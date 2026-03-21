I rossoneri sono reduci dal ko in casa della Lazio che ha riallontanato la testa della graduatoria mentre i granata hanno battuto il Parma con un roboante 4 a 1. 16:44

Allegri ritrova Rabiot dopo la squalifica ma perde Leao, sostituito da Fullkrug che farà coppia d'attacco con Pulisic; Bartesaghi a sinistra, Fofana vince il ballottaggio con Ricci. D'Aversa risponde con Simeone-Zapata tandem offensivo e Vlasic trequartista; Pedersen e Obrador sulle fasce laterali, in mezzo Gineitis preferito a Casadei. 17:05

Parità all'intervallo tra Milan e Torino: avvio deciso dei granata che mette in apprensione la difesa rossonera, poi i padroni di casa impegnano Paleari con Rabiot e segnano con Pavlovic; risposta degli ospiti con Zapata e col gol dell'1 a 1 di Simeone. 18:51

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Milan - Torino? La gara tra Milan e Torino si giocherà sabato 21 marzo 2026 alle ore 18:00 Chi è l'arbitro di Milan - Torino? L'arbitro del match sarà Francesco Fourneau Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Milan - Torino sarà Luigi Nasca Dove si gioca Milan - Torino? La partita si gioca a Milano In che stadio si gioca Milan - Torino? Stadio Stadio Giuseppe Meazza Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Milan è Rafael Leão con 9 gol, mentre il capocannoniere del Torino è Giovanni Simeone con 7 gol Quale è stato il risultato finale di Milan - Torino? La gara tra Milan e Torino si è conclusa con il risultato di 3-2 Chi sono stati i marcatori della partita Milan - Torino? I marcatori del Milan sono stati Strahinja Pavlovic al 36', Adrien Rabiot al 54' e Youssouf Fofana al 55' mentre i marcatori del Torino sono stati Giovanni Simeone al 44' e Nikola Vlasic al 83'

PREPARTITA

Milan - Torino è valevole per la giornata numero 30 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 21 marzo alle ore 18:00 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Milan - Torino sarà Francesco Fourneau. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.

Francesco Fourneau Statistiche Stagionali Partite dirette 9 Falli fischiati 246 Fuorigioco 29 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 34 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.7 Falli per cartellino 7.2 Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso: Serie A: 9 partite

partite Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 22-08-2025 Serie B Pescara-Cesena 1-3 13-09-2025 Serie A Cagliari-Parma 2-0 28-09-2025 Serie A Lecce-Bologna 2-2 03-10-2025 Serie A Verona-Sassuolo 0-1 25-10-2025 Serie B Monza-Reggiana 3-1 02-11-2025 Serie B Bari-Cesena 1-0 22-11-2025 Serie B Avellino-Empoli 0-3 02-12-2025 Coppa Italia Juventus-Udinese 2-0 21-12-2025 Serie A Cagliari-Pisa 2-2 10-01-2026 Serie A Atalanta-Torino 2-0 17-01-2026 Serie A Napoli-Sassuolo 1-0 01-02-2026 Serie A Parma-Juventus 1-4 15-02-2026 Serie A Torino-Bologna 1-2 28-02-2026 Serie A Como-Lecce 3-1

Attualmente il Milan si trova 2° in classifica con 63 punti (frutto di 18 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte); invece il Torino si trova 14° in classifica con 33 punti (frutto di 9 vittorie, 6 pareggi e 15 sconfitte).

Il Milan ha segnato 47 gol e ne ha subiti 23; il Torino ha segnato 34 gol e ne ha subiti 53.

La partita di andata Torino - Milan si è giocata il 8 dicembre 2025 e si è conclusa 2-3.

In casa il Milan ha fatto 28 punti (8 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Torino ha totalizzato 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte).

Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, l'Inter e la Lazio ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, il Napoli e il Parma ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Milan ha incontrato nell'ultima partita la Lazio perdendo 1-0 mentre Il Torino ha incontrato il Parma vincendo 4-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Rafael Leão con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Roberto D'Aversa è Giovanni Simeone con 8 gol.

Milan e Torino si sono affrontate 159 volte in campionato. Nei precedenti match il Milan ha vinto 66 volte, il Torino ha vinto 36 volte mentre i pareggi sono stati 57.

Milan-Torino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo quattro successi di fila, il Milan ha vinto soltanto tre delle successive otto partite (2N, 3P) giocate contro il Torino in Serie A; inoltre in tutte le ultime cinque sfide tra rossoneri e granata entrambe le squadre sono andate in gol (21 reti in totale per una media di 4.2 a match), dopo che almeno una delle due era rimasta a secco di marcature in sei delle sette gare precedenti (2.2 gol di media).

Il Torino ha vinto le ultime due partite di Serie A giocate contro il Milan nel girone di ritorno - tante quante nelle precedenti 27 gare disputate nella seconda metà di campionato - e i granata potrebbero vincere tre match consecutivi contro i rossoneri dopo il giro di boa solo per la seconda volta nel massimo torneo, dopo quella tra il 1947 e il 1949.

Il Milan è imbattuto da ben 29 partite casalinghe contro il Torino in Serie A (20V, 9N) - l'ultima sconfitta interna dei rossoneri contro i granata nel torneo risale al 24 marzo 1985 (0-1, con Nils Liedholm in panchina) -; soltanto contro l'Hellas Verona, il Diavolo ha evitato la sconfitta per più match interni consecutivi nel massimo campionato (34, tra maggio 1958 e dicembre 2025) che contro i granata (29 appunto).

Il Milan ha perso due delle ultime quattro sfide (2V) di campionato, dopo essere rimasto imbattuto nelle precedenti 24 del torneo (15V, 9N); con il ko rimediato nell'ultimo turno contro la Lazio, i rossoneri potrebbero subire due sconfitte consecutive per la prima volta nella competizione da febbraio-marzo 2025: tre in quel caso, la prima delle quali proprio contro il Torino.

Ben 11 delle 17 vittorie conquistate dal Milan in questo campionato sono arrivate con soltanto un gol di scarto; in generale, tra le squadre che hanno collezionato almeno lo stesso numero di successi dei rossoneri (17) nei Big-5 tornei europei in corso, quella meneghina è la compagine che ha realizzato il minor numero di gol (44).

Il Torino non vince da cinque trasferte di campionato (1N, 4P) e in ognuna di queste ha subito almeno due gol (15 nel parziale per una media di tre a match); dopo la sconfitta sul campo del Napoli, Roberto D'Aversa potrebbe diventare il primo allenatore a perdere le sue prime due trasferte in assoluto con il Torino in Serie A dai tempi di Moreno Longo nel 2020 (ko in tutti i primi sei match lontano da casa).

Il Torino è la squadra che conta il maggior numero di contropiedi diretti (45), il maggior numero di conclusioni a seguito di una ripartenza (38) e il maggior numero di reti nate da questa situazione di gioco (otto) nella Serie A 2025/26.

Il Milan è la squadra che ha guadagnato più punti (12) con gol segnati nell'ultimo quarto d'ora di partita (dal 76' in avanti); sul fronte opposto, nessuna compagine, invece, ha perso meno punti del Torino con reti subite in questo intervallo temporale: solo uno, come Napoli e Parma.

Luka Modric è il giocatore di movimento del Milan con il minutaggio più alto (2366') in questa Serie A. Il classe '85 non aveva un minutaggio così alto in un singolo campionato da ben cinque stagioni, ovvero dal 2020/21 (2743' in quel caso).

Duván Zapata ha segnato otto gol contro il Milan in Serie A - soltanto contro il Sassuolo ha fatto meglio (10) - compresi quelli negli ultimi tre incroci della competizione (maggio e agosto 2024, oltre a dicembre 2025); solo tre giocatori nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) sono andati a bersaglio in quattro partite di fila contro il Diavolo nella competizione: Antonio Di Natale, Diego Milito, Romelu Lukaku.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: