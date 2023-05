Grazie per aver seguito pazientemente la diretta!! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!14:28

Nel prossimo turno il Lecce andrà in campo sul terreno del Monza, mentre lo Spezia ospiterà sul proprio campo il Torino.14:28

Punto di fondamentale importanza anche per lo Spezia, che si porta a +1 sul Verona a sole due giornate dal termine del campionato.14:28

Con questo pareggio il Lecce porta a 3 i punti di vantaggio sul Verona terz’ultimo, compiendo un passo abbastanza significativo nella corsa verso la salvezza.14:27

Termina con un pareggio a reti inviolate quello che era una sorta di spareggio in ottica salvezza. Le squadre hanno avuto un atteggiamento complessivamente molto aggressivo e le occasioni da gol infatti sono venute col contagocce, anche se gli ospiti hanno avuto un atteggiamento più propositivo. I liguri hanno avuto l’opportunità più clamorosa di passare in vantaggio in pieno recupero, con una doppia conclusione fermata dalla difesa del Lecce.14:26

90'+6' Fischio finale dell'incontro. Lecce-Spezia termina 0-014:25

90'+2' Cambio di esterni per il Lecce. Esce Federico Di Francesco ed entra Giuseppe Pezzella.14:22

90'+1' Calmorosa occasione per lo Spezia. Grande intervento della difesa del Lecce sulle conclusioni di Ampadu e di Ekdal da pochi passi.14:21

90'+1' Tre minuti di recupero.14:19

89' Giallo per il Lecce. Ammonito Alexis Blin per aver trattenuto per la maglia Ekdal.14:19

89' Giallo per lo Spezia. Ammonito M'Bala Nzola per aver buttato via la palla.14:18

88' Nzola riceve da Agudelo, entra in area e conclude sull'esterno della rete.14:17

86' Giallo per lo Spezia. Ammonito Salvatore Esposito, per aver steso Di Francesco che l'aveva superato.14:16

85' Grande azione di Agudelo, che dribbla due difensori, scambia con Nzola e calcia di sinistro dal limite. Pallone che termina alto non di molto.14:14

83' Cambio di esterni per lo Spezia. Esce Emanuel Gyasi ed entra Salvator Ferrer.14:12

80' Strefezza crossa ma Ceesay scivola e non riesce a controllare il pallone.14:09

79' Strefezza riceve da rimessa laterale e prova la conclusione, che è però centrale. Dragowski para a terra.14:09

77' Su corner di Esposito Nzola, tutto solo, mette di testa sull'esterno della rete da ottima posizione.14:07

77' Iniziativa di Ampadu, che prova la conclusione dai 25 metri, ma Baschirotto di testa mette in angolo.14:06

74' Punizione di Esposito, che termina alta di poco.14:03

69' Fuga di Gendray dalla destra, che serve Ceesay, che però non riesce a calciare in porta.13:58

67' Cross di Ceesay intercettato da Nikolaou, che mette in angolo.13:57

63' Cambio a centrocampo per lo Spezia. Esce Mehdi Bourabia ed entra Szymon Zurkowski.13:53

63' Cambio in attacco per lo Spezia. Esce Eldor Shomurodov ed entra Kevin Agudelo.13:53

62' Punizione di Oudin, intercettata in uscita alta da Dragowski, che mette in corner.13:51

60' Cambio a centrocampo per il Lecce. Esce Joan Canellas ed entra Kristoffer Askildsen.13:50

60' Cambio in attacco per il Lecce. Esce Lorenzo Colombo ed entra Assan Ceesay.13:49

59' Giallo per lo Spezia. Ammonito Przemyslaw Wisniewski, per un duro intervento ai danni di Di Francesco.13:48

59' Pallone di Gyasi per Ekdal, che viene contrato da Umtiti.13:48

58' Cross di Gallo da sinistra e colpo di testa di Gendrey, che termina alto.13:47

55' Angolo di Esposito, la difesa respinge e Reca prova la conclusione da fuori area, ma il pallone termina in curva.13:44

49' Giallo per il Lecce. Ammonito Samuel Umtiti per una trattenuta ai danni di Nzola, che si stava involando verso l'area avversaria.13:39

48' Gran spunto di Strefezza sulla destra, il cui traversone è però fuori misura per i compagni.13:38

46' Cross di Oudin per Colombo, che arriva con un attimo di ritardo.13:35

46' Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dal Lecce.13:34

Termina con un pareggio a reti inviolate un primo tempo molto tirato. Le squadre hanno un atteggiamento molto aggressivo e le occasioni da gol infatti scarseggiano, anche se gli ospiti hanno avuto un atteggiamento più propositivo.13:18

45' L'arbitro non concede recupero. Termina 0-0 il primo tempo tra Lecce e Spezia.13:17

44' Cross di Nikolaou e Falcone blocca in presa bassa, anticipando Shomurodov.13:16

40' Punizione di Oudin, che termina alta.13:12

39' Esposito prova la punizione dal vertice destro dell'area di rigore. Pallone di poco alto.13:10

35' Cross basso di Oudin dalla trequarti, e facile presa bassa di Dragowski.13:07

32' Azione insistita nell'area del Lecce, ma Shomurodov non riesce a concludere.13:03

28' Ripartenza dello Spezia, con Ampadu che serve Shomurodov, che non tira e prova a servire Nzola, ma la difesa salva in corner.13:00

27' Punizione di Oudin per Blin, che sbuca alle spalle della difesa, ma non riesce ad inquadrare la porta.12:59

20' Dal corner Bourabia serve Ampadu, che libera Esposito, che scivola al momento di concludere.12:52

20' Grande chiusura difensiva di Oudin su inserimento di Bourabia, servito da Shomurodov.12:52

17' Squadre molto corte e molto aggressive.12:49

12' Bella chiusura in fallo laterale di Baschirotto, su cross di Reca.12:44

8' Blin prova dal limite una conclusione, che finisce alta.12:40

6' Nzola si porta a spasso la difesa del Lecce, e dal limite fa partire un sinistro, che esce di poco.12:38

5' Falcone esce di piede per salvare su Shomurodov lanciato in profondità.12:37

4' Tentativo di ultimo passaggio di Shomurodov per Nzola, che viene intercettato dalla difesa.12:35

Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dallo Spezia.12:32

Le squadre osservano un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'alluvione.12:30

Le squadre stanno facendo il loro ingresso nel terreno di gioco. Arbitra l’incontro Maurizio Mariani di Aprilia.12:28

SPEZIA(3-5-2): Dragowski; Wisniewski, Ampadu, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Ekdal, Esposito, Reca; Shomurodov, Nzola Allenatore: Leonardo Semplici12:33

LECCE(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Blin, Oudin; Strefezza, Colombo, Di Francesco Allenatore: Marco Baroni12:15

La gara di andata, giocata al Picco, è terminata 0-0.12:02

Gli ospiti sono reduci dal prestigioso successo interno ai danni del Milan, hanno la possibilità di lasciare solo il Verona al terz’ultimo posto.12:01

I padroni di casa, raggiunti nello scorso turno in pieno recupero dalla Lazio, hanno ottenuto solamente un punto nelle ultime tre giornate, tanto da trovarsi solamente due punti sopra il duo formato dagli avversari di oggi e dal Verona.12:01

Benvenuti allo Stadio Via del Mare di Lecce per la sfida tra Lecce e Spezia, gara valida per la 36esima giornata del campionato di Serie B.12:01