Tre punti preziosi per il Verona, che ora aggancia lo Spezia (che ha però una partita in meno) in zona salvezza. La vittoria del Bentegodi porta la firma di Verdi, che mette a segno una doppietta. Sul finale, in pieno recupero, gli emiliani accorciano le distanze con Dominguez, per poi sfiorare il pareggio con Orsolini.22:55