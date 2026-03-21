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Milan-Torino: 3-2 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano
21 Marzo 2026 ore 18:00
Milan
3
Torino
2
Partita finita
Arbitro: Francesco Fourneau
  1. 36' 1-0 Strahinja Pavlovic
  2. 44' 1-1 Giovanni Simeone
  3. 54' 2-1 Adrien Rabiot
  4. 55' 3-1 Youssouf Fofana
  5. 83' 3-2 Nikola Vlasic (R)
0'
45'
90'
90'
96'

Il Milan risponde al Napoli tornando al successo al termine di un match tiratissimo contro il Torino. Vantaggio rossonero con Pavlovic e risposta di Simeone prima dell'intervallo; nella ripresa uno-due di Rabiot e Fofana, poi il rigore di Vlasic riaccende il finale ma il risultato non cambia.

In classifica, i rossoneri salgono a quota 63 mentre i granata restano fermi a 33 punti. Dopo la sosta si torna in campo con Pisa-Torino e Napoli-Milan.

Per la diretta di Milan-Torino è tutto, buon proseguimento di serata.

Le Pagelle

  1. 90'+6'

    E' FINITA! MILAN-TORINO 3-2! Reti di Pavlovic, Simeone, Rabiot, Fofana e Vlasic (rig.). 19:59

  2. 90'+6'

    AMMONITO GIMENEZ: fallo su Coco. 19:56

  3. 90'+5'

    CONTROPIEDE MILAN! Nkunku lancia Ricci, sinistro che trova una deviazione in calcio d'angolo. 19:56

  4. 90'+3'

    AMMONITO ILKHAN: fallo ai danni di Athekame. 19:54

  6. 90'+1'

    QUINTO CAMBIO NEL MILAN: entra Odogu, esce Saelemaekers. 19:52

  7. 90'

    Cinque minuti di recupero. 19:51

  8. 90'

    Discesa di Bartesaghi che entra in area ma poi calcia sull'esterno della rete. 19:52

  9. 89'

    QUINTO CAMBIO NEL TORINO: entra Nkounkou, esce Obrador. 19:51

  10. 89'

    QUARTO CAMBIO NEL TORINO: entra Kulenovic, esce Ebosse. 19:50

  12. 88'

    AMMONITO D'AVERSA: proteste eccessive. 19:49

  13. 88'

    Corner insidioso battuto dagli ospiti, si salva in qualche modo la retroguardia di casa. 19:49

  14. 87'

    Traversone morbido di Pedersen, uscita di Maignan.19:47

  15. 85'

    SAELEMAEKERS! Destro al volo dai 16 metri, Paleari in corner. 19:45

  16. 83'

    PILLOLA STATISTICA: 7° centro in campionato per il serbo, che si ripete dopo l'andata sempre dagli 11 metri. 19:47

  18. 83'

    GOL! Milan-TORINO 3-2! Rigore di Vlasic. Gli ospiti accorciano: trasformazione perfetta dal dischetto, spiazzato Maignan.

    Guarda la scheda del giocatore Nikola Vlasic19:45

    Nikola Vlasic
  19. 82'

    AMMONITO PAVLOVIC: fallo da rigore. 19:43

  20. 82'

    CALCIO DI RIGORE PER IL TORINO! Manata di Pavlovic ai danni di Simeone, è penalty! 19:43

  21. 81'

    IL VAR RICHIAMA FOURNEAU AL MONITOR: da valutare un contatto tra Pavlovic e Simeone in area rossonera. 19:42

  22. 80'

    TIRO DI RICCI! Saelemaekers pesca l'ex in area di rigore, destro che impegna Paleari. 19:41

  24. 78'

    Ancora Simeone spina nel fianco della difesa rossonera: aggancio e destro, Athekame devia in corner. 19:39

  25. 77'

    QUARTO CAMBIO NEL MILAN: entra Gimenez, esce Pulisic. 19:38

  26. 77'

    Rovesciata mancata da Simeone, Vlasic calcia di sinistro, respinge De Winter. 19:38

  27. 76'

    Bartesaghi prolunga il cross di Vlasic mettendo in fallo laterale. 19:37

  28. 74'

    TERZO CAMBIO NEL TORINO: entra Casadei, esce Gineitis. 19:34

  30. 72'

    Fallo di Coco ai danni di Pulisic a metà campo. 19:33

  31. 70'

    TERZO CAMBIO NEL MILAN: entra Nkunku, esce Fullkrug. 19:31

  32. 70'

    SECONDO CAMBIO NEL MILAN: entra Ricci, esce Fofana. 19:31

  33. 69'

    Ci prova ancora Ilkhan, tiro potente alto sopra la traversa. 19:29

  34. 67'

    MAIGNAN DICE DI NO A SIMEONE! Sinistro di prima intenzione, il portiere di casa respinge col piede. 19:29

  36. 67'

    Destro di Ilkhan completamente fuori misura. 19:27

  37. 66'

    Possesso palla del Milan. 19:27

  38. 64'

    Ripartenza di Bartesaghi, scarico a Pulisic che crossa in area, libera Ismajli. 19:25

  39. 63'

    SECONDO CAMBIO NEL TORINO: entra Adams, esce Zapata. 19:24

  40. 63'

    PRIMO CAMBIO NEL TORINO: entra Ilkhan, esce Prati. 19:24

  42. 62'

    Pavlovic bracca Simeone, lo anticipa e poi scarica a De Winter. 19:22

  43. 60'

    Colpo di testa di Fullkrug, blocca il portiere ospite. 19:20

  44. 59'

    Il Torino prova a farsi pericoloso, Rabiot prezioso anche in fase difensiva. 19:21

  45. 56'

    Uno-due micidiale della squadra di Allegri, che era passata alla difesa a quattro al rientro dagli spogliatoi. 19:20

  46. 55'

    PILLOLA STATISTICA: 2° centro stagionale per Fofana, che non segnava da Udine (20 settembre). 19:19

  48. 55'

    GOL! MILAN-Torino 3-1! Rete di Fofana. Tris rossonero: Athekame serve Fofana in area, piattone destro che batte Paleari.

    Guarda la scheda del giocatore Youssouf Fofana19:18

    Youssouf Fofana
  49. 54'

    PILLOLA STATISTICA: 5° centro in campionato per il francese, primo al ''Meazza'' in rossonero. 19:17

  50. 54'

    GOL! MILAN-Torino 2-1! Rete di Rabiot. Padroni di casa nuovamente in vantaggio: filtrante di Modric, assist di Pulisic e tocco sotto porta di Rabiot che insacca.

    Guarda la scheda del giocatore Adrien Rabiot19:16

    Adrien Rabiot
  51. 52'

    Bartesaghi sull'esterno della rete ma c'è una netta spinta fallosa di Fullkrug. 19:13

  52. 51'

    Contropiede del Torino: lancio di Simeone per lo scatto di Vlasic, Maignan esce altissimo e ferma l'attacco avversario. 19:12

  54. 50'

    BARTESAGHI AL VOLO! Sinistro dal limite di prima intenzione, deviazione in corner. 19:23

  55. 49'

    Traversone di Bartesaghi fuori misura, nessun problema per Ebosse. 19:10

  56. 47'

    Destro di Pulisic da dentro l'area, murato dalla retroguardia granata. 19:08

  57. 46'

    PRIMO CAMBIO NEL MILAN: entra Athekame, esce Tomori. 19:07

  58. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO DI MILAN-TORINO! Si riparte dal risultato di 1-1. 19:06

  60. Squadre negli spogliatoi dove Allegri e D'Aversa studiano le mosse in vista della ripresa. 18:51

  61. Parità all'intervallo tra Milan e Torino: avvio deciso dei granata che mette in apprensione la difesa rossonera, poi i padroni di casa impegnano Paleari con Rabiot e segnano con Pavlovic; risposta degli ospiti con Zapata e col gol dell'1 a 1 di Simeone. 18:51

  62. 45'+1'

    FINE PRIMO TEMPO! MILAN-TORINO 1-1! Reti di Pavlovic e Simeone. 18:49

  63. 45'

    Un minuto di recupero. 18:48

  64. 44'

    PILLOLA STATISTICA: 8° centro stagionale per l'ex Napoli. 18:48

  66. 44'

    GOL! Milan-TORINO 1-1! Rete di Simeone. Pareggio degli ospiti: tiro di Vlasic, Maignan devia sul palo, rimpallo e tap in vincente di Simeone.

    Guarda la scheda del giocatore Giovanni Simeone18:47

    Giovanni Simeone
  67. 42'

    Destro al volo di Prati su assist di Zapata, pallone largo sul fondo. 18:45

  68. 41'

    Fullkrug sbaglia il passaggio e perde la sfera. 18:44

  69. 40'

    Pavlovic si immola sulla conclusione di Pedersen ma c'era offside a inizio azione. 18:44

  70. 38'

    ZAPATA! Il Torino prova la reazione immediata: il colombiano salta Tomori e calcia centrale, respinge Maignan.18:43

  72. 36'

    PILLOLA STATISTICA: 4° centro stagionale per il nazionale della Serbia. 18:41

  73. 36'

    GOL! MILAN-Torino 1-0! Rete di Pavlovic. Padroni di casa in vantaggio: sulla respinta di Coco, Pavlovic aggancia da fuori aerea e batte Paleari con un gran sinistro al volo.

    Guarda la scheda del giocatore Strahinja Pavlovic18:41

    Strahinja Pavlovic
  74. 36'

    RABIOT! Sinistro potente che chiama Paleari alla respinta con i guantoni. 18:38

  75. 36'

    Fuorigioco di Simeone. 18:37

  76. 34'

    Rimessa laterale in zona d'attacco conquistata da Fofana. 18:36

  78. 32'

    Fullkrug in scivolata prova la conclusione, stoppato da Ismajli. 18:35

  79. 31'

    Superata la mezz'ora di gioco, sempre 0 a 0 al ''Meazza''. 18:33

  80. 29'

    Campo libero per Gineitis che arriva ai 20 metri e calcia: sinistro non complicato per la presa di Maignan. 18:32

  81. 28'

    Simeone prova a calciare in acrobazia ma il traversone è un po' troppo profondo. 18:31

  82. 27'

    Ancora un intervento di Vlasic in fase difensiva per anticipare Rabiot. 18:29

  84. 25'

    Punizione di Obrador, anticipato Zapata in mischia aerea. 18:27

  85. 23'

    Fofana libera Bartesaghi alla conclusione: sinistro potente che si infrange sul muro granata di Ebosse. 18:26

  86. 22'

    Sbracciata di Zapata ai danni di Saelemaekers, punizione in favore dei rossoneri. 18:24

  87. 21'

    Tocco di mano di Pedersen, fischio del direttore di gara. 18:24

  88. 19'

    Triangolazione Pulisic-Rabiot, Vlasic intercetta quanto basta per favorire la presa di Paleari. 18:22

  90. 17'

    Cross di Tomori a centro area, Fullkrug tenta la rovesciata ma c'è l'anticipo di Coco. 18:20

  91. 16'

    Chiusura di Pavlovic che prova a ripartire ma subisce fallo. 18:18

  92. 15'

    ISMAJLI DI TESTA! Corner di Obrador, colpo di testa del difensore che Maignan alza in corner. 18:17

  93. 13'

    RISCHIO PER IL MILAN! Cross di Pedersen, Vlasic anticipa Maignan e De Winter e tocca a rete: fuori di poco. 18:15

  94. 12'

    Stacco aereo di Simeone alto sopra la traversa. 18:14

  96. 11'

    Tiro dalla bandierina conquistato dal Torino. 18:13

  97. 10'

    PRATI! Pederson soffia la sfera a Bartesaghi e appoggia al limite dell'area: destro alto di Prati. 18:13

  98. 9'

    AMMONITO TOMORI: trattenuto Gineitis. 18:11

  99. 8'

    Spinta fallosa di Coco ai danni di Rabiot. 18:10

  100. 6'

    Sugli sviluppi, assist di Bartesaghi, svetta alto Pavlovic che colpisce di testa ma non inquadra lo specchio di porta. 18:09

  102. 6'

    Traversone di Rabiot, Coco respinge in calcio d'angolo. 18:08

  103. 4'

    Pressione del Torino, errori di palleggio del Milan, risolve tutto Rabiot. 18:06

  104. 3'

    Ripartenza ospite, Gineitis calcia al volo: sinistro rimpallato in corner. 18:05

  105. 2'

    Cross di Pedersen deviato, Pavlovic difende su Zapata e conquista la rimessa da fondo campo. 18:04

  106. 1'

    INIZIA MILAN-TORINO! Primo pallone giocato da Modric. 18:02

  108. Squadre in campo agli ordini di Fourneau: padroni di casa in completo argento, ospiti in completo nero. 18:02

  109. All'andata, disputata all'Olimpico Grande Torino lo scorso 8 dicembre, successo dei lombardi in rimonta firmato Rabiot-Pulisic (2). 16:46

  110. Allegri ritrova Rabiot dopo la squalifica ma perde Leao, sostituito da Fullkrug che farà coppia d'attacco con Pulisic; Bartesaghi a sinistra, Fofana vince il ballottaggio con Ricci. D'Aversa risponde con Simeone-Zapata tandem offensivo e Vlasic trequartista; Pedersen e Obrador sulle fasce laterali, in mezzo Gineitis preferito a Casadei. 17:05

  111. FORMAZIONE TORINO (3-4-1-2): Paleari - Coco, Ismajli, Ebosse - Pedersen, Gineitis, Prati, Obrador - Vlasic - Simeone, Zapata. A disposizione: Israel, Siviero, Marianucci, Lazaro, Nkounkou, Maripan, Tameze, Ilkhan, Kulenovic, Casadei, Ilic, Anjorin, Biraghi, Adams. 18:01

  112. FORMAZIONE MILAN (3-5-2): Maignan - Tomori, De Winter, Pavlovic - Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi - Fullkrug, Pulisic. A disposizione: Terracciano, Torriani, Athekame, Odogu, Estupinan, Jashari, Ricci, Nkunku, Gimenez. 17:08

  114. I rossoneri sono reduci dal ko in casa della Lazio che ha riallontanato la testa della graduatoria mentre i granata hanno battuto il Parma con un roboante 4 a 1. 16:44

  115. Dirige l'incontro il signor Francesco Fourneau della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti M. Rossi e Moro. Quarto Ufficiale Doveri. Al VAR Nasca, AVAR Maresca.16:43

  116. Il match del ''Meazza'' mette di fronte i padroni di casa, in bagarre per il 2° posto a quota 60, agli ospiti, i quali hanno margine sulla zona retrocessione con 33 punti all'attivo. 16:41

  117. Benvenuti alla diretta di Milan-Torino, gara valida per il 30° turno del campionato di Serie A. 16:38

  119. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
    Città: Milano
    Capienza: 75817 spettatori16:38

    Stadio Giuseppe Meazza Fonte: Gettyimages

Formazioni Milan - Torino

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Milan - Torino?
La gara tra Milan e Torino si giocherà sabato 21 marzo 2026 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Milan - Torino?
L'arbitro del match sarà Francesco Fourneau
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Milan - Torino sarà Luigi Nasca
Dove si gioca Milan - Torino?
La partita si gioca a Milano
In che stadio si gioca Milan - Torino?
Stadio Stadio Giuseppe Meazza
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Milan è Rafael Leão con 9 gol, mentre il capocannoniere del Torino è Giovanni Simeone con 7 gol
Quale è stato il risultato finale di Milan - Torino?
La gara tra Milan e Torino si è conclusa con il risultato di 3-2
Chi sono stati i marcatori della partita Milan - Torino?
I marcatori del Milan sono stati Strahinja Pavlovic al 36', Adrien Rabiot al 54' e Youssouf Fofana al 55' mentre i marcatori del Torino sono stati Giovanni Simeone al 44' e Nikola Vlasic al 83'
PREPARTITA

Milan - Torino è valevole per la giornata numero 30 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 21 marzo alle ore 18:00 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.
Arbitro di Milan - Torino sarà Francesco Fourneau. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.

Francesco Fourneau

Statistiche Stagionali
Partite dirette9
Falli fischiati246
Fuorigioco29
Rigori assegnati3
Ammonizioni34
Espulsioni0
Cartellini per partita3.7
Falli per cartellino7.2

Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 9 partite
  • Serie B: 4 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
22-08-2025 Serie B Pescara-Cesena 1-3
13-09-2025 Serie A Cagliari-Parma 2-0
28-09-2025 Serie A Lecce-Bologna 2-2
03-10-2025 Serie A Verona-Sassuolo 0-1
25-10-2025 Serie B Monza-Reggiana 3-1
02-11-2025 Serie B Bari-Cesena 1-0
22-11-2025 Serie B Avellino-Empoli 0-3
02-12-2025 Coppa Italia Juventus-Udinese 2-0
21-12-2025 Serie A Cagliari-Pisa 2-2
10-01-2026 Serie A Atalanta-Torino 2-0
17-01-2026 Serie A Napoli-Sassuolo 1-0
01-02-2026 Serie A Parma-Juventus 1-4
15-02-2026 Serie A Torino-Bologna 1-2
28-02-2026 Serie A Como-Lecce 3-1

Attualmente il Milan si trova 2° in classifica con 63 punti (frutto di 18 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte); invece il Torino si trova 14° in classifica con 33 punti (frutto di 9 vittorie, 6 pareggi e 15 sconfitte).
Il Milan ha segnato 47 gol e ne ha subiti 23; il Torino ha segnato 34 gol e ne ha subiti 53.
La partita di andata Torino - Milan si è giocata il 8 dicembre 2025 e si è conclusa 2-3.

In casa il Milan ha fatto 28 punti (8 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Torino ha totalizzato 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte).
Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, l'Inter e la Lazio ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, il Napoli e il Parma ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Il Milan ha incontrato nell'ultima partita la Lazio perdendo 1-0 mentre Il Torino ha incontrato il Parma vincendo 4-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Rafael Leão con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Roberto D'Aversa è Giovanni Simeone con 8 gol.

Milan e Torino si sono affrontate 159 volte in campionato. Nei precedenti match il Milan ha vinto 66 volte, il Torino ha vinto 36 volte mentre i pareggi sono stati 57.

Milan-Torino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Dopo quattro successi di fila, il Milan ha vinto soltanto tre delle successive otto partite (2N, 3P) giocate contro il Torino in Serie A; inoltre in tutte le ultime cinque sfide tra rossoneri e granata entrambe le squadre sono andate in gol (21 reti in totale per una media di 4.2 a match), dopo che almeno una delle due era rimasta a secco di marcature in sei delle sette gare precedenti (2.2 gol di media).
  • Il Torino ha vinto le ultime due partite di Serie A giocate contro il Milan nel girone di ritorno - tante quante nelle precedenti 27 gare disputate nella seconda metà di campionato - e i granata potrebbero vincere tre match consecutivi contro i rossoneri dopo il giro di boa solo per la seconda volta nel massimo torneo, dopo quella tra il 1947 e il 1949.
  • Il Milan è imbattuto da ben 29 partite casalinghe contro il Torino in Serie A (20V, 9N) - l'ultima sconfitta interna dei rossoneri contro i granata nel torneo risale al 24 marzo 1985 (0-1, con Nils Liedholm in panchina) -; soltanto contro l'Hellas Verona, il Diavolo ha evitato la sconfitta per più match interni consecutivi nel massimo campionato (34, tra maggio 1958 e dicembre 2025) che contro i granata (29 appunto).
  • Il Milan ha perso due delle ultime quattro sfide (2V) di campionato, dopo essere rimasto imbattuto nelle precedenti 24 del torneo (15V, 9N); con il ko rimediato nell'ultimo turno contro la Lazio, i rossoneri potrebbero subire due sconfitte consecutive per la prima volta nella competizione da febbraio-marzo 2025: tre in quel caso, la prima delle quali proprio contro il Torino.
  • Ben 11 delle 17 vittorie conquistate dal Milan in questo campionato sono arrivate con soltanto un gol di scarto; in generale, tra le squadre che hanno collezionato almeno lo stesso numero di successi dei rossoneri (17) nei Big-5 tornei europei in corso, quella meneghina è la compagine che ha realizzato il minor numero di gol (44).
  • Il Torino non vince da cinque trasferte di campionato (1N, 4P) e in ognuna di queste ha subito almeno due gol (15 nel parziale per una media di tre a match); dopo la sconfitta sul campo del Napoli, Roberto D'Aversa potrebbe diventare il primo allenatore a perdere le sue prime due trasferte in assoluto con il Torino in Serie A dai tempi di Moreno Longo nel 2020 (ko in tutti i primi sei match lontano da casa).
  • Il Torino è la squadra che conta il maggior numero di contropiedi diretti (45), il maggior numero di conclusioni a seguito di una ripartenza (38) e il maggior numero di reti nate da questa situazione di gioco (otto) nella Serie A 2025/26.
  • Il Milan è la squadra che ha guadagnato più punti (12) con gol segnati nell'ultimo quarto d'ora di partita (dal 76' in avanti); sul fronte opposto, nessuna compagine, invece, ha perso meno punti del Torino con reti subite in questo intervallo temporale: solo uno, come Napoli e Parma.
  • Luka Modric è il giocatore di movimento del Milan con il minutaggio più alto (2366') in questa Serie A. Il classe '85 non aveva un minutaggio così alto in un singolo campionato da ben cinque stagioni, ovvero dal 2020/21 (2743' in quel caso).
  • Duván Zapata ha segnato otto gol contro il Milan in Serie A - soltanto contro il Sassuolo ha fatto meglio (10) - compresi quelli negli ultimi tre incroci della competizione (maggio e agosto 2024, oltre a dicembre 2025); solo tre giocatori nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) sono andati a bersaglio in quattro partite di fila contro il Diavolo nella competizione: Antonio Di Natale, Diego Milito, Romelu Lukaku.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

MilanTorino
Partite giocate2929
Numero di partite vinte179
Numero di partite perse314
Numero di partite pareggiate96
Gol totali segnati4432
Gol totali subiti2150
Media gol subiti per partita0.71.7
Percentuale possesso palla52.144.1
Numero totale di passaggi1417110873
Numero totale di passaggi riusciti124268647
Tiri nello specchio della porta133124
Percentuale di tiri in porta45.150.8
Numero totale di cross514498
Numero medio di cross riusciti150123
Duelli per partita vinti12811406
Duelli per partita persi11591456
Corner subiti128135
Corner guadagnati135113
Numero di punizioni a favore329293
Numero di punizioni concesse291419
Tackle totali427482
Percentuale di successo nei tackle55.556.2
Fuorigiochi totali6053
Numero totale di cartellini gialli4458
Numero totale di cartellini rossi21

Milan - Torino Live

ENEL

Classifica SERIE A

  1. Inter68
  2. Milan63
  3. Napoli62
  4. Como54
  5. Juventus53
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Lautaro Martínez14
  2. Keinan Davis10
  3. Tasos Douvikas10
  4. Rasmus Højlund10
  5. Nico Paz9
MOSTRA COMPLETA

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