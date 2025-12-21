Cala il sipario allo Stadio Luigi Ferraris di Genoa! Abisso manda i titoli di coda di un match dai ritmi elevati, conclusosi con un 0-1 a favore della Dea. Dopo un primo tempo a reti bianche, in cui il Genoa subisce una pesante tegola al minuto 3' con l'espulsione di Leali, nella ripresa le squadre sembrano aprirsi di più , dando vita ad una gara con più occasioni. Per il Genoa, la soluzione da gol più importante viene dal colpo di testa di Colombo, che si libera bene dalla marcatura di Samardzic e schiaccia verso lo specchio, respinge Carnesecchi che nega l'1-0; occasione insidiosa anche quella creata dagli ospiti, con Zalewski che calcia in porta potentemente trovando però i guantoni di un attento Sommariva. Allo scadere, l'Atalanta trova la via del gol che vale tre punti preziosi: corner di Zalewski che disegna una parabola al centro dell'area avversaria, Sommariva non prende bene il tempo d'uscita e ne approfitta Hien che siglando la prima rete personale in Serie A regala un'importante vittoria alla compagine bergamasca. Dopo un discreto recupero, la gara si conclude con un trionfo ospite e con amarezza tra i giocatori rossoblu che dopo 90 minuti giocati in inferiorità numerica non riescono a mantenere neutro il risultato.
Con l'odierno trionfo l'Atalanta guadagna tre punti in più nella classifica generale, resta invece invariata la situazione del Genoa. Uomini di De Rossi e Palladino che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente contro due big, la Roma di Gasperini e l'Inter di Chivu.
90'+5'
TRIPLICE FISCHIO DI ABISSO! Genoa-Atalanta termina 0-1.22:42
90'+4'
GOL! GOL HIEN! Genoa-ATALANTA: 0-1. La sblocca allo scadere la Dea, ci pensa Isak Hien! Dagli sviluppi di un corner arriva la rete che potrebbe significare tre punti per l'Atalanta, Zalewski serve al centro un prezioso traversone, Sommariva sbaglia il tempo d'uscita e di ciò approfitta Hien che ribatte in rete facendo esplodere la panchina ospite. Vantaggio Dea ad un minuto dalla fine, assist servito da Nicola Zalewski.
Sono 5' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Marchetti, si giocherà fino al 95'.22:40
89'
Ultimo giro d'orologio al Marassi, poi sarà recupero.22:33
87'
RISPOSTA DI SOMMARIVA! Tiro da fuori velenoso da parte di Zalewski, risponde l'estremo genoano che concede soltanto un corner neutralizzando la potente conclusione dell'esterno nerazzurro.22:33
86'
Simulazione da parte di Thorsby sanzionata da Abisso, ex Samp che resta però a terra a causa di un problema alla spalla.22:32
85'
AMMONITO Morten Thorsby: sanzionata la simulazione del centrocampista.22:32
85'
Colombo salta due uomini in area avversaria, poi al momento della conclusione non riesce a calciare con il mancino e viene murato.22:31
84'
Una sostituzione ancora disponibile per Palladino, due quelle spendibili da De Rossi.22:29
83'
Sostituzione Genoa: fuori Vítor Manuel Carvalho Oliveira, dentro per lui Patrizio Masini.22:29
82'
Sostituzione Atalanta: abbandona il campo anche Sead Kolasinac, subentra Nikola Krstovic.22:29
82'
Sostituzione Atalanta: fuori Éderson José dos Santos Lourenço da Silva, dentro Marco Brescianini.22:28
80'
Punizione spendibile dal Genoa dai 30 metri, batte Ellertsson con una triettoria centrale che viene prontamente respinta dal muro di maglie bianche.22:26
80'
Ultimi 600'' di gioco, poi sarà concesso l'extra time.22:25
79'
AMMONITO Nicola Zalewski: altro subentrato che viene sanzionato dall'arbitro.22:24
77'
RISPONDE CARNESECCHI! Schema ben riuscito alla compagine casalinga, Samardzic perde la marcatura su Colombo, che con scaltrezza si tuffa di testa sul suggerimento da calcio piazzato trovando però una decisa risposta di Carnesecchi.22:23
75'
Sulemana sfida Marcandalli all'uno contro uno, efficace la scelta di tempo del giocatore rossoblu che fa perdere di vista il pallone al subentrato atalantino.22:21
73'
Abisso fa proseguire dopo un tocco di mano, attaccata però al corpo, da parte di Otoa. Rapido check da parte del VAR che conferma la decisione del direttore di gara.22:20
73'
Dopo le recenti sostituzioni, entrambi i tecnici hanno ancora a disposizione tre cambi.22:19
70'
Scocca il 70', tutto pari, 0-0 al Marassi.22:19
69'
Sostituzione Atalanmta: fuori anche Davide Zappacosta, dentro per lui Kamaldeen Sulemana.22:18
69'
Sostituzione Atalanta: abbandona il campo Lorenzo Bernasconi, lo sostituisce Nicola Zalewski.22:18
67'
Sostituzione Genoa: esce anche Caleb Ekuban, subentra Lorenzo Colombo.22:22
67'
Cambio per il Genoa, dentro Thorsby al posto di Malinovskyi.22:22
66'
Si muove qualcosa lungo le panchine, si attendono sostituzioni.22:16
66'
Riflette l'Atalanta che non forza alcuna giocata, attende il Genoa che non sceglie il pressing.22:12
64'
Ederson soffia la sfera ad Ekuban ma in maniera irregolare secondo Abisso, punizione a favore del Genoa tra le proteste generali dei giocatori bergamaschi.22:10
62'
Ennesima chiusura decisiva di Frendrup su Musah, applausi del Marassi per un'impeccabile gara finora giocata dal rossoblu.22:09
60'
AMMONITO Lazar Samardzic: fallo tattico compiuto dal subentrato.22:06
60'
Scocca il 60', ultima mezz'ora di gioco e parziale ancora fisso sullo 0-0.22:06
59'
Norton Cuffy non trova soluzioni avanzate ed è costretto a tornare da Marcandalli, palla difficile per il centrale rossoblu che senza indugio rinvia in avanti verso i propri centravanti.22:05
57'
Sostituzione Atalanta: fuori dal campo Daniel Maldini, lo sostituisce Lazar Samardzic.22:02
55'
Maldini riceve il pallone, Marcandalli aggredisce in maniera decisa ma regolare, ex Monza costretto a tornare dai propri difensori.22:01
52'
Zappacosta si proietta verso la porta avversaria, poi tenta il traversone ma è impreciso e la sfera torna tra i piedi dei rossoblu.21:58
49'
Musah si insedia in area avversaria costringendo Frendrup a concedere il calcio d'angolo, pallone in mezzo da parte di Bernasconi che pesca Ederson, poi conclusione strozzata da parte del brasiliano.21:55
47'
OCCASIONE GENOA! Iniziativa personale da parte di Norton-Cuffy che arriva sul fondo e opera un cross basso a centro area. Vitinha calcia a botta sicura ma colpisce il palo esterno.21:56
46'
Il primo possesso del secondo tempo è amministrato dal Genoa.21:52
46'
SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.21:51
Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.21:34
Si chiude la prima frazione di gioco al Marassi, parziale fisso sullo 0-0. Termina a reti bianche il primo tempo di questa equilibrata sfida, una gara iniziata subito in salita per il Genoa, che al minuto 3', dopo un'ingenuità di Cuffy N., perde Leali a causa di un fallo tattico che costa il rosso diretto all'estremo rossoblu. Prosegue una gara tuttavia equilibrata, non si rintraccia alcuna occasione realmente insidiosa da entrambe le parti, Dea che spinge molto consapevole della superiorità numerica ma la compagine di De Rossi prosegue comunque il gioco a viso aperto, chiudendo spazi quando necessario. Pericoloso in più frangenti un ispirato Daniel Maldini, che a metà del primo tempo ottiene una punizione velenosa dal limite dell'area, non riuscendo però a concretizzare. Nel finale aumenta il ritmo la formazione bergamasca, ma al 47' Abisso manda tutti nel tunnel.21:34
45'+2'
FISCHIO DI ABISSO: termina il primo tempo.21:33
45'
Sono centoventi i secondi addizionali segnalati dal direttore di gara, si giocherà fino al 47'.21:32
44'
Ultimo giro d'orologio in questa prima parte di sfida, poi possibile recupero.21:31
44'
Suggerimento profondo verso Scamacca, Vasquez è attento ed ancora una volta anticipa il centravanti azzurro.21:31
43'
Recupero che non sarà eccessivamente copioso, si presumono 2' di extra time al Marassi.21:30
40'
Scocca il 40', tutto ancora pari in terra ligure.21:26
39'
Buona la chiusura di Frendrup sull'offensiva avversaria, calcio d'angolo per i bergamaschi di cui si incarica Maldini.21:25
37'
A terra Vitinha dopo uno scontro con De Roon, fa giocare Abisso che non ritiene irregolare il contrasto.21:25
36'
Sale ora il ritmo dei nerazzurri, Genoa che è chiamato a difendersi a dieci dalla fine del primo tempo.21:23
34'
Palla a memoria da parte di De Ketelaere che trova l'inserimento di Kolasinac, torsione imperfetta del difensore della Dea che non indirizza in porta.21:22
31'
Rimessa laterale a favore del Genoa, possesso rossoblu al 31'.21:18
28'
Corner a favore del Genoa, colpo di testa impreciso da parte di Marcandalli che non trova lo specchio, sarà rinvio dal fondo con Carnesecchi.21:14
26'
Genoa che nonostante l'inferiorità numerica sembra giocare a viso aperto, gara equilibrata finora al Marassi.21:12
25'
Espulsione per un membro della panchina di De Rossi, gioco che ora può proseguire.21:11
22'
Buon calcio di punizione guadagnato da Daniel Maldini al limite dell'area casalinga, punizione per la Dea da posizione invitante.21:08
20'
Fallo in attacco compiuto da Scamacca, punizione Genoa dalla propria area di rigore e squadre che si riposizionano.21:06
19'
Giropalla dei bergamaschi in attesa dello spazio giusto, chiude bene il Genoa che non lascia spiragli. Soltanto corner per la Dea al minuto 19'.21:05
17'
Vasquez colpisce ed indirizza verso lo specchio, respinge Carnesecchi che allontana la minaccia rossoblu.21:03
16'
Eccesso di sicurezza da parte di Zappacosta, che sulla pressione avversaria concede un corner al Genoa.21:02
15'
Conclusione dalla lunga distanza da parte di Ederson, corpo troppo all'indietro da parte del brasiliano che perde l'equilibrio e spedisce oltre la traversa.21:01
12'
Punizione dai 35 metri per il Genoa, se ne incarica Malinovskyi ma la sfera viene respinta da Ederson.20:58
10'
Primo giro dalla bandierina a favore dei nerazzurri, lo guadagna De Ketelaere dopo una conclusione respinta da un attento Sommariva.20:56
9'
Rinvio profondo di Sommariva verso Vitinha, tentativo di stop da parte del portoghese che non va però a buon fine, possesso Dea.20:55
8'
Spinge ora l'Atalanta optando per una manovra rapida e offensiva, Genoa che attende pazientemente.20:54
5'
Ora la palla inattiva è spendibile dall'Atalanta, Scamacca batte direttamente in porta ma non centra lo specchio. Rinvio dal fondo per il subentrato Sommariva.20:52
Tegola durissima per il Grifone al minuto 3', ingenuità di Norton Cuffy alla quale l'estremo Leali deve rimediare con un fallo da ultimo uomo su Maldini. Genoa in dieci.20:50
3'
ESPULSO Nicola Leali: espulsione diretta per l'estremo genoano che è costretto a compiere un fallo da ultimo uomo.20:49
2'
Primo corner del match, è a favore del Genoa. Martin batte al centro dell'area avversaria ma non trova soluzioni amiche.20:48
1'
Il primo pallone del match è giostrato dalla Dea, subito palla in avanti per Scamacca che però non può arrivare sul suggerimento di Carnesecchi.20:47
1'
PARTITI! Al via Genoa-Atalanta.20:46
Fischio d’inizio programmato alle ore 20:45.20:43
I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.20:42
FORMAZIONI UFFICIALI: ATALANTA (3-4-1-2). Ospiti che rispondono con: Carnesecchi; De Roon-Hien-Kolasinac; Zappacosta-Ederson-Musah-Bernasconi; De Ketelaere; Scamacca-Maldini. Allenatore: Raffaele Palladino. A disposizione: Sportiello, Rossi, Ahanor, Scalvini, Brescianini, Samardzic, Krstovic, Sulemana, Zalewski.20:42
FORMAZIONI UFFICIALI: GENOA (3-5-2). Scendono in campo: Leali; Marcandalli-Otoa-Vasquez; Norton Cuffy-Frendrup-Malinovskyi-Ellertsson-Martin; Vitinha-Ekuban. Allenatore: Daniele De Rossi. A disposizione: Sommariva-Lysionok-Colombo-Thorsby-Carboni-Sabelli-Venturino-Masini-Stanciu-Ekhator-Fini-Ostigard.20:28
A coadiuvare il fischietto palermitano sono designati gli assistenti di linea Di Gioia-Barone; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Marchetti di Ostia; postazione VAR presidiata dal Sig. Gariglio, ausiliato dall’A.VAR Gariglio.20:00
La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Rosario Abisso, della sezione di Palermo.20:00
Luci accese allo Stadio Marassi di Genoa, è tempo di Genoa-Atalanta! A chiudere questa copiosa domenica di A ci sono Grifoni e Dea, in un match che mette in palio tre punti fondamentali ai fini della classifica generale. Momentaneamente, il Genoa è fisso al 16^ posto con 14 punti sinora collezionati e proviene da una sconfitta per 1-2 giocata a viso aperto contro l’Inter di Chivu; 12^ posizione invece quella presidiata dai Nerazzurri bergamaschi, che sono a difesa di un bottino di 19 punti totalizzati nelle prime 15 di stagione.19:59
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Genoa-Atalanta, gara valida per il turno numero 16 del Campionato di Serie A Enilive.19:59
Dove si gioca la partita:
Stadio: Luigi Ferraris Città: Genova Capienza: 36685 spettatori19:59
Sostituzione: esce Aarón Martín ed entra Daniele Sommariva (Genoa)
57'
Sostituzione: esce Daniel Maldini ed entra Lazar Samardzic (Atalanta)
60'
Ammonito Lazar Samardzic (Atalanta)
67'
Sostituzione: esce Caleb Ekuban ed entra Lorenzo Colombo (Genoa)
69'
Sostituzione: esce Davide Zappacosta ed entra Kamaldeen Sulemana (Atalanta)
79'
Ammonito Nicola Zalewski (Atalanta)
82'
Sostituzione: esce Sead Kolasinac ed entra Nikola Krstovic (Atalanta)
83'
Sostituzione: esce Vítinha ed entra Patrizio Masini (Genoa)
85'
Ammonito Morten Thorsby (Genoa)
94'
Gol di Isak Hien (Atalanta)
PREPARTITA
Genoa - Atalanta è valevole per la giornata numero 16 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 21 dicembre alle ore 20:45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Arbitro di Genoa - Atalanta sarà Rosario Abisso. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.
Rosario Abisso
Attualmente il Genoa si trova 17° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 9° in classifica con 22 punti (frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte). Il Genoa ha segnato 16 gol e ne ha subiti 24; l'Atalanta ha segnato 20 gol e ne ha subiti 18.
In casa il Genoa ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa l'Atalanta ha totalizzato 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte). Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, l'Inter e l'Atalanta ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Verona e il Cagliari ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Genoa ha incontrato nell'ultima partita l'Atalanta perdendo 0-1 mentre L'Atalanta ha incontrato il Cagliari vincendo 2-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Leo Østigård con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Gianluca Scamacca con 5 gol.
Genoa e Atalanta si sono affrontate 80 volte in campionato. Nei precedenti match il Genoa ha vinto 26 volte, l'Atalanta ha vinto 28 volte mentre i pareggi sono stati 26.
Genoa-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Genoa ha vinto solo una delle ultime 17 gare (4N, 12P) di Serie A contro l’Atalanta (3-1 il 22 dicembre 2018, autogol di Tolói, seguito dai centri di Lazovic e Piatek), parziale in cui ha subito 40 gol, una media di 2.4 a incontro. La Dea si è imposta in tutte le ultime quattro sfide di campionato con il Grifone, segnando sempre almeno due gol.
L’Atalanta ha vinto ben sette delle ultime nove trasferte (1N, 1P) di Serie A contro il Genoa, dopo che non aveva trovato alcun successo nelle nove precedenti (5N, 4P).
L’ultima rete subita dal Genoa su punizione diretta in Serie A risale proprio alla sfida contro l’Atalanta dell’11 febbraio 2024: gol di Teun Koopmeiners nel 4-1 per i nerazzurri al Ferraris. Da quel momento il Grifone ha incassato 89 gol nel massimo torneo, ma nessuno su punizione diretta.
L'Atalanta con Raffaele Palladino ha cambiato passo: cinque vittorie nelle ultime sette gare giocate in tutte le competizioni (2P), dopo che nella prima parte di stagione con Juric in panchina aveva ottenuto solamente quattro vittorie in 15 gare giocate (8N, 3P).
Nelle sei gare alla guida del Genoa, Daniele De Rossi ha ottenuto due vittorie, due pareggi e due sconfitte: tra i due ko, oltre a quello contro l'Inter nell'ultimo turno di campionato, c'è anche quello in Coppa Italia contro l'Atalanta (4-0 per i nerazzurri a Bergamo negli ottavi di finale il 3 dicembre 2025).
Solo la Fiorentina (due) ha raccolto meno punti in casa del Genoa in questo campionato (sei, come Parma, Pisa e Verona) e solo il Pisa (una sola rete) ha segnato meno gol in gare interne rispetto ai rossoblù finora (appena cinque in otto gare casalinghe).
L'Atalanta arriva da tre sconfitte consecutive in trasferta in campionato e non colleziona quattro ko di fila in gare esterne di Serie A addirittura da dicembre 2013, con Stefano Colantuono in panchina.
Da quando è arrivato Raffaele Palladino, l'Atalanta è prima in Serie A per recuperi offensivi in seguito a pressing (33), mentre nella prima parte di campionato con Juric in panchina era addirittura 14esima in questa speciale classifica (60 recuperi offensivi).
Nelle cinque gare di campionato con De Rossi in panchina, Vìtinha ha segnato due gol e fornito un assist vincente, tante partecipazioni quante quelle accumulate nelle precedenti 22 presenze in Serie A prima dell'approdo dell'attuale tecnico; quattro dei suoi sei gol segnati nel massimo torneo con la maglia rossoblù, sono arrivati al Ferraris.
Gianluca Scamacca, che ha segnato i primi otto gol in Serie A con la maglia del Genoa nel campionato 2020/21, ha partecipato ad almeno un gol in tutte le ultime quattro presenze considerando tutte le competizioni (quattro reti e un assist) e non è mai arrivato in carriera a cinque gare di fila con almeno una rete o un assist da quando milita in massima serie; per lui nel massimo torneo una doppietta contro il Grifone, con la maglia però del Sassuolo nell'ottobre 2021.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: