Stadio: Olimpico Grande Torino

Città: Torino

Capienza: 27958 spettatori14:34

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Torino-Fiorentina, gara valida per la 36a giornata del campionato di Serie A.14:34

Nel match odierno si affrontano il Torino di Juric e la Fiorentina di Italiano, con le due formazioni al decimo posto a quota 49 punti. Una vittoria vorrebbe dire per entrambe agganciare il Monza all’ottavo posto.14:34

Il Torino si presenta alla sfida con sette punti ottenuti nelle ultime tre giornate, grazie alle vittorie in trasferta con Sampdoria e Hellas Verona e al pareggio interno con il Monza. Juric recupera una pedina importante come Sanabria che quest’anno ha segnato ben 11 reti in campionato.14:34

La Fiorentina nell’ultima settimana ha battuto l’Udinese in casa ma, soprattutto, ha completato la rimonta ai danni del Basilea in semifinale di Conference League, staccando il pass della finale che si giocherà il 7 giugno alla Eden Arena di Praga e vedrà i viola contendersi il titolo con il West Ham.14:34

Torino e Fiorentina si sono incontrate già 73 volte in casa dei granata in match di campionato e i precedenti vedono in vantaggio la squadra di casa con 40 vittorie contro le 13 viola. Il match di andata è finito con la vittoria del Torino per 1-0 grazie alla rete di Miranchuk, mentre ai quarti di Coppa Italia i viola si sono imposti per 2-1 (reti di Jovic, Ikonè e Karamoh).14:34

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Torino si schiera con un 3-4-2-1: Milinkovic-Savic – Djidji, Schuurs, Buongiorno – Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez – Vlasic, Karamoh – Sanabria.14:35

La squadra di Juric si dispone con Milinkovic-Savic in porta, con Djidji, Schuurs e Buongiorno a formare il trio difensivo. A centrocampo ci saranno Ricci e Ilic nella zona centrale, mentre Singo e Rodriguez si occuperanno delle corsie esterne. Vlasic e Karamoh agiranno alle spalle di Sanabria. Dalla panchina Miranchuk.14:35

FORMAZIONI UFFICIALI: La Fiorentina si dispone con un 4-2-3-1: Cerofolini – Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic – Duncan, Mandragora – Sottil, Barak, Saponara – Kouamè.14:35

Italiano opta per un turnover dopo le fatiche di Coppa: in porta Cerofolini, Venuti e Terzi sulle fasce, con Martinez Quarta e Igor centrali. Duncan e Mandragora agiranno in zona mediana, mentre Sottil, Barak e Saponara daranno supporto a Kouamè, unica punta. Dalla panchina Jovic; non convocati Amrabat e Gonzalez.14:35

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Luca Massimi, della sezione di Teramo. Gli assistenti saranno Imperiale e Miniutti. Il quarto uomo Maggioni. Al Var ci sarà La Penna, mentre l’AVar sarà Paganessi.14:35

Parte la sfida. Primo possesso per il Torino.15:02

2' Primo affondo sulla sinistra di Karamoh, prende il tempo giusto Martinez Quarta che lo chiude e respinge lateralmente. Rimessa per il Torino.15:04

4' Ripartenza veloce del Torino che parte palla al piede dalla propria area e con passaggi rapidi e rasoterra arriva fino all'area viola, a questo punto Karamoh sbaglia però la misura del passaggio per Vlasic e manda sul fondo.15:08

7' Lungo fraseggio del Torino nella propria metà campo, poi Schuurs prova a lanciare lungo per Sanabria, ma Igor spizza di testa per Cerofolini.15:10

9' Singo arriva sul fondo e crossa al centro trovando una deviazione di Terzic: primo corner per i granata.15:10

9' Ilic batte il corner verso il dischetto dove interviene Sanabria che, disturbato da un difensore, colpisce male e spedisce sul fondo.15:11

13' Vlasic con il destro! Pressione alta del Torino con Djidji che riconquista palla in scivolata, quest'ultima arriva sui piedi di Vlasic che dal limite prova la conclusione d'esterno destro, mandando fuori di poco rispetto al palo di destra.15:15