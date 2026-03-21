Il Milan risponde al Napoli tornando al successo al termine di un match tiratissimo contro il Torino. Vantaggio rossonero con Pavlovic e risposta di Simeone prima dell'intervallo; nella ripresa uno-due di Rabiot e Fofana, poi il rigore di Vlasic riaccende il finale ma il risultato non cambia.
In classifica, i rossoneri salgono a quota 63 mentre i granata restano fermi a 33 punti. Dopo la sosta si torna in campo con Pisa-Torino e Napoli-Milan.
Per la diretta di Milan-Torino è tutto, buon proseguimento di serata.
Bartesaghi sull'esterno della rete ma c'è una netta spinta fallosa di Fullkrug. 19:13
51'
Contropiede del Torino: lancio di Simeone per lo scatto di Vlasic, Maignan esce altissimo e ferma l'attacco avversario. 19:12
50'
BARTESAGHI AL VOLO! Sinistro dal limite di prima intenzione, deviazione in corner. 19:23
49'
Traversone di Bartesaghi fuori misura, nessun problema per Ebosse. 19:10
47'
Destro di Pulisic da dentro l'area, murato dalla retroguardia granata. 19:08
46'
PRIMO CAMBIO NEL MILAN: entra Athekame, esce Tomori. 19:07
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO DI MILAN-TORINO! Si riparte dal risultato di 1-1. 19:06
Squadre negli spogliatoi dove Allegri e D'Aversa studiano le mosse in vista della ripresa. 18:51
Parità all'intervallo tra Milan e Torino: avvio deciso dei granata che mette in apprensione la difesa rossonera, poi i padroni di casa impegnano Paleari con Rabiot e segnano con Pavlovic; risposta degli ospiti con Zapata e col gol dell'1 a 1 di Simeone. 18:51
45'+1'
FINE PRIMO TEMPO! MILAN-TORINO 1-1! Reti di Pavlovic e Simeone. 18:49
45'
Un minuto di recupero. 18:48
44'
PILLOLA STATISTICA: 8° centro stagionale per l'ex Napoli. 18:48
44'
GOL! Milan-TORINO 1-1! Rete di Simeone. Pareggio degli ospiti: tiro di Vlasic, Maignan devia sul palo, rimpallo e tap in vincente di Simeone.
RABIOT! Sinistro potente che chiama Paleari alla respinta con i guantoni. 18:38
36'
Fuorigioco di Simeone. 18:37
34'
Rimessa laterale in zona d'attacco conquistata da Fofana. 18:36
32'
Fullkrug in scivolata prova la conclusione, stoppato da Ismajli. 18:35
31'
Superata la mezz'ora di gioco, sempre 0 a 0 al ''Meazza''. 18:33
29'
Campo libero per Gineitis che arriva ai 20 metri e calcia: sinistro non complicato per la presa di Maignan. 18:32
28'
Simeone prova a calciare in acrobazia ma il traversone è un po' troppo profondo. 18:31
27'
Ancora un intervento di Vlasic in fase difensiva per anticipare Rabiot. 18:29
25'
Punizione di Obrador, anticipato Zapata in mischia aerea. 18:27
23'
Fofana libera Bartesaghi alla conclusione: sinistro potente che si infrange sul muro granata di Ebosse. 18:26
22'
Sbracciata di Zapata ai danni di Saelemaekers, punizione in favore dei rossoneri. 18:24
21'
Tocco di mano di Pedersen, fischio del direttore di gara. 18:24
19'
Triangolazione Pulisic-Rabiot, Vlasic intercetta quanto basta per favorire la presa di Paleari. 18:22
17'
Cross di Tomori a centro area, Fullkrug tenta la rovesciata ma c'è l'anticipo di Coco. 18:20
16'
Chiusura di Pavlovic che prova a ripartire ma subisce fallo. 18:18
15'
ISMAJLI DI TESTA! Corner di Obrador, colpo di testa del difensore che Maignan alza in corner. 18:17
13'
RISCHIO PER IL MILAN! Cross di Pedersen, Vlasic anticipa Maignan e De Winter e tocca a rete: fuori di poco. 18:15
12'
Stacco aereo di Simeone alto sopra la traversa. 18:14
11'
Tiro dalla bandierina conquistato dal Torino. 18:13
10'
PRATI! Pederson soffia la sfera a Bartesaghi e appoggia al limite dell'area: destro alto di Prati. 18:13
9'
AMMONITO TOMORI: trattenuto Gineitis. 18:11
8'
Spinta fallosa di Coco ai danni di Rabiot. 18:10
6'
Sugli sviluppi, assist di Bartesaghi, svetta alto Pavlovic che colpisce di testa ma non inquadra lo specchio di porta. 18:09
6'
Traversone di Rabiot, Coco respinge in calcio d'angolo. 18:08
4'
Pressione del Torino, errori di palleggio del Milan, risolve tutto Rabiot. 18:06
3'
Ripartenza ospite, Gineitis calcia al volo: sinistro rimpallato in corner. 18:05
2'
Cross di Pedersen deviato, Pavlovic difende su Zapata e conquista la rimessa da fondo campo. 18:04
1'
INIZIA MILAN-TORINO! Primo pallone giocato da Modric. 18:02
Squadre in campo agli ordini di Fourneau: padroni di casa in completo argento, ospiti in completo nero. 18:02
All'andata, disputata all'Olimpico Grande Torino lo scorso 8 dicembre, successo dei lombardi in rimonta firmato Rabiot-Pulisic (2). 16:46
Allegri ritrova Rabiot dopo la squalifica ma perde Leao, sostituito da Fullkrug che farà coppia d'attacco con Pulisic; Bartesaghi a sinistra, Fofana vince il ballottaggio con Ricci. D'Aversa risponde con Simeone-Zapata tandem offensivo e Vlasic trequartista; Pedersen e Obrador sulle fasce laterali, in mezzo Gineitis preferito a Casadei. 17:05
La gara tra Milan e Torino si giocherà sabato 21 marzo 2026 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Milan - Torino?
L'arbitro del match sarà Francesco Fourneau
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Milan - Torino sarà Luigi Nasca
Dove si gioca Milan - Torino?
La partita si gioca a Milano
In che stadio si gioca Milan - Torino?
Stadio Stadio Giuseppe Meazza
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Milan è Rafael Leão con 9 gol, mentre il capocannoniere del Torino è Giovanni Simeone con 7 gol
Quale è stato il risultato finale di Milan - Torino?
La gara tra Milan e Torino si è conclusa con il risultato di 3-2
Chi sono stati i marcatori della partita Milan - Torino?
I marcatori del Milan sono stati Strahinja Pavlovic al 36', Adrien Rabiot al 54' e Youssouf Fofana al 55' mentre i marcatori del Torino sono stati Giovanni Simeone al 44' e Nikola Vlasic al 83'
PREPARTITA
Milan - Torino è valevole per la giornata numero 30 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 21 marzo alle ore 18:00 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro di Milan - Torino sarà Francesco Fourneau. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.
Francesco Fourneau
Statistiche Stagionali
Partite dirette
9
Falli fischiati
246
Fuorigioco
29
Rigori assegnati
3
Ammonizioni
34
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.7
Falli per cartellino
7.2
Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso:
Serie A: 9 partite
Serie B: 4 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
22-08-2025
Serie B
Pescara-Cesena 1-3
13-09-2025
Serie A
Cagliari-Parma 2-0
28-09-2025
Serie A
Lecce-Bologna 2-2
03-10-2025
Serie A
Verona-Sassuolo 0-1
25-10-2025
Serie B
Monza-Reggiana 3-1
02-11-2025
Serie B
Bari-Cesena 1-0
22-11-2025
Serie B
Avellino-Empoli 0-3
02-12-2025
Coppa Italia
Juventus-Udinese 2-0
21-12-2025
Serie A
Cagliari-Pisa 2-2
10-01-2026
Serie A
Atalanta-Torino 2-0
17-01-2026
Serie A
Napoli-Sassuolo 1-0
01-02-2026
Serie A
Parma-Juventus 1-4
15-02-2026
Serie A
Torino-Bologna 1-2
28-02-2026
Serie A
Como-Lecce 3-1
Attualmente il Milan si trova 2° in classifica con 63 punti (frutto di 18 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte); invece il Torino si trova 14° in classifica con 33 punti (frutto di 9 vittorie, 6 pareggi e 15 sconfitte). Il Milan ha segnato 47 gol e ne ha subiti 23; il Torino ha segnato 34 gol e ne ha subiti 53. La partita di andata Torino - Milan si è giocata il 8 dicembre 2025 e si è conclusa 2-3.
