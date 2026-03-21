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Juventus-Sassuolo: 1-1 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Allianz Stadium di Torino
21 Marzo 2026 ore 20:45
Juventus
1
Sassuolo
1
Partita finita
Arbitro: Matteo Marchetti
  1. 14' 1-0 Kenan Yildiz
  2. 52' 1-1 Andrea Pinamonti
0'
45'
90'
90'
97'

Termina in parità il match tra Juventus e Sassuolo. Bianconeri in vantaggio con Yildiz al 14'. Pinamonti al 52' sigla la rete del pareggio. Muric para un calcio di rigore a Locatelli (87').

Nel prossimo turno di campionato la Juventus ospiterà il Genoa, il Sassuolo affronterà in casa il Cagliari.

Le Pagelle

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Juventus-Sassuolo, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:47

  2. 90'+7'

    Fine partita! JUVENTUS-SASSUOLO 1-1 (14' Yildiz, 52' Pinamonti).22:43

  3. 90'+5'

    Ammonito LIPANI per gioco scorretto su Zhegrova.22:40

  4. 90'+4'

    Contropiede del Sassuolo, tiro di Laurienté deviato in corner.22:40

  5. 90'+3'

    L'arbitro Marchetti ha concesso sei minuti di recupero.22:38

  7. 90'+2'

    Sostituzione SASSUOLO: entra Doig esce Berardi.22:37

  8. 90'

    OCCASIONE JUVENTUS! MIlik stacca di testa, parata in tuffo di Muric. 22:36

  9. 88'

    Sostituzione JUVENTUS: entra Zhegrova esce Conceicao.22:33

  10. 87'

    RIGORE PARATO! Locatelli dal dischetto, tiro non potente, Muric indovina l'angolo e blocca la sfera.22:32

  11. 86'

    RIGORE PER LA JUVENTUS! L'arbitro, dopo aver rivisto le immagini al monitor, concede un calcio di rigore per un tocco di braccio in area di Idzes.22:31

  13. 83'

    Controllo Var in corso per un tocco di braccio in area di Idzes. 22:28

  14. 82'

    Traversone da sinistra di Yildiz, Muric in uscita allontana la minaccia. 22:27

  15. 80'

    Sostituzione SASSUOLO: entra Nzola esce Pinamonti.22:25

  16. 79'

    Sostituzione SASSUOLO: entra Iannoni esce Vranckx.22:25

  17. 79'

    Sostituzione JUVENTUS: entra Milik esce Boga.22:24

  19. 79'

    Sostituzione JUVENTUS: entra Vlahovic esce Kelly.22:23

  20. 77'

    Combinazione tra Boga e Yildiz, ma la retroguardia del Sassuolo si chiude con efficacia. 22:23

  21. 74'

    Ammonito GARCIA per gioco scorretto su Conceicao. 22:19

  22. 73'

    OCCASIONE JUVENTUS! Boga colpisce di testa da posizione decentrata, Muric copre bene il primo palo.22:19

  23. 70'

    Boga adesso parte da sinistra, Yildiz agisce da punta centrale. 22:16

  25. 69'

    Locatelli ci prova di destro, dal limite dell'area, ma alza troppo la mira. 22:15

  26. 69'

    Sostituzione SASSUOLO: entra Laurienté esce Bakola.22:14

  27. 69'

    Sostituzione SASSUOLO: entra Lipani esce Volpato.22:14

  28. 66'

    Boga scodella in area, sponda di Kalulu per Koopmeiners, sinistro respinto da Muharemovic. 22:12

  29. 64'

    Ammonito BREMER per gioco scorretto su Bakola. 22:09

  31. 62'

    Sostituzione JUVENTUS: entra Koopmeiners esce Thuram.22:07

  32. 62'

    Sostituzione JUVENTUS: entra Miretti esce Cambiaso.22:06

  33. 59'

    Possesso gestito dal Sassuolo, tiro di Volpato murato. 22:04

  34. 55'

    Reazione della Juventus, ma l'arbitro ferma il gioco per un tocco di braccio di Conceicao. 22:01

  35. 52'

    GOL! Juventus-SASSUOLO 1-1! Rete di Pinamonti. L'azione parte da Volpato, cross rasoterra di Berardi, Pinamonti insacca da pochi passi dalla porta.

    Guarda la scheda del giocatore Andrea Pinamonti21:59

    Andrea Pinamonti
  37. 49'

    McKennie mette al centro, Muric in presa alta cattura la sfera.21:55

  38. 46'

    Inizio secondo tempo di JUVENTUS-SASSUOLO!21:51

  39. La Juventus conduce 1-0 a fine primo tempo. Il risultato si sblocca al 14', in gol Yildiz su assist di Conceicao. 21:35

  40. 45'+2'

    Fine primo tempo: JUVENTUS-SASSUOLO 1-0! In gol Yildiz. 21:34

  41. 45'+2'

    Conceicao in evidenza, si chiude la difesa del Sassuolo. 21:34

  43. 45'

    L'arbitro Marchetti concede un minuti di recupero. 21:33

  44. 44'

    Cross rasoterra di Beradi, deviazione di Kelly, il pallone rotola in fallo laterale. 21:32

  45. 41'

    OCCASIONE JUVENTUS! Conceicao serve Kalulu, il difensore francese in area conclude fuori misura. 21:28

  46. 39'

    Ripartenza della Juventus condotta da Boga, chiusura decisa ma pulita di Idzes. 21:26

  47. 36'

    Berardi non trova spazio sulla corsia di destra, poi c'è un fallo di Vranckx su Kelly. 21:23

  49. 33'

    McKennie lotta al limite dell'area e serve Boga, il numero sei non riesce a controllare la sfera.21:21

  50. 30'

    Yildiz dolorante dopo un contrasto con Vranckx, nulla di grave. 21:17

  51. 27'

    Sassuolo pericoloso sugli sviluppi di un corner, opportunità per Pinamonti: l'attaccante di testa da posizione favorevole non inquadra il bersaglio. 21:14

  52. 25'

    Traversone di Locatelli, Kelly di testa non riesce a indirizzare verso la porta. 21:12

  53. 22'

    Lungo lancio di Locatelli, troppo lungo per Conceicao. 21:09

  55. 19'

    Conclusione di Yildiz deviata, Muric non rischia la presa e alza la sfera oltre la traversa. 21:06

  56. 17'

    La Juventus resta in attacco, Thuram impegna Muric. 21:04

  57. 16'

    Accelerazione di Boga, il tiro di Conceicao contenuto dalla difesa del Sassuolo. 21:02

  58. 14'

    GOL! JUVENTUS-Sassuolo 1-0! Rete di Yildiz. Suggerimento di Conceicao, Yildiz in area batte Muric con un tiro angolato.

    Guarda la scheda del giocatore Kenan Yildiz21:01

    Kenan Yildiz
  59. 11'

    Fraseggio prolungato della Juventus, il Sassuolo non concede varchi. 20:58

  61. 8'

    Tentativo in area di Conceicao, tiro murato dalla difesa del Sassuolo.20:55

  62. 6'

    Koné al limite dell'area anticipa McKennie e interrompe l'azione della Juventus. 20:53

  63. 4'

    Volpato parte da una posizione più centrale, Bakola da sinistra. 20:51

  64. 3'

    Primo squillo della Juventus: corner di Boga, colpo di testa di Locatelli, Muric risponde presente. 20:50

  65. 1'

    Inizio primo tempo di JUVENTUS-SASSUOLO! Dirige la gara l'arbitro Marchetti.20:47

  67. Le scelte di Grosso: Pinamonti al centro dell'attacco, Berardi e Volpato a supporto, Laurienté parte dalla panchina. Chance per Bakola, Walukiewicz e Garcia i terzini.20:03

  68. Le scelte di Spalletti: in avanti Yildiz e Boga, Conceicao a destra. Locatelli e Thuram in mediana, Bremer e Kelly in difesa. Vlahovic in panchina. 20:01

  69. Panchina SASSUOLO: Satalino, Zacchi, Doig, Romagna, Iannoni, Lipani, Frangella, Nzola, Moro, Laurienté, Pedro Felipe. 19:59

  70. Panchina JUVENTUS: Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Koopmeiners, Adzic, Miretti, Cabal, Kostic, Vlahovic, Zhegrova, Openda, David.19:55

  71. Formazione SASSUOLO (4-2-3-1): Muric - Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia - Vranckx, Koné - Berardi, Volpato, Bakola - Pinamonti.20:49

  73. Formazione JUVENTUS (4-2-3-1): Perin - Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso - Locatelli, Thuram - Conceicao, McKennie, Yildiz - Boga.19:53

  74. Manca poco all'inizio di Juventus-Sassuolo. Bianconeri reduci dalla vittoria sul campo dell'Udinese. 19:50

  75. Benvenuti alla diretta della partita della 30^ giornata di Serie A, si affrontano Juventus e Sassuolo.19:50

  77. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Allianz Stadium
    Città: Torino
    Capienza: 41689 spettatori19:50

    Allianz Stadium Fonte: Gettyimages

Formazioni Juventus - Sassuolo

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Juventus - Sassuolo?
La gara tra Juventus e Sassuolo si giocherà sabato 21 marzo 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Juventus - Sassuolo?
L'arbitro del match sarà Matteo Marchetti
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Juventus - Sassuolo sarà Rosario Abisso
Dove si gioca Juventus - Sassuolo?
La partita si gioca a Torino
In che stadio si gioca Juventus - Sassuolo?
Stadio Allianz Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Juventus è Kenan Yildiz con 9 gol, mentre il capocannoniere del Sassuolo è Domenico Berardi con 7 gol
Quale è stato il risultato finale di Juventus - Sassuolo?
La gara tra Juventus e Sassuolo si è conclusa con il risultato di 1-1
Chi sono stati i marcatori della partita Juventus - Sassuolo?
Il marcatore della Juventus è stato Kenan Yildiz al 14' mentre il marcatore del Sassuolo è stato Andrea Pinamonti al 52'
PREPARTITA

Juventus - Sassuolo è valevole per la giornata numero 30 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 21 marzo alle ore 20:45 allo stadio Allianz Stadium di Torino.
Arbitro di Juventus - Sassuolo sarà Matteo Marchetti. Al VAR invece ci sarà Rosario Abisso.

Matteo Marchetti

Statistiche Stagionali
Partite dirette11
Falli fischiati265
Fuorigioco37
Rigori assegnati3
Ammonizioni37
Espulsioni4
Cartellini per partita3.8
Falli per cartellino6.3

Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 11 partite
  • Serie B: 4 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
31-08-2025 Serie A Inter-Udinese 1-2
20-09-2025 Serie B Venezia-Cesena 1-2
27-09-2025 Serie B Bari-Sampdoria 1-1
19-10-2025 Serie A Cagliari-Bologna 0-2
29-10-2025 Serie B Mantova-Catanzaro 1-3
08-11-2025 Serie B Juve Stabia-Palermo 1-0
28-11-2025 Serie A Como-Sassuolo 2-0
13-12-2025 Serie A Parma-Lazio 0-1
27-12-2025 Serie A Lecce-Como 0-3
07-01-2026 Serie A Napoli-Verona 2-2
16-01-2026 Serie A Pisa-Atalanta 1-1
04-02-2026 Coppa Italia Inter-Torino 2-1
14-02-2026 Serie A Como-Fiorentina 1-2
01-03-2026 Serie A Sassuolo-Atalanta 2-1
15-03-2026 Serie A Verona-Genoa 0-2
21-03-2026 Serie A Juventus-Sassuolo 1-1

Attualmente la Juventus si trova 5° in classifica con 54 punti (frutto di 15 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte); invece il Sassuolo si trova 10° in classifica con 39 punti (frutto di 11 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte).
La Juventus ha segnato 52 gol e ne ha subiti 29; il Sassuolo ha segnato 36 gol e ne ha subiti 40.
La partita di andata Sassuolo - Juventus si è giocata il 6 gennaio 2026 e si è conclusa 0-3.

In casa la Juventus ha fatto 30 punti (8 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Sassuolo ha totalizzato 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte).
La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, l'Udinese e il Sassuolo ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, la Lazio e il Bologna ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
La Juventus ha incontrato nell'ultima partita il Sassuolo pareggiando 1-1 mentre Il Sassuolo ha incontrato il Bologna perdendo 0-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Kenan Yildiz con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Domenico Berardi con 7 gol.

Juventus e Sassuolo si sono affrontate 23 volte in campionato. Nei precedenti match la Juventus ha vinto 16 volte, il Sassuolo ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Juventus-Sassuolo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Perfetto equilibrio nelle ultime quattro sfide tra Juventus e Sassuolo in Serie A, con due successi per parte; i bianconeri hanno vinto le due più recenti con un punteggio complessivo di 6-0, i neroverdi le due precedenti con uno score totale di 5-2.
  • La Juventus è la squadra contro la quale il Sassuolo ha perso il maggior numero di partite in Serie A - 16 sulle 23 totali (4V, 3N) - e quella contro cui gli emiliani hanno incassato più reti (55) nel massimo campionato.
  • Soltanto una delle quattro vittorie strappate in totale dal Sassuolo contro la Juventus in Serie A è arrivata in trasferta: quella del 27 ottobre 2021, per 2-1, grazie alle reti di Davide Frattesi e Maxime Lopez. Inoltre, in nessuna delle 11 gare esterne disputate nel torneo contro i bianconeri, gli emiliani sono riusciti a tenere la porta inviolata: 30 le reti al passivo, per una media di 2.7 a incontro.
  • La Juventus ha vinto le ultime due gare di campionato senza subire gol (4-0 contro il Pisa e 1-0 contro l'Udinese) e potrebbe infilare tre successi consecutivi con annesso 'clean sheet' per la prima volta in Serie A da oltre un anno: febbraio-marzo 2025, con Thiago Motta in panchina.
  • Il Sassuolo non pareggia da 11 partite di campionato (5V, 6P) - è la serie in corso più lunga tra le squadre presenti in questa Serie A - dopo che aveva chiuso in parità tre delle quattro precedenti (1P); l'ultimo segno 'X' degli emiliani nel massimo torneo risale alla prima sfida del 2026 nel derby contro il Parma (1-1 al MAPEI Stadium).
  • La Juventus è la squadra che ha effettuato sia il maggior numero di recuperi offensivi (230), sia il maggior numero di conclusioni dopo un recupero alto (54) in questo campionato; tuttavia, i bianconeri hanno segnato soltanto due gol da questa situazione di gioco, ovvero la metà rispetto a quelli realizzati dal Sassuolo: quattro, ma con quasi la metà dei tiri (29) rispetto ai piemontesi.
  • La Juventus è la squadra che conta il maggior numero di errori che hanno portato a una conclusione in questo campionato: ben 28 (quarto il Sassuolo in questa classifica con 23, al pari del Cagliari); da questi 28 tiri, sono nati 10 gol avversari: record negativo, condiviso con il Torino.
  • In caso di vittoria, Luciano Spalletti diventerà il quarto allenatore a tagliare il traguardo delle 300 vittorie nella storia della Serie A (299 al momento in 579 partite - 137N, 143P), dopo Nereo Rocco (302), Massimiliano Allegri (319) e Giovanni Trapattoni (352).
  • Con il passaggio vincente per la rete di Jérémie Boga nell'ultimo turno di campionato contro l'Udinese, Kenan Yildiz è diventato il quarto giocatore della Juventus a contare almeno 10 gol (13) e almeno 10 assist (10) in una singola stagione (incluso Mondiale per Club), considerando le ultime 10 dei bianconeri in tutte le competizioni, dopo Federico Chiesa (14G+10A nel 2020/21), Álvaro Morata (20G+11A nel 2020/21) e Cristiano Ronaldo (28G+10A nel 2018/19).
  • Tra i centrocampisti di questo campionato con almeno cinque gol segnati, solo Martin Baturina (36%) vanta una percentuale realizzativa più alta di Ismaël Koné (29%); inoltre, in generale soltanto Donyell Malen (sette) e Giovanni Simeone (sette) contano più reti del canadese (cinque) tra i giocatori che non hanno ancora servito alcun assist nel torneo in corso.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

JuventusSassuolo
Partite giocate2929
Numero di partite vinte1511
Numero di partite perse613
Numero di partite pareggiate85
Gol totali segnati5135
Gol totali subiti2839
Media gol subiti per partita1.01.3
Percentuale possesso palla56.945.1
Numero totale di passaggi1516511358
Numero totale di passaggi riusciti131469343
Tiri nello specchio della porta177110
Percentuale di tiri in porta51.048.0
Numero totale di cross567366
Numero medio di cross riusciti128105
Duelli per partita vinti13341260
Duelli per partita persi12621352
Corner subiti109138
Corner guadagnati149115
Numero di punizioni a favore286366
Numero di punizioni concesse363348
Tackle totali461391
Percentuale di successo nei tackle59.760.1
Fuorigiochi totali5057
Numero totale di cartellini gialli3362
Numero totale di cartellini rossi23

Juventus - Sassuolo Live

ENEL

Classifica SERIE A

  1. Inter68
  2. Milan63
  3. Napoli62
  4. Como54
  5. Juventus54
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Lautaro Martínez14
  2. Keinan Davis10
  3. Tasos Douvikas10
  4. Rasmus Højlund10
  5. Kenan Yildiz10
MOSTRA COMPLETA

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