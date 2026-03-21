Le scelte di Spalletti: in avanti Yildiz e Boga, Conceicao a destra. Locatelli e Thuram in mediana, Bremer e Kelly in difesa. Vlahovic in panchina. 20:01

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Juventus - Sassuolo? La gara tra Juventus e Sassuolo si giocherà sabato 21 marzo 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Juventus - Sassuolo? L'arbitro del match sarà Matteo Marchetti Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Juventus - Sassuolo sarà Rosario Abisso Dove si gioca Juventus - Sassuolo? La partita si gioca a Torino In che stadio si gioca Juventus - Sassuolo? Stadio Allianz Stadium Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere della Juventus è Kenan Yildiz con 9 gol, mentre il capocannoniere del Sassuolo è Domenico Berardi con 7 gol Quale è stato il risultato finale di Juventus - Sassuolo? La gara tra Juventus e Sassuolo si è conclusa con il risultato di 1-1 Chi sono stati i marcatori della partita Juventus - Sassuolo? Il marcatore della Juventus è stato Kenan Yildiz al 14' mentre il marcatore del Sassuolo è stato Andrea Pinamonti al 52'

PREPARTITA

Juventus - Sassuolo è valevole per la giornata numero 30 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 21 marzo alle ore 20:45 allo stadio Allianz Stadium di Torino.

Arbitro di Juventus - Sassuolo sarà Matteo Marchetti. Al VAR invece ci sarà Rosario Abisso.

Matteo Marchetti Statistiche Stagionali Partite dirette 11 Falli fischiati 265 Fuorigioco 37 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 37 Espulsioni 4 Cartellini per partita 3.8 Falli per cartellino 6.3 Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso: Serie A: 11 partite

partite Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2025 Serie A Inter-Udinese 1-2 20-09-2025 Serie B Venezia-Cesena 1-2 27-09-2025 Serie B Bari-Sampdoria 1-1 19-10-2025 Serie A Cagliari-Bologna 0-2 29-10-2025 Serie B Mantova-Catanzaro 1-3 08-11-2025 Serie B Juve Stabia-Palermo 1-0 28-11-2025 Serie A Como-Sassuolo 2-0 13-12-2025 Serie A Parma-Lazio 0-1 27-12-2025 Serie A Lecce-Como 0-3 07-01-2026 Serie A Napoli-Verona 2-2 16-01-2026 Serie A Pisa-Atalanta 1-1 04-02-2026 Coppa Italia Inter-Torino 2-1 14-02-2026 Serie A Como-Fiorentina 1-2 01-03-2026 Serie A Sassuolo-Atalanta 2-1 15-03-2026 Serie A Verona-Genoa 0-2 21-03-2026 Serie A Juventus-Sassuolo 1-1

Attualmente la Juventus si trova 5° in classifica con 54 punti (frutto di 15 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte); invece il Sassuolo si trova 10° in classifica con 39 punti (frutto di 11 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte).

La Juventus ha segnato 52 gol e ne ha subiti 29; il Sassuolo ha segnato 36 gol e ne ha subiti 40.

La partita di andata Sassuolo - Juventus si è giocata il 6 gennaio 2026 e si è conclusa 0-3.

In casa la Juventus ha fatto 30 punti (8 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Sassuolo ha totalizzato 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte).

La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, l'Udinese e il Sassuolo ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, la Lazio e il Bologna ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

La Juventus ha incontrato nell'ultima partita il Sassuolo pareggiando 1-1 mentre Il Sassuolo ha incontrato il Bologna perdendo 0-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Kenan Yildiz con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Domenico Berardi con 7 gol.

Juventus e Sassuolo si sono affrontate 23 volte in campionato. Nei precedenti match la Juventus ha vinto 16 volte, il Sassuolo ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Juventus-Sassuolo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Perfetto equilibrio nelle ultime quattro sfide tra Juventus e Sassuolo in Serie A, con due successi per parte; i bianconeri hanno vinto le due più recenti con un punteggio complessivo di 6-0, i neroverdi le due precedenti con uno score totale di 5-2.

La Juventus è la squadra contro la quale il Sassuolo ha perso il maggior numero di partite in Serie A - 16 sulle 23 totali (4V, 3N) - e quella contro cui gli emiliani hanno incassato più reti (55) nel massimo campionato.

Soltanto una delle quattro vittorie strappate in totale dal Sassuolo contro la Juventus in Serie A è arrivata in trasferta: quella del 27 ottobre 2021, per 2-1, grazie alle reti di Davide Frattesi e Maxime Lopez. Inoltre, in nessuna delle 11 gare esterne disputate nel torneo contro i bianconeri, gli emiliani sono riusciti a tenere la porta inviolata: 30 le reti al passivo, per una media di 2.7 a incontro.

La Juventus ha vinto le ultime due gare di campionato senza subire gol (4-0 contro il Pisa e 1-0 contro l'Udinese) e potrebbe infilare tre successi consecutivi con annesso 'clean sheet' per la prima volta in Serie A da oltre un anno: febbraio-marzo 2025, con Thiago Motta in panchina.

Il Sassuolo non pareggia da 11 partite di campionato (5V, 6P) - è la serie in corso più lunga tra le squadre presenti in questa Serie A - dopo che aveva chiuso in parità tre delle quattro precedenti (1P); l'ultimo segno 'X' degli emiliani nel massimo torneo risale alla prima sfida del 2026 nel derby contro il Parma (1-1 al MAPEI Stadium).

La Juventus è la squadra che ha effettuato sia il maggior numero di recuperi offensivi (230), sia il maggior numero di conclusioni dopo un recupero alto (54) in questo campionato; tuttavia, i bianconeri hanno segnato soltanto due gol da questa situazione di gioco, ovvero la metà rispetto a quelli realizzati dal Sassuolo: quattro, ma con quasi la metà dei tiri (29) rispetto ai piemontesi.

La Juventus è la squadra che conta il maggior numero di errori che hanno portato a una conclusione in questo campionato: ben 28 (quarto il Sassuolo in questa classifica con 23, al pari del Cagliari); da questi 28 tiri, sono nati 10 gol avversari: record negativo, condiviso con il Torino.

In caso di vittoria, Luciano Spalletti diventerà il quarto allenatore a tagliare il traguardo delle 300 vittorie nella storia della Serie A (299 al momento in 579 partite - 137N, 143P), dopo Nereo Rocco (302), Massimiliano Allegri (319) e Giovanni Trapattoni (352).

Con il passaggio vincente per la rete di Jérémie Boga nell'ultimo turno di campionato contro l'Udinese, Kenan Yildiz è diventato il quarto giocatore della Juventus a contare almeno 10 gol (13) e almeno 10 assist (10) in una singola stagione (incluso Mondiale per Club), considerando le ultime 10 dei bianconeri in tutte le competizioni, dopo Federico Chiesa (14G+10A nel 2020/21), Álvaro Morata (20G+11A nel 2020/21) e Cristiano Ronaldo (28G+10A nel 2018/19).

Tra i centrocampisti di questo campionato con almeno cinque gol segnati, solo Martin Baturina (36%) vanta una percentuale realizzativa più alta di Ismaël Koné (29%); inoltre, in generale soltanto Donyell Malen (sette) e Giovanni Simeone (sette) contano più reti del canadese (cinque) tra i giocatori che non hanno ancora servito alcun assist nel torneo in corso.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: