90'+2' FINISCE QUI. Sassuolo-Lecce 0-3. Triplice fischio del direttore di gara e i circa 4.000 tifosi giallorossi possono fare festa: grande vittoria per la squadra allenata da Gotti, la seconda del Lecce in trasferta durante questa Serie A. 14:23

90'+1' Pierotti imbeccato in verticale sulla destra e liberissimo di arrivare fino al fondo. Attende il più possibile e poi cerca di servire Sansone per il 4-0 del Lecce, ma la difesa del Sassuolo riesce a intercettare il suo cross rasoterra. 14:21

90' Ci saranno due minuti di recupero in questo secondo tempo tra Sassuolo e Lecce. Giallorossi che attendono soltanto il triplice fischio di Doveri per celebrare una grandissima vittoria esterna, la seconda stagionale. 14:20

85' CAMBIO SASSUOLO. Ballardini richiama in panchina anche Laurentié, cambiandolo con Emil Ceide.14:15

85' ESCE GENDREY. Davvero sfinito l'esterno giallorosso, alle prese pure coi crampi. Mister Gotti lo richiama in panchina, inserendo Lorenzo Venuti. 22:05

84' OUT KRSTOVIC. Pur senza segnare, buonissima la prova del numero nove. Al suo posto c'è ora spazio per Daniel Pierotti. 14:14

83' BASCHIROTTO PERFETTO. Toljan riceve in area, si gira su un avversario e mette in mezzo un cross rasoterra che Mulattieri può spingere in rete da due passi. Anzi potrebbe, visto che il numero sei giallorosso lo anticipa in scivolata e gli nega la gioia del gol. 14:13

80' Dieci minuti più recupero alla fine di questo Sassuolo-Lecce. Giallorossi vicinissimi a una vittoria tanto meritata quanto importante: nella lotta salvezza, questo rappresenterebbe difatti un gran colpo per la squadra allenata da Gotti. 14:11

78' Dopo aver vinto quattro dei primi sei anticipi delle ore 12:30 in Serie A (un pari, un k.o.), il Lecce non ha trovato il successo nelle ultime otto occasioni, perdendo tutte le ultime quattro segnando una sola rete. Striscia verosimilmente destinata a interrompersi proprio oggi, stante il 3-0 giallorosso qui al Mapei Stadium. 14:09

76' KRSTOVIC PERICOLOSO. Ennesima ripartenza degli ospiti, col numero nove che riceve in corsa, entra in area e calcia col destro da posizione un po' defilata. Consigli attento nella respinta, poi la difesa del Sassuolo libera l'area. 14:08

76' DOPPIO CAMBIO LECCE. Out pure Piccoli, coccolato da mister Gotti. Al suo posto spazio per Nicola Sansone. 14:05

75' ESCE DORGU. Applauditissimo uno dei migliori in campo, mister Gotti lo sostituisce ora con Medon Berisha. 14:05

73' Ci prova Pinamonti dalla distanza. Serie di duelli aerei sulla trequarti giallorossa, poi pallone che rimbalza davanti al bomber nerazzurro e viene scagliato con violenza verso la porta difesa da Falcone. Conclusione potente ma larga. 14:03

71' MULATTIERI PERICOLOSO. Sugli sviluppi di una rimessa laterale, la difesa del Lecce non riesce a intercettare la sfera, che diventa così disponibile per il numero otto neroverde. Mulattieri aspetta il rimbalzo e poi gira di testa nell'area piccola, ma Falcone si distende per la presa bassa alla sua sinistra. 14:01

69' CONSIGLI PARA SU OUDIN. Altra sfuriata offensiva del Lecce, col numero 10 giallorosso che si incunea in area, si allarga sulla sinistra e calcia a incrociare da posizione defilata. Consigli respinge a centro area, dove Ferrari arriva prima di un avversario per spazzare via. 13:59

66' PICCOLI SFIORA IL POKER. Praterie per i giocatori del Lecce, Sassuolo a tratti veramente imbarazzante in difesa. Dorgu mette palla a terra, punta la difesa di casa e serve Piccoli in area. Il numero 91 stoppa a seguire e calcia da due passi, ma addosso a Consigli. 13:56

65' CAMBIO SASSUOLO. Esce Thorstvedt, al suo posto c'è ora Luca Lipani. Mister Ballardini le prova tutte, ma la sensazione è quella di una partità già ampiamente chiusa in favore del Lecce.13:55

64' Altra ripartenza interessante del Lecce, con un cinque contro quattro che Dorgu non riesce a capitalizzare. Arrivato al limite, l'autore del 2-0 prova a calciare col destro, ma scivola malamente e non riesce così a imprimere forza al suo tentativo. 13:54

61' GOL! Sassuolo-LECCE 0-3! Rete di Roberto Piccoli. Ripartenza perfetta dei giallorossi, con Krstovic che riceve palla a centrocampo e lancia nello spazio in verticale Piccoli. Il numero 91 è più veloce di Ferrari e riesce così a infilare tra le gambe Consigli, il quale prova a l'uscita bassa ma non può nulla.



58' Baschirotto lancia in profondità per Krstovic, ma il bomber giallorosso controlla con un braccio e Doveri è attento a rilevarne l'infrazione. Sassuolo in totale balia degli avversari, al netto di estemporanee sfuriate offensive. 13:49

56' CAMBIO LECCE. Rafia richiamato in panchina, mister Gotti dà spazio così a Joan González. Il numero 16 giallorosso era dato per titolare alla vigilia di questo lunch match. 13:46

54' LECCE A UN PASSO DAL 3-0. Lancio in verticale per Oudin, il quale scappa sull'out di destra e mette in mezzo un cross morbido. A centro area, Dorgu si avventa sul pallone e trova una deviazione fortuita di spalla, su cui Ferrari interviene praticamente sulla linea evitando così il tris giallorosso a Consigli battuto. 13:45

53' Il Sassuolo ha sempre realizzato almeno un gol nelle cinque sfide giocate in Serie A contro il Lecce (nove in totale); tuttavia, dopo averne segnati sei nei primi due confronti, ne ha messi a segno uno in ciascuno dei successivi tre. 13:42

51' Volpato molto attivo dal suo ingresso in campo. Qui va al cross dalla destra, non trovando però Pinamonti a centro area perché la chiusura aerea di Pongracic è perfetta. 13:42

49' Lecce che è rientrato dagli spogliatoi con la stessa intensità mostrata nel primo tempo. Sassuolo che invece fatica molto ad uscire dalla propria trequarti, con diversi errori tecnici. 13:40

47' Gendrey scappa via sull'invenzione di Dorgu e, arrivato sul fondo, prova a mettere in mezzo rasoterra per il rimorchio di qualche compagno. Ottima chiusura in scivolata di Erlic, sarà soltanto angolo per il Lecce. 13:37

47' COMINCIA LA RIPRESA. Sassuolo-Lecce 0-2. Si riparte qui al Mapei Stadium, calcio d'inizio battuto dagli ospiti giallorossi. 13:36

47' TRIPLO CAMBIO SASSUOLO. Terza sostituzione decisa da mister Ballardini negli spogliatoi. Richiamato pure Defrel, dentro Samuele Mulattieri. 13:35

47' OUT BAJRAMI. Esce anche il fantasista albanese, al suo posto c'è ora Cristian Volpato.13:35

46' SOSTITUZIONE SASSUOLO. Viti lascia spazio a Josh Doig, primo cambio deciso da mister Ballardini.13:35

Difficile prevedere cambi da parte della formazione giallorossa, mentre mister Ballardini potrebbe ridisegnare il suo Sassuolo, anche perché questo è uno scontro diretto in ottica salvezza e c'è pure Laurentié ammonito. Aspetto da non sottovalutare. 13:21

Doppio vantaggio più che meritato per il Lecce di Gotti, capace di bucare due volte Consigli nel giro di quattro minuti. Diverse altre occasioni per i giallorossi, mentre il Sassuolo vanta un maggior possesso palla (58%) ma con iniziative abbastanza sterili. Non inganni il dato dei tiri: sette a sei in favore dei padroni di casa. 13:20

45'+3' FINE 1° TEMPO. Sassuolo-Lecce 0-2. Fischia Doveri, finisce qui la prima metà di gara di questo lunch match al Mapei Stadium. Giallorossi avanti di due reti. 13:19

45'+2' Ci prova Pinamonti. Laurentié sfida Gendrey sulla destra e poi mette in mezzo un pallone su cui il bomber neroverde controlla e si avvita per la girata. Stilisticamente grande esecuzione, ma tiro centrale che viene bloccato agilmente da Falcone. 13:18

45' Ci saranno due minuti di recupero in questo primo tempo tra Sassuolo e Lecce. Il direttore di gara, Doveri, ha voluto ampliare l'extratime. 13:16

44' LECCE VICINO AL 3-0! Piccoli fa ciò che vuole sull'out di sinistra, saltando Erlic, prendendosi la linea di fondo e mettendo in mezzo un gran cross rasoterra. Invito su cui Oudin arriva scoordinato e ben contrastato da Ferrari, non riuscendo così a deviare in rete da due passi. 13:16

42' Sugli sviluppi di un corner del Lecce, cross dalla destra di Rafia molto interessante. A centro area sbuca ancora Gendrey, che prova la girata di testa. Stavolta il numero 17 giallorosso non trova però lo specchio. 13:14

41' Lancio lungo per Dorgu, il quale stacca di testa e trova Krstovic al limite. Il numero nove giallorosso imbuca per Piccoli, ma la conclusione di quest'ultimo (da posizione defilata) viene rimpallata dalla difesa neroverde. 13:13

40' Cinque minuti più recupero alla fine del primo tempo. Lecce sempre avanti 2-0 grazie alle reti di Gendrey e Dorgu. Grande prova dei giallorossi, mentre il Sassuolo continua a sbagliare troppo negli ultimi 30 metri e, contestualmente, a concedere tanto. 13:12

38' Il Lecce non segnava almeno due gol nei primi 15 minuti di un match di Serie A dal 2 ottobre 2005 contro il Cagliari (in casa), formazione allora peraltro allenata proprio da Ballardini; in trasferta l'ultima volta risaliva invece al 18 gennaio 2004 (Reggina-Lecce).13:10

35' Punizione battuta velocemente da Pongracic, il quale cerca in verticale Piccoli. Attento però Consigli in uscita. Lecce che prova a rialzare un po' il suo baricentro dopo le sfuriate offensive di un Sassuolo comunque in crescita. 13:07

32' Angolo interessante di Laurentié dalla sinistra. Traiettoria a rientrare, Dorgu è bravissimo ad anticipare di testa due avversari e sventare così la minaccia neroverde. Provano a crescere comunque i padroni di casa. 13:03

28' OCCASIONE SASSUOLO. Gran palla in profondità di Thorstvedt per Viti, il quale scappa dietro la linea difensiva del Lecce e, dalla linea di fondo, mette in mezzo un cross rasoterra interessantissimo. Nessun compagno riesce però a deviare in rete, con Falcone fuori dai pali dopo aver tentato l'uscita su Viti. 13:01

27' Lecce indubbiamente più aggressivo, con grande capacità di aggredire il portatore di palla e obbligare il Sassuolo a lanci lunghi senza azioni manovrate palla a terra. Padroni di casa ovviamente tramortiti dall'uno-due firmato Gendrey-Dorgu in soli quattro minuti. 12:59

25' Ancora Defrel protagonista. Attacca la profondità, riceve palla e si muove bene a rientrare. Poi calcia col sinistro a giro dal limite, ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta difesa da Falcone. 12:56

24' Prima azione manovrata del Sassuolo. Laurentié lavora bene a sinistra e apparecchia per il tiro a rimorchio di Defrel, che viene però murato da Baschirotto. Sugli sviluppi dell'azione, cross a centro area per lo stacco di Pinamonti, il quale di testa sfiora il palo alla sinistra di Falcone. 12:56

22' Sugli sviluppi di un angolo dalla sinistra, tripla sponda aerea del Sassuolo, ma la difesa del Lecce controlla senza patemi e Falcone può così fare sua la sfera. Erlic paga qualche problema fisico dopo il duello con Pongracic. 12:54

19' AMMONITO LAURENTIÉ. Fallo tattico dell'esterno neroverde, a frenare il pericoloso contropiede ospite. Laurentié era diffidato e salterà così la prossima sfida di campionato contro la Fiorentina.12:51

17' Partenza clamorosa del Lecce, che prova già a ipotecare questo lunch match e conquistare così tre punti pesantissimi per la sua permanenza in Serie A. Avvio da dimenticare invece per il Sassuolo, che conferma enormi problemi difensivi. 12:49

15' GOL! Sassuolo-LECCE 0-2! Rete di Patrick Dorgu. Gran palla in verticale di Pongracic per Gallo, il quale mette in mezzo un perfetto cross rasoterra da sinistra. A centro area il Sassuolo si fa sorprendere, Dorgu è così solo e batte a tu per tu Consigli. Delirio nel settore ospiti.



13' Il Sassuolo ha vinto solo tre delle 19 gare interne giocate alle ore 12:30 in Serie A, con l'ultima vittoria nel settembre 2019 contro la SPAL. Dopo tre sconfitte nel lunch match, i neroverdi potrebbero perdere quattro gare di fila a quest'ora nel massimo campionato per la prima volta.12:44

11' GOL! Sassuolo-LECCE 0-1! Rete di Valentin Gendrey. Punizione perfetta di Oudin, che crossa morbido a scavalcare Consigli. Sul secondo palo sbuca perfettamente Gendrey, che incorna sul palo più lontano e schiaccia così in rete il vantaggio giallorosso.



10' Contrasto duro di Toljan su Piccoli, Doveri non ha dubbi e fischia fallo in favore del Lecce. Punizione interessante, con palla defilata sull'out di sinistra, per i giallorossi. 12:41

8' Punizione da dimenticare per Bajrami. Laurentié lavora bene sull'out di sinistra e conquista un buon fallo: calcio piazzato che è una sorta di corner più spostato verso la metà campo, ma l'esecuzione del fantasista albanese è sballata e finisce direttamente oltre la linea di fondo. 12:40

7' OCCASIONE LECCE. Angolo dalla sinistra, calcia Oudin e, a centro area, sbuca Blin che gira di testa. Tentativo però alto sopra la traversa del Sassuolo, ma era una ghiotta occasione da gol per i giallorossi. 12:38

6' Proteste del Sassuolo per un duro intervento di Piccoli su Toljan in mezzo al campo, ma Doveri non fischia e lascia proseguire. Sugli sviluppi dell'azione, corner in favore del Lecce. 12:37

4' Quello del Lecce alla fine è un 4-4-2 in cui Piccoli fa coppia con Krstovic in attacco, mentre Oudin parte largo a destra nei quattro di centrocampo. Giallorossi molto compatti finora in fase di non possesso. 12:36

2' Defrel già al centro del gioco, anche se qui va a commettere un fallo di mano che viene prontamente notato da Doveri. Il direttore di gara tocca oggi la presenza numero 225 in Serie A. 12:33

1' INIZIA Sassuolo-Lecce, fischio di Doveri e si può partire qui al Mapei Stadium. Meteo sereno e temperatura di 15° a Reggio Emilia, circa 4.000 i tifosi del Lecce presenti. Calcio d'inizio battuto dai padroni di casa.12:31

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco del Mapei Stadium. A dirigere questo Sassuolo-Lecce sarà Daniele Doveri (sezione di Roma 1), coadiuvato da Luigi Rossi (Rovigo) e Marco Scatragli (Arezzo). IV Ufficiale Alberto Santoro (Messina), VAR Luca Pairetto (Nichelino) e AVAR Massimiliano Irrati (Pistoia).12:14

Il Sassuolo ha ottenuto tre vittorie e due pareggi in cinque sfide di Serie A contro il Lecce e, nella competizione italiana, tra le squadre contro cui non ha mai perso ha affrontato più spesso solo la SPAL (sei volte, con quattro successi e due pari).12:14

Mister Gotti passa a un 4-3-3 in cui Piccoli è confermato al centro dell’attacco, ma oggi avrà accanto Krstovic e Oudin. Difesa a quattro confermatissima rispetto allo scorso turno, mentre Blin sostituisce l’infortunato Ramadani. Tra i giallorossi non ci sarà neppure Almqvist, fermato per squalifica.12:13

Mister Ballardini cambia modulo e interpreti rispetto alla scorsa sfida contro il Milan. Dal 4-3-3 si passa a un 4-2-3-1 con Pinamonti unica punto e, a suo supporto, il tridente formato da Bajrami, Defrel e Laurentié. In mediana ritorna titolare Matheus Henrique, oggi chiamato ad agire in coppia col confermatissimo Thorstvedt.12:13

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Lecce risponde invece con un 4-3-3 in cui figurano: Falcone - Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo - Rafia, Blin, Dorgu - Oudin, Krstovic, Piccoli. All. Gotti. A disposizione: Brancolini, Samooja, Sansone, Venuti, Gonzalez, Berisha, Burnete, Pierotti, Touba.12:13

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Sassuolo si schiera con un 4-2-3-1 formato da: Consigli - Viti, Ferrari, Erlic, Toljan - Matheus Henrique, Thorstvedt - Laurentié, Bajrami, Defrel - Pinamonti. All. Ballardini. A disposizione: Cragno, Pegolo, Missori, Racic, Mulattieri, Obiang, Ceide, Kumbulla, Volpato, Boloca, Lipani, Doig, Tressoldi.12:12

Il Lecce arriva a questo lunch match dopo la vittoria (1-0) contro l’Empoli nello scorso turno; un successo che ha proiettato i giallorossi al 13° posto in classifica con 32 punti, più cinque sulla zona retrocessione. Attenzione però al rendimento in trasferta del Lecce: su 16 sfide finora giocate lontano dal Via del mare, soltanto una vittoria, oltre a sei pareggi e nove sconfitte.12:12

Il Sassuolo è reduce da tre pareggi consecutivi, in cui peraltro ha sempre trovato la via del gol, ma in casa vanta il quart’ultimo ruolino di marcia del campionato. Su 16 gare casalinghe finora disputate, i neroverdi hanno infatti vinto soltanto quattro volte, a fronte di cinque pari e sette k.o. Con 26 punti, il Sassuolo occupa il 19° posto in classifica ed è in piena zona retrocessione.12:12

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Sassuolo e Lecce, gara valida per la Giornata 33 della Serie A Tim 2023-24. Si gioca al Mapei Stadium – Città del Tricolore.12:12