Grazie per aver seguito la diretta di Napoli-Inter e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.20:10

Al Maradona succede tutto negli ultimi 23 minuti di partita più recupero. Nel primo tempo gli azzurri ci provano due volte con Anguissa senza successo, ma al 41' si ritrovano in superiorità numerica, grazie all'espulsione rimediata per doppia ammonizione da Gagliardini. Nella ripresa i padroni di casa cercano subito il gol del vantaggio con Di Lorenzo e Kvaratskhelia, ma questo arriva solo al 67', quando Zielinski imbuca per Anguissa, che gira in porta l'1-0. Il Napoli continua ad attaccare e al 79' troverebbe anche il raddoppio con il neoentrato Simeone, ma Marinelli annulla per un fallo di Zielinski su D'Ambrosio nella stessa azione. Tre minuti dopo, allora, l'Inter trova un insperato pareggio con Lukaku, che sfrutta il cross basso di Dimarco e spinge in porta il pallone dell'1-1. All'85', però, Di Lorenzo riporta avanti i suoi con uno splendido sinistro a giro dai 20 metri. In pieno recupero, al 94', c'è spazio anche per il primo gol in Serie A di Gaetano, che in contropiede fissa il risultato sul 3-1.20:10

Il Napoli torna alla vittoria dopo la sconfitta rimediata a Monza e sale a quota 86 punti in classifica. L'Inter, invece, subisce una sconfitta dopo otto successi consecutivi tra tutte le competizioni e ora rischia di essere sorpassata al terzo posto dalla Lazio, in campo stasera alla Dacia Arena contro l'Udinese. Sono due le lunghezze di vantaggio dei nerazzurri sul Milan quinto, ad altrettante giornate dalla fine del campionato.20:04

90'+6' FISCHIO FINALE: NAPOLI-INTER 3-1. Gli azzurri tornano alla vittoria battendo la squadra di Inzaghi.19:57

90'+4' GOL! NAPOLI-Inter 3-1! Rete di Gianluca Gaetano! Altra transizione offensiva dei padroni di casa, che ripartono con il tandem Simeone-Gaetano: il Cholito serve il numero 70, che batte Onana, il quale aveva provato a fermarlo in uscita.



90'+3' COS'HA SBAGLIATO SIMEONE! Contropiede del Napoli con Politano che rientra sul sinistro e calcia. Onana respinge sui piedi del Cholito, che a botta sicura calcia incredibilmente fuori.19:53

90'+2' Dumfries va via a Olivera sulla destra e cross basso in mezzo per Lukaku, ma sbaglia la misura del passaggio, che finisce in fallo laterale.19:52

90' Segnalati quattro minuti di recupero.19:50

90' Dimarco prova a sorprendere Meret da centrocampo, ma calcia alto.19:49

88' I padroni di casa sembrano in controllo del risultato in questo finale. L'Inter non riesce a rendersi pericolosa.19:49

85' GOL! NAPOLI-Inter 2-1! Rete di Giovanni Di Lorenzo! Anguissa serve il capitano azzurro, che converge verso il centro e calcia splendidamente a giro dai 20 metri con il sinistro, mettendo il pallone sotto l'incrocio dei pali.



83' Quinta sostituzione per il Napoli. Richiamato in panchina Khvicha Kvaratskhelia, minuti per Matteo Politano.19:44

83' Quarta sostituzione per il Napoli. Piotr Zieliński lascia spazio a Gianluca Gaetano.19:43

82' GOL! Napoli-INTER 1-1! Rete di Romelu Lukaku! Dimarco ruba palla a Raspadori e crossa basso in mezzo per il belga che sfrutta una distrazione di Juan Jesus, gli va alle spalle e spinge in porta la rete del pareggio nerazzurro.



81' Nerazzurri in campo con il 3-4-2 in questo finale di partita.19:41

80' Quinta sostituzione per l'Inter. Finisce la partita di Robin Gosens, al suo posto Lautaro Martínez.19:40

79' GOL ANNULLATO AL NAPOLI! Contropiede azzurro con Zielinski che porta palla e allarga in scivolata per Kvaratskhelia. Il georgiano serve dall'altra parte Simeone, che mette in porta il gol del 2-0. Marinelli, però, annulla tutto per fallo di Zielinski su D'Ambrosio.19:40

77' Zielinski imbuca per Raspadori, che salta Onana ma si allarga troppo, finendo sul fondo.19:38

74' Quarta sostituzione per l'Inter. Esce Raoul Bellanova, entra Denzel Dumfries.19:34

74' Terza sostituzione per l'Inter. Fuori Joaquín Correa, dentro Federico Dimarco.19:34

74' Terza sostituzione per il Napoli. Richiamato in panchina Min-Jae Kim, minuti per Juan Jesus.19:34

71' Altro tentativo a giro di Kvaratskhelia, stavolta più facile per Onana, che blocca la conclusione.19:31

70' Seconda sostituzione per il Napoli. Eljif Elmas lascia spazio a Giacomo Raspadori.19:30

69' Prima sostituzione per il Napoli. Finisce la partita di Victor Osimhen, al suo posto Giovanni Simeone.19:30

67' GOL! NAPOLI-Inter 1-0! Rete di Frank Zambo Anguissa! Azione insistita del Napoli, con Zielinski che imbuca per il numero 99. Anguissa controlla e gira in porta al volo. Onana tocca, ma non riesce a evitare che il pallone finisca in porta.



66' ONANA VOLA SU KVARATSKHELIA! Il georgiano punta verso l'interno, rientra sul destro e calcia a giro sul secondo palo, trovando la grande risposta del portiere nerazzurro.19:26

64' AMMONITO Eljif Elmas per una trattenuta ai danni di Brozovic.19:24

62' Il Napoli prova ancora a sfondare con Kvaratskhelia, ma la difesa interista chiude nuovamente.19:23

59' Zielinski raccoglie un pallone vagante sulla trequarti e calcia forte, ma alto.19:19

58' Seconda sostituzione per l'Inter. Esce Alessandro Bastoni, entra Francesco Acerbi.19:18

58' Prima sostituzione per l'Inter. Fuori Nicolò Barella, dentro Marcelo Brozović.19:18

57' Elmas prova a entrare in area puntando Asllani, che chiude bene in fallo laterale.19:17

54' L'Inter prova a uscire dal pressing continuo del Napoli appoggiandosi su Lukaku, che è però spesso isolato in attacco.19:14

51' Grande intervento difensivo di Gosens, che riesce a fermare Osimhen, servito da Kvaratskhelia con un cross sul secondo palo.19:11

48' ONANA SALVA SU DI LORENZO! Zielinski batte un corner veloce passando il pallone nella zona del primo palo al capitano del Napoli, che gira in porta di prima, trovando la risposta pronta del portiere dell'Inter.19:08

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Napoli-Inter. Nessun cambio all'intervallo.19:05

La prestazione del Napoli è piuttosto simile a quelle delle partite giocate dopo la certezza dello Scudetto, esclusa quella di Monza. La squadra di Spalletti, infatti, staziona molto nella metà campo avversaria grazie a un lungo possesso palla, ma fatica a rendersi pericolosa negli ultimi 30 metri e a trovare il gol. È possibile che nel secondo tempo l'ex allenatore della Roma inserisca un dribblatore come Politano per creare superiorità numerica anche sulla fascia destra. Superiorità numerica che gli azzurri avranno comunque in campo, vista l'espulsione di Gagliardini. Sarà interessante capire se Inzaghi inserirà un centrocampista come Calhanoglu o Brozovic oppure se lascerà Correa nella posizione di mezzala come negli ultimi minuti del primo tempo.19:00

Nessun gol nei primi 45 minuti di Napoli-Inter, ma un episodio determinante sul finire della frazione. Al 41', infatti, l'arbitro Marinelli ha espulso Gagliardini per doppia ammonizione, lasciando i nerazzurri in dieci uomini per tutta la ripresa. A livello di occasioni da gol, gli azzurri hanno fatto leggermente meglio rispetto alla squadra di Inzaghi, andando vicini alla rete due volte, sempre con Anguissa, che non ha però trovato la porta di Onana. In pieno recupero ci ha poi provato Lukaku, calciando sull'esterno della rete dall'interno dell'area.18:56

45'+2' FINE PRIMO TEMPO: NAPOLI-INTER 0-0. Non si sblocca il match del Maradona.18:49

45'+2' CI PROVA LUKAKU! Il belga combina con Barella ricevendo in area. Il numero 90 controlla, si sposta il pallone sul sinistro e calcia, trovando solo l'esterno della rete.18:50

45' Concesso un minuto di recupero.18:48

43' Nell'Inter ora Correa si abbassa a fare la mezzala sinistra, con Lukaku lasciato da solo a combattere con i due centrali del Napoli.18:46

41' ESPULSO Roberto Gagliardini: seconda ammonizione per il numero 5 interista, entrato in ritardo su Anguissa.18:44

41' Zielinski prova a soprendere Onana direttamente da calcio di punizione, ma sbaglia la misura del tiro.18:43

39' Continua il forcing offensivo del Napoli, che fatica però a trovare spazi sulla trequarti offensiva.18:42

36' PILLOLA STATISTICA: Il Napoli ha perso solo una delle ultime 16 gare casalinghe contro l’Inter in Serie A (9V, 6N) – 3-1 il 6 gennaio 2020 (doppietta di Romelu Lukaku e gol di Lautaro Martinez); tuttavia, le due più recenti sfide interne dei partenopei contro i nerazzurri nella competizione sono terminate 1-1 e non hanno mai pareggiato più incontri in casa consecutivi contro questa avversaria. 18:39

33' Osimhen raccoglie un pallone vagante nell'area nerazzurra cercando una rovesciata con il destro, ma non trova la porta.18:36

30' Kvaratskhelia imbuca per Osimhen, che controlla, ma poi perde il contatto con il pallone, recuperato dalla difesa interista.18:33

27' Errore nel rinvio da parte di Onana, che sbaglia la misura del lancio per Bellanova.18:30

24' Proteste da parte dei giocatori del Napoli, che volevano il secondo giallo per Gagliardini per un fallo su Kvaratskhelia. Soltanto calcio di punizione, invece, per Marinelli.18:26

23' Elmas crossa sul secondo palo per Osimhen, che prende il tempo a D'Ambrosio e schiaccia a terra di testa. Conclusione centrale, facile per Onana, che blocca.18:25

22' Non si sblocca il match del Maradona, quando siamo giunti alla metà del primo tempo.18:25

19' AMMONITO Roberto Gagliardini, in netto ritardo su Di Lorenzo.18:21

17' ANCORA ANGUISSA VICINISSIMO AL GOL! Rrahmani verticalizza per l'ex Fulham, che viene anticipato da un tocco di Gosens. Il pallone, però, si alza e finisce nella zona di Anguissa, che gira al volo di sinistro, trovando solo l'esterno della rete, con Onana battuto.18:21

15' Giropalla prolungato da parte degli azzurri, che cercano spazi nella finora ermetica difesa interista.18:18

12' OCCASIONE PER ANGUISSA! Schema su calcio di punizione da parte del Napoli, con Zielinski che passa il pallone in verticale al numero 99, il quale calcia di prima a incrociare dall'interno dell'area, senza trovare la porta.18:15

12' Altro richiamo verbale da parte di Marinelli, stavolta nei confronti di de Vrij, intervenuto in netto ritardo su Osimhen. Finora l'arbitro ha deciso di non estrarre cartellini.18:15

9' Correa riceve al limite dell'area e cerca la conclusione potente, ribattuta da Kim Minjae.18:12

6' Richiamo verbale da parte di Marinelli nei confronti di Gagliardini, colpevole di un fallo tattico su Di Lorenzo.18:08

3' Inizio arrembante da parte del Napoli, che sta tenendo l'Inter nella propria metà campo.18:06

CALCIO D'INIZIO! Comincia Napoli-Inter. Il primo pallone della sfida è giocato dai padroni di casa.18:03

In corso un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime dell'alluvione in Emilia-Romagna. Tanti applausi da parte del Maradona.18:02

Quasi tutto pronto allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Tra pochi minuti l'arbitro Livio Marinelli darà il via al match.17:59

Tanto turnover, invece, per Inzaghi, che mercoledì si giocherà la possibilità di alzare la Coppa Italia contro la Fiorentina. C'è comunque Onana in porta, con D'Ambrosio, de Vrij e Bastoni davanti a lui. Panchina per Acerbi e Darmian, così come per Dumfries e Dimarco: sono Bellanova e Gosens, infatti, i due esterni. A centrocampo, senza l'infortunato Mkhitaryan, Inzaghi dà una possibilità ad Asllani in cabina di regia, al fianco di Barella e Gagliardini, con Brozovic e Calhanoglu inizialmente fuori. Coppia d'attacco "da campionato", infine, per i nerazzurri: giocano Lukaku e Correa, con Lautaro e Dzeko pronti a subentrare.17:58

Nonostante gli acciacchi avuti in settimana, partono regolarmente dall'inizio sia Kvaratskhelia che Osimhen. Sarà Elmas a completare il tridente offensivo, vista l'indisponibilità dell'infortunato Lozano e la panchina di Politano. Centrocampo tipo per Spalletti, che recupera, ma solo per la panchina, anche Mario Rui. Ancora Olivera, dunque, sulla fascia sinistra di una difesa completata dai titolarissimi.17:56

FORMAZIONI UFFICIALI - L'Inter si schiera in campo con un 3-5-2: Onana; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Lukaku, Correa. A disposizione: Handanovic, Cordaz, Acerbi, Darmian, Dumfries, Dimarco, Brozovic, Calhanoglu, Stankovic, Akinsanmiro, Lautaro Martinez, Dzeko.17:54

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Napoli si schiera in campo con un 4-3-3: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Minjae, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Gollini, Marfella, Ostigard, Juan Jesus, Bereszynski, Mario Rui, Zedadka, Demme, Gaetano, Ndombelé, Politano, Zerbin, Raspadori, Simeone.17:52

L'Inter, invece, vuole rispondere alla vittoria del Milan, raggiungere momentaneamente la Juventus al secondo posto (in attesa della partita dei bianconeri, domani a Empoli) e mettersi a riparo dal possibile sorpasso della Lazio, che stasera cercherà i tre punti sul campo dell'Udinese. La squadra di Simone Inzaghi, che arriva dalla vittoria nel derby europeo contro il Milan che le ha regalato un posto in finale di Champions, ha ottenuto otto vittorie consecutive in tutte le competizioni, raggiungendo anche la finale di Coppa Italia.20:11

Almeno 7 punti nelle ultime tre partite di campionato. Sono quelli che vuole ottenere il Napoli, a partire da oggi, per raggiungere quota 90 punti. La squadra di Luciano Spalletti, già campione d'Italia da più di una giornata, è però reduce dalla sconfitta maturata sul campo del Monza, ma in casa non perde dallo scorso 2 aprile, quando fu sconfitta per 0-4 dall'altra squadra meneghina, il Milan.17:45

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Napoli-Inter, gara valida per la 36esima giornata di Serie A.17:42