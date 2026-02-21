Finisce con la bordata di fischi dello Stadium il pomeriggio della Juve. La squadra di Fabregas, nonostante l'assenza di Nico Paz, strappa tre punti pesanti nella corsa all'Europa. Prova negativa su tutta la linea quella degli uomini di Spalletti, colpiti a freddo da Vojvoda e incapaci di reagire. Nella ripresa arriva il raddoppio di Caqueret su assist di Da Cunha, per i bianconeri solo un palo su punizione di Koopmeiners nel finale
90'+6'
FINISCE QUI! Como corsaro all'Allianz!17:00
90'+3'
Ultimi tentativi, poco convinti, della Juve16:58
90'
Cinque minuti di recupero16:54
87'
Quinto cambio nel Como: esce Douvikas, entra Morata16:51
86'
Quarto cambio nel Como: esce Caqueret, entra Alberto Moreno16:50
84'
PALO JUVE! Koopmeiners fa girare splendidamente il mancino direttamente su punizione, la palla si stampa sul legno! L'azione prosegue con David che, servito da un cross dalla destra, colpisce male di testa da buona posizione!16:49
83'
Quinto cambio nella Juventus: esce Yildiz, entra Adzic16:48
83'
Quarto cambio nella Juventus: esce Cambiaso, entra Kostic16:47
81'
Perrone avanza e calcia da fuori, palla alta16:45
78'
Sugli sviluppi di una rimessa a lunga gittata di McKennie, Boga prova la conclusione trovando l'opposizione del muro del Como16:43
74'
Terzo cambio nella Juventus: esce Openda, entra David16:40
74'
Secondo cambio nella Juventus: esce Thuram, entra Boga16:38
74'
Terzo cambio nel Como: esce Da Cunha, entra Van der Brempt16:38
74'
Secondo cambio nel Como: esce Vojvoda, entra Diego Carlos16:38
73'
Ammonito Locatelli, intervento imprudente su Kempf16:37
72'
Non riesce a reagire la Juve, il Como prosegue il suo giro palla16:36
69'
Thuram si coordina dal limite dopo il cross respinto di Conceicao, palla alta16:33
66'
Yildiz penetra in area dopo un doppio slalom, il suo pallone al centro non arriva a nessun compagno16:31
65'
OCCASIONE JUVE! Cross morbido di Yildiz con Koopmeiners che gira di testa sfiorando il palo!16:29
61'
GOL! Juventus-COMO 0-2! Rete di Caqueret! Contropiede micidiale del Como, Sergi Roberto verticalizza per Da Cunha, il quale appoggia centralmente verso Caqueret che non deve far altro che depositare in fondo al sacco!
Primo cambio nel Como: esce Baturina, entra Sergi Roberto16:24
57'
A terra Thuram dopo un intervento duro di Valle. Si ferma anche Baturina che chiede il cambio16:22
55'
Da Cunha cerca la porta direttamente su calcio di punizione, il suo mancino termina alto16:20
52'
CHANCE PER IL COMO! Sponda di Ramon per Douvikas che calcia con potenza di prima intenzione trovando la decisiva opposizione di Gatti!16:17
51'
Douvikas fa passare un pallone insidioso rasoterra a centro area, Gatti mette affannosamente in corner16:16
48'
Prova ad accendersi subito Conceicao, il portoghese converge dalla destra e incrocia col mancino, blocca Butez16:13
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!16:10
46'
Primo cambio nella Juventus: esce Miretti, entra Conceição16:09
45 minuti di grande difficoltà per la Juventus. I bianconeri vanno sotto dopo 10 minuti con la conclusione di Vojvoda, sulla quale pesano gli errori di McKennie e Di Gregorio. Tante nel complesso le incertezze dei bianconeri, che rischiano di capitolare nuovamente in seguito ad un disimpegno errato che consente a Da Cunha di colpire la traversa con un tiro al volo. Vedremo se Spalletti mescolerà le carte nella ripresa, intanto il pubblico dell'Allianz Stadium, al duplice fischio di Doveri, ha fischiato la squadra mentre rientrava negli spogliatoi15:55
45'+4'
FINE PRIMO TEMPO! Como avanti all'intervallo!15:51
45'+3'
Cross dalla sinistra di Valle, al centro svetta Douvikas che manda a lato15:51
45'
Quattro minuti di recupero15:47
42'
Momento di grande difficoltà per la Juve in questa fase15:44
39'
Ancora Como in avanti, Valle riceve palla nel cuore dell'area perdendo però il tempo per il tiro a botta sicura, il successivo tentativo viene svirgolato dal terzino spagnolo15:43
37'
RISCHIA GROSSO LA JUVE! Passaggio incomprensibile di Koopmeiners che alza il pallone in mezzo all'area mettendo in difficoltà Di Gregorio, costretto ad allontanare di testa. Arriva Da Cunha che calcia al volo colpendo la parte alta della traversa!15:41
34'
Grande ripiegamento di Yildiz che recupera su Baturina lanciato in contropiede15:36
33'
Juve in avanti, cross dalla destra a cercare Cambiaso, Perrone in anticipo mette in corner15:35
30'
Gestisce il possesso il Como, la Juve fatica a risalire15:32
26'
Dopo il corner respinto, Da Cunha rimette il pallone in area centralmente a cercare Smolcic, esce Di Gregorio e fa sua la sfera15:28
25'
Contropiede del Como condotto da Baturina, il quale al limite allarga verso Valle, chiuso da Gatti in corner15:27
22'
OCCASIONE JUVE! Openda si inserisce tra i centrali del Como e cerca di battere Butez con un pallonetto, il portiere del Como non si fa sorprendere!15:25
20'
Cambiaso serve orizzontalmente Openda, la cui conclusione rasoterra termina fuori15:22
17'
Da Cunha stende Openda sulla trequarti, richiamo di Doveri che fa capire che alla prossima scatterà il provvedimento disciplinare per il centrocampista del Como15:20
14'
Gelato l'Allianz Stadium, Juve costretta a rincorrere15:18
11'
GOL! Juventus-COMO 0-1! Rete di Vojvoda! Errore di McKennie che serve Douvikas con un retropassaggio azzardato, l'attaccante del Como avanza al limite dell'area servendo sulla destra Vojvoda, il quale sterza su Cambiaso e conclude sul primo palo battendo Di Gregorio. Malissimo nella circostanza il portiere bianconero
Problema alla caviglia per Vojvoda, staff medico del Como in campo15:10
8'
Prova lo strappo Yildiz, braccato fallosamente da Da Cunha15:10
5'
YILDIZ! Primo squillo bianconero, botta improvvisa da fuori del 10, respinge Butez!15:07
4'
Baturina prova la soluzione dalla lunghissima distanza, palla alta sopra alla traversa15:06
SI PARTE! È iniziata JUVENTUS-COMO!15:02
Le scelte di Fabregas: tornano a quattro invece gli ospiti, che schierano Smolcic, Ramon, Kempf e Valle davanti a Butez. A centrocampo la scelta ricade su Perrone e Da Cunha, mentre davanti, senza lo squalificato Nico Paz, tocca a Vojvoda, Caqueret e Baturina agire alle spalle di Douvikas14:21
Le scelte di Spalletti: torna per necessità alla difesa a tre il tecnico bianconero, orfano di Bremer e con David a mezzo servizio. Davanti a Di Gregorio spazio a Gatti, Kelly e Koopmeiners, con McKennie e Cambiaso sugli esterni. In mediana ci sono Locatelli e Thuram, mentre davanti un po' a sorpresa gioca titolare Openda, supportato da Yildiz e Miretti14:19
FORMAZIONE UFFICIALE COMO: gli ospiti rispondono con un 4-2-3-1: Butez - Smolcic, Ramon, Kempf, Valle - Perrone, Da Cunha - Vojvoda, Caqueret, Baturina - Douvikas14:20
FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS: i bianconeri si schierano con un 3-4-2-1: Di Gregorio - Gatti, Kelly, Koopmeiners - McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso - Miretti, Yildiz - Openda14:17
Dirigerà l'incontro Daniele Doveri della sezione di Roma, i suoi assistent saranno Perrotti e Rossi con Feliciani Quarto Ufficiale. Al Var ci sono invece Di Paolo e Camplone13:45
Ambizioni europee anche per il Como di Fabregas, che ha strappato un punto mercoledì nel recupero contro il Milan. All'andata fu un successo per i biancoazzurri, che sconfissero per 2-0 l'allora Juve di Igor Tudor13:44
La Juventus vuole dimenticare la nefasta notte europea e la sconfitta piena di polemiche di sette giorni contro l'Inter. Contro il Como obiettivo tornare alla vittoria per la squadra di Spalletti, soprattutto per restare agganciati al treno quarto posto13:42
Benvenuti alla diretta di Juventus-Como, gara valida per la 26' giornata del campionato di Serie A!13:40
PREPARTITA
Juventus - Como è valevole per la giornata numero 26 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 21 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Allianz Stadium di Torino. Arbitro di Juventus - Como sarà Daniele Doveri. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.
Attualmente la Juventus si trova 5° in classifica con 46 punti (frutto di 13 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte); invece Como si trova 6° in classifica con 45 punti (frutto di 12 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte). La Juventus ha segnato 43 gol e ne ha subiti 25; Como ha segnato 41 gol e ne ha subiti 19. La partita di andata Como - Juventus si è giocata il 19 ottobre 2025 e si è conclusa 2-0.
In casa la Juventus ha fatto 26 punti (7 vittorie, 5 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa Como ha totalizzato 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte). La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, la Lazio e l'Inter ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Como nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, la Fiorentina e il Milan ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. La Juventus ha incontrato nell'ultima partita l'Inter perdendo 3-2 mentre Como ha incontrato il Milan pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Kenan Yildiz con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Nico Paz con 9 gol.
Juventus e Como si sono affrontate 29 volte in campionato. Nei precedenti match la Juventus ha vinto 15 volte, Como ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 10.
Juventus-Como ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo 23 risultati utili di fila (14V, 9N), la Juventus ha perso il match di andata contro il Como e potrebbe subire due sconfitte di fila contro i lariani soltanto per la seconda volta in Serie A, dopo quella tra novembre 1950 e gennaio 1952 (tre in quel caso).
Il Como ha segnato tre gol negli ultimi due incroci di campionato contro la Juventus (due nella gara di andata): tanti quanti i lariani ne avevano realizzati nelle 14 gare precedenti contro i bianconeri (e in 11 di queste non avevano trovato la via della rete).
La Juventus non perde in casa contro il Como dall'1 aprile 1951 (0-3, grazie all'autorete di Sergio Manente e alla doppietta di Vittorio Ghiandi); da allora, per i bianconeri, sette vittorie, compresa l'ultima dell'agosto 2024 (3-0), cinque pareggi, otto clean sheet e mai più di un gol subito a partita nel parziale.
Nelle tre partite giocate dalla Juventus nel mese di febbraio sono stati segnati ben 14 gol in totale, per una media complessiva di 4.7 reti a match: record in media rispetto alle sfide disputate da qualsiasi altra avversaria in questo mese e quasi il doppio rispetto alla media totale di reti registrata dai bianconeri in tutte le precedenti 22 partite del torneo in corso (2.4).
La Juventus non perde in casa da 16 partite di campionato (11V, 5N) - l'ultima sconfitta dei bianconeri all'Allianz Stadium risale al 9 marzo 2025, 0-4 contro l'Atalanta - soltanto il Napoli vanta una serie aperta più lunga di gare interne consecutive senza sconfitte (23) rispetto a quella dei bianconeri (16) nel massimo campionato italiano.
Il Como ha raccolto 10 punti (3V, 1N) nelle ultime quattro trasferte di campionato - tanti quanti quelli messi assieme nelle nove precedenti - nel periodo (dall'ultimo turno di dicembre), soltanto Milan (14) e Inter (15) hanno fatto meglio nelle gare esterne di questa Serie A rispetto ai lariani (10, come anche il Napoli).
La Juventus ha mandato in gol 17 marcatori differenti: record in questo campionato; nelle ultime 20 stagioni del massimo torneo (dal 2006/07), soltanto una volta i bianconeri hanno contato più realizzatori diversi in una singola edizione della Serie A: nel 2011/12, quando raggiunsero quota 20 (17 anche nel 2008/09, 2016/17 e 2018/19).
La Juventus è la squadra che conta il maggior numero di conclusioni subite (25) a seguito di un errore commesso durante la partita e una delle due, con il Torino, ad avere poi incassato più gol da questa situazione di gioco: nove, dei quali sei proprio all'Allianz Stadium.
Kenan Yildiz è soltanto uno dei cinque giocatori dei Big-5 campionati europei in corso a vantare almeno 50 conclusioni (72 per il turco) e almeno 50 occasioni create (50 esatte), assieme a Bruno Fernandes (58+78), Michael Olise (66+55), Lamine Yamal (87+58) e Kylian Mbappé (109+53).
Soltanto Moise Kean ha registrato finora una differenza negativa più alta (-6.4) tra gol segnati e quelli attesi secondo il modello degli xG rispetto ad Álvaro Morata (-3.8, ovvero zero reti a fronte di un valore xG di 3.8) in questo torneo; di contro, Martin Baturina è il giocatore con la differenza positiva maggiore: +3.3 (quattro centri a fronte di un xG di 0.7).
