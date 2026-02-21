Nel Cagliari spazio alla coppia d'attacco formata da Esposito e Kilicsoy. Difesa a tre con Dossena, Mina e Ze Pedro. In porta Caprile. Nella Lazio torna dal primo minuto Zaccagni, che completerà l'attacco assieme a Isaksen e a Maldini che agirà come punta. In difesa non c'è Gila, fuori per infortunio, al suo posto la coppia centrale formata da Provstgaard e Romagnoli.20:02

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Cagliari - Lazio? La gara tra Cagliari e Lazio si giocherà sabato 21 febbraio 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Cagliari - Lazio? L'arbitro del match sarà Antonio Rapuano Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Cagliari - Lazio sarà Lorenzo Maggioni Dove si gioca Cagliari - Lazio? La partita si gioca a Cagliari In che stadio si gioca Cagliari - Lazio? Stadio Unipol Domus Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Cagliari è Semih Kiliçsoy con 4 gol, mentre il capocannoniere della Lazio è Pedro con 3 gol Quale è stato il risultato finale di Cagliari - Lazio? La gara tra Cagliari e Lazio si è conclusa con il risultato di 0-0

PREPARTITA

Cagliari - Lazio è valevole per la giornata numero 26 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 21 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Unipol Domus di Cagliari.

Arbitro di Cagliari - Lazio sarà Antonio Rapuano. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.

Antonio Rapuano Statistiche Stagionali Partite dirette 5 Falli fischiati 140 Fuorigioco 14 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 19 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.8 Falli per cartellino 7.3 Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso: Serie A: 5 partite

partite Serie B: 9 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie B Spezia-Catanzaro 0-0 20-09-2025 Serie A Verona-Juventus 1-1 30-09-2025 Serie B Calcio Padova-Avellino 2-2 18-10-2025 Serie B Frosinone-Monza 0-1 28-10-2025 Serie B Reggiana-Modena 1-0 02-11-2025 Serie A Fiorentina-Lecce 0-1 29-11-2025 Serie B Südtirol-Avellino 0-1 13-12-2025 Serie B Cesena-Mantova 3-2 19-12-2025 Serie B Bari-Catanzaro 1-2 04-01-2026 Serie A Verona-Torino 0-3 17-01-2026 Serie B Monza-Frosinone 2-2 30-01-2026 Serie B Bari-Palermo 0-3 08-02-2026 Serie A Lecce-Udinese 2-1 21-02-2026 Serie A Cagliari-Lazio 0-0

Attualmente il Cagliari si trova 13° in classifica con 29 punti (frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte); invece la Lazio si trova 9° in classifica con 34 punti (frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte).

Il Cagliari ha segnato 28 gol e ne ha subiti 35; la Lazio ha segnato 26 gol e ne ha subiti 25.

La partita di andata Lazio - Cagliari si è giocata il 3 novembre 2025 e si è conclusa 2-0.

In casa il Cagliari ha fatto 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa la Lazio ha totalizzato 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte).

Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Lecce e la Lazio ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, la Juventus e l'Atalanta ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Cagliari ha incontrato nell'ultima partita la Lazio pareggiando 0-0 mentre La Lazio ha incontrato l'Atalanta perdendo 0-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Semih Kiliçsoy con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Matteo Cancellieri con 3 gol.

Cagliari e Lazio si sono affrontate 77 volte in campionato. Nei precedenti match il Cagliari ha vinto 17 volte, la Lazio ha vinto 43 volte mentre i pareggi sono stati 17.

Cagliari-Lazio ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Cagliari non vince da 21 partite di Serie A contro la Lazio - tre pareggi e ben 18 sconfitte nel parziale - l'ultimo successo degli isolani contro i biancocelesti nel massimo campionato risale al 19 maggio 2013: 1-0 grazie alla rete decisiva di Daniele Dessena.

La Lazio ha vinto tutte le ultime sei partite di Serie A disputate contro il Cagliari; i capitolini potrebbero infilare più successi consecutivi contro i rossoblù per la prima volta nel massimo campionato (sei anche tra il 2018 e il 2021, sotto la gestione di Simone Inzaghi).

Dopo avere vinto tutti i primi cinque incroci casalinghi in assoluto in Serie A contro la Lazio, il Cagliari ha conquistato lo stesso numero di successi in tutte le successive 33 gare interne contro i biancocelesti nella competizione (11N, 17P), perdendo tutte le sei più recenti, con un punteggio complessivo di 14-4.

Dopo tre vittorie di fila, il Cagliari ha perso le ultime due gare di campionato, entrambe per 0-2; gli isolani potrebbero subire tre ko consecutivi per la prima volta in Serie A da dicembre 2024 (quattro in quel caso), mentre non collezionano tre sconfitte di fila senza andare in gol da settembre dello stesso anno, sempre con Davide Nicola come allenatore.

Dopo tre sconfitte interne di fila rimediate tra settembre e ottobre scorsi, il Cagliari ha perso soltanto due delle ultime sette partite (3V, 2N) giocate all'Unipol Domus in questo campionato; tuttavia, una di queste è arrivata proprio nell'ultimo turno contro il Lecce (0-2).

La Lazio non ha mai ripetuto per due gare di fila lo stesso risultato nelle ultime nove partite di campionato, per un bilancio di due vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte nel periodo, inclusa quella dell'ultimo turno contro l'Atalanta; i biancocelesti potrebbero subire due ko consecutivi nel girone di ritorno della Serie A per la prima volta da marzo 2024 (tre in quel caso), quando sulla panchina dei capitolini sedeva ancora Maurizio Sarri.

La Lazio ha chiuso in parità le ultime due trasferte di campionato (contro Lecce e Juventus); i bianconcelesti non pareggiano tre match esterni di fila in un singolo torneo di Serie A da gennaio-marzo 2016 (sei in quella occasione con Stefano Pioli in panchina).

La Lazio è l'unica squadra a non avere ancora segnato alcun gol a seguito di un corner nei cinque maggiori campionati europei 2025/26; l'ultima rete dei biancocelesti da questa situazione di gioco nel torneo risale al 10 marzo 2025, contro l'Udinese, a firma di Alessio Romagnoli.

Marco Palestra è il secondo difensore più giovane ad avere preso parte ad almeno cinque gol (una rete, quattro assist) nei cinque maggiori tornei europei in corso, dopo Saël Kumbedi del Wolfsburg; inoltre, il classe 2005 è anche il difensore che conta il maggior numero di dribbling portati a buon fine (41) in questi campionati.

Contro nessuna squadra Danilo Cataldi ha preso parte a più gol che contro il Cagliari in Serie A: tre (2G+1A), al pari dell'Hellas Verona; il centrocampista della Lazio ha partecipato a sei marcature in questo campionato (3G+3A), cioè una in più rispetto a quelle messe assieme (cinque) nelle tre stagioni precedenti, con Lazio e Fiorentina, ma in 82 partite.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: