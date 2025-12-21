Con l'odierno trionfo l'Atalanta guadagna tre punti in più nella classifica generale, resta invece invariata la situazione del Genoa. Uomini di De Rossi e Palladino che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente contro due big, la Roma di Gasperini e l'Inter di Chivu.

Cala il sipario allo Stadio Luigi Ferraris di Genoa! Abisso manda i titoli di coda di un match dai ritmi elevati, conclusosi con un 0-1 a favore della Dea. Dopo un primo tempo a reti bianche, in cui il Genoa subisce una pesante tegola al minuto 3' con l'espulsione di Leali, nella ripresa le squadre sembrano aprirsi di più , dando vita ad una gara con più occasioni. Per il Genoa, la soluzione da gol più importante viene dal colpo di testa di Colombo, che si libera bene dalla marcatura di Samardzic e schiaccia verso lo specchio, respinge Carnesecchi che nega l'1-0; occasione insidiosa anche quella creata dagli ospiti, con Zalewski che calcia in porta potentemente trovando però i guantoni di un attento Sommariva. Allo scadere, l'Atalanta trova la via del gol che vale tre punti preziosi: corner di Zalewski che disegna una parabola al centro dell'area avversaria, Sommariva non prende bene il tempo d'uscita e ne approfitta Hien che siglando la prima rete personale in Serie A regala un'importante vittoria alla compagine bergamasca. Dopo un discreto recupero, la gara si conclude con un trionfo ospite e con amarezza tra i giocatori rossoblu che dopo 90 minuti giocati in inferiorità numerica non riescono a mantenere neutro il risultato.

Luci accese allo Stadio Marassi di Genoa, è tempo di Genoa-Atalanta! A chiudere questa copiosa domenica di A ci sono Grifoni e Dea, in un match che mette in palio tre punti fondamentali ai fini della classifica generale. Momentaneamente, il Genoa è fisso al 16^ posto con 14 punti sinora collezionati e proviene da una sconfitta per 1-2 giocata a viso aperto contro l’Inter di Chivu; 12^ posizione invece quella presidiata dai Nerazzurri bergamaschi, che sono a difesa di un bottino di 19 punti totalizzati nelle prime 15 di stagione.19:59

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Genoa - Atalanta? La gara tra Genoa e Atalanta si giocherà domenica 21 dicembre 2025 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Genoa - Atalanta? L'arbitro del match sarà Rosario Abisso Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Genoa - Atalanta sarà Matteo Gariglio Dove si gioca Genoa - Atalanta? La partita si gioca a Genova In che stadio si gioca Genoa - Atalanta? Stadio Luigi Ferraris Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Genoa è Leo Østigård con 3 gol, mentre il capocannoniere dell'Atalanta è Gianluca Scamacca con 5 gol Quale è stato il risultato finale di Genoa - Atalanta? La gara tra Genoa e Atalanta si è conclusa con il risultato di 0-1 Chi sono stati i marcatori della partita Genoa - Atalanta? Il marcatore dell'Atalanta è stato Isak Hien al 94'

PREPARTITA

Genoa - Atalanta è valevole per la giornata numero 16 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 21 dicembre alle ore 20:45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Arbitro di Genoa - Atalanta sarà Rosario Abisso. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Rosario Abisso Statistiche Stagionali Partite dirette 5 Falli fischiati 149 Fuorigioco 13 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 14 Espulsioni 1 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 9.9 Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie A: 5 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2025 Serie A Torino-Fiorentina 0-0 20-09-2025 Serie B Monza-Sampdoria 1-0 05-10-2025 Serie A Bologna-Pisa 4-0 29-10-2025 Serie A Genoa-Cremonese 0-2 08-11-2025 Serie A Lecce-Verona 0-0 04-12-2025 Serie B Juve Stabia-Bari 0-0 21-12-2025 Serie A Genoa-Atalanta 0-1

Attualmente il Genoa si trova 17° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 9° in classifica con 22 punti (frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte).

Il Genoa ha segnato 16 gol e ne ha subiti 24; l'Atalanta ha segnato 20 gol e ne ha subiti 18.

In casa il Genoa ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa l'Atalanta ha totalizzato 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte).

Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, l'Inter e l'Atalanta ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Verona e il Cagliari ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Genoa ha incontrato nell'ultima partita l'Atalanta perdendo 0-1 mentre L'Atalanta ha incontrato il Cagliari vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Leo Østigård con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Gianluca Scamacca con 5 gol.

Genoa e Atalanta si sono affrontate 80 volte in campionato. Nei precedenti match il Genoa ha vinto 26 volte, l'Atalanta ha vinto 28 volte mentre i pareggi sono stati 26.

Genoa-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Genoa ha vinto solo una delle ultime 17 gare (4N, 12P) di Serie A contro l’Atalanta (3-1 il 22 dicembre 2018, autogol di Tolói, seguito dai centri di Lazovic e Piatek), parziale in cui ha subito 40 gol, una media di 2.4 a incontro. La Dea si è imposta in tutte le ultime quattro sfide di campionato con il Grifone, segnando sempre almeno due gol.

L’Atalanta ha vinto ben sette delle ultime nove trasferte (1N, 1P) di Serie A contro il Genoa, dopo che non aveva trovato alcun successo nelle nove precedenti (5N, 4P).

L’ultima rete subita dal Genoa su punizione diretta in Serie A risale proprio alla sfida contro l’Atalanta dell’11 febbraio 2024: gol di Teun Koopmeiners nel 4-1 per i nerazzurri al Ferraris. Da quel momento il Grifone ha incassato 89 gol nel massimo torneo, ma nessuno su punizione diretta.

L'Atalanta con Raffaele Palladino ha cambiato passo: cinque vittorie nelle ultime sette gare giocate in tutte le competizioni (2P), dopo che nella prima parte di stagione con Juric in panchina aveva ottenuto solamente quattro vittorie in 15 gare giocate (8N, 3P).

Nelle sei gare alla guida del Genoa, Daniele De Rossi ha ottenuto due vittorie, due pareggi e due sconfitte: tra i due ko, oltre a quello contro l'Inter nell'ultimo turno di campionato, c'è anche quello in Coppa Italia contro l'Atalanta (4-0 per i nerazzurri a Bergamo negli ottavi di finale il 3 dicembre 2025).

Solo la Fiorentina (due) ha raccolto meno punti in casa del Genoa in questo campionato (sei, come Parma, Pisa e Verona) e solo il Pisa (una sola rete) ha segnato meno gol in gare interne rispetto ai rossoblù finora (appena cinque in otto gare casalinghe).

L'Atalanta arriva da tre sconfitte consecutive in trasferta in campionato e non colleziona quattro ko di fila in gare esterne di Serie A addirittura da dicembre 2013, con Stefano Colantuono in panchina.

Da quando è arrivato Raffaele Palladino, l'Atalanta è prima in Serie A per recuperi offensivi in seguito a pressing (33), mentre nella prima parte di campionato con Juric in panchina era addirittura 14esima in questa speciale classifica (60 recuperi offensivi).

Nelle cinque gare di campionato con De Rossi in panchina, Vìtinha ha segnato due gol e fornito un assist vincente, tante partecipazioni quante quelle accumulate nelle precedenti 22 presenze in Serie A prima dell'approdo dell'attuale tecnico; quattro dei suoi sei gol segnati nel massimo torneo con la maglia rossoblù, sono arrivati al Ferraris.

Gianluca Scamacca, che ha segnato i primi otto gol in Serie A con la maglia del Genoa nel campionato 2020/21, ha partecipato ad almeno un gol in tutte le ultime quattro presenze considerando tutte le competizioni (quattro reti e un assist) e non è mai arrivato in carriera a cinque gare di fila con almeno una rete o un assist da quando milita in massima serie; per lui nel massimo torneo una doppietta contro il Grifone, con la maglia però del Sassuolo nell'ottobre 2021.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: