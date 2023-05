Grazie per aver seguito la diretta di Torino-Fiorentina 1-1 valida per la 36° giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.17:00

Torino e Fiorentina agganciano il Bologna in nona posizione a 50 punti. Nella prossima giornata i granata se la vedranno con lo Spezia in trasferta, mentre i viola ospiteranno la Roma.17:00

Le reti arrivano nel secondo tempo: al 48esimo Mandragora lancia Kouamè sulla destra che la mette giù, alza la testa e crossa verso il secondo palo dove Jovic va via con un contromovimento a Schuurs e di testa spiazza Milinkovic-Savic sul palo lontano. Al 66esimo arriva il pareggio granata: Buongiorno va via a Mandragora sulla sinistra e crossa a rimorchio per Sanabria che anticipa Igor e con il mancino batte Cerofolini verso il palo di destra. Sul finale regna l'equilibrio e le squadre portano a casa un punto ciascuna.16:59

Torino e Fiorentina si dividono la posta in palio grazie alle reti di Jovic e Sanabria.16:56

90'+6' Finisce qui! Torino-Fiorentina 1-1.16:56

90'+3' Duncan crossa centralmente con Lazaro che ci va con superficialità pensando di essere solo e anticipa solo all'ultimo Ikonè che sbucava alle sue spalle.16:53

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.16:50

89' Ola Aina si accentra favorendo l'inserimento di Ilic, prova a servirlo ma sbaglia le misure mandando sul fondo.16:50

85' Entra Luca Ranieri, esce Antonín Barák. Quinta e ultima sostituzione per la Fiorentina.16:45

83' Miranchuk non si capisce con Pellegri con ques'ultimo che aveva fatto un movimento ad allargare verso sinistra e con il trequartista granata che ha tentativo un filtrante verso destra. Recupera palla Cerofolini.16:43

80' Entra Pietro Pellegri, esce Antonio Sanabria. Quarta sostituzione per il Torino.16:40

78' Sanabria tocca per Vlasic in area che da ottima posizione ci impiega troppo per calciare e perde la sfera.16:39

77' Cartellino giallo per Bianco per aver fermato irregolarmente Vlasic che stava guidando un contropiede. Secondo ammonito per la Fiorentina.16:37

73' Entra Alessandro Bianco, esce Rolando Mandragora. Quarta sostituzione per la Fiorentina.16:33

73' Entra Jonathan Ikoné, esce Christian Kouamé. Terza sostituzione per la Fiorentina.16:33

71' Lancio di prima intenzione di Ricci verso Miranchuk ma il russo viene pescato in posizione irregolare.16:31

66' GOL! TORINO-Fiorentina 1-1! Rete di Sanabria! Buongiorno scappa a Mandragora sulla fascia sinistra, poi crossa rasoterra al centro dove Sanabria anticipa Igor e con il mancino batte Cerofolini con una conclusione ad incrociare.



Guarda la scheda del giocatore Antonio Sanabria16:27

65' Entra Josip Brekalo, esce Riccardo Saponara. Seconda sostituzione per la Fiorentina.16:25

65' Problema muscolare per Saponara che fa cenno alla panchina di non farcela e chiede il cambio.16:32

64' Kouamè riceve ancora una volta sul fondo e crossa al centro verso il primo palo dove non arriva Jovic. La palla attraversa lo specchio e termina fuori dalla parte opposta.16:24

61' Entra Aleksey Miranchuk, esce Yann Karamoh. Terza sostituzione per il Torino.16:23

61' Entra Valentino Lazaro, esce Ricardo Rodríguez. Seconda sostituzione per il Torino.16:22

61' Entra Ola Aina, esce Wilfried Singo. Prima sostituzione per il Torino.16:22

60' Cartellino giallo per Singo, dopo aver colpito in ritardo Duncan nel tentativo di anticiparlo. Primo ammonito per il Torino.16:20

55' Corner battuto da Ricci dalla sinistra verso il centro dove Buongiorno prova a colpire al volo, mandando però alto sulla traversa.16:15

54' Saponara con il destro! Continua a spingere la Fiorentina con Saponara che arriva su un pallone al limite dell'area e calcia verso il palo di sinistra, trova però una deviazione decisiva di Djidji che respinge la conclusione in calcio d'angolo.16:14

51' Buongiorno respinge il tentativo di Barak! Bella azione della Fiorentina con Jovic che imbuca per Terzic che a sua volta scarica al centro per Barak: il trequartista viola calcia a botta sicura con il mancino ma trova la risposta in scivolata di Buongiorno davanti la linea di porta.16:13

48' GOL! Torino-FIORENTINA 0-1! Rete di Jović! Kouamè viene lanciato sulla destra poi alza la testa e crossa verso il secondo palo dove Jović evita la marcatura di Schuurs e di testa spiazza Milinkovic-Savic sul palo lontano.



Guarda la scheda del giocatore Luka Jovic16:09

46' Cambio nella viola con Jovic che occuperà la posizione di punta centrale, Kouamè si sposta a destra e Saponara a sinistra.16:07

46' Si riparte. Possesso per la Fiorentina.16:05

46' Entra Luka Jović, esce Riccardo Sottil. Prima sostituzione per la Fiorentina.16:06

Fin qui un solo ammonito: Mandragora al 19esimo minuto è entrato in modo scomposto ai danni di Ilic, rimediando l'ottavo cartellino giallo di questa sua stagione.15:53

Primo tempo equilibrato tra Torino e Fiorentina, senza nessuna clamorosa occasione da rete. Fin qui poco presenti sia Sanabria che Kouamè, entrambi ben schermati dalle rispettive marcature.15:49

45' Finisce qui il primo tempo. Torino-Fiorentina 0-0.15:47

45' Schuurs di testa a lato! Corner battuto verso il centro dove Schuurs stacca di testa ma manda fuori rispetto al palo di sinistra.15:47

44' Rodriguez riceve al limite sulla sinistra, sterza sul destro e alza una palla in area: sulla traiettoria c'è una deviazione di un giocatore viola che manda in calcio d'angolo.15:46

42' Rodriguez serve in area Singo che stoppa una palla molto difficile e con il sinistro conclude a fil di palo, l'arbitro Massimi fischia fuorigioco.15:45

41' Vlasic riceve in area sulla sinistra poi scarica a rimorchio per l'inserimento di Ricci che non riesce a concludere in modo pulito grazie al rientro di Barak.15:44

37' Cerofolini dice no a Karamoh! Lancio lungo di Singo per Karamoh che va via alle spalle della difesa e a tu per tu con Cerofolini si fa ipnotizzare dal portiere viola. Probabilmente sarebbe stato offside ma l'arbitro dice che si può continuare e lascia il possesso alla Fiorentina.15:39

31' La difesa della Fiorentina respinge due volte il tentativo di cross di Singo e allontanano la sfera.15:35

28' Schuurs recupera palla ai danni di Kouamè e innesca la ripartenza dei granata. Ilic lancia Vlasic che prova ad anticipare il rientro della difesa viola calciando dalla distanza: non si fa sorprendere Cerofolini che la blocca.15:31

26' Mandragora si smarca in zona trequarti e prova la conclusione dalla distanza con il mancino, non trovando però la porta difesa da Milinkovic-Savic.15:28

24' Arrivati a metà del primo tempo ci troviamo ancora sul risultato di 0-0. Regna l'equilibrio tra granata e viola.15:26

22' Rodriguez con il destro! Cross dalla destra di Singo verso il limite dell'area dove Rodriguez stoppa con il sinistro a rientrare e calcia con il destro di controbalzo: tiro potente ma centrale, blocca in due tempi Cerofolini.15:25

19' Cartellino giallo per Mandragora dopo un intervento in ritardo ai danni di Ilic. Il primo ammonito del match è della Fiorentina.15:21

18' Azione confusionaria nell'area del Torino con Milinkovic-Savic che esce e di pugno allontana lateralmente dove Sottil prova a concludere al volo da posizione impossibile, mandando alto sopra la traversa, col portiere serbo già rientrato tra i pali.15:20

16' Ci prova la Fiorentina! Sottil punta Djidji in area e lo salta sulla sinistra, prova poi uno scavetto verso il centro ma il cross diventa un tiro e la palla termina sul fondo, poco sopra la traversa.15:18

14' Cerofolini viene pressato da Sanabria e scivola durante il rinvio; fortunatamente per lui Igor è il più vicino alla sfera e allontana.15:16

13' Vlasic con il destro! Pressione alta del Torino con Djidji che riconquista palla in scivolata, quest'ultima arriva sui piedi di Vlasic che dal limite prova la conclusione d'esterno destro, mandando fuori di poco rispetto al palo di destra.15:15

9' Ilic batte il corner verso il dischetto dove interviene Sanabria che, disturbato da un difensore, colpisce male e spedisce sul fondo.15:11

9' Singo arriva sul fondo e crossa al centro trovando una deviazione di Terzic: primo corner per i granata.15:10

7' Lungo fraseggio del Torino nella propria metà campo, poi Schuurs prova a lanciare lungo per Sanabria, ma Igor spizza di testa per Cerofolini.15:10

4' Ripartenza veloce del Torino che parte palla al piede dalla propria area e con passaggi rapidi e rasoterra arriva fino all'area viola, a questo punto Karamoh sbaglia però la misura del passaggio per Vlasic e manda sul fondo.15:08

2' Primo affondo sulla sinistra di Karamoh, prende il tempo giusto Martinez Quarta che lo chiude e respinge lateralmente. Rimessa per il Torino.15:04

Parte la sfida. Primo possesso per il Torino.15:02

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Luca Massimi, della sezione di Teramo. Gli assistenti saranno Imperiale e Miniutti. Il quarto uomo Maggioni. Al Var ci sarà La Penna, mentre l’AVar sarà Paganessi.14:35

Italiano opta per un turnover dopo le fatiche di Coppa: in porta Cerofolini, Venuti e Terzi sulle fasce, con Martinez Quarta e Igor centrali. Duncan e Mandragora agiranno in zona mediana, mentre Sottil, Barak e Saponara daranno supporto a Kouamè, unica punta. Dalla panchina Jovic; non convocati Amrabat e Gonzalez.14:35

FORMAZIONI UFFICIALI: La Fiorentina si dispone con un 4-2-3-1: Cerofolini – Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic – Duncan, Mandragora – Sottil, Barak, Saponara – Kouamè.14:35

La squadra di Juric si dispone con Milinkovic-Savic in porta, con Djidji, Schuurs e Buongiorno a formare il trio difensivo. A centrocampo ci saranno Ricci e Ilic nella zona centrale, mentre Singo e Rodriguez si occuperanno delle corsie esterne. Vlasic e Karamoh agiranno alle spalle di Sanabria. Dalla panchina Miranchuk.14:35

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Torino si schiera con un 3-4-2-1: Milinkovic-Savic – Djidji, Schuurs, Buongiorno – Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez – Vlasic, Karamoh – Sanabria.14:35

Torino e Fiorentina si sono incontrate già 73 volte in casa dei granata in match di campionato e i precedenti vedono in vantaggio la squadra di casa con 40 vittorie contro le 13 viola. Il match di andata è finito con la vittoria del Torino per 1-0 grazie alla rete di Miranchuk, mentre ai quarti di Coppa Italia i viola si sono imposti per 2-1 (reti di Jovic, Ikonè e Karamoh).14:34

La Fiorentina nell’ultima settimana ha battuto l’Udinese in casa ma, soprattutto, ha completato la rimonta ai danni del Basilea in semifinale di Conference League, staccando il pass della finale che si giocherà il 7 giugno alla Eden Arena di Praga e vedrà i viola contendersi il titolo con il West Ham.14:34

Il Torino si presenta alla sfida con sette punti ottenuti nelle ultime tre giornate, grazie alle vittorie in trasferta con Sampdoria e Hellas Verona e al pareggio interno con il Monza. Juric recupera una pedina importante come Sanabria che quest’anno ha segnato ben 11 reti in campionato.14:34

Nel match odierno si affrontano il Torino di Juric e la Fiorentina di Italiano, con le due formazioni al decimo posto a quota 49 punti. Una vittoria vorrebbe dire per entrambe agganciare il Monza all’ottavo posto.14:34

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Torino-Fiorentina, gara valida per la 36a giornata del campionato di Serie A.14:34