Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Lecce-Inter: 0-2 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce
21 Febbraio 2026 ore 18:00
Lecce
0
Inter
2
Partita finita
Arbitro: Gianluca Manganiello
  1. 75' 0-1 Henrikh Mkhitaryan
  2. 82' 0-2 Manuel Akanji
0'
45'
90'
90'
94'

L'Inter, seppur con un minimo di fatica, riesce a superare il Lecce. Grazie ai subentranti Mkhitaryan e Akanji la squadra di Chivu vince ancora, per la nona volta consecutiva in trasferta in campionato. Il Lecce, dopo un'ottima prestazione, alla fine crolla e lascia la vittoria ai nerazzurri.

Nel prossimo turno di campionato il Lecce se la vedrà con il Como, mentre l'Inter sfiderà il Genoa.

Le Pagelle

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di LECCE-INTER, arrivederci al prossimo turno di Serie A!19:59

  2. 90'+4'

    Fine partita: LECCE-INTER 0-2 (75' Mkhitaryan, 82' Akanji).19:56

  3. 90'

    Sono stati concessi 4 minuti di recupero!19:51

  4. 88'

    Sostituzione Inter: esce Alessandro Bastoni, entra Carlos Augusto.19:49

  5. 87'

    Cartellino giallo per Alessandro Bastoni.19:48

  7. 84'

    Sostituzione Lecce: esce Santiago Pierotti, entra Konan N’Dri.19:44

  8. 84'

    Sostituzione Lecce: esce Lassana Coulibaly, entra Nikola Stulic.19:44

  9. 82'

    GOL! Lecce-INTER 0-2! Rete di Manuel AKANJI! Ennesimo cross perfetto di Dimarco che pesca Akanji, bravissimo a svettare e a battere Falcone.

    Guarda la scheda del giocatore Manuel Akanji19:44

    Manuel Akanji
  10. 79'

    Tripla occasione clamorosa per Gabriel che viene fermato da Falcone prima e Tiago Gabriel poi. L'Inter vicinissima al raddoppio.19:43

  11. 75'

    GOL! Lecce-INTER 0-1! Rete di Henrikh MKHITARYAN! Ennesimo cross velenoso di Dimarco, palla deviata e che diventa buona per Mkhitaryan che di prima intenzione batte un Falcone tutt'altro che perfetto.

    Guarda la scheda del giocatore Henrikh Mkhitaryan19:38

    Henrikh Mkhitaryan
  13. 71'

    Cross di Bastoni e colpo di testa di Frattesi che termina di poco fuori a lato.19:31

  14. 68'

    Sostituzione Inter: esce Luis Henrique, entra Andy Diouf.19:30

  15. 68'

    Sostituzione Inter: esce Marcus Thuram, entra Ange-Yoan Bonny.19:30

  16. 64'

    Fase di stallo della partita: l'Inter non riesce a sfondare, il Lecce in grande fiducia sotto per quanto concenrne la manovra difensiva.19:25

  17. 61'

    Sostituzione Inter: esce Petar Sucic, entra Henrikh Mkhitaryan.19:22

  19. 61'

    Sostituzione Inter: esce Stefan de Vrij, entra Manuel Akanji.19:21

  20. 60'

    Sostituzione Lecce: esce Omri Gandelman, entra Oumar Ngom.19:20

  21. 60'

    Sostituzione Lecce: esce Riccardo Sottil, entra Lameck Banda.19:20

  22. 56'

    Continua a spingere l'Inter affidandosi soprattutto a Pio e Thuram, il Lecce regge in qualche modo.19:18

  23. 52'

    Annullato il gol di Federico Dimarco per posizione di fuorigioco di Thuram, bravo nell'assist ma partito in posizione irregolare.19:14

  25. 49'

    Prolunga alla grande Frattesi di testa sul secondo palo, ma nessun compagno riesce ad arrivare sul pallone.19:12

  26. 46'

    Inizia il secondo tempo di LECCE-INTER!19:07

  27. Fine partita: LECCE-INTER 0-2 (75' Mkhitaryan, 82' Akanji).19:55

  28. In casa Lecce occhio soprattutto a Banda per il secondo tempo, tra le fila dell'Inter scalpitano Mkhitaryan e Bonny.18:50

  29. Finisce a reti bianche la prima frazione tra Lecce e Inter. I nerazzurri conducono il gioco, a tratti dominano e sfiorano a più riprese il vantaggio. Luis Henrique, Pio Esposito e Frattesi su tutti hanno grandissime opportunità dove però emergono le qualità di Falcone e Siebert, oltre anche ad un po' di sfortuna. Fatto sta che gli ospiti non riescono a sbloccarla e all'intervallo il risultato resta bloccato sullo 0-0.18:50

  31. 45'+2'

    Finisce il primo tempo di LECCE-INTER!18:50

  32. 45'

    Sono stati concessi due minuti di recupero!18:47

  33. 43'

    Tentativo di Zielinski con il mancino dalla lunghissima distanza, palla alta sopra la traversa.18:45

  34. 40'

    Break dell'Inter con Luis Henrique che serve Frattesi: il centrocampista spara alto da buona posizione.18:42

  35. 36'

    Grande spunto di Thuram che lascia partire un bel cross per Pio Esposito, bravissimo a girare di testa: Falcone e il palo gli negano la gioia del gol.18:39

  37. 33'

    Conclusione di Ramadani da posizione ravvicinata, palla alta sopra la traversa.18:36

  38. 30'

    Tentativo di Sucic con il mancino, palla abbondantemente fuori a lato.18:32

  39. 27'

    Ci prova Pio Esposito di forza, bravo ancora una volta Falcone a respingere.18:29

  40. 24'

    Super palla di Pio Esposito per Thuram che a tu per tu con Falcone conclude in maniera lenta e centrale. Fortunatamente per l'Inter però il direttore di gara ferma tutto per posizione di fuorigioco dell'attaccante francese.18:27

  41. 20'

    Altro spunto intelligente di Dimarco, questa volta per Thuram che di testa però non inquadra lo specchio della porta.18:23

  43. 17'

    Cartellino giallo per Tiago Gabriel.18:20

  44. 14'

    Cross preciso di Bastoni per Frattesi, bravo ancora una volta Siebert a chiudere.18:17

  45. 11'

    Cartellino giallo per Stefan de Vrij.18:12

  46. 10'

    Occasione enorme per l'Inter: ancora una volta ennesimo cross splendido di Dimarco per Luis Henrique che tira di prima intenzione con il piattone destro, perfetto il doppio intervento di Falcone prima e Siebert poi.18:13

  47. 7'

    Tentativo di Dimarco con il destro, palla abbondantemente fuori a lato.18:09

  49. 4'

    Sostituzione Lecce: costretto ad uscire Kialonda Gaspar per un problema fisico, al suo posto entra Jamil Siebert.18:06

  50. 2'

    Subito buona occasione per l'Inter con Thuram che si invola verso la porta, bravissimo Gaspar a chiudere in scivolata!18:04

  51. 1'

    Inizia il primo tempo di LECCE-INTER!18:03

  52. L'Inter ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime sei partite di campionato contro il Lecce; in caso di clean sheet, quella salentina diventerebbe la squadra contro la quale i nerazzurri vantano la serie aperta più lunga di match di fila senza reti al passivo nel massimo torneo (al momento sei anche contro il Como).17:08

  53. Il Lecce ha perso tutte le ultime sette sfide di Serie A giocate contro l'Inter, senza segnare nelle sei più recenti; i salentini potrebbero subire più ko consecutivi per la prima volta nella loro storia contro una singola avversaria nel massimo campionato (sette, sempre contro i nerazzurri anche tra il 1991 e il 1999).17:07

  55. Le scelte di Chivu: avanti spazio ad Esposito e Thuram, out Lautaro. In mediana Zielinski coadiuvato da Frattesi e Sucic, dietro gioca De Vrij.17:07

  56. Le scelte di Di Francesco: confermato Cheddira in avanti, supportato da Pierotti e Sottil. Solo panchina per Banda, gioca Gaspar in difesa e non Siebert.17:06

  57. Panchina Inter: 12 Di Gennaro, 13 J.Martinez, 14 Bonny, 15 Acerbi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 43 Cocchi, 57 Kaczmarski, 58 Topalovic.17:06

  58. Panchina Lecce: 1 Fruchtl, 32 Samooja, 3 Ndaba, 5 Siebert, 6 Sala, 8 Fofana, 9 Stulic, 11 N'Dri, 13 Perez, 14 Helgason, 18 Jean, 19 Banda, 36 Marchwinski, 79 Ngom.17:05

  59. Formazione INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 7 Zielinski, 8 Sucic, 32 Dimarco; 9 Thuram, 94 Esposito.17:05

  61. Formazione LECCE (4-2-3-1): 30 Falcone; 17 Danilo Veiga, 4 Gaspar, 44 Tiago Gabriel, 25 Gallo; 29 Coulibaly, 20 Ramadani; 50 Pierotti, 16 Gandelman, 23 Sottil; 99 Cheddira.17:06

  62. Il Lecce arriva dalla vittoria per 0-2 con il Cagliari, mentre l'Inter è reduce dalla sconfitta per 3-1 in Champions League con il Bodo Glimt.17:04

  63. Benvenuti alla diretta del match tra Lecce e Inter, valevole per la 26a giornata di Serie A!17:03

  65. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
    Città: Lecce
    Capienza: 33876 spettatori17:03

    Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare Fonte: Gettyimages

Formazioni Lecce - Inter

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Lecce - Inter?
La gara tra Lecce e Inter si giocherà sabato 21 febbraio 2026 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Lecce - Inter?
L'arbitro del match sarà Gianluca Manganiello
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Lecce - Inter sarà Daniele Paterna
Dove si gioca Lecce - Inter?
La partita si gioca a Lecce
In che stadio si gioca Lecce - Inter?
Stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Lecce è Lameck Banda con 3 gol, mentre il capocannoniere dell'Inter è Lautaro Martínez con 14 gol
Quale è stato il risultato finale di Lecce - Inter?
La gara tra Lecce e Inter si è conclusa con il risultato di 0-2
Chi sono stati i marcatori della partita Lecce - Inter?
I marcatori dell'Inter sono stati Henrikh Mkhitaryan al 75' e Manuel Akanji al 82'
PREPARTITA

Lecce - Inter è valevole per la giornata numero 26 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 21 febbraio alle ore 18:00 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce.
Arbitro di Lecce - Inter sarà Gianluca Manganiello. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.

Gianluca Manganiello

Statistiche Stagionali
Partite dirette7
Falli fischiati190
Fuorigioco19
Rigori assegnati1
Ammonizioni20
Espulsioni0
Cartellini per partita2.8
Falli per cartellino9.5

Ha arbitrato un totale di 11 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 7 partite
  • Serie B: 3 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
24-08-2025 Serie A Como-Lazio 2-0
14-09-2025 Serie A Atalanta-Lecce 4-1
28-09-2025 Serie A Pisa-Fiorentina 0-0
04-10-2025 Serie B Bari-Calcio Padova 2-1
26-10-2025 Serie A Sassuolo-Roma 0-1
09-11-2025 Serie A Inter-Lazio 2-0
10-01-2026 Serie B Südtirol-Spezia 2-1
18-01-2026 Serie B Pescara-Modena 0-2
26-01-2026 Serie A Verona-Udinese 1-3
03-02-2026 Serie A Bologna-Milan 0-3
10-02-2026 Coppa Italia Napoli-Como 1-1

Attualmente il Lecce si trova 17° in classifica con 24 punti (frutto di 6 vittorie, 6 pareggi e 14 sconfitte); invece l'Inter si trova 1° in classifica con 64 punti (frutto di 21 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).
Il Lecce ha segnato 17 gol e ne ha subiti 33; l'Inter ha segnato 62 gol e ne ha subiti 21.
La partita di andata Inter - Lecce si è giocata il 14 gennaio 2026 e si è conclusa 1-0.

In casa il Lecce ha fatto 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa l'Inter ha totalizzato 30 punti (10 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, l'Udinese e il Cagliari ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, il Sassuolo e la Juventus ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita il Cagliari vincendo 0-2 mentre L'Inter ha incontrato la Juventus vincendo 3-2.

Lecce e Inter si sono affrontate 39 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 4 volte, l'Inter ha vinto 31 volte mentre i pareggi sono stati 4.

Lecce-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Lecce ha perso tutte le ultime sette sfide di Serie A giocate contro l'Inter, senza segnare nelle sei più recenti; i salentini potrebbero subire più ko consecutivi per la prima volta nella loro storia contro una singola avversaria nel massimo campionato (sette, sempre contro i nerazzurri anche tra il 1991 e il 1999).
  • L'Inter ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime sei partite di campionato contro il Lecce; in caso di clean sheet, quella salentina diventerebbe la squadra contro la quale i nerazzurri vantano la serie aperta più lunga di match di fila senza reti al passivo nel massimo torneo (al momento sei anche contro il Como).
  • Nelle ultime cinque stagioni disputate in Serie A, il Lecce non ha mai vinto contro la capolista a inizio giornata di campionato: 11 le sfide contro queste avversarie, per un bilancio di tre pareggi e ben otto sconfitte, comprese tutte le ultime sei nel torneo (zero gol segnati in questo parziale).
  • Tre delle quattro vittorie totali conquistate dal Lecce contro l'Inter in Serie A sono arrivate in gare interne, compresa l'ultima datata 29 gennaio 2012 (1-0, gol di Guillermo Giacomazzi) con Serse Cosmi allenatore; da allora, un pareggio e tre sconfitte al Via del Mare, le ultime due entrambe per 0-4.
  • Dopo otto match senza successi (2N, 6P), il Lecce ha vinto le ultime due partite di campionato (contro Udinese e Cagliari); i salentini potrebbero conquistare la posta piena per tre incontri consecutivi per la prima volta in Serie A da novembre 2022-gennaio 2023 (tre in quel caso con Marco Baroni in panchina).
  • L'Inter ha vinto le ultime otto trasferte di campionato senza subire gol nelle cinque più recenti; soltanto una volta nella loro storia in Serie A i nerazzurri hanno infilato più successi esterni consecutivi nel massimo torneo: 11 tra ottobre 2006 e marzo 2007, con Roberto Mancini in panchina.
  • L'Inter è la squadra che ha segnato più gol su sviluppi di palla inattiva in questa Serie A: 18 sui 60 complessivi (il 30% del totale); di questi, ben 13 sono arrivati a seguito di un corner, record anche in questo caso nel torneo in corso.
  • Considerando le prime 25 partite in assoluto di un tecnico alla guida dell'Inter in Serie A, Cristian Chivu è l'allenatore che vanta il maggior numero di vittorie, ovvero 20 successi sulle 25 sfide complessive (l'80%); un pareggio e quattro sconfitte chiudono il parziale.
  • L'Inter è l'unica squadra contro la quale Riccardo Sottil ha segnato più di un gol in Serie A: entrambi in casa, nel 2020 e nel 2021, rispettivamente con le maglie di Cagliari e Fiorentina; tuttavia, l'attaccante del Lecce non ha preso parte ad alcuna marcatura in tutti gli ultimi tre incroci di Serie A contro la squadra meneghina.
  • Federico Dimarco potrebbe diventare il primo difensore a fornire assist per cinque partite consecutive nelle ultime 20 stagioni di Serie A (dal 2006/07); più in generale, sarebbe soltanto il 5° giocatore a riuscirci nel periodo, dopo Antonio Cassano, Gianni Munari, Miralem Pjanic e Lorenzo Insigne (quest'ultimo due volte).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

LecceInter
Partite giocate2525
Numero di partite vinte620
Numero di partite perse134
Numero di partite pareggiate61
Gol totali segnati1760
Gol totali subiti3121
Media gol subiti per partita1.20.8
Percentuale possesso palla43.760.2
Numero totale di passaggi850913491
Numero totale di passaggi riusciti645211770
Tiri nello specchio della porta63160
Percentuale di tiri in porta37.747.2
Numero totale di cross436608
Numero medio di cross riusciti110186
Duelli per partita vinti13501127
Duelli per partita persi13891032
Corner subiti13069
Corner guadagnati120168
Numero di punizioni a favore325274
Numero di punizioni concesse315350
Tackle totali466369
Percentuale di successo nei tackle57.362.6
Fuorigiochi totali2443
Numero totale di cartellini gialli4540
Numero totale di cartellini rossi20

Lecce - Inter Live

HeyLight

Classifica SERIE A

  1. Inter64
  2. Milan54
  3. Napoli50
  4. Roma47
  5. Juventus46
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Lautaro Martínez14
  2. Nico Paz9
  3. Tasos Douvikas8
  4. Rasmus Højlund8
  5. Christian Pulisic8
MOSTRA COMPLETA

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio