinese è valevole per la giornata numero 16 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 21 dicembre alle ore 18:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Arbitro di Fiorentina - Udinese sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.

Maurizio Mariani Statistiche Stagionali Partite dirette 4 Falli fischiati 107 Fuorigioco 14 Rigori assegnati 4 Ammonizioni 15 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.7 Falli per cartellino 7.1 Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie A: 4 partite

Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie A Parma-Atalanta 1-1 13-09-2025 Serie B Sampdoria-Cesena 1-2 25-10-2025 Serie A Napoli-Inter 3-1 01-11-2025 Serie B Virtus Entella-Empoli 1-0 30-11-2025 Serie A Lecce-Torino 2-1 06-12-2025 Serie A Verona-Atalanta 3-1

Attualmente la Fiorentina si trova 20° in classifica con 9 punti (frutto di 1 vittoria, 6 pareggi e 9 sconfitte); invece l'Udinese si trova 11° in classifica con 21 punti (frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte).

La Fiorentina ha segnato 17 gol e ne ha subiti 27; l'Udinese ha segnato 17 gol e ne ha subiti 27.

In casa la Fiorentina ha fatto 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Sassuolo e il Verona ottenendo 0 punti.

L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Genoa e il Napoli ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

La Fiorentina ha incontrato nell'ultima partita il Verona perdendo 1-2 mentre L'Udinese ha incontrato il Napoli vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Rolando Mandragora con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 4 gol.

Fiorentina e Udinese si sono affrontate 98 volte in campionato. Nei precedenti match la Fiorentina ha vinto 46 volte, l'Udinese ha vinto 24 volte mentre i pareggi sono stati 28.

Fiorentina-Udinese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Fiorentina ha vinto tre delle ultime cinque partite disputate in Serie A contro l'Udinese (1N, 1P), segnando in totale 10 gol, due di media a match nel parziale. Nelle cinque precedenti aveva perso tre volte la Viola (2V), mancando l'appuntamento con il gol in tre di queste cinque partite.

L'Udinese ha vinto due volte nelle ultime quattro trasferte a Firenze in Serie A (1N, 1P) e dopo la vittoria per 2-1 il 23 dicembre 2024, cerca un bis di successi consecutivi in casa della Fiorentina che manca dal periodo 1986-1989.

La Fiorentina non ha ancora vinto in casa in questo campionato in sette partite (2N, 5P) ed è una delle quattro squadre dei maggiori cinque tornei europei in corso senza successi interni (insieme a Mainz, Levante e Wolverhampton); la Viola potrebbe collezionare otto gare casalinghe di fila senza vittoria in Serie A per la prima volta dal settembre 2019 (serie di 13 in quel caso, tra la fine del torneo 2018/19 e l'inizio del 2019/20).

Nelle ultime sei gare di campionato l'Udinese ha vinto tre volte e perso in altrettante occasioni: in tutte e tre le vittorie non ha concesso gol agli avversari, così come in due delle tre sconfitte non è riuscita ad andare a bersaglio.

Nell'era dei tre punti a vittoria, solamente l’Hellas Verona 2022/23 e il Crotone 2016/17 sono riuscite a salvarsi nonostante sei o meno punti conquistati dopo le prime 15 partite disputate nel massimo campionato. Mentre da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (2004/05), solo l’Hellas Verona 2022/23 si è salvato avendo almeno otto punti di distanza dalla zona salvezza dopo 15 partite giocate (Hellas 5 punti, Spezia 13 in quel caso).

La Fiorentina è una delle due peggiori difese del campionato (26 gol subiti, come il Torino) e la peggior difesa considerando solo i secondi tempi (14 reti incassate nelle riprese): era dal 2001/02 che la formazione toscana non incassava così tanti gol nelle prime 15 partite di un torneo di Serie A (30 in quel caso).

Solamente Inter (113), Roma (108) e Como (106) hanno collezionato più recuperi offensivi in seguito a pressing dell'Udinese (104) in questa Serie A, mentre solo Juventus e Inter (23 ciascuna) sono andate più volte al tiro dei friulani in seguito a queste situazioni di gioco nel torneo in corso (21 per i bianconeri).

Moise Kean, che è andato a segno in entrambe le gare dello scorso campionato contro l'Udinese, è il giocatore con più tiri tentati in questo campionato (58), ma è anche il peggiore del torneo per percentuale realizzativa (appena 3.45%, viste le due sole reti segnate) tra chi ha effettuato almeno 30 conclusioni finora.

Tra i portieri con almeno 10 presenze in questo campionato, solamente Leali del Genoa (64.6%) ha una percentuale di parate inferiore a David De Gea (64.9%): il portiere spagnolo è tra i pari ruolo quello che ha commesso più errori diretti che hanno portato a un tiro (quattro) ed errori diretti che hanno portato a un gol (tre) in questa Serie A.

Nel torneo 2024/25, Jurgen Ekkelenkamp - che ha fornito uno dei suoi due assist vincenti in Serie A proprio contro la Fiorentina al Franchi, nella vittoria friulana dello scorso campionato - dopo essersi sbloccato contro il Napoli a febbraio 2025, aveva segnato una doppietta nella presenza successiva proprio contro una squadra toscana (l'Empoli).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: