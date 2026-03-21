Dopo una partita bloccata nel primo tempo con solo 2 tiri per parte, nella ripresa la Cremonese sblocca il match grazie a un gol da fuori area di Maleh, indirizzato verso l'angolino basso dove Suzuki non può arrivare. Poco dopo, al primo pallone toccato, Vardy serve di prima Vandeputte che controlla e calcia segnando il 2 a 0 finale per i grigiorossi, con la prima vittoria di Marco Giampaolo da allenatore della Cremonese.
La Cremonese conquista punti importantissimi per la salvezza e torna a vincere in campionato dopo più di 3 mesi dall'ultima volta. Con questi 3 punti, la squadra di Giampaolo aggancia a quota 27 il Lecce, impegnato domani all'Olimpico contro la Roma.
Non un calendario semplice per il Parma che nelle prossime partite sfiderà prima Lazio poi Napoli. Per la Cremonese c'è il Bologna il giorno di Pasqua, poi si torna in campo a Cagliari la settimana successiva.
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Dal Tardini è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta di Parma-Cremonese. Arrivederci e alla prossima di Serie A! Buona serata!17:02
90'+4'
Fine partita! Parma-Cremonese 0-2! In gol Maleh e Vandeputte. 16:54
90'+3'
Dall'altra parte è Pezzella a essere ammonito.16:52
90'+3'
Sale la tensione al Tardini: rissa in corso con Giuseppe Pezzella che si procura anche l'ammonizione.16:51
90'+2'
Ammonito Troilo per un intervento duro su Folino.16:52
90'+1'
Ammonito Martín Payero.16:52
90'
Segnalati 4 minuti di recupero. 16:52
90'
Come nell'occasione del secondo gol, Vardy serve sempre di prima una palla precisa in area, ma Payero non riesce a controllare bene e passa a Thorsby la cui conclusione viene parata da Suzuki.16:51
89'
Fuori Matteo Bianchetti per Francesco Folino.16:47
88'
Continua ad attaccare il Parma, tutto in avanti con la Cremonese schiacciata nella propria area di rigore. 16:47
87'
Elphege supera due avversari e si accentra in area, non riesce a controllare bene facendo recuperare la palla ad Audero in uscita bassa.16:46
85'
Luperto salva il Parma! Dribbling e tiro di Nicolussi Caviglia, Luperto con la gamba salva e manda in corner! 16:44
82'
Su un calcio di punizione batutto in area da Nicolussi, Pellegrini commette fallo su Luperto colpendolo in pieno con un calcio. Gioco fermo. 16:41
81'
Continua ad attaccare il Parma che rimane molto alto in questa fase di partita.16:40
79'
Tentativo dalla distanza di Strefezza, palla fuori.16:38
79'
Esce Jari Vandeputte per Morten Thorsby.16:37
77'
Cartellino rosso per il team manager del Parma Alessio Cracolici.16:37
73'
Luperto ferma Oristanio, che procura così calcio di punizione da fuori area per i suoi.16:32
73'
Fuori anche Jacob Ondrejka per Nesta Elphege.16:32
73'
Nel Parma esce Mandela Keita per Nahuel Estévez.16:32
71'
Errore di Valenti che involontariamente serve gli avversari, recupera in scivolata Troilo.16:30
68'
Assist preciso di Jamie Vardy, bravo a leggere lo spazio e a servire il compagno.16:28
68'
GOOOOOOLLLL! Parma-CREMONESE 0-2! Raddoppia Vandeputte! Contropiede della Cremonese, Vardy di prima serve una palla perfetta per il belga che controlla e tira potente in porta!
Nella Cremonese esce Federico Bonazzoli per Martín Payero.16:29
67'
Finisce la partita di Antonio Sanabria per Jamie Vardy.16:29
66'
Ammonito Jacob Ondrejka.16:26
60'
Esce anche Oliver Sørensen per Gaetano Oristanio.16:22
60'
Cambi per il Parma: entra Nicolussi Caviglia al posto di Alessandro Circati.16:19
59'
Barbieri va al cross basso, malinteso tra Suzuki e Troilo con il difensore costretto all'intervento.16:18
58'
Il Parma prova ad addentrarsi in area, attenta la difesa grigiorossa in fase di chiusura.16:18
54'
GOOOOOOOOOLLL! Parma-CREMONESE 0-1! Rete di Youssef Maleh! Nel tentativo di spezzare via la palla, Britschgi serve dal limite dell'area Maleh che di prima calcia potente con il sinistro indirizzandola nell'angolino basso dove Suzuki non può arrivare!
Gioco molto spezzettato in questa fase. Diversi i duelli in mezzo al campo.16:11
50'
Fallo di Barbieri che con un pestone ferma Ondrejka. Giallo per il giocatore della Cremonese.16:09
47'
Parte subito aggressivo il Parma, Ondrejka va alla conclusione, parata da Audero. 16:06
46'
Per la Cremonese esce Alessio Zerbin per Tommaso Barbieri.16:06
45'
Si riparte! Comincia il secondo tempo di Parma-Cremonese.16:05
La Cremonese non può permettersi passi falsi in un momento così delicato della stagione. Nei primi 45 miuti ha adottato un approccio più prudente, contendendo i rischi e affidandosi a qualche contropiede, spesso annullato per fuorigioco. Nella ripresa servirà maggior coraggio per provare a sbloccare l'incontro e portare punti a casa importanti per la salvezza.15:54
Partita bloccata sullo 0 a 0 al Tardini tra Parma e Cremonese, con entrambe le squadre che hanno effettuato solamente 2 tiri per parte, 0 nello specchio della porta per gli emiliani. Gli ospiti erano riusciti ad andare in vantaggio con Bonazzoli, ma il fuorigioco di Zerbin ha annullato tutto. 15:51
45'+1'
Fine primo tempo! Parma-Cremonese 0-0.15:49
45'
Palla di Strefezza per Valeri, è attenta la difesa della Cremonese che impedisce la ripartenza dell'esterno. 15:49
45'
Segnalato un minuto di recupero.15:48
44'
Calcio di punizione battuto dal solito Valeri, sul pallone ci arriva Troilo di testa, non trovando però lo specchio della porta.15:48
43'
Fallo di Zerbin su Ondrejka, calcio di punizione da posizione interessante per il Parma.15:47
40'
Calcio d'angolo battuto da Strefezza sul secondo palo, Pellegrino però stende in area Grassi fermando l'azione.15:45
33'
Si rialza l'attaccante del Parma, riparte il gioco dalla rimessa di Audero.15:38
32'
Strefezza rimane a terra dopo uno scontro con Bianchetti. 15:37
28'
Girata di testa di Bonazzoli, tiro centrale, facile per Suzuki.15:35
27'
Primo segnale del Parma con Pellegrino: conclusione potente con il destro che termina di poco a lato!15:31
23'
La Cremonese trova il gol del vantaggio con Bonazzoli, ma è tutto annullato per posizione di fuorigioco di Zerbin.15:29
20'
Rovesciata di Bonazzoli! La palla finisce alta sopra la traversa di poco ma l'arbitro fischia per fallo dell'attaccante su Troilo.15:22
19'
Bonazzoli cerca la palla filtrante, ottima chiusura in scivolata di Keita. 15:21
15'
Partita ferma sullo 0 a 0 dopo i primi 15 minuti: fase di studio tra le squadre.15:15
7'
Fallo di Luperto su Suzuki sul momento del calcio d'angolo, fischia Fabbri.15:08
6'
Ripartenza pericolosa della Cremonese: contropiede di Vandeputte che poi va alla conclusione sul primo palo dove c'è Suzuki, costretto al tuffo e al calcio d'angolo!15:07
5'
Sorensen conquista un calcio di punizione da fuori area: sul pallone c'è Valeri.15:06
2'
Subito un rischio per la Cremonese: sulla rimessa di Audero intercetta Ondrejka, ma è bravo nel recupero Grassi che poi si procura anche fallo.15:03
1'
Si parte! Comincia Parma-Cremonese! Fischia l'arbitro Fabbri!15:01
Giampaolo sceglie il suo primo 11 della Cremonese: è rientrato Vardy dal problema fisico ma partirà dalla panchina. L'attacco infatti sarà composto dalla coppia Bonazzoli-Sanabria. Come esterni Zerbin e Vandeputte, in difesa, davanti ad Audero, Terracciano, Bianchetti, Luperto e Pezzella.14:25
Nel Parma confermato Suzuki tra i pali dopo la prestazione contro il Torino. Squalificato Delprato, il terzetto difensivo sarà composto da Valenti con Circati e Troilo. Sulle corsie ci saranno Britschgi e Valeri, out a centrocampo Bernabé per infortunio. Come prima punta confermato Pellegrino. 14:22
FORMAZIONE UFFICIALE CREMONESE (4-4-2): Audero - Terracciano, Bianchetti, Luperto, Pezzella - Zerbin, Grassi, Maleh, Vandeputte - Bonazzoli, Sanabria. All. Marco Giampaolo.14:17
FORMAZIONE UFFICIALE PARMA (3-4-2-1): Suzuki - Circati, Troilo, Valenti - Britschgi, Keita, Sorensen, Valeri - Ondrejka, Strefezza - Pellegrino. All. Carlos Cuesta.14:16
A nove giornate dalla fine, la Cremonese ha bisogno più che mai di punti per provare a salvarsi in questo finale di stagione. Per farlo la società ha deciso di optare per Marco Giampaolo, alla prima con i grigiorossi, subentrato all'esonero di Davide Nicola. Una vittoria dalle parti di Cremona manca da più di 3 mesi, dalla sfida contro il Lecce di inizio dicembre. 12:22
Dieci punti dividono Parma e Cremonese in classifica: la squadra di Cuesta, dopo un inizio un po' più complicato, ha collezionato 3 vittorie consecutive contro Bologna, Verona e Milan, conquistando punti importanti in ottica salvezza. Attualmente si trova in 12ª posizione e viste le sconfitte del Genoa e del Cagliari, ha l'opportunità di staccare ulteriormente le rivali e stabilizzarsi a metà classifica. 12:20
Buon pomeriggio e benvenuti al Tardini: è tutto pronto per Parma-Cremonese, match valido per la 30ª giornata di Serie A!12:18
La gara tra Parma e Cremonese si giocherà sabato 21 marzo 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Parma - Cremonese?
L'arbitro del match sarà Michael Fabbri
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Parma - Cremonese sarà Daniele Paterna
Dove si gioca Parma - Cremonese?
La partita si gioca a Parma
In che stadio si gioca Parma - Cremonese?
Stadio Ennio Tardini
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Parma è Mateo Pellegrino con 8 gol, mentre il capocannoniere dellaCremonese è Federico Bonazzoli con 6 gol
Quale è stato il risultato finale di Parma - Cremonese?
La gara tra Parma e Cremonese si è conclusa con il risultato di 0-2
Chi sono stati i marcatori della partita Parma - Cremonese?
I marcatori Cremonese sono stati Youssef Maleh al 54' e Jari Vandeputte al 68'
PREPARTITA
Parma - Cremonese è valevole per la giornata numero 30 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 21 marzo alle ore 15:00 allo stadio Ennio Tardini di Parma. Arbitro di Parma - Cremonese sarà Michael Fabbri. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.
Michael Fabbri
Statistiche Stagionali
Partite dirette
11
Falli fischiati
274
Fuorigioco
32
Rigori assegnati
4
Ammonizioni
44
Espulsioni
2
Cartellini per partita
4.2
Falli per cartellino
5.8
Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso:
Serie A: 11 partite
Serie B: 3 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
31-08-2025
Serie B
Südtirol-Sampdoria 3-1
27-09-2025
Serie B
Venezia-Spezia 2-0
04-10-2025
Serie B
Cesena-Reggiana 1-2
20-10-2025
Serie A
Cremonese-Udinese 1-1
01-11-2025
Serie A
Udinese-Atalanta 1-0
29-11-2025
Serie A
Genoa-Verona 2-1
07-12-2025
Serie A
Lazio-Bologna 1-1
28-12-2025
Serie A
Milan-Verona 3-0
03-01-2026
Serie A
Atalanta-Roma 1-0
14-01-2026
Serie A
Napoli-Parma 0-0
19-01-2026
Serie A
Lazio-Como 0-3
05-02-2026
Coppa Italia
Atalanta-Juventus 3-0
13-02-2026
Serie A
Pisa-Milan 1-2
28-02-2026
Serie A
Inter-Genoa 2-0
06-03-2026
Serie A
Napoli-Torino 2-1
Attualmente il Parma si trova 13° in classifica con 34 punti (frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte); invece la Cremonese si trova 18° in classifica con 27 punti (frutto di 6 vittorie, 9 pareggi e 15 sconfitte). Il Parma ha segnato 21 gol e ne ha subiti 38; la Cremonese ha segnato 25 gol e ne ha subiti 44. La partita di andata Cremonese - Parma si è giocata il 21 settembre 2025 e si è conclusa 0-0.
In casa il Parma ha fatto 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa la Cremonese ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte). Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, la Fiorentina e il Torino ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, il Lecce e la Fiorentina ottenendo 0 punti. Il Parma ha incontrato nell'ultima partita il Torino perdendo 4-1 mentre La Cremonese ha incontrato la Fiorentina perdendo 1-4. Il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Mateo Pellegrino con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Giampaolo è Federico Bonazzoli con 6 gol.
Parma e Cremonese si sono affrontate 9 volte in campionato. Nei precedenti match il Parma ha vinto 5 volte, la Cremonese non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 4.
Parma-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Cremonese non ha mai vinto nelle nove partite (4N, 5P) giocate contro il Parma in Serie A; soltanto contro Juventus (18) e Fiorentina (14) i grigiorossi hanno disputato più incontri senza mai vincere che contro gli emiliani (nove) nel massimo torneo.
La Cremonese torna al Tardini per un match di Serie A a distanza di quasi 30 anni dall'ultima volta, datata 10 aprile 1996 (2-0 per i ducali con reti di Roberto Mussi e Gianfranco Zola); i grigiorossi non hanno mai segnato più di un gol nelle quattro trasferte del torneo contro il Parma e nelle due più recenti sono rimasti a secco di reti.
Dopo cinque risultati utili di fila (3V, 2N), il Parma ha perso nell'ultimo turno di campionato contro il Torino, subendo quattro reti, ovvero il doppio dei gol incassati proprio nelle cinque sfide precedenti di Serie A; inoltre, i ducali potrebbero cadere per due match di fila per la seconda volta nel 2026, dopo quella tra fine gennaio e inizio febbraio.
Il Parma è rimasto imbattuto nelle ultime due partite disputate al Tardini, contro Hellas Verona (2-1) e Cagliari (1-1); gli emiliani potrebbero evitare la sconfitta per tre match interni di fila per la prima volta in questo campionato (due anche nelle prime due sfide casalinghe di questo torneo, contro Atalanta e Torino).
La Cremonese è l'unica squadra ad avere perso il 100% delle trasferte disputate nel 2026 nei cinque maggiori campionati europei in corso: sei su sei; l'ultimo successo esterno della squadra lombarda in Serie A risale all'1 dicembre 2025, quando si impose per 3-1 sul campo del Bologna.
La Cremonese non vince da 15 gare di campionato (4N, 11P) - record negativo tra le squadre di questo torneo - con l'ultima vittoria datata 7 dicembre 2025 (2-0 in casa contro il Lecce); i grigiorossi hanno perso le ultime quattro sfide di Serie A e potrebbero subire più ko di fila con lo stesso allenatore per la prima volta da ottobre-dicembre 1991, sotto le gestione di Guastavo Giagnoni (cinque in quel caso).
La Cremonese è la squadra che in percentuale ha segnato più gol a seguito di un corner in questo campionato: il 26%, ovvero sei sui 23 totali; tuttavia, l'ultima marcatura dei grigiorossi in Serie A da questa situazione di gioco risale allo scorso novembre, contro la Roma (gol di Francesco Folino).
Considerando il 2026, il Parma è una delle due squadre, con la Juventus, a non avere ancora perso alcun punto da situazione di vantaggio; di contro, la Cremonese è una delle due compagini, assieme al Lecce, a non avere ancora guadagnato alcun punto una volta sotto nel punteggio in questo anno solare.
Contro la Fiorentina, David Okereke ha ritrovato il gol a distanza di quasi due anni dall'ultimo segnato nel maggio 2023 in Serie A, contro il Milan; proprio da allora, l'attaccante della Cremonese non va a bersaglio per due match consecutivi nella competizione: contro i rossoneri appunto e contro l'Hellas Verona nella gara precedente.
Mateo Pellegrino conta otto gol in questo campionato (cinque di testa); l'argentino è il giocatore che in percentuale ha segnato più gol sul totale di quelli di squadra nella Serie A 2025/26: il 38%, ovvero otto sui 21 complessivi (segue con il 32% Gift Orban).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: