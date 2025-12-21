Vince di misura il Torino contro il Sassuolo. Seconda vittoria in trasferta in stagione per i granata, questa volta grazie al rigore siglato da Vlasic e conquistato da Simeone. Il Sassuolo, privo di Berard, Thorstvedt e Pinamonti, crea pochissimo e non riesce a riagguantare il pareggio. La squadra di Baroni vince e sale in classifica.

Il Sassuolo ha vinto solo quattro volte nei 22 precedenti contro il Torino in Serie A (9N, 9P): tra le squadre affrontate almeno cinque volte nella competizione, solo contro Napoli e Roma, la squadra neroverde ha una percentuale di successi inferiore a quella contro i granata (18.2%, come contro la Juventus).14:29

Ben sette dei 22 confronti tra Sassuolo e Torino in Serie A sono terminati 1-1, tra cui tre volte nelle ultime cinque sfide: quella granata è infatti la squadra contro cui i neroverdi hanno pareggiato più volte con il punteggio di 1-1 nella competizione.14:29

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Sassuolo - Torino? La gara tra Sassuolo e Torino si giocherà domenica 21 dicembre 2025 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Sassuolo - Torino? L'arbitro del match sarà Andrea Calzavara Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Sassuolo - Torino sarà Paolo Silvio Mazzoleni Dove si gioca Sassuolo - Torino? La partita si gioca a Reggio Emilia In che stadio si gioca Sassuolo - Torino? Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Sassuolo è Andrea Pinamonti con 4 gol, mentre il capocannoniere del Torino è Giovanni Simeone con 4 gol Quale è stato il risultato finale di Sassuolo - Torino? La gara tra Sassuolo e Torino si è conclusa con il risultato di 0-1 Chi sono stati i marcatori della partita Sassuolo - Torino? Il marcatore del Torino è stato Nikola Vlasic al 66'

PREPARTITA

Sassuolo - Torino è valevole per la giornata numero 16 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 21 dicembre alle ore 15:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Arbitro di Sassuolo - Torino sarà Andrea Calzavara. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Andrea Calzavara Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso: Serie B: 8 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2025 Coppa Italia Empoli-Reggiana 1-1 23-08-2025 Serie B Virtus Entella-Juve Stabia 1-1 13-09-2025 Serie B Modena-Bari 3-0 24-09-2025 Coppa Italia Verona-Venezia 0-0 30-09-2025 Serie B Juve Stabia-Mantova 2-1 18-10-2025 Serie B Spezia-Cesena 1-2 28-10-2025 Serie B Pescara-Avellino 1-1 07-11-2025 Serie B Spezia-Bari 1-1 28-11-2025 Serie B Cesena-Modena 1-0 13-12-2025 Serie B Catanzaro-Avellino 1-0

Attualmente il Sassuolo si trova 10° in classifica con 21 punti (frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte); invece il Torino si trova 12° in classifica con 20 punti (frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte).

Il Sassuolo ha segnato 21 gol e ne ha subiti 20; il Torino ha segnato 16 gol e ne ha subiti 26.

In casa il Sassuolo ha fatto 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte). Fuori casa il Torino ha totalizzato 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte).

Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, la Fiorentina e il Milan ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, il Milan e la Cremones ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Sassuolo ha incontrato nell'ultima partita il Milan pareggiando 2-2 mentre Il Torino ha incontrato la Cremonese vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Domenico Berardi con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Baroni è Giovanni Simeone con 4 gol.

Sassuolo e Torino si sono affrontate 22 volte in campionato. Nei precedenti match il Sassuolo ha vinto 4 volte, il Torino ha vinto 9 volte mentre i pareggi sono stati 9.

Ben otto degli 11 confronti in casa del Sassuolo tra queste due squadre in Serie A sono terminati in pareggio (una vittoria neroverde e due del Torino completano il bilancio al Mapei Stadium): quella granata è la squadra contro cui la formazione emiliana conta più pareggi casalinghi in Serie A.

Nelle ultime 10 giornate di campionato, il Sassuolo non ha mai ripetuto per due volte di fila lo stesso risultato (nell'ultima pareggio 2-2 al Meazza contro il Milan): quattro vittorie, tre pareggi e tre sconfitte nel parziale.

Dopo una serie di sei partite senza vincere (3N, 3P), il Torino ha vinto 1-0 l'ultima partita di campionato contro la Cremonese: i granata non ottengono due successi di fila in Serie A da ottobre e due vittorie di fila senza subire gol da marzo 2024.

Solo il Sunderland (26 in 16 giornate) ha raccolto più punti del Sassuolo (21 in 15 turni) tra le squadre neopromosse in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: i neroverdi hanno eguagliato il loro terzo miglior score dopo le prime 15 partite di un massimo campionato (21 punti come nel 2018/19, soltanto nel 2015/16 e nel 2020/21 - entrambe 26 punti - hanno fatto meglio dopo altrettante gare giocate nel torneo).

Nonostante i 26 gol subiti (peggior difesa del torneo insieme alla Fiorentina), il Torino ha collezionato ben sei clean sheets finora: soltanto Lazio (otto), Inter, Milan e Roma (sette ciascuna) hanno chiuso più partite con la porta inviolata rispetto ai granata nel campionato in corso.

Anche contro il Milan, il Sassuolo ha trovato il gol nell'ultima mezz'ora di gioco: sono ben 11 le reti segnate dai neroverdi in questo campionato dal 61' in poi (solo l'Inter con 15 ha fatto meglio); in generale, il 52% dei gol della squadra di Grosso è arrivato in quella frazione di gioco (11 su 21) e solo il Cagliari (53%, 8 su 15) vanta una percentuale migliore in questa Serie A.

Andrea Pinamonti - quattro gol e due assist finora in questo campionato - è andato a bersaglio nelle ultime due sfide di Serie A tra Sassuolo e Torino giocate al Mapei Stadium: rete nell'1-1 del 10 febbraio 2024 e rete nell'1-1 del 3 aprile 2023.

Il Sassuolo è il bersaglio preferito in Serie A di Duván Zapata e l'unica squadra contro cui ha raggiunto la doppia cifra di reti nel massimo torneo; dei suoi 10 gol ai neroverdi, l'ultimo è arrivato proprio nell'ultima sfida giocata tra queste due squadre al Mapei Stadium (rete nell'1-1 del 10 febbraio 2024).

