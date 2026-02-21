Partita bloccata che vede il Cagliari giocare meglio il primo tempo, sfiorando anche la rete in più di un'occasione, nella ripresa la Lazio cresce, ma non riesce mai a sfondare. Nel finale i sardi rimangono in dieci per il doppio giallo a Mina, i biancocelesti si buttano in avanti e sfiorano il gol con Cataldi.
Un pareggio che soddisfa più il Cagliari che si porta a 29 lunghezze, a +8 dalla zona retrocessione. La Lazio va a 34 punti, a -1 dal Sassuolo ora ottavo.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
90'+5'
Fine partita: CAGLIARI - LAZIO 0-0.22:37
90'+3'
CATALDI! Lazio tutta in avanti, passaggio al limite dell'area per Cataldi che calcia di prima e sfiora l'incrocio dei pali.22:36
90'
Ci saranno 5 minuti di recupero.22:32
88'
Sostituzione nel Cagliari, entra Zappa per Kilicsoy.22:30
87'
Punizione calciata sul primo palo da Cataldi, Caprile riesce a metterci una pezza.22:30
85'
Secondo cartellino giallo per Mina, fallo al limite dell'area sul neoentrato Noslin.22:27
84'
Sostituzione nella Lazio, entra Noslin per Zaccagni.22:27
84'
Lungo fraseggio della Lazio, palla a Marusic che prova la conclusione dalla distanza ma non trova lo specchio della porta.22:26
80'
Destro di Palestra da fuori area, la conclusione rasoterra non trova lo specchio della porta.22:22
78'
Galoppata di Idrissi e conclusione insidiosa da fuori area, Provedel si allunga e devia in angolo.22:21
73'
Sostituzione anche nel Cagliari, entra Trepy per Esposito.22:15
72'
Dentro anche Tavares per Pellegrini.22:14
72'
Nella Lazio entra Ratkov per Maldini.22:14
69'
Va in gol in Cagliari con Palestra che entra in area, rientra sul sinistro e batte Provedel. L'esterno era però partito in posizione di fuorigioco.22:12
65'
Ci prova Sulemana dalla distanza, conclusione centrale, blocca Provedel.22:07
64'
Cartellino giallo per Provstgaard, entrata in ritardo su Palestra.22:06
60'
Dentro anche Cancellieri per Isaksen.22:01
60'
Sostituzione nella Lazio, entra Cataldi per Rovella.22:01
58'
Problemi ad una spalla per Rovella, il giocatore a terra non sembra poter continuare.22:01
56'
Cartellino giallo per Ze Pedro, fallo su Rovella.21:59
54'
Ci prova Taylor dalla distanza, conclusione rasoterra, Caprile blocca con sicurezza.21:56
52'
Sponda di Mina, Dossena controlla in area, si gira e prova la concusione. Palla alta.21:54
50'
Lungo possesso palla della Lazio in questo avvio, i biancocelesti però non riescono a trovare varchi.21:52
46'
Inizia il secondo tempo di CAGLIARI - LAZIO. Si riparte senza sostituzioni.21:47
Partita bloccata e senza grandi emozioni, è la squadra di casa a sfiorare il gol, prima con un palo colpito da Ze Pedro, poi con un colpo di testa di Adopo che finisce a lato. La Lazio tiene palla ma non riesce a rendersi pericolosa.21:32
45'+2'
Fine primo tempo: CAGLIARI - LAZIO 0-0.21:32
45'+1'
Cartellino giallo per Pellegrini, trattenuta ai danni di Palestra.21:31
45'
Ci saranno 2 minuti di recupero.21:31
42'
Finisce la partita di Mazzitelli, al suo posto entra Idrissi.21:27
41'
Problemi muscolari per Mazzitelli che non sembra poter continuare.21:26
38'
Tiro cross di Taylor dal fondo, Caprile per on correre rischi manda in angolo.21:23
37'
ESPOSITO! Palestra serve Adopo in profondità, pallone servito al centro per Esposito che calcia di prima ma colpisce l'esterno della rete.21:22
33'
Calcio d'angolo per il Cagliari, batte ancora Esposito, Mazzitelli colpisce non benissimo di testa, palla alta sopra la traversa.21:18
30'
Mezz'ora di gioco, partita che dopo un buon avvio è calata di intensità, molti falli in questa fase.21:15
25'
Cartellino giallo per Mina per aver atterrato Maldini sulla trequarti.21:11
24'
ADOPO! Cross di Obert dalla sinistra, Adopo prende il tempo e stacca di testa. Palla di un soffio alla sinistra di Provedel.21:09
19'
Zaccagni crossa in area, Isaksen prova a colpire di testa ma Ze Pedro riesce a deviarla in angolo.21:04
18'
Aumenta la pressione del Cagliari che sta salendo con il baricentro.21:03
14'
PALO DEL CAGLIARI! Calcio d'angolo di Esposito, Ze Pedro stacca di testa e colpisce il palo esterno.20:59
9'
Ritmi alti in questi primi minuti, le due squadre giocano a viso aperto.21:00
4'
Subito aggressiva la Lazio, il Cagliari si difende con ordine.21:00
1'
FISCHIO D’INIZIO DI CAGLIARI - LAZIO. Arbitra Rapuano.20:45
Nel Cagliari spazio alla coppia d'attacco formata da Esposito e Kilicsoy. Difesa a tre con Dossena, Mina e Ze Pedro. In porta Caprile. Nella Lazio torna dal primo minuto Zaccagni, che completerà l'attacco assieme a Isaksen e a Maldini che agirà come punta. In difesa non c'è Gila, fuori per infortunio, al suo posto la coppia centrale formata da Provstgaard e Romagnoli.20:02
Formazione LAZIO (4-3-3): Provedel - Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Pellegrini - Belahyane, Rovella, Taylor - Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disposizione: Motta, Furlanetto, Patric, Dele Bashiru, Noslin, Nuno Tavares, Dia, Ratkov, Cancellieri, Hysaj, Przyborek, Cataldi.19:58
Formazione CAGLIARI (3-5-2): Caprile - Dossena, Mina, Ze Pedro - Palestra, Sulemana, Mazzitelli, Adopo, Obert - Esposito, Kilicsoy. A disposizione: Sherri, Ciocci, Idrissi, Juan Rodriguez, Raterink, Albarracin, Liteta, Zappa, Pavoletti, Mendy, Trepy.19:57
Gli ultimi precedenti sono favorevoli ai biacocelesti, infatti il Cagliari non vince da 21 partite di Serie A contro la Lazio. Tre pareggi e ben 18 sconfitte. L'ultimo successo degli isolani risale al 19 maggio 2013, 1-0 grazie alla rete di Dessena.17:35
Dopo le sconfitte con Lecce e Roma, il Cagliari prova a ripartire ospitando la Lazio. I biancocelesti a loro volta non vincono in campionato da quattro turni, ma cercheranno di ricominciare a macinare punti, anche se le posizioni europee sono abbastanza lontane.17:33
Dove si gioca la partita:
Stadio: Unipol Domus Città: Cagliari Capienza: 16233 spettatori17:33
La gara tra Cagliari e Lazio si giocherà sabato 21 febbraio 2026 alle ore 20:45
PREPARTITA
Cagliari - Lazio è valevole per la giornata numero 26 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 21 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Unipol Domus di Cagliari. Arbitro di Cagliari - Lazio sarà Antonio Rapuano. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.
Antonio Rapuano
Statistiche Stagionali
Partite dirette
5
Falli fischiati
140
Fuorigioco
14
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
19
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.8
Falli per cartellino
7.3
Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso:
Serie A: 5 partite
Serie B: 9 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
30-08-2025
Serie B
Spezia-Catanzaro 0-0
20-09-2025
Serie A
Verona-Juventus 1-1
30-09-2025
Serie B
Calcio Padova-Avellino 2-2
18-10-2025
Serie B
Frosinone-Monza 0-1
28-10-2025
Serie B
Reggiana-Modena 1-0
02-11-2025
Serie A
Fiorentina-Lecce 0-1
29-11-2025
Serie B
Südtirol-Avellino 0-1
13-12-2025
Serie B
Cesena-Mantova 3-2
19-12-2025
Serie B
Bari-Catanzaro 1-2
04-01-2026
Serie A
Verona-Torino 0-3
17-01-2026
Serie B
Monza-Frosinone 2-2
30-01-2026
Serie B
Bari-Palermo 0-3
08-02-2026
Serie A
Lecce-Udinese 2-1
21-02-2026
Serie A
Cagliari-Lazio 0-0
Attualmente il Cagliari si trova 13° in classifica con 29 punti (frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte); invece la Lazio si trova 9° in classifica con 34 punti (frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte). Il Cagliari ha segnato 28 gol e ne ha subiti 35; la Lazio ha segnato 26 gol e ne ha subiti 25. La partita di andata Lazio - Cagliari si è giocata il 3 novembre 2025 e si è conclusa 2-0.
In casa il Cagliari ha fatto 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa la Lazio ha totalizzato 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte). Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Lecce e la Lazio ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, la Juventus e l'Atalanta ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Cagliari ha incontrato nell'ultima partita la Lazio pareggiando 0-0 mentre La Lazio ha incontrato l'Atalanta perdendo 0-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Semih Kiliçsoy con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Matteo Cancellieri con 3 gol.
Cagliari e Lazio si sono affrontate 77 volte in campionato. Nei precedenti match il Cagliari ha vinto 17 volte, la Lazio ha vinto 43 volte mentre i pareggi sono stati 17.
Cagliari-Lazio ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Cagliari non vince da 21 partite di Serie A contro la Lazio - tre pareggi e ben 18 sconfitte nel parziale - l'ultimo successo degli isolani contro i biancocelesti nel massimo campionato risale al 19 maggio 2013: 1-0 grazie alla rete decisiva di Daniele Dessena.
La Lazio ha vinto tutte le ultime sei partite di Serie A disputate contro il Cagliari; i capitolini potrebbero infilare più successi consecutivi contro i rossoblù per la prima volta nel massimo campionato (sei anche tra il 2018 e il 2021, sotto la gestione di Simone Inzaghi).
Dopo avere vinto tutti i primi cinque incroci casalinghi in assoluto in Serie A contro la Lazio, il Cagliari ha conquistato lo stesso numero di successi in tutte le successive 33 gare interne contro i biancocelesti nella competizione (11N, 17P), perdendo tutte le sei più recenti, con un punteggio complessivo di 14-4.
Dopo tre vittorie di fila, il Cagliari ha perso le ultime due gare di campionato, entrambe per 0-2; gli isolani potrebbero subire tre ko consecutivi per la prima volta in Serie A da dicembre 2024 (quattro in quel caso), mentre non collezionano tre sconfitte di fila senza andare in gol da settembre dello stesso anno, sempre con Davide Nicola come allenatore.
Dopo tre sconfitte interne di fila rimediate tra settembre e ottobre scorsi, il Cagliari ha perso soltanto due delle ultime sette partite (3V, 2N) giocate all'Unipol Domus in questo campionato; tuttavia, una di queste è arrivata proprio nell'ultimo turno contro il Lecce (0-2).
La Lazio non ha mai ripetuto per due gare di fila lo stesso risultato nelle ultime nove partite di campionato, per un bilancio di due vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte nel periodo, inclusa quella dell'ultimo turno contro l'Atalanta; i biancocelesti potrebbero subire due ko consecutivi nel girone di ritorno della Serie A per la prima volta da marzo 2024 (tre in quel caso), quando sulla panchina dei capitolini sedeva ancora Maurizio Sarri.
La Lazio ha chiuso in parità le ultime due trasferte di campionato (contro Lecce e Juventus); i bianconcelesti non pareggiano tre match esterni di fila in un singolo torneo di Serie A da gennaio-marzo 2016 (sei in quella occasione con Stefano Pioli in panchina).
La Lazio è l'unica squadra a non avere ancora segnato alcun gol a seguito di un corner nei cinque maggiori campionati europei 2025/26; l'ultima rete dei biancocelesti da questa situazione di gioco nel torneo risale al 10 marzo 2025, contro l'Udinese, a firma di Alessio Romagnoli.
Marco Palestra è il secondo difensore più giovane ad avere preso parte ad almeno cinque gol (una rete, quattro assist) nei cinque maggiori tornei europei in corso, dopo Saël Kumbedi del Wolfsburg; inoltre, il classe 2005 è anche il difensore che conta il maggior numero di dribbling portati a buon fine (41) in questi campionati.
Contro nessuna squadra Danilo Cataldi ha preso parte a più gol che contro il Cagliari in Serie A: tre (2G+1A), al pari dell'Hellas Verona; il centrocampista della Lazio ha partecipato a sei marcature in questo campionato (3G+3A), cioè una in più rispetto a quelle messe assieme (cinque) nelle tre stagioni precedenti, con Lazio e Fiorentina, ma in 82 partite.