In casa il Milan ha fatto 28 punti (8 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Torino ha totalizzato 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte). Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, l'Inter e la Lazio ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, il Napoli e il Parma ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Milan ha incontrato nell'ultima partita la Lazio perdendo 1-0 mentre Il Torino ha incontrato il Parma vincendo 4-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Rafael Leão con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Roberto D'Aversa è Giovanni Simeone con 8 gol.
Milan e Torino si sono affrontate 159 volte in campionato. Nei precedenti match il Milan ha vinto 66 volte, il Torino ha vinto 36 volte mentre i pareggi sono stati 57.
Milan-Torino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo quattro successi di fila, il Milan ha vinto soltanto tre delle successive otto partite (2N, 3P) giocate contro il Torino in Serie A; inoltre in tutte le ultime cinque sfide tra rossoneri e granata entrambe le squadre sono andate in gol (21 reti in totale per una media di 4.2 a match), dopo che almeno una delle due era rimasta a secco di marcature in sei delle sette gare precedenti (2.2 gol di media).
Il Torino ha vinto le ultime due partite di Serie A giocate contro il Milan nel girone di ritorno - tante quante nelle precedenti 27 gare disputate nella seconda metà di campionato - e i granata potrebbero vincere tre match consecutivi contro i rossoneri dopo il giro di boa solo per la seconda volta nel massimo torneo, dopo quella tra il 1947 e il 1949.
Il Milan è imbattuto da ben 29 partite casalinghe contro il Torino in Serie A (20V, 9N) - l'ultima sconfitta interna dei rossoneri contro i granata nel torneo risale al 24 marzo 1985 (0-1, con Nils Liedholm in panchina) -; soltanto contro l'Hellas Verona, il Diavolo ha evitato la sconfitta per più match interni consecutivi nel massimo campionato (34, tra maggio 1958 e dicembre 2025) che contro i granata (29 appunto).
Il Milan ha perso due delle ultime quattro sfide (2V) di campionato, dopo essere rimasto imbattuto nelle precedenti 24 del torneo (15V, 9N); con il ko rimediato nell'ultimo turno contro la Lazio, i rossoneri potrebbero subire due sconfitte consecutive per la prima volta nella competizione da febbraio-marzo 2025: tre in quel caso, la prima delle quali proprio contro il Torino.
Ben 11 delle 17 vittorie conquistate dal Milan in questo campionato sono arrivate con soltanto un gol di scarto; in generale, tra le squadre che hanno collezionato almeno lo stesso numero di successi dei rossoneri (17) nei Big-5 tornei europei in corso, quella meneghina è la compagine che ha realizzato il minor numero di gol (44).
Il Torino non vince da cinque trasferte di campionato (1N, 4P) e in ognuna di queste ha subito almeno due gol (15 nel parziale per una media di tre a match); dopo la sconfitta sul campo del Napoli, Roberto D'Aversa potrebbe diventare il primo allenatore a perdere le sue prime due trasferte in assoluto con il Torino in Serie A dai tempi di Moreno Longo nel 2020 (ko in tutti i primi sei match lontano da casa).
Il Torino è la squadra che conta il maggior numero di contropiedi diretti (45), il maggior numero di conclusioni a seguito di una ripartenza (38) e il maggior numero di reti nate da questa situazione di gioco (otto) nella Serie A 2025/26.
Il Milan è la squadra che ha guadagnato più punti (12) con gol segnati nell'ultimo quarto d'ora di partita (dal 76' in avanti); sul fronte opposto, nessuna compagine, invece, ha perso meno punti del Torino con reti subite in questo intervallo temporale: solo uno, come Napoli e Parma.
Luka Modric è il giocatore di movimento del Milan con il minutaggio più alto (2366') in questa Serie A. Il classe '85 non aveva un minutaggio così alto in un singolo campionato da ben cinque stagioni, ovvero dal 2020/21 (2743' in quel caso).
Duván Zapata ha segnato otto gol contro il Milan in Serie A - soltanto contro il Sassuolo ha fatto meglio (10) - compresi quelli negli ultimi tre incroci della competizione (maggio e agosto 2024, oltre a dicembre 2025); solo tre giocatori nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) sono andati a bersaglio in quattro partite di fila contro il Diavolo nella competizione: Antonio Di Natale, Diego Milito, Romelu Lukaku.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: