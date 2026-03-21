Dieci punti dividono Parma e Cremonese in classifica: la squadra di Cuesta, dopo un inizio un po' più complicato, ha collezionato 3 vittorie consecutive contro Bologna, Verona e Milan, conquistando punti importanti in ottica salvezza. Attualmente si trova in 12ª posizione e viste le sconfitte del Genoa e del Cagliari, ha l'opportunità di staccare ulteriormente le rivali e stabilizzarsi a metà classifica. 12:20

Nel Parma confermato Suzuki tra i pali dopo la prestazione contro il Torino. Squalificato Delprato, il terzetto difensivo sarà composto da Valenti con Circati e Troilo. Sulle corsie ci saranno Britschgi e Valeri, out a centrocampo Bernabé per infortunio. Come prima punta confermato Pellegrino. 14:22

Giampaolo sceglie il suo primo 11 della Cremonese: è rientrato Vardy dal problema fisico ma partirà dalla panchina. L'attacco infatti sarà composto dalla coppia Bonazzoli-Sanabria. Come esterni Zerbin e Vandeputte, in difesa, davanti ad Audero, Terracciano, Bianchetti, Luperto e Pezzella.14:25

Partita bloccata sullo 0 a 0 al Tardini tra Parma e Cremonese, con entrambe le squadre che hanno effettuato solamente 2 tiri per parte, 0 nello specchio della porta per gli emiliani. Gli ospiti erano riusciti ad andare in vantaggio con Bonazzoli, ma il fuorigioco di Zerbin ha annullato tutto. 15:51

La Cremonese non può permettersi passi falsi in un momento così delicato della stagione. Nei primi 45 miuti ha adottato un approccio più prudente, contendendo i rischi e affidandosi a qualche contropiede, spesso annullato per fuorigioco. Nella ripresa servirà maggior coraggio per provare a sbloccare l'incontro e portare punti a casa importanti per la salvezza.15:54

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Parma - Cremonese? La gara tra Parma e Cremonese si giocherà sabato 21 marzo 2026 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Parma - Cremonese? L'arbitro del match sarà Michael Fabbri Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Parma - Cremonese sarà Daniele Paterna Dove si gioca Parma - Cremonese? La partita si gioca a Parma In che stadio si gioca Parma - Cremonese? Stadio Ennio Tardini Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Parma è Mateo Pellegrino con 8 gol, mentre il capocannoniere dellaCremonese è Federico Bonazzoli con 6 gol Quale è stato il risultato finale di Parma - Cremonese? La gara tra Parma e Cremonese si è conclusa con il risultato di 0-2 Chi sono stati i marcatori della partita Parma - Cremonese? I marcatori Cremonese sono stati Youssef Maleh al 54' e Jari Vandeputte al 68'

PREPARTITA

Parma - Cremonese è valevole per la giornata numero 30 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 21 marzo alle ore 15:00 allo stadio Ennio Tardini di Parma.

Arbitro di Parma - Cremonese sarà Michael Fabbri. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.

Michael Fabbri Statistiche Stagionali Partite dirette 11 Falli fischiati 274 Fuorigioco 32 Rigori assegnati 4 Ammonizioni 44 Espulsioni 2 Cartellini per partita 4.2 Falli per cartellino 5.8 Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso: Serie A: 11 partite

partite Serie B: 3 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2025 Serie B Südtirol-Sampdoria 3-1 27-09-2025 Serie B Venezia-Spezia 2-0 04-10-2025 Serie B Cesena-Reggiana 1-2 20-10-2025 Serie A Cremonese-Udinese 1-1 01-11-2025 Serie A Udinese-Atalanta 1-0 29-11-2025 Serie A Genoa-Verona 2-1 07-12-2025 Serie A Lazio-Bologna 1-1 28-12-2025 Serie A Milan-Verona 3-0 03-01-2026 Serie A Atalanta-Roma 1-0 14-01-2026 Serie A Napoli-Parma 0-0 19-01-2026 Serie A Lazio-Como 0-3 05-02-2026 Coppa Italia Atalanta-Juventus 3-0 13-02-2026 Serie A Pisa-Milan 1-2 28-02-2026 Serie A Inter-Genoa 2-0 06-03-2026 Serie A Napoli-Torino 2-1

Attualmente il Parma si trova 13° in classifica con 34 punti (frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte); invece la Cremonese si trova 18° in classifica con 27 punti (frutto di 6 vittorie, 9 pareggi e 15 sconfitte).

Il Parma ha segnato 21 gol e ne ha subiti 38; la Cremonese ha segnato 25 gol e ne ha subiti 44.

La partita di andata Cremonese - Parma si è giocata il 21 settembre 2025 e si è conclusa 0-0.

In casa il Parma ha fatto 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa la Cremonese ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte).

Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, la Fiorentina e il Torino ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, il Lecce e la Fiorentina ottenendo 0 punti.

Il Parma ha incontrato nell'ultima partita il Torino perdendo 4-1 mentre La Cremonese ha incontrato la Fiorentina perdendo 1-4.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Mateo Pellegrino con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Giampaolo è Federico Bonazzoli con 6 gol.

Parma e Cremonese si sono affrontate 9 volte in campionato. Nei precedenti match il Parma ha vinto 5 volte, la Cremonese non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 4.

Parma-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Cremonese non ha mai vinto nelle nove partite (4N, 5P) giocate contro il Parma in Serie A; soltanto contro Juventus (18) e Fiorentina (14) i grigiorossi hanno disputato più incontri senza mai vincere che contro gli emiliani (nove) nel massimo torneo.

La Cremonese torna al Tardini per un match di Serie A a distanza di quasi 30 anni dall'ultima volta, datata 10 aprile 1996 (2-0 per i ducali con reti di Roberto Mussi e Gianfranco Zola); i grigiorossi non hanno mai segnato più di un gol nelle quattro trasferte del torneo contro il Parma e nelle due più recenti sono rimasti a secco di reti.

Dopo cinque risultati utili di fila (3V, 2N), il Parma ha perso nell'ultimo turno di campionato contro il Torino, subendo quattro reti, ovvero il doppio dei gol incassati proprio nelle cinque sfide precedenti di Serie A; inoltre, i ducali potrebbero cadere per due match di fila per la seconda volta nel 2026, dopo quella tra fine gennaio e inizio febbraio.

Il Parma è rimasto imbattuto nelle ultime due partite disputate al Tardini, contro Hellas Verona (2-1) e Cagliari (1-1); gli emiliani potrebbero evitare la sconfitta per tre match interni di fila per la prima volta in questo campionato (due anche nelle prime due sfide casalinghe di questo torneo, contro Atalanta e Torino).

La Cremonese è l'unica squadra ad avere perso il 100% delle trasferte disputate nel 2026 nei cinque maggiori campionati europei in corso: sei su sei; l'ultimo successo esterno della squadra lombarda in Serie A risale all'1 dicembre 2025, quando si impose per 3-1 sul campo del Bologna.

La Cremonese non vince da 15 gare di campionato (4N, 11P) - record negativo tra le squadre di questo torneo - con l'ultima vittoria datata 7 dicembre 2025 (2-0 in casa contro il Lecce); i grigiorossi hanno perso le ultime quattro sfide di Serie A e potrebbero subire più ko di fila con lo stesso allenatore per la prima volta da ottobre-dicembre 1991, sotto le gestione di Guastavo Giagnoni (cinque in quel caso).

La Cremonese è la squadra che in percentuale ha segnato più gol a seguito di un corner in questo campionato: il 26%, ovvero sei sui 23 totali; tuttavia, l'ultima marcatura dei grigiorossi in Serie A da questa situazione di gioco risale allo scorso novembre, contro la Roma (gol di Francesco Folino).

Considerando il 2026, il Parma è una delle due squadre, con la Juventus, a non avere ancora perso alcun punto da situazione di vantaggio; di contro, la Cremonese è una delle due compagini, assieme al Lecce, a non avere ancora guadagnato alcun punto una volta sotto nel punteggio in questo anno solare.

Contro la Fiorentina, David Okereke ha ritrovato il gol a distanza di quasi due anni dall'ultimo segnato nel maggio 2023 in Serie A, contro il Milan; proprio da allora, l'attaccante della Cremonese non va a bersaglio per due match consecutivi nella competizione: contro i rossoneri appunto e contro l'Hellas Verona nella gara precedente.

Mateo Pellegrino conta otto gol in questo campionato (cinque di testa); l'argentino è il giocatore che in percentuale ha segnato più gol sul totale di quelli di squadra nella Serie A 2025/26: il 38%, ovvero otto sui 21 complessivi (segue con il 32% Gift Orban).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: