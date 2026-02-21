Il Lecce ha perso tutte le ultime sette sfide di Serie A giocate contro l'Inter, senza segnare nelle sei più recenti; i salentini potrebbero subire più ko consecutivi per la prima volta nella loro storia contro una singola avversaria nel massimo campionato (sette, sempre contro i nerazzurri anche tra il 1991 e il 1999).17:07

Finisce a reti bianche la prima frazione tra Lecce e Inter. I nerazzurri conducono il gioco, a tratti dominano e sfiorano a più riprese il vantaggio. Luis Henrique, Pio Esposito e Frattesi su tutti hanno grandissime opportunità dove però emergono le qualità di Falcone e Siebert, oltre anche ad un po' di sfortuna. Fatto sta che gli ospiti non riescono a sbloccarla e all'intervallo il risultato resta bloccato sullo 0-0.18:50

PREPARTITA

Lecce - Inter è valevole per la giornata numero 26 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 21 febbraio alle ore 18:00 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce.

Arbitro di Lecce - Inter sarà Gianluca Manganiello. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.

Gianluca Manganiello Statistiche Stagionali Partite dirette 7 Falli fischiati 190 Fuorigioco 19 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 20 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.8 Falli per cartellino 9.5 Ha arbitrato un totale di 11 partite nella stagione in corso: Serie A: 7 partite

partite Serie B: 3 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie A Como-Lazio 2-0 14-09-2025 Serie A Atalanta-Lecce 4-1 28-09-2025 Serie A Pisa-Fiorentina 0-0 04-10-2025 Serie B Bari-Calcio Padova 2-1 26-10-2025 Serie A Sassuolo-Roma 0-1 09-11-2025 Serie A Inter-Lazio 2-0 10-01-2026 Serie B Südtirol-Spezia 2-1 18-01-2026 Serie B Pescara-Modena 0-2 26-01-2026 Serie A Verona-Udinese 1-3 03-02-2026 Serie A Bologna-Milan 0-3 10-02-2026 Coppa Italia Napoli-Como 1-1

Attualmente il Lecce si trova 17° in classifica con 24 punti (frutto di 6 vittorie, 6 pareggi e 14 sconfitte); invece l'Inter si trova 1° in classifica con 64 punti (frutto di 21 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).

Il Lecce ha segnato 17 gol e ne ha subiti 33; l'Inter ha segnato 62 gol e ne ha subiti 21.

La partita di andata Inter - Lecce si è giocata il 14 gennaio 2026 e si è conclusa 1-0.

In casa il Lecce ha fatto 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa l'Inter ha totalizzato 30 punti (10 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, l'Udinese e il Cagliari ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, il Sassuolo e la Juventus ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita il Cagliari vincendo 0-2 mentre L'Inter ha incontrato la Juventus vincendo 3-2.

Lecce e Inter si sono affrontate 39 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 4 volte, l'Inter ha vinto 31 volte mentre i pareggi sono stati 4.

Lecce-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Lecce ha perso tutte le ultime sette sfide di Serie A giocate contro l'Inter, senza segnare nelle sei più recenti; i salentini potrebbero subire più ko consecutivi per la prima volta nella loro storia contro una singola avversaria nel massimo campionato (sette, sempre contro i nerazzurri anche tra il 1991 e il 1999).

L'Inter ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime sei partite di campionato contro il Lecce; in caso di clean sheet, quella salentina diventerebbe la squadra contro la quale i nerazzurri vantano la serie aperta più lunga di match di fila senza reti al passivo nel massimo torneo (al momento sei anche contro il Como).

Nelle ultime cinque stagioni disputate in Serie A, il Lecce non ha mai vinto contro la capolista a inizio giornata di campionato: 11 le sfide contro queste avversarie, per un bilancio di tre pareggi e ben otto sconfitte, comprese tutte le ultime sei nel torneo (zero gol segnati in questo parziale).

Tre delle quattro vittorie totali conquistate dal Lecce contro l'Inter in Serie A sono arrivate in gare interne, compresa l'ultima datata 29 gennaio 2012 (1-0, gol di Guillermo Giacomazzi) con Serse Cosmi allenatore; da allora, un pareggio e tre sconfitte al Via del Mare, le ultime due entrambe per 0-4.

Dopo otto match senza successi (2N, 6P), il Lecce ha vinto le ultime due partite di campionato (contro Udinese e Cagliari); i salentini potrebbero conquistare la posta piena per tre incontri consecutivi per la prima volta in Serie A da novembre 2022-gennaio 2023 (tre in quel caso con Marco Baroni in panchina).

L'Inter ha vinto le ultime otto trasferte di campionato senza subire gol nelle cinque più recenti; soltanto una volta nella loro storia in Serie A i nerazzurri hanno infilato più successi esterni consecutivi nel massimo torneo: 11 tra ottobre 2006 e marzo 2007, con Roberto Mancini in panchina.

L'Inter è la squadra che ha segnato più gol su sviluppi di palla inattiva in questa Serie A: 18 sui 60 complessivi (il 30% del totale); di questi, ben 13 sono arrivati a seguito di un corner, record anche in questo caso nel torneo in corso.

Considerando le prime 25 partite in assoluto di un tecnico alla guida dell'Inter in Serie A, Cristian Chivu è l'allenatore che vanta il maggior numero di vittorie, ovvero 20 successi sulle 25 sfide complessive (l'80%); un pareggio e quattro sconfitte chiudono il parziale.

L'Inter è l'unica squadra contro la quale Riccardo Sottil ha segnato più di un gol in Serie A: entrambi in casa, nel 2020 e nel 2021, rispettivamente con le maglie di Cagliari e Fiorentina; tuttavia, l'attaccante del Lecce non ha preso parte ad alcuna marcatura in tutti gli ultimi tre incroci di Serie A contro la squadra meneghina.

Federico Dimarco potrebbe diventare il primo difensore a fornire assist per cinque partite consecutive nelle ultime 20 stagioni di Serie A (dal 2006/07); più in generale, sarebbe soltanto il 5° giocatore a riuscirci nel periodo, dopo Antonio Cassano, Gianni Munari, Miralem Pjanic e Lorenzo Insigne (quest'ultimo due volte).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: