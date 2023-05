Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:44

Vince la Lazio alla Dacia Arena. Dopo un primo tempo con poche emozioni, nella ripresa i biancocelesti vanno subito vicini al gol con Immobile ma Silvestri salva il risultato. Proprio Ciro Immobile non sbaglia pochi minuti dopo quando realizza il calcio di rigore concesso da Pairetto per un fallo di Masina. Troppo flebile la reazione dell'Udinese che non mette mai realmente paura a Provedel, tre punti importantissimi per gli uomini di Maurizio Sarri22:44

La Lazio è l'unica big a vincere sul campo dell'Udinese, in attesa della Juventus che affronterà i friulani nell'ultima giornata22:41

90'+4' CALA IL SIPARIO ALLA DACIA ARENA! Un rigore di Immobile regala alla Lazio tre punti pesantissimi in chiave Champions!22:39

90'+3' Sfuma l'azione dalla bandierina, Provedel in uscita alta fa sua la sfera22:37

90'+3' Ultimi assalti dell'Udinese, corner per i bianconeri22:37

90'+1' Cartellino Giallo Jaka Bijol22:56

90' Quattro minuti di recupero22:35

90' Decisivo anche in copertura Luis Alberto, lo spagnolo intercetta due palloni e poi subisce fallo22:35

87' Cambia anche Sottil: Thauvin rileva Samardzic e Vivaldo prende il posto di Beto22:31

87' Finisce la partita di Zaccagni, dentro Basic22:31

85' Gol di Nestorowski che di testa batte Provedel sul cross di Perez, ma l'assistente alza la bandierina e segnala il fuorigioco22:29

84' Ancora Romagnoli va a staccare su corner, stavolta la sfera termina alta22:28

82' Partita di grande qualità da parte di Luis Alberto, migliore in campo tra i biancocelesti22:26

81' Tiro di Zaccagni servito da Luis Alberto, palla alle stelle22:25

78' Conclusione di Lovric da fuori, palla sporcata in calcio d'angolo22:22

77' Ripartenza Lazio, Pedro cerca Immobile ma il 17 biancoceleste non ci arriva di testa22:21

75' Entra Marusic nella Lazio, fuori Lazzari22:19

72' OCCASIONE LAZIO! Assist magnifico di Luis Alberto per Milinkovic Savic, chiude tutto Silvestri in uscita! Il portiere bianconero poi viene soccorso in seguito ad uno scontro con un compagno di squadra22:18

71' Giallo per Pereyra, sgambetto da dietro su Zaccagni22:15

71' Doppio cambio in casa Udinese: fuori Udogie e Arslan per Zeegelaar e Nestorowski22:15

68' Samardzic ci prova addirittura da centrocampo, tiro velleitario 22:12

64' PALO LAZIO! Romagnoli dalla bandierina stacca più alto di tutti e centra il legno!22:09

64' Sgroppata di Lazzari sulla destra, cross basso per Zaccagni intercettato in corner22:08

61' GOL! Udinese-LAZIO 0-1! Gol di Immobile! L'attaccante biancoceleste dal dischetto spiazza Silvestri!



59' RIGORE PER LA LAZIO! Atterrato Immobile in area da Masina, per Pairetto è penalty!22:04

58' Angolo di Luis Alberto che cerca direttamente la porta, Silvestri alza sopra la traversa22:02

56' Stacca Immobile su un cross da sinistra, palla lontano dalla porta22:00

54' Che chiusura di Romagnoli! L'ex Milan anticipa in acrobazia Beto dopo il suggerimento di Samardzic21:58

51' VECINO! Si coordina perfettamente da lontano e il suo tiro potente sfiora il palo!21:56

50' Decisivo Perez! Uno due tra Milinkovic e Luis Alberto, Perez mette un rammendo provvidenziale e anticipa lo spagnolo al momento del tiro21:55

48' PARATONA DI SILVESTRI! Primo lampo di Pedro, dribbling e assist per Immobile che dopo una finta calcia verso la porta trovando la gran risposta dell'estremo difensore bianconero!21:53

46' SI RIPARTE!21:49

46' C'è un cambio all'intervallo per la Lazio: Pedro prende il posto di Felipe Anderson21:49

Dopo una brutta caduta sulla spalla, è rimasto in campo Milinkovic Savic. Il serbo sembrava molto dolorante nei primi momenti dopo il colpo, ma dovrebbe essersi trattato solo di una botta21:38

Partita non bellissima alla Dacia Arena, un paio di guizzi della Lazio con Immobile e Luis Alberto contro una comunque buona Udinese. Ci auguriamo maggior spettacolo nel corso dei secondi 45 minuti21:36

45'+2' FINE PRIMO TEMPO! Reti bianche all'intervallo21:33

45'+1' Biljol! Punizione messa in mezzo da Lovric, palla che si impenna e il difensore bianconero stacca trovando la parata di Provedel21:33

45' Un minuto di recupero21:31

43' Tentativo dai 25 metri di Felipe Anderson, palla che sorvola la traversa21:29

42' Zaccagni salta Pereyra sulla destra, il suo cross però è preda facile per Silvestri21:28

39' A fine azione ammonito Udogie che aveva steso Milinkovic Savic, era diffidato e salterà la prossima partita21:26

39' LUIS ALBERTO! Piazzato dal limite su sponda di Immobile, sfera a lato di pochissimo!21:25

36' Ancora Udinese pericolosa, spizzata di Pereyra per Lovric che colpisce male, la sfera resta nella disponibilità di Udogie che colpisce debolmente non creando grattacapi a Provedel21:22

34' Corner corto battuto dall'Udinese, cross completamente sbagliato da Lovric21:20

33' Cross basso teso di Udogie che cade nel vuoto21:19

29' Sbaglia tutto Milinkovic Savic, il serbo ha cercato di servire Immobile ma finisce per passare la sfera a Silvestri21:15

28' Punizione battuta in mezzo da Samardzic allontanata di testa da Felipe Anderson21:14

27' Grande uscita palla dell'Udinese, cross a cercare Samardzic che impatta male di testa. Poi Udogie viene atterrato e sarà quindi punizione per i bianconeri21:13

24' Altra buona chiusura di Casale su Beto, il portoghese poi commette fallo sull'ex Verona21:10

22' Primo giallo del match, scivolata fallosa di Felipe Anderson su Udogie21:08

20' SILVESTRI! Gran risposta sul colpo di testa di Immobile, pescato perfettamente da Zaccagni!21:06

16' Bel cross di Pereyra per Beto, il portoghese cerca la sponda per Lovric che però non arriva alla conclusione. Viene comunque ravvisata una posizione di offiside21:03

15' Sfuma il corner, ripartenza veloce dell'Udinese dove Casale è decisivo a fermare in scivolata l'avanzata di Beto21:01

14' Cross basso di Luis Alberto, respinge in corner la difesa bianconera21:00

11' Lovric ci prova! Tiro di prima sul cross basso di Perez, palla alta20:57

11' Cross di Arslan che pesca Beto a centro area, il colpo di testa del portoghese è sbilenco e termina sul fondo20:57

8' Tiro di Beto dopo un'azione personale, la sua conclusione viene respinta e sulla ripartenza ancora Zaccagni, servito da Luis Alberto, cerca la porta di Silvestri ma trova l'opposizione di un difensore20:55

7' Imbucata per Zaccagni che va alla conclusione da posizione defilata, tiro murato dalla difesa bianconera20:53

5' Il gioco è ripreso, da capire se Milinkovic Savic riuscirà a continuare. Pe adesso il 21 biancoceleste è rientrato in campo ma sembra ancora dolorante20:51

4' A terra Milinkovic Savic, problema alla spalla per il serbo che è caduto male. Staff medico biancoceleste in campo20:50

2' Primo tentativo dei bianconeri, tiro di Lovric dal limite che però svirgola20:48

SI PARTE! Prima palla toccata dall'Udinese20:46

Squadre in campo, quasi tutto pronto per questo Udinese-Lazio. Prima del fischio d'inizio verrà osservato un minuto di silenzio per commemorare le vittime dell'alluvione in Emilia Romagna20:44

Le scelte di Sarri: poche sorprese tra i biancocelesti, l'unica novità rispetto al pareggio casalingo contro il Lecce è Vecino al posto di Marcos Antonio. Conferma per Hysaj dietro, ancora panchina per Marusic19:54

Le scelte di Sottil: si rivede Beto nei bianconeri, il portoghese ritorna titolare dopo lo stop per infortunio. Alle sue spalle agirà Samardzic, con Pereyra che andrà ad occupare la corsia di destra. Squalificato Becao, c'è Masina nel trio difensivo con Perez e Bijol.19:51

FORMAZIONI UFFICIALI: la Lazio risponde con il suo classico 4-3-3: ): Provedel - Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj - Milinkovic Savic, Vecino, Luis Alberto - Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni19:50

FORMAZIONI UFFICIALI: 3-5-1-1 per l'Udinese, ecco le scelte di Sottil: Silvestri - Perez, Bijol, Masina - Pereyra, Arslan, Walace, Lovric, Udogie - Samardzic - Beto.19:48

Dirigerà l'incontro Luca Pairetto di Nichelino, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Lombardo e Pagliardini e dal quarto ufficiale Baroni. Guida e Giua saranno gli addetti al Var18:38

Due sconfitte esterne consecutive per la Lazio, entrambe a San Siro. I biancocelesti nove giorni fa hanno pareggiato in extremis all'Olimpico contro il Lecce18:28

L'Udinese è reduce dalla sconfitta rimediata al Franchi contro la Fiorentina, la squadra di Sottil è invece imbattuta da otto partite tra le mura amiche. L'ultima sconfitta risale al 23 gennaio quando i bianconeri furono sconfitti dal Bologna18:22

Opportunità per consolidare il piazzamento in zona Champions per la Lazio, potenziale occasione di portarsi a -1 dal duo Torino e Fiorentina per l'Udinese. Obiettivi diversi ma stessa voglia di ottenere un risultato positivo per le due compagini in campo questa sera alla Dacia Arena18:17

Benvenuti alla diretta di Udinese-Lazio, gara valida per la 36' giornata del campionato di Serie A 2022/2023!18:13