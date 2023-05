Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Diego Armando Maradona

Città: Napoli

Capienza: 60240 spettatori17:42

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Napoli-Inter, gara valida per la 36esima giornata di Serie A.17:42

Almeno 7 punti nelle ultime tre partite di campionato. Sono quelli che vuole ottenere il Napoli, a partire da oggi, per raggiungere quota 90 punti. La squadra di Luciano Spalletti, già campione d'Italia da più di una giornata, è però reduce dalla sconfitta maturata sul campo del Monza, ma in casa non perde dallo scorso 2 aprile, quando fu sconfitta per 0-4 dall'altra squadra meneghina, il Milan.17:45

L'Inter, invece, vuole rispondere alla vittoria del Milan, raggiungere momentaneamente la Juventus al secondo posto (in attesa della partita dei bianconeri, domani a Empoli) e mettersi a riparo dal possibile sorpasso della Lazio, che stasera cercherà i tre punti sul campo dell'Udinese. La squadra di Simone Inzaghi, che arriva dalla vittoria nel derby europeo contro il Milan che le ha regalato un posto in finale di Champions, ha ottenuto otto vittorie consecutive in tutte le competizione, raggiungendo anche la finale di Coppa Italia.17:48

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Napoli si schiera in campo con un 4-3-3: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Minjae, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Gollini, Marfella, Ostigard, Juan Jesus, Bereszynski, Mario Rui, Zedadka, Demme, Gaetano, Ndombelé, Politano, Zerbin, Raspadori, Simeone.17:52

FORMAZIONI UFFICIALI - L'Inter si schiera in campo con un 3-5-2: Onana; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Lukaku, Correa. A disposizione: Handanovic, Cordaz, Acerbi, Darmian, Dumfries, Dimarco, Brozovic, Calhanoglu, Stankovic, Akinsanmiro, Lautaro Martinez, Dzeko.17:54

Nonostante gli acciacchi avuti in settimana, partono regolarmente dall'inizio sia Kvaratskhelia che Osimhen. Sarà Elmas a completare il tridente offensivo, vista l'indisponibilità dell'infortunato Lozano e la panchina di Politano. Centrocampo tipo per Spalletti, che recupera, ma solo per la panchina, anche Mario Rui. Ancora Olivera, dunque, sulla fascia sinistra di una difesa completata dai titolarissimi.17:56

Tanto turnover, invece, per Inzaghi, che mercoledì si giocherà la possibilità di alzare la Coppa Italia contro la Fiorentina. C'è comunque Onana in porta, con D'Ambrosio, de Vrij e Bastoni davanti a lui. Panchina per Acerbi e Darmian, così come per Dumfries e Dimarco: sono Bellanova e Gosens, infatti, i due esterni. A centrocampo, senza l'infortunato Mkhitaryan, Inzaghi dà una possibilità ad Asllani in cabina di regia, al fianco di Barella e Gagliardini, con Brozovic e Calhanoglu inizialmente fuori. Coppia d'attacco "da campionato", infine, per i nerazzurri: giocano Lukaku e Correa, con Lautaro e Dzeko pronti a subentrare.17:58

Quasi tutto pronto allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Tra pochi minuti l'arbitro Livio Marinelli darà il via al match.17:59

In corso un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime dell'alluvione in Emilia-Romagna. Tanti applausi da parte del Maradona.18:02

CALCIO D'INIZIO! Comincia Napoli-Inter. Il primo pallone della sfida è giocato dai padroni di casa.18:03

3' Inizio arrembante da parte del Napoli, che sta tenendo l'Inter nella propria metà campo.18:06

6' Richiamo verbale da parte di Marinelli nei confronti di Gagliardini, colpevole di un fallo tattico su Di Lorenzo.18:08

9' Correa riceve al limite dell'area e cerca la conclusione potente, ribattuta da Kim Minjae.18:12

12' Altro richiamo verbale da parte di Marinelli, stavolta nei confronti di de Vrij, intervenuto in netto ritardo su Osimhen. Finora l'arbitro ha deciso di non estrarre cartellini.18:15

12' OCCASIONE PER ANGUISSA! Schema su calcio di punizione da parte del Napoli, con Zielinski che passa il pallone in verticale al numero 99, il quale calcia di prima a incrociare dall'interno dell'area, senza trovare la porta.18:15