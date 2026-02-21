Dirigerà l'incontro Daniele Doveri della sezione di Roma, i suoi assistent saranno Perrotti e Rossi con Feliciani Quarto Ufficiale. Al Var ci sono invece Di Paolo e Camplone13:45

Le scelte di Spalletti: torna per necessità alla difesa a tre il tecnico bianconero, orfano di Bremer e con David a mezzo servizio. Davanti a Di Gregorio spazio a Gatti, Kelly e Koopmeiners, con McKennie e Cambiaso sugli esterni. In mediana ci sono Locatelli e Thuram, mentre davanti un po' a sorpresa gioca titolare Openda, supportato da Yildiz e Miretti14:19

Le scelte di Fabregas: tornano a quattro invece gli ospiti, che schierano Smolcic, Ramon, Kempf e Valle davanti a Butez. A centrocampo la scelta ricade su Perrone e Da Cunha, mentre davanti, senza lo squalificato Nico Paz, tocca a Vojvoda, Caqueret e Baturina agire alle spalle di Douvikas14:21

Juventus - Como è valevole per la giornata numero 26 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 21 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Allianz Stadium di Torino.

Arbitro di Juventus - Como sarà Daniele Doveri. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Daniele Doveri Statistiche Stagionali Partite dirette 12 Falli fischiati 304 Fuorigioco 25 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 46 Espulsioni 1 Cartellini per partita 3.9 Falli per cartellino 6.4 Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso: Serie A: 12 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie A Bologna-Como 1-0 20-09-2025 Serie A Udinese-Milan 0-3 04-10-2025 Serie A Parma-Lecce 0-1 28-10-2025 Serie A Atalanta-Milan 1-1 02-11-2025 Serie A Verona-Inter 1-2 22-11-2025 Serie A Fiorentina-Juventus 1-1 08-12-2025 Serie A Pisa-Parma 0-1 14-12-2025 Serie A Genoa-Inter 1-2 27-12-2025 Serie A Torino-Cagliari 1-2 11-01-2026 Serie A Inter-Napoli 2-2 18-01-2026 Serie A Bologna-Fiorentina 1-2 06-02-2026 Serie A Verona-Pisa 0-0 11-02-2026 Serie B Bari-Spezia 0-0

Attualmente la Juventus si trova 5° in classifica con 46 punti (frutto di 13 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte); invece Como si trova 6° in classifica con 45 punti (frutto di 12 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte).

La Juventus ha segnato 43 gol e ne ha subiti 25; Como ha segnato 41 gol e ne ha subiti 19.

La partita di andata Como - Juventus si è giocata il 19 ottobre 2025 e si è conclusa 2-0.

In casa la Juventus ha fatto 26 punti (7 vittorie, 5 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa Como ha totalizzato 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte).

La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, la Lazio e l'Inter ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Como nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, la Fiorentina e il Milan ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

La Juventus ha incontrato nell'ultima partita l'Inter perdendo 3-2 mentre Como ha incontrato il Milan pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Kenan Yildiz con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Nico Paz con 9 gol.

Juventus e Como si sono affrontate 29 volte in campionato. Nei precedenti match la Juventus ha vinto 15 volte, Como ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 10.

Juventus-Como ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo 23 risultati utili di fila (14V, 9N), la Juventus ha perso il match di andata contro il Como e potrebbe subire due sconfitte di fila contro i lariani soltanto per la seconda volta in Serie A, dopo quella tra novembre 1950 e gennaio 1952 (tre in quel caso).

Il Como ha segnato tre gol negli ultimi due incroci di campionato contro la Juventus (due nella gara di andata): tanti quanti i lariani ne avevano realizzati nelle 14 gare precedenti contro i bianconeri (e in 11 di queste non avevano trovato la via della rete).

La Juventus non perde in casa contro il Como dall'1 aprile 1951 (0-3, grazie all'autorete di Sergio Manente e alla doppietta di Vittorio Ghiandi); da allora, per i bianconeri, sette vittorie, compresa l'ultima dell'agosto 2024 (3-0), cinque pareggi, otto clean sheet e mai più di un gol subito a partita nel parziale.

Nelle tre partite giocate dalla Juventus nel mese di febbraio sono stati segnati ben 14 gol in totale, per una media complessiva di 4.7 reti a match: record in media rispetto alle sfide disputate da qualsiasi altra avversaria in questo mese e quasi il doppio rispetto alla media totale di reti registrata dai bianconeri in tutte le precedenti 22 partite del torneo in corso (2.4).

La Juventus non perde in casa da 16 partite di campionato (11V, 5N) - l'ultima sconfitta dei bianconeri all'Allianz Stadium risale al 9 marzo 2025, 0-4 contro l'Atalanta - soltanto il Napoli vanta una serie aperta più lunga di gare interne consecutive senza sconfitte (23) rispetto a quella dei bianconeri (16) nel massimo campionato italiano.

Il Como ha raccolto 10 punti (3V, 1N) nelle ultime quattro trasferte di campionato - tanti quanti quelli messi assieme nelle nove precedenti - nel periodo (dall'ultimo turno di dicembre), soltanto Milan (14) e Inter (15) hanno fatto meglio nelle gare esterne di questa Serie A rispetto ai lariani (10, come anche il Napoli).

La Juventus ha mandato in gol 17 marcatori differenti: record in questo campionato; nelle ultime 20 stagioni del massimo torneo (dal 2006/07), soltanto una volta i bianconeri hanno contato più realizzatori diversi in una singola edizione della Serie A: nel 2011/12, quando raggiunsero quota 20 (17 anche nel 2008/09, 2016/17 e 2018/19).

La Juventus è la squadra che conta il maggior numero di conclusioni subite (25) a seguito di un errore commesso durante la partita e una delle due, con il Torino, ad avere poi incassato più gol da questa situazione di gioco: nove, dei quali sei proprio all'Allianz Stadium.

Kenan Yildiz è soltanto uno dei cinque giocatori dei Big-5 campionati europei in corso a vantare almeno 50 conclusioni (72 per il turco) e almeno 50 occasioni create (50 esatte), assieme a Bruno Fernandes (58+78), Michael Olise (66+55), Lamine Yamal (87+58) e Kylian Mbappé (109+53).

Soltanto Moise Kean ha registrato finora una differenza negativa più alta (-6.4) tra gol segnati e quelli attesi secondo il modello degli xG rispetto ad Álvaro Morata (-3.8, ovvero zero reti a fronte di un valore xG di 3.8) in questo torneo; di contro, Martin Baturina è il giocatore con la differenza positiva maggiore: +3.3 (quattro centri a fronte di un xG di 0.7).

